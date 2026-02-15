1 124 24
Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день выборов в Украине, - МИД РФ
Россия заявила о готовности обеспечить отсутствие обстрелов в день возможного голосования в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
"Тишина" в день голосования
"Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине, если Киев решит провести выборы", - заявил он.
"Внешнее управление Украиной"
Также он отметил, что "Россия готова обсуждать с США и другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН".
Что предшествовало?
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
- В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.
