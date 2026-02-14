Україна може оголосити перемир’я для росіян для проведення виборів у РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

Перемир’я для проведення виборів

Так, Зеленський зауважив, що питання виборів під час війни є надзвичайно складним. Під час розмови про умови проведення голосування, він наголосив, що ніхто не підтримує вибори під час війни.

"Я дуже чесний. Дайте нам два місяці перемир'я, і ми підемо на вибори. Ось і все", - зазначив президент.

За словами Зеленського, підготовка до голосування потребує часу та безпеки для громадян.

"Дайте нам перемир'я, дайте нам безпеку, інфраструктуру, може, не два місяці, але… нам потрібно багато днів, щоб підготуватися. Тоді дайте нам можливість, нашим солдатам, голосувати, як вони можуть, я маю на увазі, захищати наше життя... нашу країну, і в той же час голосувати. Це щось складне", — додав він.

Роль США

Крім того, Зеленський наголосив на ролі США та необхідності перемовин.

"Тож дайте нам перемир'я. Президент Трамп може це зробити. Натисніть на Путіна, доможіться перемир'я, тоді наш парламент змінить закон і ми підемо на вибори, якщо вони потрібні. Якщо американці потребують виборів в Україні і якщо росіяни потребують виборів в Україні, ми відкриті для цього", - наголосив президент.

Вибори в РФ

На завершення Зеленський додав, що Україна також може "оголосити перемир'я для росіян, якщо вони проведуть вибори в Росії".

