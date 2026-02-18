Путин до сих пор считает, что побеждает и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT
Российский диктатор Владимир Путин готов воевать за Донбасс два года, чтобы полностью его оккупировать.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Военные и представители западных разведок говорят, что российский диктатор до сих пор считает, что побеждает.
По их словам, Путин убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы полностью оккупировать Донбасс, это время будет работать на Россию.
Путин считает, что каждый день боевых действий и каждая ночь, когда РФ бьет по энергетике и жилым домам Украины, обеспечивают ему больше преимуществ в этой войне, отмечают журналисты.
Что предшествовало?
- Напомним, США предлагали создание свободной экономической зоны на Донбассе как один из пунктов "мирного плана".
- Изначально предлагалось: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.
- Как пояснил президент Украины Владимир Зеленский, Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс – свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума.
Топ комментарии
+2 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий18.02.2026 14:18 Ответить Ссылка
+2 Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.02.2026 14:19 Ответить Ссылка
+2 Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.02.2026 14:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зрозуміло,хто перемагає
Так що не розводьте іпсо, які там 2-3 роки.
******** дід просре останні запаси броні і арти - які вже десь на рівні 30-35% від довоєнних, опустить економіку в повне ачько, просре всі можливості замиритись при супер-лояльному до нього президентові США.
Але за 2-3 роки може мати шанс встромити срікалор в центрі розйобаного в пил Слов'янська.
Жорстока правда для України в тому що ми ніяк не можемо йому в цьому завадити окрім збройного супротиву.
І арихметика тут проста - віддати йому це все надурняк означає приректи Харків і Запоріжжя на долю Краматорська за той саме період. Але за 2-3 роки стирання русні об Домбурас час працюватиме аж ніяк не на *****.