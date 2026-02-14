Мецола о выборах в Украине: Нельзя заставлять людей голосовать под бомбами

Замысел России относительно выборов в Украине является циничным. Нельзя заставлять людей, которые страдают от обстрелов и отсутствия электроэнергии, идти голосовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола.

"Мы хотим послать сообщение России и администрации Путина, а также о цинизме, с которым мы обсуждаем выборы в Украине. Когда в России были честные выборы? Когда мы сможем сказать, что если на города падают бомбы, нельзя заставлять людей, у которых нет электроэнергии, идти голосовать?" - сказала она.

Мецола добавила, что "это циничный замысел" и "мы абсолютно не должны этого допускать".

Что предшествовало?

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что провести президентские выборы в Украине до мая этого года нереально, несмотря на соответствующие ожидания со стороны США.

