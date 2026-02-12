В реестре избирателей 34 миллиона человек, - ЦИК

В Государственном реестре избирателей на данный момент зафиксировано 34 млн человек против 39 млн в 2019 году. В ЦИК объяснили изменения отсутствием данных с оккупированных территорий и проблемами обмена информацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Об этом первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях проведения выборов в условиях особого периода.

Ситуация с избирателями с оккупированных территорий

Он отметил, что из этих 34 миллионов избирателей — 1,4 миллиона человек не имеют избирательного адреса, то есть фактического места жительства.

Дубовик также обратил внимание на то, что сейчас отсутствует обмен данными с временно оккупированными территориями и в реестре нет информации о смертности людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основная технология Банковой — выборы во время военного положения, результаты — предсказуемые, — СМИ

В качестве примера он отметил, что 42 тысячи избирателей на оккупированных территориях имеют возраст более 100 лет, более тысячи избирателей — более 115 лет.

Что нужно сделать ВПО

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии также уточнил, что внутренне перемещенным лицам необходимо предоставить данные о временном изменении места голосования.

Он подчеркнул, что необходимые для этого решения уже согласовали в проекте закона об изменениях в Государственный реестр избирателей.

Сейчас осталось только вместе с Минцифры "наладить протокол информационного обмена" и проинформировать людей о избирательном процессе.

В то же время первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко привел статистику прошлых выборов, которые проходили в 2019 году. Тогда, по его словам, в реестре избирателей насчитывалось около 39 миллионов человек, из них 5 миллионов — ВПЛ.

Читайте также: "Новых документов не поступало": в ЦИК прокомментировали статью FT о "выборах до 15 мая"