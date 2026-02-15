РУС
Новости Выборы во время войны
1 124 24

Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день выборов в Украине, - МИД РФ

МИД РФ о выборах в Украине

Россия заявила о готовности обеспечить отсутствие обстрелов в день возможного голосования в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Тишина" в день голосования

"Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования в Украине, если Киев решит провести выборы", - заявил он.

Читайте также: Мецола о выборах в Украине: Нельзя заставлять людей голосовать под бомбами

"Внешнее управление Украиной"

Также он отметил, что "Россия готова обсуждать с США и другими странами идею временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН".

Читайте: Проведение выборов в мае крайне маловероятно, - Вениславский

МИД РФ о выборах в Украине
Что предшествовало?

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.

выборы (24931) МИД РФ (1707) прекращения огня (398)
Топ комментарии
+4
Пішла на йух кцапсія !
показать весь комментарий
15.02.2026 13:11 Ответить
+4
ПНХ ПДР
показать весь комментарий
15.02.2026 13:11 Ответить
+3
і масовані обстріли в ніч підрахунку та на наступний день, якщо не сподобається попередній результат?...
показать весь комментарий
15.02.2026 13:12 Ответить
Пішла на йух кцапсія !
показать весь комментарий
15.02.2026 13:11 Ответить
Вибори не потрібні. Зеленський вічний президент тому що все робить правильно.
показать весь комментарий
15.02.2026 13:13 Ответить
Яду і тільки яду. Ну на край мотузка, клінч та мило!
показать весь комментарий
15.02.2026 13:17 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.02.2026 13:17 Ответить
Скажи клас 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.02.2026 13:22 Ответить
Не боїшся, що за такий лютий сарказм тебе зелена влада поесувати буде? 😏
показать весь комментарий
15.02.2026 13:22 Ответить
Ви це серйозно кажете?
показать весь комментарий
15.02.2026 13:41 Ответить
ПНХ ПДР
показать весь комментарий
15.02.2026 13:11 Ответить
і масовані обстріли в ніч підрахунку та на наступний день, якщо не сподобається попередній результат?...
показать весь комментарий
15.02.2026 13:12 Ответить
Ага значить за день до виборiв будуть стрiляти по виборцях.
показать весь комментарий
15.02.2026 13:16 Ответить
І на другий день також стріляти будуть,, коли голоси рахуватимуть. 😏 А про управління під нгідою ООН - це здорова ідея, але він країну попутав - мав сказати про територію колишньої *********, коли вона розпадатися буде.
показать весь комментарий
15.02.2026 13:25 Ответить
"Росія готова обговорювати зі США та іншими країнами ідею тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН"
Заявила китайська колонія
показать весь комментарий
15.02.2026 13:18 Ответить
Д0вб0й0би. Просто неадекватні д0вб0й0би
показать весь комментарий
15.02.2026 13:18 Ответить
Краще б воно забезпечило свою відсутність на цій планеті, а ще й косорилих китайців та тупоголових американців, то вже напевне б менше було війн і конфліктів, гаранти *** грьобані, ми вже бачили їх усих трьох гарантії у 94-му, тож нехай оригінал своїх "гарантій" засунуть собі у сраку, а по одній копії - американцям і косорилим.
показать весь комментарий
15.02.2026 13:19 Ответить
П*дарасам вірять тільки тупі п*дараси!
с. Лао Дзи (кажись)...
показать весь комментарий
15.02.2026 13:20 Ответить
Верим.И в будапешт верили и в братство верили и в напедение не верили и в адиннарот верили и в это поверим!
показать весь комментарий
15.02.2026 13:20 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2026 13:21 Ответить
Благодєтєлі! Дають добро на вибори бубочкі!
показать весь комментарий
15.02.2026 13:22 Ответить
''будапешт'' нам вже гарантували, і одні і другі.
показать весь комментарий
15.02.2026 13:30 Ответить
"Україна готова обговорювати зі США та іншими країнами ідею тимчасового зовнішнього управління 3,14ДЕРАЦІЄЮ під егідою ООН" І ВИКОНАННЯ НЕЮ ВСІХ ПІДПИСАНИХ МІЖНАРОДНО ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ДО ПОЧАТКУ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ.ТА ДЕОКУПАЦІЇ ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ.
показать весь комментарий
15.02.2026 13:34 Ответить
В кожній гілці новин Зеленський . Це вже не Цензор ,це якийсь повний срач .
Я такого Цензора,ще не бачив
показать весь комментарий
15.02.2026 13:35 Ответить
Хто б сумнівався. Навіть відомо за якого кандидата будуть тримати кулачки в кремлі https://www.facebook.com/reel/25746075241723560
показать весь комментарий
15.02.2026 13:36 Ответить
Якби в Україні був президент,а не брехло,мородер,нікчема ,сцикло то сросіяки просили б не обстрілювати їх під час виборів в Україні,а так маємо те що наобирало безмозгле стадо у 2019 році.
показать весь комментарий
15.02.2026 13:37 Ответить
 
 