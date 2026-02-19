Зеленський заявив про "абсолютно різні" розмови з США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав "абсолютно різні" розмови з американською стороною - як з адміністрацією Джо Байдена, так і цього року з президентом Дональдом Трампом та його командою.
Про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, частина переговорів була конструктивною, інші — емоційними. Деякі розмови не стали публічними та не висвітлювалися в медіа.
"Деякі були дуже конструктивні, деякі — емоційні. Були й такі, про які не писали медіа", — зазначив Зеленський.
Розмови з адміністраціями Байдена і Трампа
Президент наголосив, що формат і тональність спілкування з представниками США відрізнялися залежно від періоду та обставин. Він підкреслив, що оцінює ці контакти як різні за змістом і характером.
Коментуючи інформацію про його емоційну розмову в Овальному кабінеті, Зеленський зазначив, що питання не стосувалося його особисто.
"Не мене. Я відчував, що це було несправедливо до України, до наших людей — після всього болю і цих років війни", — сказав він.
Очікування підтримки від США
За словами президента, він розраховував на сильнішу підтримку з боку Сполучених Штатів. Він зазначив, що вважає Трампа "сильною людиною" та очікував відповідної позиції.
"Я прийшов до партнерів і хотів почути більшу підтримку. Але це рішення суверенної країни. З усією повагою, я не хотів чути якоїсь підтримки росіян. Саме тому моя реакція була такою", — заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що його позиція була продиктована інтересами України та її громадян.
- Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що "несправедливо", що президент США Дональд Трамп продовжує публічно закликати Україну, а не Росію, йти на поступки заради мирної угоди.
- Своєю чергою Трамп закликав Україну швидше сісти за стіл переговорів.
Розмовляти він міг з ким завгодно і казати, що завгодно. Важливо, який це мало вплив.
А тепер подумайте чи буде справжній політик серйозно сприймати вискочку, за яким нема ні впливу, ні економіки, ні досвіду, ні мудрості, ні банально розвинутого інтелекту.
"Вы стоите на самой низшей ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости".
Не хочеться навіть перелічувати - ти не достоїн всього , що натворило страшного твоє Я ...
Ти зрадник ? Чи збочений самозакоханець? Ти справді вважаєш що првда про тебе від Залужного - то лиш особисте політичне Я Залужного?
Ти виродок страшніше , котрого мабуть в історії Україн ще не було.