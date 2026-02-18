Путін досі вважає, що перемагає та готовий воювати за Донбас ще 2 роки, - NYT

Російський диктатор Володимир Путін готовий воювати за Донбас два роки, щоб повністю його окупувати.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Військові та представники західних розвідок кажуть, що російський диктатор досі вважає, що перемагає.

За їхніми словами, Путін переконаний, що навіть якщо знадобиться від 18 місяців до двох років, щоб повністю окупувати Донбас, цей час працюватиме на Росію.

Путін вважає, що кожен день бойових дій та кожна ніч, коли РФ б'є по енергетиці та житлових будинках України, забезпечують йому більше переваг у цій війні, зазначають журналісти.

Що передувало?

Нагадаємо, США пропонували створення вільної економічної зони на Донбасі як один із пунктів "мирного плану".

Спочатку пропонувалося: у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.

Як пояснив президент України Володимир Зеленський, Росія хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс –– вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на "стоїмо, де стоїмо", то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму.

