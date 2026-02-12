По действующему законодательству провести в Украине выборы и референдум в один день невозможно, - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии объяснили, почему невозможно провести выборы и всеукраинский референдум в один день.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, передает Цензор.НЕТ.

Объяснение ЦИК

Дубовик уточнил, что для этого нужно изменить избирательный кодекс и закон "О всеукраинском референдуме", однако в Центральной избирательной комиссии пока работа в этом направлении не проводится.

На вопрос, возможно ли проведение референдума во время действия военного положения, в комиссии ответили, что на сегодняшний день законодательство это исключает.

"Поскольку в отношении референдумных процессов прямых указаний в Конституции нет, то теоретически возможно все. Но возможно ли это с соблюдением международных стандартов, в первую очередь стандартов Совета Европы, которые являются для нас базовыми, – вряд ли", – пояснил Дубовик.

Голосование за мирное соглашение

Что касается возможного вынесения на всеукраинский референдум вопроса мирного соглашения, то заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что "теоретически, по народной инициативе" законопроект о ратификации мирного соглашения может быть вынесен на всеукраинский референдум, но это длительная процедура, поэтому он считает это маловероятным.

"К сожалению, в действующем формате закон Украины "О всеукраинском референдуме" не предусматривает ни формата консультативного референдума как такового, который инициируется высшими органами государственной власти, [...] ни национального опроса", - отметил Дубовик.

Он добавил, что предложений от народных депутатов или других органов государственной власти о проведении такого референдума нет.

