Зеленський заявив про "абсолютно різні" розмови з США

Зеленський про розмову з Америкою
Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав "абсолютно різні" розмови з американською стороною - як з адміністрацією Джо Байдена, так і цього року з президентом Дональдом Трампом та його командою.

Про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, частина переговорів була конструктивною, інші — емоційними. Деякі розмови не стали публічними та не висвітлювалися в медіа.

"Деякі були дуже конструктивні, деякі — емоційні. Були й такі, про які не писали медіа", — зазначив Зеленський.

Розмови з адміністраціями Байдена і Трампа

Президент наголосив, що формат і тональність спілкування з представниками США відрізнялися залежно від періоду та обставин. Він підкреслив, що оцінює ці контакти як різні за змістом і характером.

Коментуючи інформацію про його емоційну розмову в Овальному кабінеті, Зеленський зазначив, що питання не стосувалося його особисто.

"Не мене. Я відчував, що це було несправедливо до України, до наших людей — після всього болю і цих років війни", — сказав він.

Очікування підтримки від США

За словами президента, він розраховував на сильнішу підтримку з боку Сполучених Штатів. Він зазначив, що вважає Трампа "сильною людиною" та очікував відповідної позиції.

"Я прийшов до партнерів і хотів почути більшу підтримку. Але це рішення суверенної країни. З усією повагою, я не хотів чути якоїсь підтримки росіян. Саме тому моя реакція була такою", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що його позиція була продиктована інтересами України та її громадян.

Байден Джо Зеленський Володимир Трамп Дональд війна в Україні
Топ коментарі
+19
Буратіна , тільки зараз в Дзеркалі Тижня почитала про твій коментар на розповідь від Залужного ПРО Е ЯК ТИ ОСОБИСТИЙ РЕЙТИНГ та популярність СЕБЕ поставив вище інтересів ...
Не хочеться навіть перелічувати - ти не достоїн всього , що натворило страшного твоє Я ...

Ти зрадник ? Чи збочений самозакоханець? Ти справді вважаєш що првда про тебе від Залужного - то лиш особисте політичне Я Залужного?

Ти виродок страшніше , котрого мабуть в історії Україн ще не було.
показати весь коментар
19.02.2026 05:03 Відповісти
+18
ЗЄ ніколи не був суб'єктом зовнішньої політики, а був об'єктом.

Розмовляти він міг з ким завгодно і казати, що завгодно. Важливо, який це мало вплив.

А тепер подумайте чи буде справжній політик серйозно сприймати вискочку, за яким нема ні впливу, ні економіки, ні досвіду, ні мудрості, ні банально розвинутого інтелекту.

"Вы стоите на самой низшей ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости".
показати весь коментар
19.02.2026 02:43 Відповісти
+9
У Трампа настрій залежить від результатів учорашньої партії в гольф та фази Місяця, тож не дивно.
показати весь коментар
19.02.2026 02:09 Відповісти
Тобто тебе надули?
показати весь коментар
19.02.2026 01:54 Відповісти
Як велиеу зелену жабу. Через соломинку.
показати весь коментар
19.02.2026 06:26 Відповісти
А тебе не надули? Йому якраз більщ-менш пофіг. Він у грі.
показати весь коментар
19.02.2026 07:28 Відповісти
Не "на-", а"в-".
показати весь коментар
19.02.2026 07:37 Відповісти
Не списуйте все на одного зєлю. Ніхто й ніколи не ставився до Уераїни, як до скб'єкта ЗП.
показати весь коментар
19.02.2026 07:32 Відповісти
під китай лягає ****.геть нато.більше крові хоче падло.
показати весь коментар
19.02.2026 04:53 Відповісти
Зеленський перед початком вторгнення кричав :"путін нападе",а всі партнери заспокоювали і пропонували готуватися до травневих шашликів.
показати весь коментар
19.02.2026 06:36 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 06:38 Відповісти
Знання, здібності, врешті і IQ безтолкового ішака - на рівні голови колгоспу в далекому, забитому селі. Тож його поведінка, манера спілкувння, егоїзм та завищена самооцінка стала пріорететом для просування його "величності" і не має нічого спільного з інтересами країни та її народу. Воно вилізло з театру, але театр з нього не виліз. Для цього мудака слава понад усе, якою б ціною вона не дісталась. Обкурений, як завжди, випрадовується та шукає винуватців власного бездарнства та делитантства.
показати весь коментар
19.02.2026 07:34 Відповісти
Все просто. Імпічмент Трампа, його доля та статки, статки та доля його дітей лежать в папці на столі у *****.
показати весь коментар
19.02.2026 07:59 Відповісти
буратінка, ти останнім часом такий нудний... давай краще про шашлики!
показати весь коментар
20.02.2026 01:45 Відповісти
 
 