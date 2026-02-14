РУС
Проведение выборов в мае крайне маловероятно, - Вениславский

выборы в мае

Провести президентские выборы в Украине до мая этого года нереально, несмотря на соответствующие ожидания со стороны США.

Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Будут ли выборы в мае?

Я оцениваю как крайне маловероятную возможность проведения выборов в мае. Потому что на сегодняшний день закона и даже проекта, точно согласованного в рабочей группе, который можно было бы рассматривать в парламенте, нет об особенностях проведения таких выборов. Если он появится, то точно не раньше где-то марта", - сказал Вениславский.

По его словам, для того, чтобы рассмотреть законопроект, есть парламентские процедуры, а это займет еще несколько недель. Соответственно, если он не вступит в силу в середине марта или в конце марта, то нужно еще иметь как минимум 90 дней для того, чтобы провести выборы.

"То есть на май с соблюдением всех процедур это крайне маловероятно", - подытожил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По действующему законодательству провести в Украине выборы и референдум в один день невозможно, - ЦИК

Проведение выборов одновременно с референдумом

В то же время Вениславский считает возможным проведение выборов президента одновременно с референдумом в случае введения определенных законодательных изменений.

"Если оценивать закон Украины о всеукраинском референдуме, то и Избирательный кодекс запрещает проводить одновременно выборы с референдумом, потому что есть определенные риски и так далее. Но с юридической точки зрения, если будет политическое согласие у всех сил парламента изменить эти нормы, то в принципе можно изменить и Избирательный кодекс, и закон о референдуме", - отметил он.

По словам нардепа, это не очень долгая процедура. Это возможно сделать в течение месяца.

"И тогда гипотетически возможно провести и выборы, и референдум. Но еще раз подчеркну, на референдуме, который назначает Верховная Рада, решается исключительно вопрос изменения территории Украины статья 73 Конституции Украины", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идея выборов во время войны принадлежит россиянам, потому что они "хотят избавиться от меня", - Зеленский

Что предшествовало

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

Автор: 

Топ комментарии
+4
Вам,***...ву ЗЕбілофільному,все взяти і поміняти.Що не докрали,треба докрасти.В 2019 ви на Конституцію,ти і ЗЕбільний,поклали з прибором,а Конституційний суд виніс вердикт "Враховуючи ситуацію. ..",а не керувався Законами і Конституцією,коли розпустили ВР Тепер вам петух чи Трамп в дупу клює і ви почали щось знову пороти.
14.02.2026 10:52 Ответить
+4
14.02.2026 10:55 Ответить
+3
а якщо в припиЗЕдента буде передоз і він здохне?
14.02.2026 10:45 Ответить
а якщо в припиЗЕдента буде передоз і він здохне?
14.02.2026 10:45 Ответить
Неее,яго попреть на рояле насрать
14.02.2026 11:04 Ответить
Це було би знамення боже
14.02.2026 11:16 Ответить
Що тільки подібна особа не зробить, заради перебування на посаді!!
Як же їх багато в Україні, отаких флюгерів…. Чомусь, за повний параліч і бездіяльність Конституційного суду, він тихенько мовчить, упродовж 5 років в ганчірочку …..
14.02.2026 10:50 Ответить
Люстрація має бути фізичною.
14.02.2026 10:52 Ответить
Вам,***...ву ЗЕбілофільному,все взяти і поміняти.Що не докрали,треба докрасти.В 2019 ви на Конституцію,ти і ЗЕбільний,поклали з прибором,а Конституційний суд виніс вердикт "Враховуючи ситуацію. ..",а не керувався Законами і Конституцією,коли розпустили ВР Тепер вам петух чи Трамп в дупу клює і ви почали щось знову пороти.
14.02.2026 10:52 Ответить
14.02.2026 10:55 Ответить
Проведення виборів можливе лише при відстороненні ЗЕ від влади фізично чи під тиском.Всі розповіді про вибори брехня для бидла.Навіть у випадку миру(маломожливо при ЗЕ)знайдеться ще причина,що ця потвора трималась при владі
14.02.2026 10:57 Ответить
А Кта вааще такое вениславске?
14.02.2026 11:01 Ответить
Я оцінюю як вкрай малоймовірну можливість проведення виборів в травні. Тому що на сьогоднішній день закону і навіть проекту, точно узгодженого в робочій групі, який би можна було розглядати в парламенті, немає про особливості проведення таких виборів. Якщо він з'явиться, то точно не раніше десь там березня", - сказав Веніславський. "зелені зрадники" і грабіжники українського народу , ніяк не виберуться з українського корита.Не нажеруться.але можуть власною слиною подавитися...
14.02.2026 11:04 Ответить
Є цар Ішак першій... Яких ще виборів...
14.02.2026 11:10 Ответить
Яка може бути довіра словам членам кодла зеленського?
14.02.2026 11:20 Ответить
звісно вибори - малоймовірно:

1. через вкид у газету FT - зелені зондують обстановку в соц. мережах.

2. люди обурились: срака по всім фронтам, ракети щодня, а в небожителів - вибори.

3. дали задню: "вперше чую"/"закон не дозволяє"/"при всій повазі до трампа"
14.02.2026 11:23 Ответить
 
 