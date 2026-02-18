Путін досі вважає, що перемагає та готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT

Російський диктатор Володимир Путін готовий воювати за Донбас два роки, щоб повністю його окупувати.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Військові та представники західних розвідок кажуть, що російський диктатор досі вважає, що перемагає.

За їхніми словами, Путін переконаний, що навіть якщо знадобиться від 18 місяців до двох років, щоб повністю окупувати Донбас, цей час працюватиме на Росію.

Путін вважає, що кожен день бойових дій та кожна ніч, коли РФ б'є по енергетиці та житлових будинках України, забезпечують йому більше переваг у цій війні, зазначають журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці не погодяться на мирну угоду зі здачею Донбасу Росії, - Зеленський

Що передувало?

  • Нагадаємо, США пропонували створення вільної економічної зони на Донбасі як один із пунктів "мирного плану".
  • Спочатку пропонувалося: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.
  • Як пояснив президент України Володимир Зеленський, Росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс –– вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на "стоїмо, де стоїмо", то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму.

Читайте: Мінімум, який хочуть росіяни, - це Донбас, щоб продати це як перемогу, - Зеленський

Автор: 

Топ коментарі
+11
Диктатор ***** і кацапстан вже програли, ще на початку 2022 року і ніякі два чи три роки війни його вже не врятують!
18.02.2026 14:17 Відповісти
+9
Пох що кремлівський дегенерат хоче. Всі Українці хочуть воно здохло.
18.02.2026 14:17 Відповісти
+5
Купянск вже скільки разів взяли? Ну хіба що ротом ********** та солов'ева 🤔😁
18.02.2026 14:18 Відповісти
Коментувати
Ну хотіти можна багато чого, он аж 3000 штук фламінго мали б бути в Україні вже , і де вони
18.02.2026 14:12 Відповісти
Та простіше це миршаве пуйло замочити, ніж переконати, що воно обісралося!
18.02.2026 15:56 Відповісти
18.02.2026 14:17 Відповісти
Диктатор ***** і кацапстан вже програли, ще на початку 2022 року і ніякі два чи три роки війни його вже не врятують!
18.02.2026 14:17 Відповісти
Ще 2-3 роки
18.02.2026 14:19 Відповісти
Він свою місію виконав, далі естафету перехопили більш серйозні джентльмени і месьє)
18.02.2026 14:29 Відповісти
Пох що кремлівський дегенерат хоче. Всі Українці хочуть воно здохло.
18.02.2026 14:17 Відповісти
Купянск вже скільки разів взяли? Ну хіба що ротом ********** та солов'ева 🤔😁
18.02.2026 14:18 Відповісти
А шо йому мішає?
18.02.2026 14:18 Відповісти
Він вже пристаркуватий. Може склеїти ласти в будь-який момент. Але може прожити ще і років з 20. Тут як повезе
18.02.2026 14:25 Відповісти
Ракети по москві,щоб воно,нарешті,
зрозуміло,хто перемагає
18.02.2026 14:27 Відповісти
В наступному році крах російської економіки. Чмоні на віслюках. Ракети - мультики / з пральних машин. НАТО. Гарантії безпеки. Тауруси. Томагавки. Санкції працюють. Економічний тиск. Нафта по 20. Втрати 1 до 10.

Так що не розводьте іпсо, які там 2-3 роки.
18.02.2026 14:27 Відповісти
Розвал росії вже завтра! 12 трильйонів євро західних інвестицій в Україну вже сьогодні ввечері! Хто не вірить - той москаль!
18.02.2026 14:56 Відповісти
Вже завтра - то занадто. Щоб пророка не назвали брехуном, пророцтвом повинне бути віддалене в часі.
18.02.2026 15:03 Відповісти
А як же "покращення вже сьогодні" та "чтоби остановіть войну, надо просто пєрєстать стрєлять"?
18.02.2026 15:50 Відповісти
А що з цим?
18.02.2026 16:43 Відповісти
Та вже ось маємо і те, і друге.
18.02.2026 16:45 Відповісти
Щось геть не в тему, я вибачаюсь)
18.02.2026 16:48 Відповісти
Ну повірив же мудрий нарід обом свого часу - от і маємо.
18.02.2026 16:49 Відповісти
Це вже відведення теми в сторону)
18.02.2026 16:51 Відповісти
Та ні, якраз по тій самій темі.
Треба обіцяти/передбачати багато і швидко. Чим більше і швидше, тим краще повірять.
Он Дмитро Михайловський зі своїм "Україна вже перемогла" скільки лайків збирає.
18.02.2026 16:54 Відповісти
На кожен контент є своя цільова аудиторія. А так то курчат по осені рахують. А між іншим про покращення - це ж лозунг Януковича. В 2012 році мінімальна пенсія була 110 доларів, у 2026 - 60 доларів. У 2012 році народилося 560 000 дітей, у 2026 році - 168 тисяч. З іншого боку - в ЄС нам не давали вступити і був ментовський безпредел з рейдерством.
18.02.2026 17:01 Відповісти
*у 2025 році - 168 тисяч
18.02.2026 17:02 Відповісти
Зараз далеко не осінь, щоб стверджувати, що руснява економіка розвалиться наступного року.
Інакше наступний рік настане, економіка не розвалиться, а значить, інша крайність - "россія можєт воєвать вєчно".
18.02.2026 17:05 Відповісти
Ну пардон, про розвал економіки чітко говорили ще в 2022 році (а пекельні санкції здається ще з 2014 були), а тепер у 2026 "зараз ще рано про це казати" - е ні, це вже вибачте)
18.02.2026 17:12 Відповісти
Ось тому і не треба про нього говорити взагалі.
Русня у себе теж щороку по декілька разів проголошує "конєц Украіни". Допомогло?
18.02.2026 17:13 Відповісти
О, якби ж то про все відкрито говорили й не говорили, якби наприклад замість "рашка через кілька місяців розвалиться" сказали як воно виглядатиме, я б подивився на реакцію народу ще перед 24.02.22. Вона могла б бути зовсім іншою) А так все гарно - ракети на 2-3 тижні, могутні союзники, розпад імперії зла. І от ніхто нікуди не розходиться, незламність до кінця.
18.02.2026 17:22 Відповісти
Це не так працює. Абдристович збрехати не дасть.
18.02.2026 17:27 Відповісти
Ага. Ось зараз, у 2026 році, вже не треба говорити про крах економіки, забули. А тоді, у 2022, треба було говорити)
18.02.2026 17:28 Відповісти
То покажіть, де я про крах економіки у 22-му казав.
18.02.2026 17:30 Відповісти
Я про те, що говорили, так би мовити, засоби масової інформації. От треба було тоді й казати, які перспективи і що там з розвалом імперії зла. А люди б робили відповідні висновки щодо своїх дій і планів.
18.02.2026 17:34 Відповісти
З ваших коментарів через попередні вислови ЗМІ - висновок протилежний написаному в них.
Тобто, фактично, ви одночасно і продовжуєте справу наших ЗМІ (для однієї, вже малочисленної категорії), і робите протилежну справу - за допомогою reductio ad absurdum і спогадів про попередні прогнози, що не здійснились, підводите ширшу аудиторію до висновку, що "россія можєт воєвать до побєди".
18.02.2026 17:39 Відповісти
А, ну ясно, а я й повівся)
18.02.2026 17:41 Відповісти
Ні, не повелись.
18.02.2026 17:42 Відповісти
Він, воюватиме з Україною доки не подохне. Хіба що ядерна бомба або ліквідація плешивого дадуть шанс на мир, але це не з тутешнім бездарним п.резидентом
18.02.2026 14:41 Відповісти
І ви нічого з цим не зробите - ні місцеві зрадойоби, ні уеропейці з коаліції потужних і т.д.

******** дід просре останні запаси броні і арти - які вже десь на рівні 30-35% від довоєнних, опустить економіку в повне ачько, просре всі можливості замиритись при супер-лояльному до нього президентові США.
Але за 2-3 роки може мати шанс встромити срікалор в центрі розйобаного в пил Слов'янська.

Жорстока правда для України в тому що ми ніяк не можемо йому в цьому завадити окрім збройного супротиву.
І арихметика тут проста - віддати йому це все надурняк означає приректи Харків і Запоріжжя на долю Краматорська за той саме період. Але за 2-3 роки стирання русні об Домбурас час працюватиме аж ніяк не на *****.
18.02.2026 14:47 Відповісти
Біда в тому що наступної зими зі світлом буде взагалі біда, те що зараз це будуть просто квіточки в порівнняні з наступним опалювальним сезоном. Як бути тилу хір його знає.
18.02.2026 14:57 Відповісти
Це ще не найгірший сценарій. Вони наступної зими можуть вирішити, що тільки по енергетиці мало (або тепла погода буде), і переключитися на інші варіанти.
18.02.2026 15:06 Відповісти
Скидуватись всім ОСББ і купляти генератори. Запаксатись акумуляторами, батареями і т.д. Зелена гнида нас цим не забезпечить. Але і в цьому бачу я позитив - може до найтупіших нарешті дійде що за це угрьобище голосувати не можна в жодному разі.
18.02.2026 15:40 Відповісти
цю "кремлівську мразь" винесуть вперед ногами цього року; рашисти "на межі" і економіки і "м'яса" Готов "дерев'яний макінтош" падаль
18.02.2026 15:11 Відповісти
нелоха этот расклад полностью устраивает😎
18.02.2026 15:15 Відповісти
Путін вже не зупиниться. Хвороба вже взяла гору над ним. А могила може Путіна зупинити.
18.02.2026 15:53 Відповісти
рижий доні он вже скільки воєн припинив !!!!!!
18.02.2026 17:25 Відповісти
Та звісно, що Пуйло буде воювати поки дозволятиме економіка, або поки не здохне. Зараз в нього немає іншого виходу, бо його свої ж "скрєпоносці" живцем розітнуть за приниження Кацапстану.
18.02.2026 18:44 Відповісти
 
 