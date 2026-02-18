Путін досі вважає, що перемагає та готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT
Російський диктатор Володимир Путін готовий воювати за Донбас два роки, щоб повністю його окупувати.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Військові та представники західних розвідок кажуть, що російський диктатор досі вважає, що перемагає.
За їхніми словами, Путін переконаний, що навіть якщо знадобиться від 18 місяців до двох років, щоб повністю окупувати Донбас, цей час працюватиме на Росію.
Путін вважає, що кожен день бойових дій та кожна ніч, коли РФ б'є по енергетиці та житлових будинках України, забезпечують йому більше переваг у цій війні, зазначають журналісти.
- Нагадаємо, США пропонували створення вільної економічної зони на Донбасі як один із пунктів "мирного плану".
- Спочатку пропонувалося: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.
- Як пояснив президент України Володимир Зеленський, Росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс –– вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на "стоїмо, де стоїмо", то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму.
зрозуміло,хто перемагає
Так що не розводьте іпсо, які там 2-3 роки.
Треба обіцяти/передбачати багато і швидко. Чим більше і швидше, тим краще повірять.
Он Дмитро Михайловський зі своїм "Україна вже перемогла" скільки лайків збирає.
Інакше наступний рік настане, економіка не розвалиться, а значить, інша крайність - "россія можєт воєвать вєчно".
Русня у себе теж щороку по декілька разів проголошує "конєц Украіни". Допомогло?
Тобто, фактично, ви одночасно і продовжуєте справу наших ЗМІ (для однієї, вже малочисленної категорії), і робите протилежну справу - за допомогою reductio ad absurdum і спогадів про попередні прогнози, що не здійснились, підводите ширшу аудиторію до висновку, що "россія можєт воєвать до побєди".
******** дід просре останні запаси броні і арти - які вже десь на рівні 30-35% від довоєнних, опустить економіку в повне ачько, просре всі можливості замиритись при супер-лояльному до нього президентові США.
Але за 2-3 роки може мати шанс встромити срікалор в центрі розйобаного в пил Слов'янська.
Жорстока правда для України в тому що ми ніяк не можемо йому в цьому завадити окрім збройного супротиву.
І арихметика тут проста - віддати йому це все надурняк означає приректи Харків і Запоріжжя на долю Краматорська за той саме період. Але за 2-3 роки стирання русні об Домбурас час працюватиме аж ніяк не на *****.