Військові досягли прогресу на мирних переговорах у Женеві, - CNN
Військові чиновники, які беруть участь у тристоронніх переговорах в Женеві, досягли "поступового, але значного прогресу" у визначенні того, як працюватиме припинення вогню.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Джерело, знайоме з переговорами, розповіло, що сторони узгодили ключові умови та пояснення, які допоможуть створити підґрунтя для майбутніх угод.
Хоча політичні переговори залишалися "напруженими", каже співрозмовник, військові переговори вселили в чиновників обережний оптимізм.
"Одним із першочергових завдань військових переговорів було досягнення згоди обох сторін щодо ключових умов, які будуть використовуватися для політичних переговорів, таких як практичні умови припинення вогню та те, що вважатиметься порушенням цього припинення вогню.
За словами джерела, у цьому напрямку досягнуто прогресу, хоча політичні чиновники ще мають дати остаточне схвалення. За словами джерела, посадовці очікують, що найближчим часом, ймовірно, протягом наступних кількох тижнів, буде заплановано ще одну зустріч", - йдеться в матеріалі.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський після переговорів у Женеві заявив, що у політичній частині перемовини були непрості. Проте всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні.
- Глава російської делегації Мединський заявив, що перемовини були "важкими, але діловими".
- Білий дім вважає, що Україна та Росія досягли "значного прогресу" на тристоронніх переговорах у Женеві
«❗️ У рамках підготовки до нанесення масованого ракетного удару по м.Київ та Київський області, противник здійснив спорядження 3х дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з максимальним можливим залпом до 9 ракет Х-22/32.
🚛 Крім того, здійснив доставку балістичних ракет та спорядив до 15 пускових установок «Іскандер-М» у Брянській області.
🛶 Також, у пункті базування морських носіїв у Новоросійську, здійснено спорядження носіїв ракет «Калібр» із сумарним залпом до 24х ракет.
ℹ️ Нанесення удару очікується у найближчі 48-72 години.
Серед пріоритетних цілей - ТЕЦи м.Київ.
✈️✈️ Залучення бортів Ту-95МС та Ту-160 - НЕ планується.
Будьте уважні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких.
🫡 На звʼязку»
Тг канал ЄРадар
