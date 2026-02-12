Идея выборов во время войны принадлежит россиянам, потому что они "хотят избавиться от меня", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам и референдуму, но этого хочет именно Россия, чтобы "избавиться от него". В то же время он сам не "цепляется за власть".
Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.
Выборы и референдум
Зеленский рассказал, что тактика переговоров с США, которую выбрала Украина, "заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну": "Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет процесс".
Именно поэтому, отмечает The Atlantic, Украина отказалась от некоторых своих предыдущих требований, в частности о наказании Путина и российских генералов за военные преступления в Украине. Двое неназванных советников Зеленского, которых цитирует издание, предположили, что Киев, возможно, готов даже отказаться от территории Донецкой области, которая сейчас находится под его контролем.
"Иногда у меня складывается впечатление, что это что-то вроде: "Что еще мы можем предложить украинцам, чтобы просто посмотреть, откажутся ли они?". Мы ничего не боимся. Готовы ли мы к выборам? Мы готовы. Готовы ли мы к референдуму? Мы готовы", – говорит президент.
Он говорит, что его устраивает референдум, но повторил, что это должно быть "правильное соглашение". А идея проведения выборов во время войны, по его словам, принадлежала россиянам, "потому что они хотят избавиться от меня".
"Никто не цепляется за власть"
В то же время, любые условия, связанные с потерей территории, могут быть решены только во время личной встречи Зеленского и Путина.
Накануне Financial Times написала, что 24 февраля, в четвертую годовщину российского вторжения, Зеленский объявит о планах провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. Ссылаясь на анонимные источники, в сообщении даже был указан конечный срок проведения голосования - 15 мая.
Отвечая на это, Зеленский сказал:"Никто не цепляется за власть. Я готов к выборам. Но для этого нам нужна безопасность, гарантии безопасности, прекращение огня".
аж посміхнувся, прочитавши заголовок.
Я, українець, бажаю позбутися цього непорозуміння. Будь-яким способом.
він що Порошенком себе возомнив ?
.
Але якщо серйозно то це не смішно. Мені як канонічному порохоботу, мешкаючи практично на окупованій території, доволі тяжко та сумно визнавати що він прав... Бо тут пропаганда зараз з нього доволі вдало малює образ врага народу не менше ніж колись з Порошенка
чи як ?
.
.
Ой господи... Оце паразит.
"Рабиня Ізаура..." - серіал розпочався!
А Оман працює на своїх саатєшєствєннвков
.
вони коли нападають ти шашлики жереш.
У вЗраді - діарея від накраденого.
НІ -НІ
Не психологічна втома від ейфоричного перерахунку дивідентів (які можна ОСВОЇТИ) від Заходу.
У голобородька (теж від накраденого) - психіатричні проблеми клептоманії і гарячкового пошуку офшорів і надійних "гаманців" для "освоєння".
А тут - якісь вибори.((
І якась ГЛИСТА з власного оточення вилізе і обжене на виборах.
А старі солітери - не всі сидять.
Але ВСІ виводять купу нових гЛИЦстів, за якими планують сховатись від народного гніву.
От і страшно((
Не накрався, його - не *******, його - ненавидять і друзі і вороги.
А ОН ЖЕ НЄВІНАВАТИЙ((
Він його спас в 2022 році від поїздки в ростов, до прафесора на квартиру.
Буде тримати і далі кловуна в кріслі головнокомандувача ЗСУ.
До виборів БЕЗ вибору - вони готуються.
А референдумом хочуть прикрити безпорадність і безвідповідальність.
Ну і з "чесно нажитим на крові" - зіскочити на президентську пенсію.
Добре - нахєр їм та пенсія.
"Освоєних" фламіндічів" вистачить прапраправнукам.
Кацапам?
Кому ти вішаєш Вова!
Для кацапів твоє перебування на посаді президента України це джек пот.
Більшого ідіота серед кандидатів на посаду президента в 2019 році просто не було.
Ти знав, що кацапи готують напад, а людям "втирав" про шашлики і розміновував південь.
Цей поц, заради свого ега, може зіпсувати відносини з будь-якими партнерами України.
Про його ефективність на посаді взагалі немає що сказати.
Імбецил імбецилом.
Якби кацапи не були дебілами, вони б молилися на те, щоб ЗЄ залишався президентом якнайдовще. Бо іншого такого безпринципного, жадібного дебіла, який провалює та розвалює все, їм не знайти.
Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.
Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...
А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...
А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.
Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда -
Євгеній Онєґін. О.С.Пушкін