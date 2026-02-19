Шансів на швидке закінчення війни в Україні шляхом переговорів мало, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни шляхом переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel,

Що відомо?

"На мою думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані", - пояснив він.

За словами Мерца, розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна.

Тому, на думку канцлера, метою європейських зусиль є "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані".

Мерц сказав, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з Путіним: "Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії".

Також він вважає, що "російська владна кліка не може обійтися без війни в найближчому майбутньому".

"Вони мусять підтримувати військову машину, бо не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, деякі з яких мають серйозні травми, які повертаються з фронту", - наголосив канцлер.

Також Мерц процитував американо-французького історика Астольфа де Кюстіна, який після тривалих подорожей Росією в XIX столітті сказав:

"Росія в наш час є найвизначнішою країною для спостерігача, тому що в ній можна знайти як найглибше варварство, так і найвищу цивілізацію".

За словами канцлера, це актуально і сьогодні.

"Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в найближчому майбутньому, і ми мусимо це прийняти", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський після переговорів у Женеві заявив, що у політичній частині перемовини були непрості. Проте всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні.

Глава російської делегації Мединський заявив, що перемовини були "важкими, але діловими".

Білий дім вважає, що Україна та Росія досягли "значного прогресу" на тристоронніх переговорах у Женеві

