Зеленський заявив, що наступні переговори відбудуться у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів пройде у Швейцарії. Він наголосив на важливості проведення зустрічей у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, яке вийшло 18 лютого.

"Ви згадали наступну зустріч. Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні", - зазначив Зеленський.

Та додав, що дуже важливо, щоб переговорний процес проходив саме в Європі.

"Думаю, хороший момент у тому, що зустріч відбулася у Швейцарії. Це дуже важливо. Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але вважаю, що якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут", - наголосив президент.

Що передувало?

