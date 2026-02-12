РУС
В реестре избирателей 34 миллиона человек, - ЦИК

выборы во время войны

В Государственном реестре избирателей на данный момент зафиксировано 34 млн человек против 39 млн в 2019 году. В ЦИК объяснили изменения отсутствием данных с оккупированных территорий и проблемами обмена информацией.

Об этом первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях проведения выборов в условиях особого периода.

Ситуация с избирателями с оккупированных территорий

Он отметил, что из этих 34 миллионов избирателей — 1,4 миллиона человек не имеют избирательного адреса, то есть фактического места жительства.

Дубовик также обратил внимание на то, что сейчас отсутствует обмен данными с временно оккупированными территориями и в реестре нет информации о смертности людей.

В качестве примера он отметил, что 42 тысячи избирателей на оккупированных территориях имеют возраст более 100 лет, более тысячи избирателей — более 115 лет.

Что нужно сделать ВПО

  • Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии также уточнил, что внутренне перемещенным лицам необходимо предоставить данные о временном изменении места голосования.
  • Он подчеркнул, что необходимые для этого решения уже согласовали в проекте закона об изменениях в Государственный реестр избирателей.
  • Сейчас осталось только вместе с Минцифры "наладить протокол информационного обмена" и проинформировать людей о избирательном процессе.

В то же время первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко привел статистику прошлых выборов, которые проходили в 2019 году. Тогда, по его словам, в реестре избирателей насчитывалось около 39 миллионов человек, из них 5 миллионов — ВПЛ.

Топ комментарии
+6
Ага ,там 34 млн точно як 55 тис. загиблих.
12.02.2026 17:57 Ответить
+5
В навіщо нам ця інформація? Ви ж казали вчора що ніяких виборів не буде, та нема навіть на це ніяких натяків
12.02.2026 17:42 Ответить
+4
Ніяких виборів на ТОТ чи за кордоном, ті хто за кордоном нехай повертаються і голосують, коли на твою голову не летять шахеди, ракети, бомби... ти геть по іншому сприймаєш реальність, ті хто за кордоном в безпеці не мають робити вибір за тих кого убивають, тут і зараз!!!
12.02.2026 17:49 Ответить
Вставят кому нужно и куда, все будет! Писал ( на сколько я понял " паныч", который в прошлом году ( или поза прошлом) кричал, что он законопроЕкт подал про 55+)
12.02.2026 17:51 Ответить
В реєстрі виборців мають залишитись тільки учасники бойових дій.
12.02.2026 21:34 Ответить
пуйло наказав. І бюлетені рахувати буде самотужки.
12.02.2026 18:00 Ответить
отже, "вибори" можна вважати доконаним фактом
12.02.2026 17:43 Ответить
Зеленського вже дотискають. Він готовий підписати все, що підсунуть. Йому вже нема чого втрачати, тому може піти ва-банк з виборами, бо все одно амери зіллють під корупційний компромат. я чекаю кінця лютого, коли НАБУ знову вивалить якісь звукозаписи проти Зелі, щоб той йшов по трампівсько-путнінській доріжці капітуляції
12.02.2026 17:46 Ответить
Скоріше по Джонсонівській доріжці капітуляції. Війну на виснаження з завідомо слабшими позиціями по всіх параметрах не Трамп пропихнув Зеленському.
12.02.2026 23:16 Ответить
Думаю,що про перемир вже домовились,а зараз йде просто зачистка солдатів з обох боків!
12.02.2026 17:47 Ответить
Пздц !!!
12.02.2026 18:29 Ответить
Ніяких виборів на ТОТ чи за кордоном, ті хто за кордоном нехай повертаються і голосують, коли на твою голову не летять шахеди, ракети, бомби... ти геть по іншому сприймаєш реальність, ті хто за кордоном в безпеці не мають робити вибір за тих кого убивають, тут і зараз!!!
12.02.2026 17:49 Ответить
А може нехай голосують тільки ті хто на фронті? Інші не мають права - бо не воюють.
12.02.2026 17:57 Ответить
Ага ,там 34 млн точно як 55 тис. загиблих.
12.02.2026 17:57 Ответить
"Мертві душі" вже готові проголосувати за голобородька.
13.02.2026 01:00 Ответить
Поки Українці захищають Україну від окупантів-ґвалтівників з московії, робоча група дивних кнурів з Стефанчуком, запланували узаконити педофелію з 14 років в проекті статтей змін до ЦКУ!!! Ось такі Епштейни з робочої групи у ВРУ стефанчука!!
І тільки ЖОРСТКЕ попередження щодо візитів батьків до цих епштейнів з робочих груп стефанчука, ЗМУСИЛО їх петляти перед Українцями!
Робоча група вилучить із проєкту Цивільного кодексу норму про можливість шлюбу з 14 років після суспільної критики - Стефанчук

Дата: 06 Лютого 2026

Робоча група з підготовки оновлення Цивільного кодексу вирішила вилучити норму, яка допускала можливість укладення шлюбу з 14 років у виняткових випадках. Норму https://zmina.ua/statements/proyekt-novogo-czyvilnogo-kodeksu-zareyestrovanyj-golovoyu-verhovnoyi-rady-ruslanom-stefanchukom-superechyt-vymogam-vstupu-********-do-yes/ критикували правозахисні організації та експерти.
Про це https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0qbDyjGAxTtoxew7eDz9PTXmuPTZTygd8X63PKR4j1nk9zz8cPPiK1GfTkmY4tXCDl повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
12.02.2026 17:58 Ответить
А що не так із шлюбом у 14 років? Це лише підготовка до навали гастарбайтерів, а саме імплементація елементів шаріату.
12.02.2026 18:08 Ответить
З питань педофілії, це до поліції та психіатра!!!!
Не затягуйте, поки прийдуть Батьки жертви з роз'ясненням вірьовкою!!
12.02.2026 18:29 Ответить
Що ці ЗЕлені підараси планують? Які вибори?З однієї сторони всіх ЗЕлених гнид,всіх - по курсу корабля з підрсрачником,а з іншої-які вибори?
12.02.2026 18:00 Ответить
Все залежатиме від рейтингів предводітеля племені. Буде можливість переобратись щоб вести Україну в світле майбутне - будуть вибори. Не буде можливості - військовий стан буде скільки стільки потрібно.
Чи хтось хоче посадити в тюрму нашого Бубочку? Зміюки....
12.02.2026 18:02 Ответить
На кожних виборах у списку виборців бачу сусідку, яка померла ще на початку 2000-х...
12.02.2026 18:03 Ответить
« Те, кто голосуют, не решают ничего. Всё решают те, кто считает голоса» / Иосиф Сталин/
12.02.2026 18:59 Ответить
нет столько людей
12.02.2026 19:00 Ответить
Про яких виборців на окупованих теріторіях може іти мова???!!! Яке відношення вони мають до виборів вУкраїні ????!!!! Сєпари то не українці,то кацапи і їх на виборах бути не повинно!!!!
12.02.2026 20:39 Ответить
Геть з реєстру тих, хто не платить податки- пенсіонерів,студентів,служителів культу,слонів всяких ГО та БФ. Голос мають ті,хто фінансово утримує державу. Ті,хто виїхав,теж не голосують.
12.02.2026 20:46 Ответить
Так. До трутнів також додати держслужбовців - поліцію та всіх тих хто їдять з бюджету.
Ібо нехфіг.
12.02.2026 20:54 Ответить
З Картою Побуту ?))
12.02.2026 22:20 Ответить
 
 