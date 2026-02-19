Шансів на швидке закінчення війни в Україні шляхом переговорів мало, - Мерц

Мерц не вірить у швидкий мир: що відомо?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц  не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни шляхом переговорів.

Що відомо?

"На мою думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані", - пояснив він.

За словами Мерца, розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна.

Читайте також: 33% українців вважають, що для укладання мирної угоди з РФ потрібно повернути кордони 1991 року, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Тому, на думку канцлера, метою європейських зусиль є "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані".

Мерц сказав, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з Путіним: "Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії".

Також він вважає, що "російська владна кліка не може обійтися без війни в найближчому майбутньому".

"Вони мусять підтримувати військову машину, бо не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, деякі з яких мають серйозні травми, які повертаються з фронту", - наголосив канцлер.

Читайте: Україна та РФ обговорили ідею створення демілітаризованої зони на Донбасі без контролю армій, - NYT

Також Мерц процитував американо-французького історика Астольфа де Кюстіна, який після тривалих подорожей Росією в XIX столітті сказав:

"Росія в наш час є найвизначнішою країною для спостерігача, тому що в ній можна знайти як найглибше варварство, так і найвищу цивілізацію".

За словами канцлера, це актуально і сьогодні.

"Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в найближчому майбутньому, і ми мусимо це прийняти", - підсумував він.

Читайте: Військові досягли прогресу на мирних переговорах у Женеві, - CNN

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський після переговорів у Женеві заявив, що у політичній частині перемовини були непрості. Проте всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні.
  • Глава російської делегації Мединський заявив, що перемовини були "важкими, але діловими".
  • Білий дім вважає, що Україна та Росія досягли "значного прогресу" на тристоронніх переговорах у Женеві

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив обговорення демілітаризованої зони

Та ясно, що воюєм далі. Москаля треба бити, а не з ним говорити!!!
19.02.2026 09:52 Відповісти
мудро, виважено
також було б мудро у Бундесі заїпашити в нуль кацапську агентуру а-ля адн
19.02.2026 10:14 Відповісти
Он прав как бы тебе это не нравилось и раша если просто так отдать ей донбас не остановится и потребует больше
19.02.2026 10:15 Відповісти
Та які шанси? - балачки аби Трамп не озвірів
19.02.2026 09:49 Відповісти
"На мою думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані", -

Хорошо придумав. Молодець.
19.02.2026 09:51 Відповісти
19.02.2026 10:15 Відповісти
Тому треба продовжувати купляти енергоносії у росії, виключно щоб її виснажити .
19.02.2026 10:33 Відповісти
Про це казали ще в 22-23-му, коли нам почали обмежувати та дозувати допомогу, але мало хто хотів вірити в те що західному світу просто байдуже, хто першим здасться.
"Аби нас не чіпали" - ось їхня політика.
19.02.2026 10:34 Відповісти
19.02.2026 09:52 Відповісти
а в чому Мерц не правий ?
19.02.2026 10:07 Відповісти
"ТАУРАСІВ" НЕ ДАЄ, АЛЕ ГОВОРИТЬ ТАК, ЩО ЇХ ДАВНО ПОТРІБНО БУЛО Б ДАВАТИ.
19.02.2026 10:28 Відповісти
"Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в найближчому майбутньому, і ми мусимо це прийняти"
Ми теж.
19.02.2026 10:07 Відповісти
І на це "швидке завершення", лише заради того щоб улестити Трампа, вже втратили рік і поклали тисячі життів. Хоча американці та європейці так не зрозуміють...
Скажи доступною для них мовою - потрачено дуже багато грошей!
19.02.2026 10:13 Відповісти
19.02.2026 10:14 Відповісти
Неплохо было бы но это как с опзж в Украине:куда ты денешь 20% их избирателей разве что приняв закон на рашу депортируешь
19.02.2026 10:51 Відповісти
це все зрозуміло, але це не відміняє того факту що це найдовша війна за останні 100+ років і це викликає певні підозри , що це не війна , а змова
19.02.2026 10:21 Відповісти
Яка нах партизанська.) Афганці сміялися що американці і НАТО боятися висунутися з бази в Кабулі. Вони там так і просиділи 20 років.
19.02.2026 10:36 Відповісти
Вьетнамская дольше была и в Афганистане тоже .Хотя афганская что со штатами ,что с ссср это по большей части партизанская война и что там тоже змова была конспиролог
19.02.2026 10:32 Відповісти
ТВЕРЕЗИЙ НІМЕЦЬКИЙ ПОГЛЯД
19.02.2026 10:25 Відповісти
Мерц це розуміє ,але не горе президент України ,який "ліг" під Трампа і говорить про якісь вибори і референдум в умовах війни і аж ніяк про захист національних інтересів.
19.02.2026 10:26 Відповісти
це називається імітація бурної діяльністі

трамп імітує що він такий миротворець, якій зупинив 8 війн
ху*ло пійшло на переговори бо боїться санкцій від трампа
зеля пійшов (вимушено) бо нам йде допомога (рпродаж зброї, та мабуть ще передача зі спутників) від США

усі роблять щось що імітує переговори
19.02.2026 10:33 Відповісти
І, що? Мерц накінецб дозрів дати Україні тауроси?
19.02.2026 10:28 Відповісти
рудий не дозволить
у цих засобах ураження є штатівська компонента
19.02.2026 10:29 Відповісти
Вистачить їх на місяць-два дуже економного застосування. Так, трохи допоможуть, щось на кацапетівці буде знищено. А що будемо далі просити у німців, коли "тауруси" скінчаться?
Це я веду до того, що по-перше, слід влупити довічні терміни ув'язнення всім причетним до знищення власних ракетних програм (по 111-тій), і по-друге, нарешті відновити ці самі програми, а не витрачати кошти на фламіндічів голобородька.
19.02.2026 11:22 Відповісти
Не мало шансів, а взагалі немає, Україна доведе війну до кінця військовим шляхом звільнивши усі свої території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
19.02.2026 10:32 Відповісти
Тому Фрідріх окрім підтримки санкцій має надати 100 TaurasiV .
19.02.2026 10:38 Відповісти
про Таурус конечно ни слова? очень удобно разменивать боязнь эскалации на жизни Украинцев. Гер Мерц, кацапня уже поняла что здесь не обломиться, готовтесь встречать "друга валъйодю" в ЕС, вы ведь боялись с 2014 ввести санкции против рф, боялись 1.3% ввп потерять - вот она цена сотен тысяч жизней наших. теперь поздно, 3-5 лет и он пойдёт к вам, пока вы арабов и трансгендеров в жопу выцыловываете.
19.02.2026 10:45 Відповісти
Уже через пол года максимум, после того как вся эта бодяга закончиться, путена будут принимать в Бундестаге. Не переживайте за них. Они уже контакты прощупывают.
19.02.2026 11:09 Відповісти
І бабка меркельша будет его встпечать на красной дорожке.
19.02.2026 11:34 Відповісти
Європі взагалі насрати на цю війню, якщо винищують одне одного ті кого вони за людей не рахують. Європа на цьому зробить хіба гешефт.
19.02.2026 10:50 Відповісти
ти телепень, ЄС допомогає закуповувати зброю у США. Без цієї допомоги нам .. просто самим не витриматися

так але нажаль не на 100 % заблокували відносини з кацапстаном.
19.02.2026 10:54 Відповісти
Это понятно. Как и о то, кто виснажиться первым с таким подходом. Это ж надо покупать ресурсы и продавать технологии параллельным импортом, чтобы с умных ******* выйти и сказать что это война на истощение. )) А да, когда это все закончится немцы первые начнут искать в рахе вместо варварства - цивилизацию ) это чтобы ни у кого небыло розовых надежд. Не раз так было и будет.
19.02.2026 10:57 Відповісти
А как же всем известный прогресс на мирных переговорах в Женеве или это просто show must go on???
19.02.2026 10:59 Відповісти
Таке смердюче кацапське варварство здатна прийняти лише сира земля, чим, власне, і зайняті ЗСУ 24*7*365*12.
19.02.2026 12:11 Відповісти
https://t.me/blacklampa/12865 Валерій Калниш, журналіст, військовослужбовець НГУ:

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон донедавна мовчки спостерігав за дискусіями на полях ключових світових форумів - у Давосі та Мюнхені. До сьогоднішнього дня.
У https://www.wsj.com/opinion/put-up-or-put-a-sock-in-it-europe-7b52468a?mod=itp_wsj,djemITP_h The Wall Street Journal вийшла його колонка, в якій він жорстко проходиться по останніх заявах європейських лідерів. Так, він ставиться до них як до друзів. Але саме як друг дозволяє собі сказати те, що вони, можливо, й самі думають, але не наважуються вимовити вголос.
Ліберальна Європа, пише він, «демонстративно морщиться від «хамства» адміністрації Трампа, притуляючи до носа свої напарфумовані хустки».
Так, американці можуть бути непередбачуваними. Так, Білий дім помиляється, якщо вважає, що росія прагне миру. Так, адміністрація Трампа могла б зробити значно більше, щоб завершити цю війну. І ми можемо лише сподіватися, що це станеться. Але яка, друзі мої, європейська альтернатива?
Головний меседж Джонсона - розрив між словами і діями. Між гучними деклараціями та конкретними кроками. Наприкінці колонки він фактично ставить ультиматум: або Європа починає діяти, або замовкає.
І «діяти» означає насамперед розморозити російські активи та спрямувати ці кошти Україні - як частину репарацій, які росія має заплатити. Теза проста, але водночас смілива. Навіть в Україні тема репарацій поки що не звучить так прямо.
Чи справді Європа хоче, щоб ця війна закінчилася? Якщо так - що вона для цього робить? Якщо нам небайдужі страждання українців, то чому б не надати їм засоби для знищення заводів, що виробляють російські безпілотники? Чому Німеччина досі утримує свій арсенал крилатих ракет Taurus? Через страх «ескалації»?
Історія цієї війни показує: єдиний, хто по-справжньому боїться ескалації, - це сам путін.
Якщо Європа хоче довести свою стратегічну автономію, вона могла б розпочати узгоджену операцію з арешту тіньового флоту - нафтових танкерів, які порушують санкції та фінансують російську військову машину. Чи вистачить у європейських лідерів на це політичної волі?
Європейці могли б продемонструвати свою відданість вільній та суверенній Україні, відправивши обмежений контингент військ до однієї або кількох повністю безпечних частин України. Йшлося б не про участь у бойових діях і не про наражання європейських солдатів на небезпеку, а про чіткий політичний сигнал: рішення запрошувати іноземні війська на свою територію - це суверенне право України. І не справа путіна. Ось що означає вільна Україна.
Питання лише в одному: чи вистачить у Європи сміливості довести, що вона справді вірить у цю ідею?
19.02.2026 14:07 Відповісти
 
 