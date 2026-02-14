РУС
Новости Выборы во время войны
603 10

Мецола о выборах в Украине: Нельзя заставлять людей голосовать под бомбами

Президент Европарламента осудила принуждение голосовать под обстрелами

Замысел России относительно выборов в Украине является циничным. Нельзя заставлять людей, которые страдают от обстрелов и отсутствия электроэнергии, идти голосовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола.

"Мы хотим послать сообщение России и администрации Путина, а также о цинизме, с которым мы обсуждаем выборы в Украине. Когда в России были честные выборы? Когда мы сможем сказать, что если на города падают бомбы, нельзя заставлять людей, у которых нет электроэнергии, идти голосовать?" - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По действующему законодательству провести в Украине выборы и референдум в один день невозможно, - ЦИК

Мецола добавила, что "это циничный замысел" и "мы абсолютно не должны этого допускать".

Что предшествовало?

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что провести президентские выборы в Украине до мая этого года нереально, несмотря на соответствующие ожидания со стороны США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любое мирное предложение Украина должна утвердить либо голосованием в Раде, либо референдумом, - Зеленский

Автор: 

выборы (24929) Мецола Роберта (99)
Топ комментарии
+3
А це часом не мрія зеленського провести шахрайські вибори під час війни?

14.02.2026 15:01 Ответить
+3
Порошенко вимагав дій, зброї й підписав мінські угоди. Шут вимагає піару, зустрічей, фото, підписаних пустих папірців і трохи грошенят, щоб спіздити. В замін буде бусифікати українців до останнього. Шут повеістю влаштовує ЄС

14.02.2026 15:07 Ответить
+2
Скажіть це херпіду, але так, щоб до обдолбаного дійшло. Бо тільки воно змушує людей брати участь у референдумі, а заодно і зебидло може проголосувати за оте недоробло. Це тільки в його інтересах. Якби воно хотіло добра для України, воно б давно сказало: я устал, я ухажу. І передав би владу парламенту. Як це мало б бути по Конституції. Але де Конституція, а де клоун!?!?!?!?!?

14.02.2026 15:09 Ответить


Раніше вони боялися втратити Порошенка, тепер бояться втратити Зеленського.

14.02.2026 14:49 Ответить

українці мали би теж боятись втратити Порошенка
історичний факт , підтверджений довбоконями

14.02.2026 15:41 Ответить
Путін сказав - вибори, значить вибори. К ноге, Бубочка, голос. Сидеть. Теперь на референдум про отдачу Донбаса.

14.02.2026 14:54 Ответить
Та щось ваш бубочка, не дивлячись на ваші пророцтва, не поспішає здавати країну ху. лу. Що тільки не закидали йому але ніхто нічого не здав! Пророцтвуйте далі. Може шеф з кремля підкине більшу кістку)

14.02.2026 15:42 Ответить

без херпіда нам не дадуть грошей і зброї
вони знають що краде, а куди діватись якщо українці цейво обрали

14.02.2026 15:43 Ответить
А пихать всех подряд в бусинки пиная ногами это норм. Всем нравится ) двуличные ляди)

14.02.2026 15:22 Ответить
Ухилянтів не пхати в автобуса а в зашморг і на ліхтар разом з усією грьобаною ріднею бо то не українці а всякетбіосміття яке не повинно взагалі існувати Українці з 14 року захищають сво Батькфвщину а ці під час війни приперлися з парашастана з лугандонії

14.02.2026 15:44 Ответить
 
 