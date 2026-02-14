Мецола о выборах в Украине: Нельзя заставлять людей голосовать под бомбами
Замысел России относительно выборов в Украине является циничным. Нельзя заставлять людей, которые страдают от обстрелов и отсутствия электроэнергии, идти голосовать.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола.
"Мы хотим послать сообщение России и администрации Путина, а также о цинизме, с которым мы обсуждаем выборы в Украине. Когда в России были честные выборы? Когда мы сможем сказать, что если на города падают бомбы, нельзя заставлять людей, у которых нет электроэнергии, идти голосовать?" - сказала она.
Мецола добавила, что "это циничный замысел" и "мы абсолютно не должны этого допускать".
Что предшествовало?
Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что провести президентские выборы в Украине до мая этого года нереально, несмотря на соответствующие ожидания со стороны США.
історичний факт , підтверджений довбоконями
вони знають що краде, а куди діватись якщо українці цейво обрали