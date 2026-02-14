Украина может объявить перемирие для россиян для проведения выборов в РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Перемирие для проведения выборов

В частности, Зеленский отметил, что вопрос выборов во время войны является чрезвычайно сложным. Во время разговора об условиях проведения голосования он подчеркнул, что никто не поддерживает выборы во время войны.

"Я очень честен. Дайте нам два месяца перемирия, и мы пойдем на выборы. Вот и все", - отметил президент.

По словам Зеленского, подготовка к голосованию требует времени и безопасности для граждан.

"Дайте нам перемирие, дайте нам безопасность, инфраструктуру, может, не два месяца, но... нам нужно много дней, чтобы подготовиться. Тогда дайте нам возможность, нашим солдатам, голосовать, как они могут, я имею в виду, защищать нашу жизнь... нашу страну, и в то же время голосовать. Это что-то сложное", - добавил он.

Роль США

Кроме того, Зеленский подчеркнул роль США и необходимость переговоров.

"Так дайте нам перемирие. Президент Трамп может это сделать. Нажмите на Путина, добивайтесь перемирия, тогда наш парламент изменит закон и мы пойдем на выборы, если они нужны. Если американцы нуждаются в выборах в Украине и если россияне нуждаются в выборах в Украине, мы открыты для этого", - подчеркнул президент.

Выборы в РФ

В заключение Зеленский добавил, что Украина также может "объявить перемирие для россиян, если они проведут выборы в России".

Что предшествовало