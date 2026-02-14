Проведение выборов в мае крайне маловероятно, - Вениславский
Провести президентские выборы в Украине до мая этого года нереально, несмотря на соответствующие ожидания со стороны США.
Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Будут ли выборы в мае?
Я оцениваю как крайне маловероятную возможность проведения выборов в мае. Потому что на сегодняшний день закона и даже проекта, точно согласованного в рабочей группе, который можно было бы рассматривать в парламенте, нет об особенностях проведения таких выборов. Если он появится, то точно не раньше где-то марта", - сказал Вениславский.
По его словам, для того, чтобы рассмотреть законопроект, есть парламентские процедуры, а это займет еще несколько недель. Соответственно, если он не вступит в силу в середине марта или в конце марта, то нужно еще иметь как минимум 90 дней для того, чтобы провести выборы.
"То есть на май с соблюдением всех процедур это крайне маловероятно", - подытожил нардеп.
Проведение выборов одновременно с референдумом
В то же время Вениславский считает возможным проведение выборов президента одновременно с референдумом в случае введения определенных законодательных изменений.
"Если оценивать закон Украины о всеукраинском референдуме, то и Избирательный кодекс запрещает проводить одновременно выборы с референдумом, потому что есть определенные риски и так далее. Но с юридической точки зрения, если будет политическое согласие у всех сил парламента изменить эти нормы, то в принципе можно изменить и Избирательный кодекс, и закон о референдуме", - отметил он.
По словам нардепа, это не очень долгая процедура. Это возможно сделать в течение месяца.
"И тогда гипотетически возможно провести и выборы, и референдум. Но еще раз подчеркну, на референдуме, который назначает Верховная Рада, решается исключительно вопрос изменения территории Украины статья 73 Конституции Украины", - добавил он.
Что предшествовало
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
- В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
Як же їх багато в Україні, отаких флюгерів…. Чомусь, за повний параліч і бездіяльність Конституційного суду, він тихенько мовчить, упродовж 5 років в ганчірочку …..
1. через вкид у газету FT - зелені зондують обстановку в соц. мережах.
2. люди обурились: срака по всім фронтам, ракети щодня, а в небожителів - вибори.
3. дали задню: "вперше чую"/"закон не дозволяє"/"при всій повазі до трампа"