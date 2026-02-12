РУС
5 035 91

Идея выборов во время войны принадлежит россиянам, потому что они "хотят избавиться от меня", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам и референдуму, но этого хочет именно Россия, чтобы "избавиться от него". В то же время он сам не "цепляется за власть". 

Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Выборы и референдум

Зеленский рассказал, что тактика переговоров с США, которую выбрала Украина, "заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну": "Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет процесс".

Именно поэтому, отмечает The Atlantic, Украина отказалась от некоторых своих предыдущих требований, в частности о наказании Путина и российских генералов за военные преступления в Украине. Двое неназванных советников Зеленского, которых цитирует издание, предположили, что Киев, возможно, готов даже отказаться от территории Донецкой области, которая сейчас находится под его контролем.

"Иногда у меня складывается впечатление, что это что-то вроде: "Что еще мы можем предложить украинцам, чтобы просто посмотреть, откажутся ли они?". Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы", – говорит президент.

Он говорит, что его устраивает референдум, но повторил, что это должно быть "правильное соглашение". А идея проведения выборов во время войны, по его словам, принадлежала россиянам, "потому что они хотят избавиться от меня".

"Никто не цепляется за власть"

В то же время, любые условия, связанные с потерей территории, могут быть решены только во время личной встречи Зеленского и Путина. 

Накануне Financial Times написала, что 24 февраля, в четвертую годовщину российского вторжения, Зеленский объявит о планах провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. Ссылаясь на анонимные источники, в сообщении даже был указан конечный срок проведения голосования - 15 мая.

Отвечая на это, Зеленский сказал:"Никто не цепляется за власть. Я готов к выборам. Но для этого нам нужна безопасность, гарантии безопасности, прекращение огня".

выборы (24931) Зеленский Владимир (23675) референдум (1536) война в Украине (7702)
+54
" Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене" Я
аж посміхнувся, прочитавши заголовок.
12.02.2026 21:51
+46
Ну это уже клиника и это уже было
12.02.2026 21:51
+37
Росіяни хочуть позбутися ЗСУ, фінансування ВПК 🇺🇦, позбутися Кличка, Пороха, Марченка, Залужного....
А Оман працює на своїх саатєшєствєннвков
12.02.2026 21:55
" Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене" Я
аж посміхнувся, прочитавши заголовок.
12.02.2026 21:51
не самый плохой вариант-позбутися..
12.02.2026 22:07
Смішно, чи ні, але він легітимний президент. Обраний під час війни, навіть він, стане частково легітимний і то це не факт. Поки йде війна, подобається, чи ні, прийдеться жити ось так, як є.
12.02.2026 22:19
Читай Конституцію, там все чітко написано про "легітимність"!
12.02.2026 22:31
13.02.2026 00:19
Офіційно.
Я, українець, бажаю позбутися цього непорозуміння. Будь-яким способом.
13.02.2026 00:24
"росіяни хочуть мене позбутись,,,"

він що Порошенком себе возомнив ?

.
13.02.2026 02:09
Уявіть якби Петро таке перед виборами заявив... Скільки б жовчи тут на форумі було б тоді на початку 19-го....
Але якщо серйозно то це не смішно. Мені як канонічному порохоботу, мешкаючи практично на окупованій території, доволі тяжко та сумно визнавати що він прав... Бо тут пропаганда зараз з нього доволі вдало малює образ врага народу не менше ніж колись з Порошенка
13.02.2026 15:48
фіг тебе позбудешся...
12.02.2026 21:51
Може Зе просто послать?

12.02.2026 22:43
Ну это уже клиника и это уже было
показать весь комментарий
12.02.2026 21:51
12.02.2026 22:05
вінженевтік
12.02.2026 22:52
вторженіє буде для його збереження ?

чи як ?

.
13.02.2026 02:11
Банковий коксохім

.
13.02.2026 02:18
Мабуть його трампонутий покусав
13.02.2026 07:28
Та ти ж Потужний.... йомана в рот
показать весь комментарий
12.02.2026 21:52
Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Ми готові. Чи готові ми до референдуму? Ми готові", - каже президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3600316
Ой господи... Оце паразит.
12.02.2026 21:53
Оце закрутив сюжет - знається як впарити наріду лапшу...
"Рабиня Ізаура..." - серіал розпочався!
12.02.2026 21:53
Трамп теж сказав шо потрібні вибори - Зеля відповів шоб він прикрив Україну
12.02.2026 21:55
Росіяни хочуть позбутися ЗСУ, фінансування ВПК 🇺🇦, позбутися Кличка, Пороха, Марченка, Залужного....
А Оман працює на своїх саатєшєствєннвков
12.02.2026 21:55
якщо підуть НА(лісом бігбордів вниз головою)Й - українцям тільки легше стане
показать весь комментарий
12.02.2026 22:19
"...але я не покину свій народ і буду з ним до кінця, як і європейсько-американські партнери. Ми разом будемо з Україною до кінця"
12.02.2026 21:56
12.02.2026 22:09
Росія, щоб українці непозбулася блазня і спецназ для охорони готова прислати.
12.02.2026 21:56
Та ну!?!?!? Як вони можуть хотіти позбутися свого агента?!?!?!? Ніхто крім тебе не є і не буде таким корисним і зручним для *****!!! Так що не бреши, херпіду))) Ти не Порошенко!!!! Ти: "кто угодна толька не Парашенка" - як казало ***** в 2019.
12.02.2026 21:57
Українці теж хочуть позбутися тебе якщо ти не знав і мабуть не менше ніж росіяни, ти стільки огидного паскудного наробив країні , оголив єнергетику перед ударами і ще розказує який він "борець"! Борцун з обісраними лижами, на які ти рано чи пізно станеш разом зі своєю зеленою шоблою.
12.02.2026 21:58
Росії Зеленський страшніший за Бандеру!😁
12.02.2026 21:58
це Зе так думає....
12.02.2026 22:01
13.02.2026 00:48
Провідник Бандера був мальчик у порівнянні з Лідором ЗЄлєю

.
13.02.2026 02:15
Тут і Бандера, і Махатма, і вождь племені апачей в одній голові, в якій він вже давно закінчив війну.
13.02.2026 09:39
Боюсь закінчиться тим що один " легітимний" оратиме з Ростова , а інший з Британії на пару з президенткою Тихановською.😒😒😒
12.02.2026 21:58
За чотири роки так і не змогли дізнатися координати Банкової і їм прийшла в голову інша ідея. Логічно.
12.02.2026 22:00
У нього реально настільки погано з головою, чи просто сьогодні подвійну дозу наркоти занюхав? Це вже повна клініка таке нести...
12.02.2026 22:02
Так він завжди молов шо попало, - дається взнаки "прохіхікана" освіта і куплений диплом.
13.02.2026 00:29
та ти для кацапні знаходка,
вони коли нападають ти шашлики жереш.
12.02.2026 22:03
Цей звично бреше направо і наліво, щоб правду прикрити. А Західні СМІ все злили, і написали конкретно, що влада готує переобрання Зеленского. І Кацапія готова надати умови для виборів. Але тільки на один тур. Якщо Зеля не зможе провернути свій виграш в першому турі, тоді другого вже не буде. Кацапи не дадуть.
12.02.2026 22:03
Українці задоволені?
12.02.2026 22:08
Напевно так, він все ще на першому місці в рейтингу кандидатів в Президенти. Nota bene Це НЕ ЗНАЧИТЬ, що я його підтримую.
12.02.2026 22:38
Це по тому, що малюють підвласні їм опитування. В реалії десь біля 20%. Але в "дії" домалють недостатні проценти.
12.02.2026 23:13
Це в якому "рейтингу"? Хіба у в'язниці передбачено таку посаду для засуджених до довічного? 😂
13.02.2026 00:32
До реці,а що там з шуфричем то?Задля голосів жпж вже випустили під заставу?
12.02.2026 22:05
Він дійсно себе лідором всесвіту возомнив
12.02.2026 22:06
Какой цирк
12.02.2026 22:10
Ну я б сказав, що вони хочуть знищити державу Україна та її голову і верховного головнокомандувача, зокрема. 🤔
12.02.2026 22:12
Розумію))
У вЗраді - діарея від накраденого.
НІ -НІ
Не психологічна втома від ейфоричного перерахунку дивідентів (які можна ОСВОЇТИ) від Заходу.
У голобородька (теж від накраденого) - психіатричні проблеми клептоманії і гарячкового пошуку офшорів і надійних "гаманців" для "освоєння".
А тут - якісь вибори.((
І якась ГЛИСТА з власного оточення вилізе і обжене на виборах.
А старі солітери - не всі сидять.
Але ВСІ виводять купу нових гЛИЦстів, за якими планують сховатись від народного гніву.
От і страшно((
Не накрався, його - не *******, його - ненавидять і друзі і вороги.
А ОН ЖЕ НЄВІНАВАТИЙ((
12.02.2026 22:12
Зарозумілість цього поца вражає.
12.02.2026 22:12
Типова поведінка нарциса. Про таких нікчем багато наукової літератури написано.
13.02.2026 00:34
Та кацапи на тебе, утирка, кожного дня моляться.
12.02.2026 22:14
Выборы должны быть в первую очередь в ВР, которая просрочена так же, как и Ишак Оманский. Новая ВР восстанавливает действие Конституции Украины в отношении Парламентско-Президентской Республики, объявляет Ишаку импичмент и пакует его в Лукьяновку, после чего проводятся Президентские выборы. А его "референдум" о сдаче территорий Украины }{уйлу скручивают в плотную колбаску и пакуют ему в дупу аж до самых гланд.
12.02.2026 22:14
Гарно!😁👍
12.02.2026 22:20
Подвійна доза сьогодні
12.02.2026 22:16
Фуйлу не потрібен хтось кращий піськограя.
Він його спас в 2022 році від поїздки в ростов, до прафесора на квартиру.
Буде тримати і далі кловуна в кріслі головнокомандувача ЗСУ.
12.02.2026 22:16
І таки ТАК.
До виборів БЕЗ вибору - вони готуються.
А референдумом хочуть прикрити безпорадність і безвідповідальність.
Ну і з "чесно нажитим на крові" - зіскочити на президентську пенсію.
Добре - нахєр їм та пенсія.
"Освоєних" фламіндічів" вистачить прапраправнукам.
12.02.2026 22:17
З тебе, зелька, шахматист, як з гівна пуля. Всі давно знають, що пуйло вигідно твоє перебування у владі, ніхто з керівників України за всю її історію не зробив стільки зла Україні і не знищив стільки людей. Так що, ми знаємо, що пуйло буде тебе двигати на ще один строк. Але, люди тобі готують зовсім інший. Такий, який ти заслужив.
12.02.2026 22:18
100%. Тому оманський запис росіяни не викладають.
12.02.2026 22:29
Тоді ти - російський холуй. Тобі кажуть "сідеть, служи". Ти паслушная собака.
12.02.2026 22:28
Ну, яке воно наївне! Вони його призначили президентом, то тепер хочуть встигнути провести свої чергові вибори, поки керування всіма серверами ЦВК в їхніх руках.
12.02.2026 22:31
Есть Гитлер - есть Германия
12.02.2026 22:40
Навіть теоретично росіяни не можуть хотіти виборів. Зараз в них все прекрасно, у їх противника бардак, корупція і саботаж. Жоден російський агент з числа друзів z не покараний. А хто має шанси перемогти на виборах? Крім z, це Буданов і Залужний. При всіх питаннях до цих персонажів, вони точно більш військові люди, ніж нинішній верхоглавком. Якусь частину саботажу вони відмінять. Двушечку на москву Залужний не відправлятиме. Буданов з задоволенням розблокує створення власної балістики і ППО. Чи росіянам це треба?
12.02.2026 23:11
росіяни якби хотіли, то давно позбулися б тебе! Але це для них стрьомно, бо замість тебе може очолити країну хтось притомний!
12.02.2026 23:14
Гидота!
12.02.2026 23:22
Позбутись тебе і українці хочуть але терплять.Чому не назвав тих радників які не проти віддати Донбас?
12.02.2026 23:25
Кому належить ідея проведення виборів під час війни?
Кацапам?
Кому ти вішаєш Вова!
Для кацапів твоє перебування на посаді президента України це джек пот.
Більшого ідіота серед кандидатів на посаду президента в 2019 році просто не було.
Ти знав, що кацапи готують напад, а людям "втирав" про шашлики і розміновував південь.

Цей поц, заради свого ега, може зіпсувати відносини з будь-якими партнерами України.
Про його ефективність на посаді взагалі немає що сказати.
Імбецил імбецилом.
12.02.2026 23:36
Да они такого дятла при власти ждали со времён независимости. Ты для них просто находка. Впрочем как и для озабоченцев.
12.02.2026 23:47
"Міня хатять убіть!!!" Но я не дамся в сам застрелюсь перед річкою глибокой...
12.02.2026 23:48
Звісно, бо росіянам так х...во як при ЗЕ ще ніколи не було...))
12.02.2026 23:49
Війна буде завжди. Тому що кацапи зайняли кухню і приходжу в українській квартирі. Не вдасться прикинутися що їх немає. Значить Зеленський теж буде завжди. Поки не буде як Байден.
12.02.2026 23:53
Байден був в кращому стані ніж Трамп.
показать весь комментарий
13.02.2026 08:48
Парадокс у тому, що ЗЄ хочуть позбутися всі. Тільки причини у всіх різці.

Якби кацапи не були дебілами, вони б молилися на те, щоб ЗЄ залишався президентом якнайдовще. Бо іншого такого безпринципного, жадібного дебіла, який провалює та розвалює все, їм не знайти.
12.02.2026 23:53
тому сиди🤡 пад* о тихесенько і не рипайся ...а там видно буде ... ...
13.02.2026 00:01
Та , а хто ж не хоче тебе збутися ?!
13.02.2026 00:12
"я ваш вирок" (с) - це не про Порошенка, це про Україну. Насправді, інший обраний президент з існуючим складом вр вже нічого не змінить. Хіба що розпустить вр і буде керувати урядом національного порятунку до припинення війни. Без прийняття законів, керуючись постановами та указами. Інакше - усе те ж саме, і остаточний 3,14здець...
13.02.2026 06:57
Геть ішака обкуреного! Це чмо руками та ногми впирається аби втриматись на престолі. Ішак - довгоочікувана мрія *****.
13.02.2026 07:50
зелень ти ідіот
13.02.2026 08:21
Вибори підчас воєнного стану, то передача України під оруду Кремля "демократичним шляхом". Трамп і Путін "играют против Украины в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" - Трампу похоже уже удалось, с подачи "абсолютно легитимного президента РФ" Путина, навязат Зеленскому выборы и референдум во времена, когда часть Украины под окупацией.

Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.

Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...

А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...

А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.

Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы
13.02.2026 08:57
Можливо, для деяких "ентузіастів" за проведення виборів під час війни послужить мудрість старого гуцула: " Якщо не має іншого вибору, то ліпше залишатися у г*вні, яке засохло, ніж вступати у свіже". А свіже г*вно підготовили вже у Кремлі, а ЗМІ його "мудрому народу" розрекламують, а ентуЗІЗІсти і всякі підрахуї допоможуть - т. . Сталин говорил, что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.
13.02.2026 09:07
Резидентура кремля в опе і зрада вилазять не криючись.Тільки лінивий цього не бачить.На злодії шапка горить.❤️ 🇺🇦 ❤️
13.02.2026 09:21
Не до хрена ти про себе найпотужніший і найвеличніший....
13.02.2026 10:04
Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони хочуть під дулом автомата тебе ще раз посадити в крісло.охуєнний гешефт ти їм пєдаліш.
13.02.2026 10:09
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда -

 Євгеній Онєґін. О.С.Пушкін
13.02.2026 14:37
 
 