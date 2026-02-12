Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів та референдуму, але цього хоче саме Росія, щоб "позбутися його". Водночас він сам не "чіпляється за владу".
Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.
Вибори та референдум
Зеленський розповів, що тактика переговорів із США, яку обрала Україна, "полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну": "Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який пришвидшує процес".
Саме тому, зазначає The Atlantic, Україна відмовилася від деяких своїх попередніх вимог, зокрема щодо покарання Путіна та російських генералів за воєнні злочини в Україні. Двоє неназваних радників Зеленського, яких цитує видання, припустили, що Київ, можливо, готовий навіть відмовитися від території Донецької області, яка наразі перебуває під її контролем.
"Іноді в мене складається враження, що це щось на кшталт: "Що ще ми можемо запропонувати українцям, щоб просто подивитися, чи відмовляться вони?". Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Ми готові. Чи готові ми до референдуму? Ми готові", — каже президент.
Він каже, що його влаштовує референдум, але повторив, що це має бути "правильна угода". А ідея проведення виборів під час війни, за його словами, належала росіянам, "бо вони хочуть позбутися мене".
"Ніхто не чіпляється за владу"
Водночас, будь-які умови, пов'язані з втратою території, можуть бути вирішені тільки під час особистої зустрічі Зеленського та Путіна.
Напередодні Financial Times написала, що 24 лютого, в четверту річницю російського вторгнення, Зеленський оголосить про плани провести президентські вибори та референдум щодо мирної угоди. Посилаючись на анонімні джерела, у повідомленні навіть було вказано кінцевий термін проведення голосування – 15 травня.
Відповідаючи на це Зеленський відповів. "Ніхто не чіпляється за владу. Я готовий до виборів. Але для цього нам потрібна безпека, гарантії безпеки, припинення вогню".
аж посміхнувся, прочитавши заголовок.
Я, українець, бажаю позбутися цього непорозуміння. Будь-яким способом.
він що Порошенком себе возомнив ?
Але якщо серйозно то це не смішно. Мені як канонічному порохоботу, мешкаючи практично на окупованій території, доволі тяжко та сумно визнавати що він прав... Бо тут пропаганда зараз з нього доволі вдало малює образ врага народу не менше ніж колись з Порошенка
Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.
Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...
А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...
А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.
Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы
