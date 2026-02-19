Військові досягли прогресу на мирних переговорах у Женеві, - CNN

Тристоронні перемовини у Женеві: ЗМІ пишуть про прогрес

Військові чиновники, які беруть участь у тристоронніх переговорах в Женеві, досягли "поступового, але значного прогресу" у визначенні того, як працюватиме припинення вогню.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Джерело, знайоме з переговорами, розповіло, що сторони узгодили ключові умови та пояснення, які допоможуть створити підґрунтя для майбутніх угод.

Хоча політичні переговори залишалися "напруженими", каже співрозмовник, військові переговори вселили в чиновників обережний оптимізм.

"Одним із першочергових завдань військових переговорів було досягнення згоди обох сторін щодо ключових умов, які будуть використовуватися для політичних переговорів, таких як практичні умови припинення вогню та те, що вважатиметься порушенням цього припинення вогню.

За словами джерела, у цьому напрямку досягнуто прогресу, хоча політичні чиновники ще мають дати остаточне схвалення. За словами джерела, посадовці очікують, що найближчим часом, ймовірно, протягом наступних кількох тижнів, буде заплановано ще одну зустріч", - йдеться в матеріалі.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський після переговорів у Женеві заявив, що у політичній частині перемовини були непрості. Проте всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні.
  • Глава російської делегації Мединський заявив, що перемовини були "важкими, але діловими".
  • Білий дім вважає, що Україна та Росія досягли "значного прогресу" на тристоронніх переговорах у Женеві

перемовини (3785) Женева (100) переговори з Росією (1594) припинення вогню (443)
Топ коментарі
а что по линии лишнехромосомного печенегознавца и рюриковичеведа?)
19.02.2026 09:43 Відповісти
З РАШИСТАМИ "ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ" НІКОЛИ НЕ БУДЕ.ЦІ ПОТВОРИ САМІ ВІДКРИВАТИМУТЬ ВОГОНЬ ,БУДУТЬ ЗВИНУВАЧУВАТИ УКРАЇНУ,ЩОБ МАТИ ПРИВІД ДЛЯ ДАЛЬНІШОЇ ОКУПАЦІЇ .БІЛЬШЕ ТОГО.ЩЕ Й ПРИКУПЛЯТЬ ОБСЄ.ООН І АМЕРИКАНСЬКИХ ТРАМБОНІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЇХНЬОЇ БРЕХНІ...
19.02.2026 10:32 Відповісти
Ніякого прогресу там не досягли і не досягнуть, не вішайте людям лапшу на вуха!
19.02.2026 10:53 Відповісти
а что по линии лишнехромосомного печенегознавца и рюриковичеведа?)
19.02.2026 09:43 Відповісти
Скоріш всього, його "кинули під танки", як "цапа відбувайла"... Якщо щось "будет не так" - зроблять винним"... Він же, фактично, в Росії, грає роль такого собі Юліуса Штрайхєра - "старшого по пропаганді". А Штрайхєра, як відомо - ПОВІСИЛИ у Нюрнберзі...

"26 ноября 2017 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 Всероссийский съезд в защиту прав человека принял решение об учреждении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F антипремии имени Юлиуса Штрейхера. Эту антипремию было решено вручать «представителю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 российских СМИ, внёсшему наибольший вклад в атмосферу ненависти и лжи»
19.02.2026 09:58 Відповісти
Цю премію, здається, треба присудити всьому кацапському наріду загалом, без виключень.
19.02.2026 12:21 Відповісти
То шо масованих ракетно дронових ударів більше не буде?
19.02.2026 09:58 Відповісти
А не масовані тіпа можна, ніби й не війна, а таке собі
19.02.2026 10:03 Відповісти
Їх буде більше. Світовий інформаційний простір забитий суцільними маніпуляціями та брехнею.
19.02.2026 10:17 Відповісти
Більше може й не буде а стільки ж точно буде.
19.02.2026 13:48 Відповісти
Маячня. Хайпує на цій темі вже хто тільки може. І CNN в тому числі.
19.02.2026 10:15 Відповісти
То саме під ций прогрес готується новий масований ракетно дроновий удар по Україні і їх столиці? Чи це і є мета цього прогресу?
«❗️ У рамках підготовки до нанесення масованого ракетного удару по м.Київ та Київський області, противник здійснив спорядження 3х дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з максимальним можливим залпом до 9 ракет Х-22/32.

🚛 Крім того, здійснив доставку балістичних ракет та спорядив до 15 пускових установок «Іскандер-М» у Брянській області.

🛶 Також, у пункті базування морських носіїв у Новоросійську, здійснено спорядження носіїв ракет «Калібр» із сумарним залпом до 24х ракет.

ℹ️ Нанесення удару очікується у найближчі 48-72 години.
Серед пріоритетних цілей - ТЕЦи м.Київ.

✈️✈️ Залучення бортів Ту-95МС та Ту-160 - НЕ планується.

Будьте уважні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких.

🫡 На звʼязку»
Тг канал ЄРадар
19.02.2026 10:31 Відповісти
Тобто, ми знаємо, скільки ворог спорядив "Ескандерів" у нас під боком, але самі, при тому, ніяк не реагуємо та ті "Ескандери" не вибиваємо. Вже давно перестали на них полювати. Хоча, вони в нас під носом. Це, видно, щоб краще можна було просувати капітуляцію.
19.02.2026 11:32 Відповісти
та пакую уже капитуляции шмапитуляции на этой прОклятой территории ничего толкового еще лет 100 не будет,клоака коррупционая,и абсолютно не жаль,народишко тупорылый еще мало получает то чего заслужил.
19.02.2026 13:11 Відповісти
и шо с того?как будто первый или последний обрестрел,ну на 5-7 часов больше без света 3-5 дней будут,потом починять потом опять обстрел.покуй вообщем
19.02.2026 13:07 Відповісти
19.02.2026 10:32 Відповісти
Бо ти хочеш вічної соціалки.
19.02.2026 13:10 Відповісти
//можу відкрито сказати Тобі.що я хочу,щоб Ти , наволоч ,яка сидиш на українській соціалці і чекаєш завершення рашистської окупації частини української землі ,як рашистський "ждун" пішов курсом рашистського корита....
19.02.2026 13:58 Відповісти
Потім всі ці трамбонам залишиться стрілятись коли світова війна нагряне
19.02.2026 13:58 Відповісти
світова війна практично була розпочата з часів рашистської окупації українського Криму....
19.02.2026 14:02 Відповісти
19.02.2026 10:53 Відповісти
Владні злодії, вам ніхто нічого не винен, мобілізуйте тих, хто давав присягу, а також своїх діток, а потім станьте на коліна перед людьми, які присяг не давали і в борг у вас нічого не брали і просіть, щоб вони захищали ваші крадійські посади і маєтки, а не хапайте, тягайте, лупцюйте і відправляйте на вірну смерть непридатних для війни.
Пеетворили країну на гетто. Тільки з гетто не випускають і вихід через смерть. Ще в стародавньому світі був через гладіаторство, але ж то теж було для рабів.
19.02.2026 15:31 Відповісти
Ця корупційна влада має спочатку мобілізувати тих, хто давав присягу, і свої синків повернути з Варшав і Нью-Йорків, а не навпаки, не хапати, не бити, не відправляти на смерть людей, які їм нічого не винні, як не брали в борг, не складали самі присяг і не клялись у вірності, та ще й частіше за все не спроможні воювати - таких людей взагалі відправляють на вірну смерть. А потім, як цих биків, що і не думають виконувати свою присягу, не вистачить, якщо таке станеться, стати на коліна перед народом, який обікрали, з якого знущаються, і просити, благати, щоб люди йшли захищати їхні крадійські посади та маєтки!
Крадії і негідники - на коліна перед народом! Він вам нічого не винен, це ви навіки винні за те, що обікрали і позбавили всіх прав! Час відповідати перед народом!
19.02.2026 15:41 Відповісти
 
 