3 737 34

Україна може оголосити перемир’я для росіян для проведення виборів у РФ, - Зеленський

Зеленський про вибори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

Перемир’я для проведення виборів

Так, Зеленський зауважив, що питання виборів під час війни є надзвичайно складним. Під час розмови про умови проведення голосування, він наголосив, що ніхто не підтримує вибори під час війни.

"Я дуже чесний. Дайте нам два місяці перемир'я, і ми підемо на вибори. Ось і все", - зазначив президент.

За словами Зеленського, підготовка до голосування потребує часу та безпеки для громадян.

"Дайте нам перемир'я, дайте нам безпеку, інфраструктуру, може, не два місяці, але… нам потрібно багато днів, щоб підготуватися. Тоді дайте нам можливість, нашим солдатам, голосувати, як вони можуть, я маю на увазі, захищати наше життя... нашу країну, і в той же час голосувати. Це щось складне", — додав він.

Роль США

Крім того, Зеленський наголосив на ролі США та необхідності перемовин.

"Тож дайте нам перемир'я. Президент Трамп може це зробити. Натисніть на Путіна, доможіться перемир'я, тоді наш парламент змінить закон і ми підемо на вибори, якщо вони потрібні. Якщо американці потребують виборів в Україні і якщо росіяни потребують виборів в Україні, ми відкриті для цього", - наголосив президент.

Вибори в РФ

На завершення Зеленський додав, що Україна також може "оголосити перемир'я для росіян, якщо вони проведуть вибори в Росії".

Що передувало

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.

Яке ж воно кончене - меле дурню, як у 95 кварталі! Йому хоч хтось розказав куди воно їде?
14.02.2026 17:20 Відповісти
Балаболістична ракета "Довгий Піздун" - єдина грізна зброя виготовлена при Зеленському і його потужних дефективних менеджерах.
14.02.2026 17:15 Відповісти
Так він і за сержанта Журавля турбувався, і захисників Маріуполя, і за вагнерівців, і за беркутню, за шатли з верещучкою, і за кабміндічів з бакановим і наумовим ….
14.02.2026 17:14 Відповісти
Не
"оголосити перемир'я для росіян, якщо вони проведуть вибори в Росії"
а саме з цього треба починати. СПОЧАТКУ на рф вибори, а потім ми подумаємо, чи визнавати їх. Бо попередні = то були не вибори, а лайно, путін нелігітимний.
14.02.2026 17:14 Відповісти
Навального вбили отрутою південноамериканської жаби - заява п'яти країн
14.02.2026 17:16 Відповісти
Їм насрати на перемир'я від України, було перемир'я коли пукіна вибирали? Коли карт немає в руці , починає нести всяку коксонуту дурню
14.02.2026 17:18 Відповісти
нєдєржаніє мочі і рєчі -дисфункції старечого оганізму

.
14.02.2026 19:04 Відповісти
Знову нанюхався та фонтаніруєт ідєями.
14.02.2026 17:21 Відповісти
Сарказм - це вища форма іронії, зла, уїдлива насмішка, що базується на протиставленні явного і прихованого змісту для дошкульного глуму.
14.02.2026 17:23 Відповісти
коксохім нє спіт !
коксохім работаєт !

.
14.02.2026 19:06 Відповісти
от су* о неголенна ,таки милить ср* ку провести вибори в Україні ,під час війни !!! Хочеться бути лукашенко -2 ...🤡торчок , чому ні яка па* ло , не протистоїть цьому божевілью , з журналістів та політиків ?!!! ...
14.02.2026 17:24 Відповісти
Це чия ініціатива, щоб не бити по Кацапії? Пуйла? Чим наші удари заважають "виборам" на болотах, може перднеш щось Зеля?
14.02.2026 17:24 Відповісти
Потролив Пиню гарно )))
14.02.2026 17:29 Відповісти
О то він в Мюнхені знайшов і разнюхал перекритий канал колумбійского кокаініуму.
14.02.2026 17:29 Відповісти
"Я дуже чесний.
Дайте нам два місяці перемир'я і ми підемо на вибори. Ось і все", - зазначив президент.

Навіщо так брехати з перших слів Вова?
🤭😆😅😂🤣
14.02.2026 17:29 Відповісти
Максимум через год, кацапы будут стоя на коленях умолять Украину о перемирии, вот тогда и поговорим..
14.02.2026 17:30 Відповісти
Ми це чуємо чотири роки підряд і чомусь ніяк не стають кацапи на коліна...
14.02.2026 17:43 Відповісти
Да не будь ты таким пессимистом, всё будет Украина, кацапы четыре года стоят раком и нас это устраивает а в ближайший год они позу поменяют и будут валяться в ногах украинцев.
14.02.2026 18:03 Відповісти
Вовчику сірий, знов уколи пропустив?
14.02.2026 21:30 Відповісти
Ого, ты кацапское рыло, уже почти десять дней на Цензоре продержался ну ничего, готовься на выход..
14.02.2026 21:37 Відповісти
"Кацапское рыло" тут явно дехто, з кацапським погонялом "серЫй вовк", яке й спілкується кацапською
15.02.2026 08:21 Відповісти
«Якщо американці потребують виборів в Україні і якщо росіяни потребують виборів в Україні, ми відкриті для цього.» - українців, значить, ніхто вже не питає чи хочуть вони виборів. Українці , тіпа, готові терпіти }|{иді8ську мафію все життя?
14.02.2026 17:37 Відповісти
Він ідіот? Чи просто нарік?
14.02.2026 17:50 Відповісти
Решил молодость вспомнить) Юморной парень. Впрочем там все такие собрались. Генсек вон тоже отжигает)
14.02.2026 18:03 Відповісти
Не буде Україна оголошувати ніякого перемир'я допоки не будуть звільнені усі українські території, а кацапи на них - знищені!
14.02.2026 18:23 Відповісти
Потужно, незламно
14.02.2026 21:32 Відповісти
Та Трамп тримає Вовочку за жжабри. Ось потужному і доводиться викручуватися з виборами, які Трамп вимагає. А інакше ФБР дасть команду на НАБУ злити всі записи Міндіча і ще чогось, де Зеленський буде фігурантом отримання хабарів. І що тоді найкоррумпованішому робити? Його ж порвуть в Україні. Тому він намагається втюхати народу капітуляцію і потім змитися подалі
14.02.2026 18:44 Відповісти
Ти вже блекаут у москві оголошував.
Якщо вибори то передвиборче гасло буде "ЗЕленського на мило!"
14.02.2026 18:44 Відповісти
Як завжди одностороннє.
14.02.2026 21:27 Відповісти
 
 