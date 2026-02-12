У реєстрі виборців 34 мільйони осіб, - ЦВК

У Державному реєстрі виборців наразі зафіксовано 34 млн осіб проти 39 млн у 2019 році. У ЦВК пояснили зміни відсутністю даних з окупованих територій та проблемами обміну інформацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про це перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду.

Ситуація з виборцями з окупованих територій

Він зазначив, що із цих 34 мільйонів виборців — 1,4 мільйона людей не мають виборчої адреси, тобто фактичного місця проживання.

Дубовик також звернув увагу на те, що зараз відсутній обмін даними з тимчасово окупованими територіями й у реєстрі немає інформації про смертність людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основна технологія Банкової - вибори під час воєнного стану, результати - передбачувані, - ЗМІ

Як приклад він зазначив, що 42 тисячі виборців на окупованих територіях мають вік понад 100 років, більш як одна тисяча виборців — понад 115 років.

Що потрібно зробити ВПО

Заступник голови Центральної виборчої комісії також уточнив, що внутрішньо переміщеним особам необхідно надати дані про тимчасову зміну місця голосування.

Він наголосив, що необхідні для цього рішення вже узгодили у проєкті закону про зміни до Державного реєстру виборців.

Наразі залишилося лише разом із Мінцифри "налагодити протокол інформаційного обміну" й повідомити людей про виборчий процес.

Водночас перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко навів статистику минулих виборів, які відбувалися 2019 року. Тоді, за його словами, у реєстрі виборців налічувалося близько 39 мільйонів людей, з них 5 мільйонів — ВПО.

Також читайте: "Нових документів не надходило": у ЦВК прокоментували статтю FT про "вибори до 15 травня"