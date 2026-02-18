Україна та РФ обговорили ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі без контролю армій, - NYT

Донецька область

Останній раунд тристоронніх переговорів щодо припинення війни РФ проти України завершився 18 лютого без жодних ознак значного прогресу. Але за лаштунками сторони намагаються знайти компроміс щодо однієї з найбільших перешкод для укладення мирної угоди: контролю над територією на сході України.

Демілітаризована зона на Донбасі

Росія вимагає, щоб Україна передала їй контрольовані нею території в Донецькій області як умову для припинення війни. Україна відмовилася від одностороннього відступу, заявивши, що поступка територією підштовхне Росію до нових атак або в інших країнах. Київ попросив гарантій безпеки, щоб стримати Москву від порушення будь-якого перемир'я.

  • Як зазначається, під час переговорів, що тривали останні тижні, чиновники обговорювали ідею створення демілітаризованої зони, яка не контролюватиметься жодною з армій, кажуть три обізнані джерела видання.

NYT зауважує, що ідея створення демілітаризованої зони відроджує пропозицію, яка була включена до попередніх мирних планів, зокрема до 28-пунктного, який пропонувала адміністрація президента США Дональда Трампа у листопаді 2025 року.

Протягом минулого тижня президент України Володимир Зеленський неодноразово применшував перспективи віддачі території в обмін на мир. 

Вільна торгівля та виведення військ

Як зазначають журналісти NYT, щоб обом сторонам було легше прийняти цю ідею, перемовники також обговорили створення зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні. Водночас буде складно створити зону вільної торгівлі на території, яка буде розташована між двома арміями сторін війни.

"Під час переговорів, що відбулися цього місяця в Абу-Дабі, українці обговорили варіанти часткового виведення російських військ з лінії фронту, яке не обов'язково буде симетричним, повідомили двоє з трьох осіб, обізнаних з перебігом переговорів. Це означатиме пом'якшення позиції України", - пише видання.

Каменем спотиканням також стало питання управління демілітаризованою зоною. Двоє джерел NYT розповіли, що перемовники обговорювали формування цивільної адміністрації для управління Донбасом після війни. До її складу можуть увійти представники Росії та України, але сторони ще далекі від угоди.

Іншим питанням, яке нещодавно знову постало на порядку денному, є послідовність різних кроків, зокрема прийняття демілітаризованої зони, формалізація гарантій безпеки, створення механізму фінансування післявоєнної відбудови та проведення виборів в Україні.

Що передувало?

перемовини (3783) територіальна цілісність (323) Донбас (21867) переговори з Росією (1588)
це ж було вже!! атведєніє развєдєніє пєрєстать стрєлять
показати весь коментар
18.02.2026 23:17 Відповісти
а главнає размініровать, падгатовіцца к міру!!
показати весь коментар
18.02.2026 23:18 Відповісти
курва !!!!!

за північні околиці Покровська зубами тримаємося, кладемо людей, а тут здати десятки кілометрів фронту вглиб із міцними фортифікаціями !!!
хутін видихся, він північ Донбасу силою вже НЕ візьме.

це - державна зрада !

.
показати весь коментар
18.02.2026 23:25 Відповісти
З того, що я читала, чорною економічною дірою планують зробити контрольовану Україною територію Донбасу. Окупованою територією кацапи не збираються поступатися.
показати весь коментар
18.02.2026 23:27 Відповісти
Демилитаризованная зона это и есть вывод войск только другими словами,это как сдачу в плен назвали эвакуацией,а неуплату налогов называют свободной экономической зоной,квартальное шоу продолжается.
показати весь коментар
18.02.2026 23:19 Відповісти
"екстрадикція" України триває

"Азов", Редіс, у вас немає дежавю ?

.
показати весь коментар
18.02.2026 23:27 Відповісти
Тобто, Україна повинна вийти з власної території? Це сюр і абсолютно не прийнятно.

Якшо бути справедливими, то РФ повинна також вийти з Ростовської області. І передати ці території під управління... Японії.
І от тоді буде повний феншуй.
показати весь коментар
18.02.2026 23:23 Відповісти
Ми не японія
показати весь коментар
18.02.2026 23:31 Відповісти
Після того, як США двічі скинули ядерну бомбу та ********** все їх угрупування у Тихому океані. Інакше Совок заїбався б пил ковтати.
показати весь коментар
18.02.2026 23:44 Відповісти
Чому ж це?

Японія була розгромлена (причому не Совком, а ненависними США) і була вимушена капітулювати.

Украіна і близько не розгромлена. Навпаки - РФ не спроможна добитися своїх цілей ні зараз, ні в оглядному майбутньому. Те, як іде війна, загрожує державною та економічною кризою скоріше РФ ніж Україні.
Бо нам гроші дадуть і у 2027, і у 2028, і у ... 2035, а от РФ ні. Навіть Китай не дасть. Особливо Китай не дасть.
Тому поступки або повинні бути парітетними та рівноцінними, або їх не повинно бути взагалі.
показати весь коментар
18.02.2026 23:56 Відповісти
Тому і не треба казати, що Японія від чогось там відмовилася у контексті поступок України. Україна і близько не у тому становищі, у якому опинилася Японія у серпні 1945 року.

У нашій війні абсолютно не факт, хто раніше простягне ноги.

І зараз все очевидніше, що на Роісє зріє дуже глибока економічна криза, за якою може послідувати, що завгодно.
1917 та 1991 роки, як приклад того,що буває, коли Роіся не може перемогти у війні, а "насєлєніє" стає голодним та злим.
показати весь коментар
19.02.2026 00:22 Відповісти
Вистачить.
показати весь коментар
19.02.2026 00:40 Відповісти
Є ідея здати в анальне рабство ворогам Сергія Штерна. Мобілізованим зекам сподобається. Бо ну а шо робить? Монголи ж не питали. Сергію, так треба. Будь мужнім.
показати весь коментар
19.02.2026 03:20 Відповісти
Так біда в тому що зараз не 1917, і раша спокійно може вдарити тактичними ядерками в крайньому випадку. Наскільки руйнівним це буде для них, і чи взагалі дозволить Китай то інша справа, але для нас то буде трагедія. Ми, на жаль, не зможемо відповісти симетрично.
показати весь коментар
19.02.2026 04:46 Відповісти
Та не переймайтесь так, він на Цензор зайшов щоб відмазувати рішення зеленої шобли...
показати весь коментар
19.02.2026 07:56 Відповісти
Скрупулезно подмечено.
показати весь коментар
18.02.2026 23:30 Відповісти
Це пропозиція особини, яка заради своєї шкури згодна здати свою країну?
Чи ти з окопа чи з ТЦК пишеш?

Мабуть я проігнорую це велике ніщо...
показати весь коментар
19.02.2026 02:29 Відповісти
Це ти на ФБ у пацаватому фордику гордо воссєдаїш? Там і номери видно...
показати весь коментар
19.02.2026 03:40 Відповісти
Дурня.Кацапи вже казали що буде.Вони туди війська не введуть,а введуть роспоцгвардію. Тіпа це не одне й те саме.
показати весь коментар
18.02.2026 23:26 Відповісти
а ви 73% думали ,шо торчок війну просто закінчить ,подивівшись в очі ху* лу ? Ніт ,він вас розрушив , скалічив , рограбував ,а тепер будете жити в резервуації , одне погано ,шо більшись тих ,хто вибрав цього покидька зеленського 🤡 ,тепер живуть за кордоном ,а от їх як раз і треба повернути в Україну !...
показати весь коментар
18.02.2026 23:31 Відповісти
Припоцаного - на мило, бо хто йому лiкар, а дже його нiхто не провокував гундосити передвиборчо, мовляв, якби воно було презом, то територiй не здавало б (за невиконання передвиборчих цяцянок).
показати весь коментар
18.02.2026 23:35 Відповісти
Зона звідки Зеленскій обіцяє відвести ЗСУ. Як в 2019-2022 виводив і екскаваторами зарив укріплення, типу тих, які кацапи до тепер взяти не можуть. Тому й вимагають самим вивести наші війська. "Єслі чьо нє так, то ми вєрнємся!" обіцяв. Вєрнулся?
показати весь коментар
18.02.2026 23:40 Відповісти
Ця зона потрібна каzапам щоб тримати Україну у своїй сфері впливу. Демілітаризована зона може бути лише на кордоні між Україною і Каzапстаном.
показати весь коментар
18.02.2026 23:41 Відповісти
Кто не в курсе к чему идёт, построение "демилитаризованной зоны" в Грузии окончилось новой войной с обвинениями в адрес Грузии.Кацапы заново стали минировать всю серую зону на границе Осетии и стали по новой обстреливать грузинские и осетинские села, где кроме патрулей миротворцев никого не было.Этим же занимались Моторола Гиви Дремов Бэтман в Украине - обстреливали оккупированные города Донбасса из серой зоны по указанию кураторов.Все они через "восемьлет" убиты фсб как ненужные свидетели.Демилитаризованная зона будет означать новые провокации и новую войну.Поэтому только линия Маннергейма , минирование и милитаризация всего что только можно навсегда решит вопрос.
показати весь коментар
18.02.2026 23:48 Відповісти
згоден, наступ кацапів на неї був дуже невдалим.
показати весь коментар
19.02.2026 00:25 Відповісти
В підсумку якби не було сабжу, вони б взагалі віддали 100%.
показати весь коментар
19.02.2026 01:07 Відповісти
народ без фортифікацій перетворять на фарш разом з готовністю битися, ви вже з стирчащими вухами порете відверту луб'янську методичку про демілітаризацію.Передайте куратору що методичка гівно і вас спалили.
показати весь коментар
19.02.2026 03:28 Відповісти
Та воно тут і зарегилось нещодавно для того щоб оцю муйню просовувати, зараз методички кацапів і зелених збігаються, зараз кинеться щось базікати за швейцарський прапорець...
показати весь коментар
19.02.2026 08:02 Відповісти
Він хоче таки втілити майскі шашлики, каву в Криму і просто перестать стрелять
показати весь коментар
19.02.2026 01:59 Відповісти
И сойдемся где то по середине .....
Всі чули і знали,так а вибрали навіщось
показати весь коментар
19.02.2026 05:33 Відповісти
Якщо такі заклики лунають від української сторони,то грош ціна в базарний день такій переговорній групі і їх треба розігнати.Всі окуповані і не окуповані території і Донецької області ,і інших областей та Криму є територіями України.Якщо окупованими територіями управляє агресор,то територіями підконтрольними Україні управляє українська влада.Крапка.Щось підказує що ЗЕлені гниди хочуть злити території, тільки зробити планують це через референдум руками українців.
показати весь коментар
19.02.2026 06:55 Відповісти
Та ви подивиться на склад тієї "переговорної" групи і питання відпадуть...
показати весь коментар
19.02.2026 08:05 Відповісти
"Але за лаштунками сторони намагаються знайти компроміс щодо однієї з найбільших перешкод для укладення мирної угоди: контролю над територією на сході України"...за якими там ще лаштунками? у кав'ярні Ялти? "Контроль над територією України", ти диви який синонім капітуляції знайшли, давайте налітайте з постами про швейцарських ухилянтів...
показати весь коментар
19.02.2026 08:14 Відповісти
Хєр нам що скажуть про що вони там домовилися. Потім поставлять перед фактом.
показати весь коментар
19.02.2026 08:25 Відповісти
Какая нах демилитаризованная зона? а рпотом рашка делает провокацию-один выстрел в сторону ЛДНР и в течении часа высаживает ткуда массированный десант и занимаеит без боя оставленныеУкраиной рубежи. У Украины нет возможности сделать это зеркально. Войска должны оставаться там где стоят-это не мешает прекращению огня. Более того :имеено вдль границ должны быть сконцентрированны нашии вйска-для отражения возможго нападения
показати весь коментар
19.02.2026 10:32 Відповісти
Яке в чорта "спільне управління" ? Це грубе і однозначне порушення Конституції щодо суверенітету України. Не можна таке визнавати. Краще стан війни формальний без стрілянини, як у Японії з СРСР і росією до цих пір.
показати весь коментар
19.02.2026 11:20 Відповісти
З нашими переговорниками все ясно, там відсутні українці-патріоти. А за чий рахунок буде утримуватися ця демілітаризована територія? Україні це не по кишені, а раша на це сто пудово не розщедриться
показати весь коментар
19.02.2026 18:58 Відповісти
 
 