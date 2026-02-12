По действующему законодательству провести в Украине выборы и референдум в один день невозможно, - ЦИК
В Центральной избирательной комиссии объяснили, почему невозможно провести выборы и всеукраинский референдум в один день.
Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, передает Цензор.НЕТ.
Объяснение ЦИК
Дубовик уточнил, что для этого нужно изменить избирательный кодекс и закон "О всеукраинском референдуме", однако в Центральной избирательной комиссии пока работа в этом направлении не проводится.
- На вопрос, возможно ли проведение референдума во время действия военного положения, в комиссии ответили, что на сегодняшний день законодательство это исключает.
"Поскольку в отношении референдумных процессов прямых указаний в Конституции нет, то теоретически возможно все. Но возможно ли это с соблюдением международных стандартов, в первую очередь стандартов Совета Европы, которые являются для нас базовыми, – вряд ли", – пояснил Дубовик.
Голосование за мирное соглашение
Что касается возможного вынесения на всеукраинский референдум вопроса мирного соглашения, то заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что "теоретически, по народной инициативе" законопроект о ратификации мирного соглашения может быть вынесен на всеукраинский референдум, но это длительная процедура, поэтому он считает это маловероятным.
"К сожалению, в действующем формате закон Украины "О всеукраинском референдуме" не предусматривает ни формата консультативного референдума как такового, который инициируется высшими органами государственной власти, [...] ни национального опроса", - отметил Дубовик.
Он добавил, что предложений от народных депутатов или других органов государственной власти о проведении такого референдума нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нехай влада на себе бере відповідальність за рішення....
Вони ж не поступляться інтересами країни та суспільства, ну чи не так же? То чого їм боятися...
Тим більше Суджу будуть міняти..!!! Чи с.Кринки, де зельцман-сирок поклали цвіт Морської Піхоти...
1. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму забороняється.
2. Процес всеукраїнського референдуму припиняється з дня набрання чинності указом Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Не пізніше наступного дня після набрання чинності відповідним указом Президента України Центральна виборча комісія визначає порядок завершення процедур всеукраїнського референдуму, які були розпочаті в межах відповідного процесу референдуму.
3. Процес всеукраїнського референдуму, припинений у зв'язку з введенням воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, розпочинається спочатку через 30 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Центральна виборча комісія оголошує про початок процесу всеукраїнського референдуму на своєму офіційному веб-сайті не пізніш як через 20 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях.
4. У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану збір підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та агітація щодо ініціативи зупиняються з дня набрання чинності відповідним указом Президента України. Через 30 днів після припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях строк, визначений частиною третьою статті 29 цього Закону, продовжується з урахуванням днів, використаних для збору підписів до дня набрання чинності відповідним указом Президента України.
а в ЦВК інваліди є ? )
Тоді мудрий нарід проголосував за незалежність і вихід із комуно-рабства і водночас обрав президентом комуняку Кравчука...
Рееферендум про здачу територій це взагали така зелена масовочка , мовляв - українці самі себе зрадили... відмовили своїм онукам в батьківщині.
"Масове харчове отруєння" і відміну сесійного засідання в парламенті викликало не меню в їдальні, а пункт шостий порядку денного " Звіт тимчасової слідчої комісії про розслідування фактів корупції і зловживань в період військових дій". Пункт зник з порядку денного а "депутати більшості" з парламенту.
мирної угоди" капітуляції України перед пітьмою мають кваліфікуватись як державна зрада і після зміни влади в Україні вони будуть засуджені та ув'язнені з конфіскацією усього майна.