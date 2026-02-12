В реестре избирателей 34 миллиона человек, - ЦИК
В Государственном реестре избирателей на данный момент зафиксировано 34 млн человек против 39 млн в 2019 году. В ЦИК объяснили изменения отсутствием данных с оккупированных территорий и проблемами обмена информацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Об этом первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях проведения выборов в условиях особого периода.
Ситуация с избирателями с оккупированных территорий
Он отметил, что из этих 34 миллионов избирателей — 1,4 миллиона человек не имеют избирательного адреса, то есть фактического места жительства.
Дубовик также обратил внимание на то, что сейчас отсутствует обмен данными с временно оккупированными территориями и в реестре нет информации о смертности людей.
В качестве примера он отметил, что 42 тысячи избирателей на оккупированных территориях имеют возраст более 100 лет, более тысячи избирателей — более 115 лет.
Что нужно сделать ВПО
- Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии также уточнил, что внутренне перемещенным лицам необходимо предоставить данные о временном изменении места голосования.
- Он подчеркнул, что необходимые для этого решения уже согласовали в проекте закона об изменениях в Государственный реестр избирателей.
- Сейчас осталось только вместе с Минцифры "наладить протокол информационного обмена" и проинформировать людей о избирательном процессе.
В то же время первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко привел статистику прошлых выборов, которые проходили в 2019 году. Тогда, по его словам, в реестре избирателей насчитывалось около 39 миллионов человек, из них 5 миллионов — ВПЛ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І тільки ЖОРСТКЕ попередження щодо візитів батьків до цих епштейнів з робочих груп стефанчука, ЗМУСИЛО їх петляти перед Українцями!
Робоча група вилучить із проєкту Цивільного кодексу норму про можливість шлюбу з 14 років після суспільної критики - Стефанчук
Дата: 06 Лютого 2026
mailto:?subject=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%96%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%83%20%D0%B7%2014%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%E2%80%93%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&body=https://zmina.info/news/robocha-grupa-vyluchyt-iz-proyektu-czyvilnogo-kodeksu-normu-pro-mozhlyvist-shlyubu-z-14-rokiv-pislya-suspilnoyi-krytyky/
Робоча група з підготовки оновлення Цивільного кодексу вирішила вилучити норму, яка допускала можливість укладення шлюбу з 14 років у виняткових випадках. Норму https://zmina.ua/statements/proyekt-novogo-czyvilnogo-kodeksu-zareyestrovanyj-golovoyu-verhovnoyi-rady-ruslanom-stefanchukom-superechyt-vymogam-vstupu-********-do-yes/ критикували правозахисні організації та експерти.
Про це https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0qbDyjGAxTtoxew7eDz9PTXmuPTZTygd8X63PKR4j1nk9zz8cPPiK1GfTkmY4tXCDl повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Не затягуйте, поки прийдуть Батьки жертви з роз'ясненням вірьовкою!!
Чи хтось хоче посадити в тюрму нашого Бубочку? Зміюки....
Ібо нехфіг.