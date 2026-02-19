Зеленський заявив, що наступні переговори відбудуться у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів пройде у Швейцарії. Він наголосив на важливості проведення зустрічей у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого.

"Ви згадали наступну зустріч. Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні", - зазначив Зеленський.

Та додав,  що дуже важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

 "Думаю, хороший момент у тому, що зустріч відбулася у Швейцарії. Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут", - наголосив президент.

шо то багато сьогодні прид'яв у Зельонского
19.02.2026 07:02 Відповісти
«Перепрацював» сьогодні, не жаліє себе, все за «народ» думає
19.02.2026 07:57 Відповісти
Він без кінця балаболить на всяких інтерв'ю.
19.02.2026 07:15 Відповісти
Потужну заява,просто п....ц,как потужно.
19.02.2026 07:33 Відповісти
Цікаво, а слідуючі переговори де відбудуться ?
19.02.2026 07:35 Відповісти
у Гаазі
19.02.2026 07:39 Відповісти
Тільки хотіла написати....
А в принципі, какаяразніца, де поцу кататися за рахунок держави....
19.02.2026 10:46 Відповісти
Будуть обговорювати невизнання демілітаризованих окупованих територій України?
19.02.2026 08:05 Відповісти
В сірій зоні на Донбасі зустрічайтесь суки,розїздились *****.
19.02.2026 08:08 Відповісти
 
 