Военные достигли прогресса на мирных переговорах в Женеве, - CNN

Трехсторонние переговоры в Женеве: СМИ пишут о прогрессе

Военные чиновники, участвующие в трехсторонних переговорах в Женеве, достигли "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Источник, знакомый с переговорами, рассказал, что стороны согласовали ключевые условия и пояснения, которые помогут создать основу для будущих соглашений.

Хотя политические переговоры оставались "напряженными", говорит собеседник, военные переговоры вселили в чиновников осторожный оптимизм.

Читайте: Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день выборов в Украине, - МИД РФ

"Одной из первоочередных задач военных переговоров было достижение согласия обеих сторон по ключевым условиям, которые будут использоваться для политических переговоров, таким как практические условия прекращения огня и то, что будет считаться нарушением этого прекращения огня.

По словам источника, в этом направлении достигнут прогресс, хотя политические чиновники еще должны дать окончательное одобрение. По словам источника, чиновники ожидают, что в ближайшее время, вероятно, в течение следующих нескольких недель, будет запланирована еще одна встреча", - говорится в материале.

Читайте также: Украина и Россия провели отдельную встречу после основных переговоров в Женеве, - СМИ

Что предшествовало?

Читайте также: МИД о мирных переговорах: Есть принципиальная договоренность о следующей встрече

