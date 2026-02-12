У реєстрі виборців 34 мільйони осіб, - ЦВК
У Державному реєстрі виборців наразі зафіксовано 34 млн осіб проти 39 млн у 2019 році. У ЦВК пояснили зміни відсутністю даних з окупованих територій та проблемами обміну інформацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Про це перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду.
Ситуація з виборцями з окупованих територій
Він зазначив, що із цих 34 мільйонів виборців — 1,4 мільйона людей не мають виборчої адреси, тобто фактичного місця проживання.
Дубовик також звернув увагу на те, що зараз відсутній обмін даними з тимчасово окупованими територіями й у реєстрі немає інформації про смертність людей.
Як приклад він зазначив, що 42 тисячі виборців на окупованих територіях мають вік понад 100 років, більш як одна тисяча виборців — понад 115 років.
Що потрібно зробити ВПО
- Заступник голови Центральної виборчої комісії також уточнив, що внутрішньо переміщеним особам необхідно надати дані про тимчасову зміну місця голосування.
- Він наголосив, що необхідні для цього рішення вже узгодили у проєкті закону про зміни до Державного реєстру виборців.
- Наразі залишилося лише разом із Мінцифри "налагодити протокол інформаційного обміну" й повідомити людей про виборчий процес.
Водночас перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко навів статистику минулих виборів, які відбувалися 2019 року. Тоді, за його словами, у реєстрі виборців налічувалося близько 39 мільйонів людей, з них 5 мільйонів — ВПО.
