Идея выборов во время войны принадлежит россиянам, потому что они "хотят избавиться от меня", - Зеленский

Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам и референдуму, но этого хочет именно Россия, чтобы "избавиться от него". В то же время он сам не "цепляется за власть".

Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Выборы и референдум

Зеленский рассказал, что тактика переговоров с США, которую выбрала Украина, "заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну": "Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет процесс".

Именно поэтому, отмечает The Atlantic, Украина отказалась от некоторых своих предыдущих требований, в частности о наказании Путина и российских генералов за военные преступления в Украине. Двое неназванных советников Зеленского, которых цитирует издание, предположили, что Киев, возможно, готов даже отказаться от территории Донецкой области, которая сейчас находится под его контролем.

"Иногда у меня складывается впечатление, что это что-то вроде: "Что еще мы можем предложить украинцам, чтобы просто посмотреть, откажутся ли они?". Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы", – говорит президент.

Он говорит, что его устраивает референдум, но повторил, что это должно быть "правильное соглашение". А идея проведения выборов во время войны, по его словам, принадлежала россиянам, "потому что они хотят избавиться от меня".

"Никто не цепляется за власть"

В то же время, любые условия, связанные с потерей территории, могут быть решены только во время личной встречи Зеленского и Путина.

Накануне Financial Times написала, что 24 февраля, в четвертую годовщину российского вторжения, Зеленский объявит о планах провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. Ссылаясь на анонимные источники, в сообщении даже был указан конечный срок проведения голосования - 15 мая.

Отвечая на это, Зеленский сказал:"Никто не цепляется за власть. Я готов к выборам. Но для этого нам нужна безопасность, гарантии безопасности, прекращение огня".

