РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9209 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
892 8

Зеленский заявил, что следующие переговоры состоятся в Швейцарии

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии. Он подчеркнул важность проведения встреч в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я располагаю на сегодняшний день. Конечно, наша группа вернется и у меня будет более подробная информация, чем сейчас в телефоне", - отметил Зеленский.

И добавил, что очень важно, чтобы переговорный процесс проходил именно в Европе.

 "Думаю, хороший момент в том, что встреча состоялась в Швейцарии. Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь", - подчеркнул президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил о "совершенно разных" разговорах с США

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Не уверен, что команды могут решить вопрос территорий

Автор: 

Зеленский Владимир (10506) переговоры (1273)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо то багато сьогодні прид'яв у Зельонского
показать весь комментарий
19.02.2026 07:02 Ответить
«Перепрацював» сьогодні, не жаліє себе, все за «народ» думає
показать весь комментарий
19.02.2026 07:57 Ответить
Він без кінця балаболить на всяких інтерв'ю.
показать весь комментарий
19.02.2026 07:15 Ответить
Потужну заява,просто п....ц,как потужно.
показать весь комментарий
19.02.2026 07:33 Ответить
Цікаво, а слідуючі переговори де відбудуться ?
показать весь комментарий
19.02.2026 07:35 Ответить
у Гаазі
показать весь комментарий
19.02.2026 07:39 Ответить
Будуть обговорювати невизнання демілітаризованих окупованих територій України?
показать весь комментарий
19.02.2026 08:05 Ответить
В сірій зоні на Донбасі зустрічайтесь суки,розїздились *****.
показать весь комментарий
19.02.2026 08:08 Ответить
 
 