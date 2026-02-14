РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7399 посетителей онлайн
Новости Выборы во время войны
770 15

Украина может объявить перемирие для россиян для проведения выборов в РФ, - Зеленский

Зеленский о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Перемирие для проведения выборов

В частности, Зеленский отметил, что вопрос выборов во время войны является чрезвычайно сложным. Во время разговора об условиях проведения голосования он подчеркнул, что никто не поддерживает выборы во время войны.

"Я очень честен. Дайте нам два месяца перемирия, и мы пойдем на выборы. Вот и все", - отметил президент.

По словам Зеленского, подготовка к голосованию требует времени и безопасности для граждан.

Читайте также: Мецола о выборах в Украине: Нельзя заставлять людей голосовать под бомбами

"Дайте нам перемирие, дайте нам безопасность, инфраструктуру, может, не два месяца, но... нам нужно много дней, чтобы подготовиться. Тогда дайте нам возможность, нашим солдатам, голосовать, как они могут, я имею в виду, защищать нашу жизнь... нашу страну, и в то же время голосовать. Это что-то сложное", - добавил он.

Роль США

Кроме того, Зеленский подчеркнул роль США и необходимость переговоров.

"Так дайте нам перемирие. Президент Трамп может это сделать. Нажмите на Путина, добивайтесь перемирия, тогда наш парламент изменит закон и мы пойдем на выборы, если они нужны. Если американцы нуждаются в выборах в Украине и если россияне нуждаются в выборах в Украине, мы открыты для этого", - подчеркнул президент.

Читайте: Проведение выборов в мае крайне маловероятно, - Вениславский

Выборы в РФ

В заключение Зеленский добавил, что Украина также может "объявить перемирие для россиян, если они проведут выборы в России".

Что предшествовало

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

Автор: 

выборы (24929) Зеленский Владимир (23675) перемирие (1730)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Яке ж воно кончене - меле дурню, як у 95 кварталі! Йому хоч хтось розказав куди воно їде?
показать весь комментарий
14.02.2026 17:20 Ответить
+4
Знову нанюхався та фонтаніруєт ідєями.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:21 Ответить
+2
Балаболістична ракета "Довгий Піздун" - єдина грізна зброя виготовлена при Зеленському і його потужних дефективних менеджерах.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не
"оголосити перемир'я для росіян, якщо вони проведуть вибори в Росії"
а саме з цього треба починати. СПОЧАТКУ на рф вибори, а потім ми подумаємо, чи визнавати їх. Бо попередні = то були не вибори, а лайно, путін нелігітимний.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:14 Ответить
Так він і за сержанта Журавля турбувався, і захисників Маріуполя, і за вагнерівців, і за беркутню, за шатли з верещучкою, і за кабміндічів з бакановим і наумовим ….
показать весь комментарий
14.02.2026 17:14 Ответить
Балаболістична ракета "Довгий Піздун" - єдина грізна зброя виготовлена при Зеленському і його потужних дефективних менеджерах.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:15 Ответить
Навального вбили отрутою південноамериканської жаби - заява п'яти країн
показать весь комментарий
14.02.2026 17:16 Ответить
Їм насрати на перемир'я від України, було перемир'я коли пукіна вибирали? Коли карт немає в руці , починає нести всяку коксонуту дурню
показать весь комментарий
14.02.2026 17:18 Ответить
це сарказм
показать весь комментарий
14.02.2026 17:19 Ответить
Яке ж воно кончене - меле дурню, як у 95 кварталі! Йому хоч хтось розказав куди воно їде?
показать весь комментарий
14.02.2026 17:20 Ответить
Знову нанюхався та фонтаніруєт ідєями.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:21 Ответить
Сарказм - це вища форма іронії, зла, уїдлива насмішка, що базується на протиставленні явного і прихованого змісту для дошкульного глуму.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:23 Ответить
от су* о неголенна ,таки милить ср* ку провести вибори в Україні ,під час війни !!! Хочеться бути лукашенко -2 ...🤡торчок , чому ні яка па* ло , не протистоїть цьому божевілью , з журналістів та політиків ?!!! ...
показать весь комментарий
14.02.2026 17:24 Ответить
Це чия ініціатива, щоб не бити по Кацапії? Пуйла? Чим наші удари заважають "виборам" на болотах, може перднеш щось Зеля?
показать весь комментарий
14.02.2026 17:24 Ответить
Потролив Пиню гарно )))
показать весь комментарий
14.02.2026 17:29 Ответить
О то він в Мюнхені знайшов і разнюхал перекритий канал колумбійского кокаініуму.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:29 Ответить
"Я дуже чесний.
Дайте нам два місяці перемир'я і ми підемо на вибори. Ось і все", - зазначив президент.

Навіщо так брехати з перших слів Вова?
🤭😆😅😂🤣
показать весь комментарий
14.02.2026 17:29 Ответить
Максимум через год, кацапы будут стоя на коленях умолять Украину о перемирии, вот тогда и поговорим..
показать весь комментарий
14.02.2026 17:30 Ответить
 
 