РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9736 посетителей онлайн
Новости
1 920 17

Путин до сих пор считает, что побеждает и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT

Путин верит в победу и хочет воевать еще 2 года

Российский диктатор Владимир Путин готов воевать за Донбасс два года, чтобы полностью его оккупировать.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Военные и представители западных разведок говорят, что российский диктатор до сих пор считает, что побеждает.

По их словам, Путин убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы полностью оккупировать Донбасс, это время будет работать на Россию.

Путин считает, что каждый день боевых действий и каждая ночь, когда РФ бьет по энергетике и жилым домам Украины, обеспечивают ему больше преимуществ в этой войне, отмечают журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы не согласятся на мирное соглашение со сдачей Донбасса России, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".
  • Изначально предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.
  • Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс – свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.

Читайте: Минимум, который хотят россияне, - это Донбасс, чтобы продать это как победу, - Зеленский

Автор: 

путин владимир (16001) россия (22136) Донбасс (3844) война в Украине (7303)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А шо йому мішає?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:18 Ответить
+2
Ще 2-3 роки
показать весь комментарий
18.02.2026 14:19 Ответить
+2
Він вже пристаркуватий. Може склеїти ласти в будь-який момент. Але може прожити ще і років з 20. Тут як повезе
показать весь комментарий
18.02.2026 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну хотіти можна багато чого, он аж 3000 штук фламінго мали б бути в Україні вже , і де вони
показать весь комментарий
18.02.2026 14:12 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 14:17 Ответить
Диктатор ***** і кацапстан вже програли, ще на початку 2022 року і ніякі два чи три роки війни його вже не врятують!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:17 Ответить
Ще 2-3 роки
показать весь комментарий
18.02.2026 14:19 Ответить
Він свою місію виконав, далі естафету перехопили більш серйозні джентльмени і месьє)
показать весь комментарий
18.02.2026 14:29 Ответить
Пох що кремлівський дегенерат хоче. Всі Українці хочуть воно здохло.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:17 Ответить
Купянск вже скільки разів взяли? Ну хіба що ротом ********** та солов'ева 🤔😁
показать весь комментарий
18.02.2026 14:18 Ответить
А шо йому мішає?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:18 Ответить
Він вже пристаркуватий. Може склеїти ласти в будь-який момент. Але може прожити ще і років з 20. Тут як повезе
показать весь комментарий
18.02.2026 14:25 Ответить
Ракети по москві,щоб воно,нарешті,
зрозуміло,хто перемагає
показать весь комментарий
18.02.2026 14:27 Ответить
В наступному році крах російської економіки. Чмоні на віслюках. Ракети - мультики / з пральних машин. НАТО. Гарантії безпеки. Тауруси. Томагавки. Санкції працюють. Економічний тиск. Нафта по 20. Втрати 1 до 10.

Так що не розводьте іпсо, які там 2-3 роки.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:27 Ответить
Розвал росії вже завтра! 12 трильйонів євро західних інвестицій в Україну вже сьогодні ввечері! Хто не вірить - той москаль!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:56 Ответить
Вже завтра - то занадто. Щоб пророка не назвали брехуном, пророцтвом повинне бути віддалене в часі.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:03 Ответить
Він, воюватиме з Україною доки не подохне. Хіба що ядерна бомба або ліквідація плешивого дадуть шанс на мир, але це не з тутешнім бездарним п.резидентом
показать весь комментарий
18.02.2026 14:41 Ответить
І ви нічого з цим не зробите - ні місцеві зрадойоби, ні уеропейці з коаліції потужних і т.д.

******** дід просре останні запаси броні і арти - які вже десь на рівні 30-35% від довоєнних, опустить економіку в повне ачько, просре всі можливості замиритись при супер-лояльному до нього президентові США.
Але за 2-3 роки може мати шанс встромити срікалор в центрі розйобаного в пил Слов'янська.

Жорстока правда для України в тому що ми ніяк не можемо йому в цьому завадити окрім збройного супротиву.
І арихметика тут проста - віддати йому це все надурняк означає приректи Харків і Запоріжжя на долю Краматорська за той саме період. Але за 2-3 роки стирання русні об Домбурас час працюватиме аж ніяк не на *****.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:47 Ответить
Біда в тому що наступної зими зі світлом буде взагалі біда, те що зараз це будуть просто квіточки в порівнняні з наступним опалювальним сезоном. Як бути тилу хір його знає.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:57 Ответить
Це ще не найгірший сценарій. Вони наступної зими можуть вирішити, що тільки по енергетиці мало (або тепла погода буде), і переключитися на інші варіанти.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:06 Ответить
 
 