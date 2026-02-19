Зеленский заявил, что следующие переговоры состоятся в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии. Он подчеркнул важность проведения встреч в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля.
"Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я располагаю на сегодняшний день. Конечно, наша группа вернется и у меня будет более подробная информация, чем сейчас в телефоне", - отметил Зеленский.
И добавил, что очень важно, чтобы переговорный процесс проходил именно в Европе.
"Думаю, хороший момент в том, что встреча состоялась в Швейцарии. Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь", - подчеркнул президент.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль