Украина и РФ обсудили идею создания демилитаризованной зоны на Донбассе без контроля армий, - NYT
Последний раунд трехсторонних переговоров о прекращении войны РФ против Украины завершился 18 февраля без каких-либо признаков значительного прогресса. Но за кулисами стороны пытаются найти компромисс по одному из самых больших препятствий для заключения мирного соглашения: контролю над территорией на востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Демилитаризованная зона на Донбассе
Россия требует, чтобы Украина передала ей контролируемые ею территории в Донецкой области как условие для прекращения войны. Украина отказалась от одностороннего отступления, заявив, что уступка территорией подтолкнет Россию к новым атакам или в других странах. Киев попросил гарантий безопасности, чтобы удержать Москву от нарушения любого перемирия.
- Как отмечается, во время переговоров, которые длились последние недели, чиновники обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которая не будет контролироваться ни одной из армий, говорят три осведомленных источника издания.
NYT отмечает, что идея создания демилитаризованной зоны возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в частности в 28-пунктный, который предлагала администрация президента США Дональда Трампа в ноябре 2025 года.
В течение прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский неоднократно преуменьшал перспективы отдачи территории в обмен на мир.
Свободная торговля и вывод войск
Как отмечают журналисты NYT, чтобы обеим сторонам было легче принять эту идею, переговорщики также обсудили создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне. В то же время будет сложно создать зону свободной торговли на территории, которая будет расположена между двумя армиями сторон войны.
"Во время переговоров, состоявшихся в этом месяце в Абу-Даби, украинцы обсудили варианты частичного вывода российских войск с линии фронта, который не обязательно будет симметричным, сообщили двое из трех человек, знакомых с ходом переговоров. Это будет означать смягчение позиции Украины", - пишет издание.
Камнем преткновения также стал вопрос управления демилитаризованной зоной. Два источника NYT рассказали, что переговорщики обсуждали формирование гражданской администрации для управления Донбассом после войны. В ее состав могут войти представители России и Украины, но стороны еще далеки от соглашения.
Другим вопросом, который недавно вновь встал на повестке дня, является последовательность различных шагов, в частности принятие демилитаризованной зоны, формализация гарантий безопасности, создание механизма финансирования послевоенного восстановления и проведение выборов в Украине.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за північні околиці Покровська зубами тримаємося, кладемо людей, а тут здати десятки кілометрів фронту вглиб із міцними фортифікаціями !!!
хутін видихся, він північ Донбасу силою вже НЕ візьме.
це - державна зрада !
.
"Азов", Редіс, у вас немає дежавю ?
.
Якшо бути справедливими, то РФ повинна також вийти з Ростовської області. І передати ці території під управління... Японії.
І от тоді буде повний феншуй.
Японія була розгромлена (причому не Совком, а ненависними США) і була вимушена капітулювати.
Украіна і близько не розгромлена. Навпаки - РФ не спроможна добитися своїх цілей ні зараз, ні в оглядному майбутньому. Те, як іде війна, загрожує державною та економічною кризою скоріше РФ ніж Україні.
Бо нам гроші дадуть і у 2027, і у 2028, і у ... 2035, а от РФ ні. Навіть Китай не дасть. Особливо Китай не дасть.
Тому поступки або повинні бути парітетними та рівноцінними, або їх не повинно бути взагалі.
У нашій війні абсолютно не факт, хто раніше простягне ноги.
І зараз все очевидніше, що на Роісє зріє дуже глибока економічна криза, за якою може послідувати, що завгодно.
1917 та 1991 роки, як приклад того,що буває, коли Роіся не може перемогти у війні, а "насєлєніє" стає голодним та злим.