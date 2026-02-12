2 044 25

У реєстрі виборців 34 мільйони осіб, - ЦВК

вибори під час війни

У Державному реєстрі виборців наразі зафіксовано 34 млн осіб проти 39 млн у 2019 році. У ЦВК пояснили зміни відсутністю даних з окупованих територій та проблемами обміну інформацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Про це перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду.

Ситуація з виборцями з окупованих територій

Він зазначив, що із цих 34 мільйонів виборців — 1,4 мільйона людей не мають виборчої адреси, тобто фактичного місця проживання.

Дубовик також звернув увагу на те, що зараз відсутній обмін даними з тимчасово окупованими територіями й у реєстрі немає інформації про смертність людей.

Як приклад він зазначив, що 42 тисячі виборців на окупованих територіях мають вік понад 100 років, більш як одна тисяча виборців — понад 115 років.

Що потрібно зробити ВПО

  • Заступник голови Центральної виборчої комісії також уточнив, що внутрішньо переміщеним особам необхідно надати дані про тимчасову зміну місця голосування.
  • Він наголосив, що необхідні для цього рішення вже узгодили у проєкті закону про зміни до Державного реєстру виборців.
  • Наразі залишилося лише разом із Мінцифри "налагодити протокол інформаційного обміну" й повідомити людей про виборчий процес.

Водночас перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко навів статистику минулих виборів, які відбувалися 2019 року. Тоді, за його словами, у реєстрі виборців налічувалося близько 39 мільйонів людей, з них 5 мільйонів — ВПО.

Топ коментарі
Ага ,там 34 млн точно як 55 тис. загиблих.
12.02.2026 17:57 Відповісти
В навіщо нам ця інформація? Ви ж казали вчора що ніяких виборів не буде, та нема навіть на це ніяких натяків
12.02.2026 17:42 Відповісти
Ніяких виборів на ТОТ чи за кордоном, ті хто за кордоном нехай повертаються і голосують, коли на твою голову не летять шахеди, ракети, бомби... ти геть по іншому сприймаєш реальність, ті хто за кордоном в безпеці не мають робити вибір за тих кого убивають, тут і зараз!!!
12.02.2026 17:49 Відповісти
12.02.2026 17:42 Відповісти
Вставят кому нужно и куда, все будет! Писал ( на сколько я понял " паныч", который в прошлом году ( или поза прошлом) кричал, что он законопроЕкт подал про 55+)
12.02.2026 17:51 Відповісти
В реєстрі виборців мають залишитись тільки учасники бойових дій.
12.02.2026 21:34 Відповісти
пуйло наказав. І бюлетені рахувати буде самотужки.
12.02.2026 18:00 Відповісти
отже, "вибори" можна вважати доконаним фактом
12.02.2026 17:43 Відповісти
Зеленського вже дотискають. Він готовий підписати все, що підсунуть. Йому вже нема чого втрачати, тому може піти ва-банк з виборами, бо все одно амери зіллють під корупційний компромат. я чекаю кінця лютого, коли НАБУ знову вивалить якісь звукозаписи проти Зелі, щоб той йшов по трампівсько-путнінській доріжці капітуляції
12.02.2026 17:46 Відповісти
Скоріше по Джонсонівській доріжці капітуляції. Війну на виснаження з завідомо слабшими позиціями по всіх параметрах не Трамп пропихнув Зеленському.
12.02.2026 23:16 Відповісти
Думаю,що про перемир вже домовились,а зараз йде просто зачистка солдатів з обох боків!
12.02.2026 17:47 Відповісти
Пздц !!!
12.02.2026 18:29 Відповісти
12.02.2026 17:49 Відповісти
А може нехай голосують тільки ті хто на фронті? Інші не мають права - бо не воюють.
12.02.2026 17:57 Відповісти
12.02.2026 17:57 Відповісти
"Мертві душі" вже готові проголосувати за голобородька.
13.02.2026 01:00 Відповісти
Поки Українці захищають Україну від окупантів-ґвалтівників з московії, робоча група дивних кнурів з Стефанчуком, запланували узаконити педофелію з 14 років в проекті статтей змін до ЦКУ!!! Ось такі Епштейни з робочої групи у ВРУ стефанчука!!
І тільки ЖОРСТКЕ попередження щодо візитів батьків до цих епштейнів з робочих груп стефанчука, ЗМУСИЛО їх петляти перед Українцями!
Робоча група вилучить із проєкту Цивільного кодексу норму про можливість шлюбу з 14 років після суспільної критики - Стефанчук

Дата: 06 Лютого 2026

Робоча група з підготовки оновлення Цивільного кодексу вирішила вилучити норму, яка допускала можливість укладення шлюбу з 14 років у виняткових випадках. Норму https://zmina.ua/statements/proyekt-novogo-czyvilnogo-kodeksu-zareyestrovanyj-golovoyu-verhovnoyi-rady-ruslanom-stefanchukom-superechyt-vymogam-vstupu-********-do-yes/ критикували правозахисні організації та експерти.
Про це https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0qbDyjGAxTtoxew7eDz9PTXmuPTZTygd8X63PKR4j1nk9zz8cPPiK1GfTkmY4tXCDl повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
12.02.2026 17:58 Відповісти
А що не так із шлюбом у 14 років? Це лише підготовка до навали гастарбайтерів, а саме імплементація елементів шаріату.
12.02.2026 18:08 Відповісти
З питань педофілії, це до поліції та психіатра!!!!
Не затягуйте, поки прийдуть Батьки жертви з роз'ясненням вірьовкою!!
12.02.2026 18:29 Відповісти
Що ці ЗЕлені підараси планують? Які вибори?З однієї сторони всіх ЗЕлених гнид,всіх - по курсу корабля з підрсрачником,а з іншої-які вибори?
12.02.2026 18:00 Відповісти
Все залежатиме від рейтингів предводітеля племені. Буде можливість переобратись щоб вести Україну в світле майбутне - будуть вибори. Не буде можливості - військовий стан буде скільки стільки потрібно.
Чи хтось хоче посадити в тюрму нашого Бубочку? Зміюки....
12.02.2026 18:02 Відповісти
На кожних виборах у списку виборців бачу сусідку, яка померла ще на початку 2000-х...
12.02.2026 18:03 Відповісти
« Те, кто голосуют, не решают ничего. Всё решают те, кто считает голоса» / Иосиф Сталин/
12.02.2026 18:59 Відповісти
нет столько людей
12.02.2026 19:00 Відповісти
Про яких виборців на окупованих теріторіях може іти мова???!!! Яке відношення вони мають до виборів вУкраїні ????!!!! Сєпари то не українці,то кацапи і їх на виборах бути не повинно!!!!
12.02.2026 20:39 Відповісти
Геть з реєстру тих, хто не платить податки- пенсіонерів,студентів,служителів культу,слонів всяких ГО та БФ. Голос мають ті,хто фінансово утримує державу. Ті,хто виїхав,теж не голосують.
12.02.2026 20:46 Відповісти
Так. До трутнів також додати держслужбовців - поліцію та всіх тих хто їдять з бюджету.
Ібо нехфіг.
12.02.2026 20:54 Відповісти
З Картою Побуту ?))
12.02.2026 22:20 Відповісти
 
 