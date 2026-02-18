РУС
Новости Вывод войск РФ из Украины
1 291 27

Украина и РФ обсудили идею создания демилитаризованной зоны на Донбассе без контроля армий, - NYT

Донецкая область

Последний раунд трехсторонних переговоров о прекращении войны РФ против Украины завершился 18 февраля без каких-либо признаков значительного прогресса. Но за кулисами стороны пытаются найти компромисс по одному из самых больших препятствий для заключения мирного соглашения: контролю над территорией на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Демилитаризованная зона на Донбассе

Россия требует, чтобы Украина передала ей контролируемые ею территории в Донецкой области как условие для прекращения войны. Украина отказалась от одностороннего отступления, заявив, что уступка территорией подтолкнет Россию к новым атакам или в других странах. Киев попросил гарантий безопасности, чтобы удержать Москву от нарушения любого перемирия.

  • Как отмечается, во время переговоров, которые длились последние недели, чиновники обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которая не будет контролироваться ни одной из армий, говорят три осведомленных источника издания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия достигли "значительного прогресса" на трехсторонних переговорах в Женеве, - Белый дом

NYT отмечает, что идея создания демилитаризованной зоны возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в частности в 28-пунктный, который предлагала администрация президента США Дональда Трампа в ноябре 2025 года.

В течение прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский неоднократно преуменьшал перспективы отдачи территории в обмен на мир. 

Свободная торговля и вывод войск

Как отмечают журналисты NYT, чтобы обеим сторонам было легче принять эту идею, переговорщики также обсудили создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне. В то же время будет сложно создать зону свободной торговли на территории, которая будет расположена между двумя армиями сторон войны.

"Во время переговоров, состоявшихся в этом месяце в Абу-Даби, украинцы обсудили варианты частичного вывода российских войск с линии фронта, который не обязательно будет симметричным, сообщили двое из трех человек, знакомых с ходом переговоров. Это будет означать смягчение позиции Украины", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве, - СМИ

Камнем преткновения также стал вопрос управления демилитаризованной зоной. Два источника NYT рассказали, что переговорщики обсуждали формирование гражданской администрации для управления Донбассом после войны. В ее состав могут войти представители России и Украины, но стороны еще далеки от соглашения.

Другим вопросом, который недавно вновь встал на повестке дня, является последовательность различных шагов, в частности принятие демилитаризованной зоны, формализация гарантий безопасности, создание механизма финансирования послевоенного восстановления и проведение выборов в Украине.

Читайте также: Украинцы не согласятся на мирное соглашение со сдачей Донбасса России, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также: Путин до сих пор считает, что побеждает и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT

Автор: 

+11
це ж було вже!! атведєніє развєдєніє пєрєстать стрєлять
18.02.2026 23:17 Ответить
+10
Тобто, Україна повинна вийти з власної території? Це сюр і абсолютно не прийнятно.

Якшо бути справедливими, то РФ повинна також вийти з Ростовської області. І передати ці території під управління... Японії.
І от тоді буде повний феншуй.
18.02.2026 23:23 Ответить
+8
а главнає размініровать, падгатовіцца к міру!!
18.02.2026 23:18 Ответить
це ж було вже!! атведєніє развєдєніє пєрєстать стрєлять
18.02.2026 23:17 Ответить
а главнає размініровать, падгатовіцца к міру!!
18.02.2026 23:18 Ответить
курва !!!!!

за північні околиці Покровська зубами тримаємося, кладемо людей, а тут здати десятки кілометрів фронту вглиб із міцними фортифікаціями !!!
хутін видихся, він північ Донбасу силою вже НЕ візьме.

це - державна зрада !

.
18.02.2026 23:25 Ответить
Це було. І це було в мільйон разів краще, ніж зараз.
18.02.2026 23:26 Ответить
З того, що я читала, чорною економічною дірою планують зробити контрольовану Україною територію Донбасу. Окупованою територією кацапи не збираються поступатися.
18.02.2026 23:27 Ответить
Коли монголи завоювали Чернігів, вони не питали у Києва на які поступки їм (монголам) потрібно піти.
19.02.2026 00:17 Ответить
Демилитаризованная зона это и есть вывод войск только другими словами,это как сдачу в плен назвали эвакуацией,а неуплату налогов называют свободной экономической зоной,квартальное шоу продолжается.
18.02.2026 23:19 Ответить
"екстрадикція" України триває

"Азов", Редіс, у вас немає дежавю ?

.
18.02.2026 23:27 Ответить
Тобто, Україна повинна вийти з власної території? Це сюр і абсолютно не прийнятно.

Якшо бути справедливими, то РФ повинна також вийти з Ростовської області. І передати ці території під управління... Японії.
І от тоді буде повний феншуй.
18.02.2026 23:23 Ответить
Японія вийшла з Курильських островів і Південного Сахаліну. Не кажучи вже про Філіппіни і Китай.
18.02.2026 23:28 Ответить
Ми не японія
18.02.2026 23:31 Ответить
Так, це держава з давньою історією незалежності і навіть замкнутості. Але якщо потрібно навести приклади в Європі, то їх величезна кількість.
18.02.2026 23:33 Ответить
Після того, як США двічі скинули ядерну бомбу та ********** все їх угрупування у Тихому океані. Інакше Совок заїбався б пил ковтати.
18.02.2026 23:44 Ответить
Ось цього зараз вже зовсім не потрібно. Навіть не потрібно згадувати.
18.02.2026 23:46 Ответить
Чому ж це?

Японія була розгромлена (причому не Совком, а ненависними США) і була вимушена капітулювати.

Украіна і близько не розгромлена. Навпаки - РФ не спроможна добитися своїх цілей ні зараз, ні в оглядному майбутньому. Те, як іде війна, загрожує державною та економічною кризою скоріше РФ ніж Україні.
Бо нам гроші дадуть і у 2027, і у 2028, і у ... 2035, а от РФ ні. Навіть Китай не дасть. Особливо Китай не дасть.
Тому поступки або повинні бути парітетними та рівноцінними, або їх не повинно бути взагалі.
18.02.2026 23:56 Ответить
Я б не хотів, щоб ядерна зброя вирішувала результат війни (як у Японії).
18.02.2026 23:58 Ответить
Тому і не треба казати, що Японія від чогось там відмовилася у контексті поступок України. Україна і близько не у тому становищі, у якому опинилася Японія у серпні 1945 року.

У нашій війні абсолютно не факт, хто раніше простягне ноги.

І зараз все очевидніше, що на Роісє зріє дуже глибока економічна криза, за якою може послідувати, що завгодно.
1917 та 1991 роки, як приклад того,що буває, коли Роіся не може перемогти у війні, а "насєлєніє" стає голодним та злим.
19.02.2026 00:22 Ответить
Скрупулезно подмечено.
18.02.2026 23:30 Ответить
Дурня.Кацапи вже казали що буде.Вони туди війська не введуть,а введуть роспоцгвардію. Тіпа це не одне й те саме.
18.02.2026 23:26 Ответить
а ви 73% думали ,шо торчок війну просто закінчить ,подивівшись в очі ху* лу ? Ніт ,він вас розрушив , скалічив , рограбував ,а тепер будете жити в резервуації , одне погано ,шо більшись тих ,хто вибрав цього покидька зеленського 🤡 ,тепер живуть за кордоном ,а от їх як раз і треба повернути в Україну !...
18.02.2026 23:31 Ответить
Припоцаного - на мило, бо хто йому лiкар, а дже його нiхто не провокував гундосити передвиборчо, мовляв, якби воно було презом, то територiй не здавало б (за невиконання передвиборчих цяцянок).
18.02.2026 23:35 Ответить
Зона звідки Зеленскій обіцяє відвести ЗСУ. Як в 2019-2022 виводив і екскаваторами зарив укріплення, типу тих, які кацапи до тепер взяти не можуть. Тому й вимагають самим вивести наші війська. "Єслі чьо нє так, то ми вєрнємся!" обіцяв. Вєрнулся?
18.02.2026 23:40 Ответить
Ця зона потрібна каzапам щоб тримати Україну у своїй сфері впливу. Демілітаризована зона може бути лише на кордоні між Україною і Каzапстаном.
18.02.2026 23:41 Ответить
Кто не в курсе к чему идёт, построение "демилитаризованной зоны" в Грузии окончилось новой войной с обвинениями в адрес Грузии.Кацапы заново стали минировать всю серую зону на границе Осетии и стали по новой обстреливать грузинские и осетинские села, где кроме патрулей миротворцев никого не было.Этим же занимались Моторола Гиви Дремов Бэтман в Украине - обстреливали оккупированные города Донбасса из серой зоны по указанию кураторов.Все они через "восемьлет" убиты фсб как ненужные свидетели.Демилитаризованная зона будет означать новые провокации и новую войну.Поэтому только линия Маннергейма , минирование и милитаризация всего что только можно навсегда решит вопрос.
18.02.2026 23:48 Ответить
Лінія Маннергейма це дуже невдалий приклад.
18.02.2026 23:54 Ответить
згоден, наступ кацапів на неї був дуже невдалим.
19.02.2026 00:25 Ответить
 
 