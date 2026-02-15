Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день выборов в Украине, - МИД РФ

Россия заявила о готовности обеспечить отсутствие обстрелов в день возможного голосования в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Тишина" в день голосования

"Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине, если Киев решит провести выборы", - заявил он.

"Внешнее управление Украиной"

Также он отметил, что "Россия готова обсуждать с США и другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН".

Что предшествовало?