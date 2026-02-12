Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський
Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів та референдуму, але цього хоче саме Росія, щоб "позбутися його". Водночас він сам не "чіпляється за владу". 

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Вибори та референдум

Зеленський розповів, що тактика переговорів із США, яку обрала Україна, "полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну": "Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який пришвидшує процес".

Саме тому, зазначає The Atlantic, Україна відмовилася від деяких своїх попередніх вимог, зокрема щодо покарання Путіна та російських генералів за воєнні злочини в Україні. Двоє неназваних радників Зеленського, яких цитує видання, припустили, що Київ, можливо, готовий навіть відмовитися від території Донецької області, яка наразі перебуває під її контролем.

"Іноді в мене складається враження, що це щось на кшталт: "Що ще ми можемо запропонувати українцям, щоб просто подивитися, чи відмовляться вони?". Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Ми готові. Чи готові ми до референдуму? Ми готові", — каже президент.

Він каже, що його влаштовує референдум, але повторив, що це має бути "правильна угода". А ідея проведення виборів під час війни, за його словами, належала росіянам, "бо вони хочуть позбутися мене".

"Ніхто не чіпляється за владу"

Водночас, будь-які умови, пов'язані з втратою території, можуть бути вирішені тільки під час особистої зустрічі Зеленського та Путіна. 

Напередодні Financial Times написала, що 24 лютого, в четверту річницю російського вторгнення, Зеленський оголосить про плани провести президентські вибори та референдум щодо мирної угоди. Посилаючись на анонімні джерела, у повідомленні навіть було вказано кінцевий термін проведення голосування – 15 травня.

Відповідаючи на це Зеленський відповів. "Ніхто не чіпляється за владу. Я готовий до виборів. Але для цього нам потрібна безпека, гарантії безпеки, припинення вогню".

" Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене" Я
аж посміхнувся, прочитавши заголовок.
12.02.2026 21:51 Відповісти
Ну это уже клиника и это уже было
12.02.2026 21:51 Відповісти
Росіяни хочуть позбутися ЗСУ, фінансування ВПК 🇺🇦, позбутися Кличка, Пороха, Марченка, Залужного....
А Оман працює на своїх саатєшєствєннвков
12.02.2026 21:55 Відповісти
