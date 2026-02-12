РУС
1 398 27

По действующему законодательству провести в Украине выборы и референдум в один день невозможно, - ЦИК

выборы во время войны

В Центральной избирательной комиссии объяснили, почему невозможно провести выборы и всеукраинский референдум в один день. 

Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, передает Цензор.НЕТ.

Объяснение ЦИК

Дубовик уточнил, что для этого нужно изменить избирательный кодекс и закон "О всеукраинском референдуме", однако в Центральной избирательной комиссии пока работа в этом направлении не проводится.

  • На вопрос, возможно ли проведение референдума во время действия военного положения, в комиссии ответили, что на сегодняшний день законодательство это исключает.

"Поскольку в отношении референдумных процессов прямых указаний в Конституции нет, то теоретически возможно все. Но возможно ли это с соблюдением международных стандартов, в первую очередь стандартов Совета Европы, которые являются для нас базовыми, – вряд ли", – пояснил Дубовик.

Голосование за мирное соглашение

Что касается возможного вынесения на всеукраинский референдум вопроса мирного соглашения, то заместитель председателя ЦИК подчеркнул, что "теоретически, по народной инициативе" законопроект о ратификации мирного соглашения может быть вынесен на всеукраинский референдум, но это длительная процедура, поэтому он считает это маловероятным.

"К сожалению, в действующем формате закон Украины "О всеукраинском референдуме" не предусматривает ни формата консультативного референдума как такового, который инициируется высшими органами государственной власти, [...] ни национального опроса", - отметил Дубовик.

Он добавил, что предложений от народных депутатов или других органов государственной власти о проведении такого референдума нет.

+10
Ніякого референдуму!!
Нехай влада на себе бере відповідальність за рішення....
Вони ж не поступляться інтересами країни та суспільства, ну чи не так же? То чого їм боятися...
Тим більше Суджу будуть міняти..!!! Чи с.Кринки, де зельцман-сирок поклали цвіт Морської Піхоти...
12.02.2026 21:02
+3
12.02.2026 21:16
+3
Коли це Зельоні звертали увагу на закони? Хоч один приклад, що вони зробили по закону?
12.02.2026 23:15
12.02.2026 21:02
Бубочка, чи проводити референдум, чи ні буде вирішувати інший президент України.
показать весь комментарий
12.02.2026 21:24
Референдум и нельзя проводить во время военного положения.

1. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму забороняється.

2. Процес всеукраїнського референдуму припиняється з дня набрання чинності указом Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Не пізніше наступного дня після набрання чинності відповідним указом Президента України Центральна виборча комісія визначає порядок завершення процедур всеукраїнського референдуму, які були розпочаті в межах відповідного процесу референдуму.

3. Процес всеукраїнського референдуму, припинений у зв'язку з введенням воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, розпочинається спочатку через 30 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях. Центральна виборча комісія оголошує про початок процесу всеукраїнського референдуму на своєму офіційному веб-сайті не пізніш як через 20 днів з моменту припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях.

4. У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану збір підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та агітація щодо ініціативи зупиняються з дня набрання чинності відповідним указом Президента України. Через 30 днів після припинення чи скасування воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях строк, визначений частиною третьою статті 29 цього Закону, продовжується з урахуванням днів, використаних для збору підписів до дня набрання чинності відповідним указом Президента України.
12.02.2026 21:26
В Україні "конституція на паузі" - тому всім байдуже на неї, країна повної анархії.
12.02.2026 22:34
Ну так и договора, которые опираются на антиконституционные действия будут никчемны. Их можно будет выкинуть в мусорку.
12.02.2026 22:49
Вибори та референдум треба провести, а чо делать на банана ріпаблік. Цього хоче Путін,Трамп та міровая педофільская чи якась-там закуліса.. Проблеми індіанців шеріфа не турбують.
12.02.2026 21:04
ЦВК нагадали шо вони не дурно хліб/гроші/ їдять
12.02.2026 21:04
Куди пропав Трамп ? Щось його не чутно ?
12.02.2026 21:06
Поповзли чутки шо напудив у штани
12.02.2026 21:11
але зустрічався з Пашіняном та Алієвим, віце президент Венс
12.02.2026 21:38
Хотілось би для початку коментарій конституційного суду про цей референдум.
12.02.2026 21:08
ТА НАВІТЬ В 2)))) все рівно неможливо ні то ні то
12.02.2026 21:11
чинним законодавством ))))))))) ...жарт тижня
12.02.2026 21:16
12.02.2026 21:16
"...У Центральній виборчій комісії пояснили, чому неможливо провести вибори та всеукраїнський референдум в один день..." - ненвже пішли проти самого найвеличнішого??? Дивно... Хотять у відставку....
12.02.2026 21:19
прикольно працювати в ЦВК - 7 рік ніх не робиш, а зп з податків отримуєш

а в ЦВК інваліди є ? )
12.02.2026 21:21
Тю, а 1 грудня 1991 проводили в один день.
Тоді мудрий нарід проголосував за незалежність і вихід із комуно-рабства і водночас обрав президентом комуняку Кравчука...
12.02.2026 21:22
Щовь забагато балаканини останнім часом про вибори. Вовочку жмуть трампісти, а він за РНБО, ЦВК і Радою хоче сховатися, мовляв, я ж на все готовий, але бачите, які принципові ці органи. А так я капітуляцію хоч завтра підпишу, тільки не сгодовуйте мене НАБУ за крадіжки. Думаю, Трамп готуєься злити Зеленського, бо він боїться підписувати капітуляцію, тому будуть намагатися його замінити на когось, хто може здати країну пошвидше. якщо ЗСУ не скажуть свє слово, Україні буде кінець
12.02.2026 21:23
Що-що ? Яке "чинне законодавство" ? Де ви його бачили в зеленій муляці ? Воно ж на паузі стоїть.
Рееферендум про здачу територій це взагали така зелена масовочка , мовляв - українці самі себе зрадили... відмовили своїм онукам в батьківщині.
12.02.2026 21:26
Але хфедоров організує миттю! Дарма він цмфровізувався стільки років? А тцк бусярять по чинному законодавству чи по конституції народ? Хто б мичав про "чинне законодавство"
12.02.2026 21:31
Законодавство для зеленського та банди не проблема.
"Масове харчове отруєння" і відміну сесійного засідання в парламенті викликало не меню в їдальні, а пункт шостий порядку денного " Звіт тимчасової слідчої комісії про розслідування фактів корупції і зловживань в період військових дій". Пункт зник з порядку денного а "депутати більшості" з парламенту.
12.02.2026 21:43
Дії кожного з членів ЦВК, що забезпечують проведення референдуму про затвердження "мирної угоди" капітуляції України перед пітьмою мають кваліфікуватись як державна зрада і після зміни влади в Україні вони будуть засуджені та ув'язнені з конфіскацією усього майна.
12.02.2026 22:19
Вибори неможливо зараз проводити не через воєнний стан, а через те, що після "виборів 2019 року, всі коди всіх рівнів доступу до серверів ЦВК, зусиллями медведчука і портнова знаходяться в москві. І москва знову призначить нам свого холуя, та ще з результатом вищим ніж у путіна. Тож перш за все треба змінити все програмне забезпечення на серверах, а про це ніхто не згадує.
12.02.2026 22:44
Викрадати і утримувати проти волі також забороненого законодавством, але це нікого не спиняє.
12.02.2026 23:01
Коли це Зельоні звертали увагу на закони? Хоч один приклад, що вони зробили по закону?
12.02.2026 23:15
 
 