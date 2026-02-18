Украина и РФ обсудили идею создания демилитаризованной зоны на Донбассе без контроля армий, - NYT

Последний раунд трехсторонних переговоров о прекращении войны РФ против Украины завершился 18 февраля без каких-либо признаков значительного прогресса. Но за кулисами стороны пытаются найти компромисс по одному из самых больших препятствий для заключения мирного соглашения: контролю над территорией на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Демилитаризованная зона на Донбассе

Россия требует, чтобы Украина передала ей контролируемые ею территории в Донецкой области как условие для прекращения войны. Украина отказалась от одностороннего отступления, заявив, что уступка территорией подтолкнет Россию к новым атакам или в других странах. Киев попросил гарантий безопасности, чтобы удержать Москву от нарушения любого перемирия.

Как отмечается, во время переговоров, которые длились последние недели, чиновники обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которая не будет контролироваться ни одной из армий, говорят три осведомленных источника издания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия достигли "значительного прогресса" на трехсторонних переговорах в Женеве, - Белый дом

NYT отмечает, что идея создания демилитаризованной зоны возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в частности в 28-пунктный, который предлагала администрация президента США Дональда Трампа в ноябре 2025 года.

В течение прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский неоднократно преуменьшал перспективы отдачи территории в обмен на мир.

Свободная торговля и вывод войск

Как отмечают журналисты NYT, чтобы обеим сторонам было легче принять эту идею, переговорщики также обсудили создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне. В то же время будет сложно создать зону свободной торговли на территории, которая будет расположена между двумя армиями сторон войны.

"Во время переговоров, состоявшихся в этом месяце в Абу-Даби, украинцы обсудили варианты частичного вывода российских войск с линии фронта, который не обязательно будет симметричным, сообщили двое из трех человек, знакомых с ходом переговоров. Это будет означать смягчение позиции Украины", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Россия провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве, - СМИ

Камнем преткновения также стал вопрос управления демилитаризованной зоной. Два источника NYT рассказали, что переговорщики обсуждали формирование гражданской администрации для управления Донбассом после войны. В ее состав могут войти представители России и Украины, но стороны еще далеки от соглашения.

Другим вопросом, который недавно вновь встал на повестке дня, является последовательность различных шагов, в частности принятие демилитаризованной зоны, формализация гарантий безопасности, создание механизма финансирования послевоенного восстановления и проведение выборов в Украине.

Читайте также: Украинцы не согласятся на мирное соглашение со сдачей Донбасса России, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также: Путин до сих пор считает, что побеждает и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT