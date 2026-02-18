Путин до сих пор считает, что побеждает и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT

Российский диктатор Владимир Путин готов воевать за Донбасс два года, чтобы полностью его оккупировать.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Военные и представители западных разведок говорят, что российский диктатор до сих пор считает, что побеждает.

По их словам, Путин убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы полностью оккупировать Донбасс, это время будет работать на Россию.

Путин считает, что каждый день боевых действий и каждая ночь, когда РФ бьет по энергетике и жилым домам Украины, обеспечивают ему больше преимуществ в этой войне, отмечают журналисты.

Что предшествовало?

Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".

Изначально предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.

Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс – свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.

