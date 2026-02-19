Зеленский заявил, что следующие переговоры состоятся в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии. Он подчеркнул важность проведения встреч в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 18 февраля.

"Вы упомянули следующую встречу. Я хочу подчеркнуть, что следующая встреча также будет в Швейцарии. Это информация, которой я располагаю на сегодняшний день. Конечно, наша группа вернется и у меня будет более подробная информация, чем сейчас в телефоне", - отметил Зеленский.

И добавил, что очень важно, чтобы переговорный процесс проходил именно в Европе.

"Думаю, хороший момент в том, что встреча состоялась в Швейцарии. Это очень важно. Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь", - подчеркнул президент.

Что предшествовало?

