Зеленський заявив про "абсолютно різні" розмови з США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав "абсолютно різні" розмови з американською стороною - як з адміністрацією Джо Байдена, так і цього року з президентом Дональдом Трампом та його командою.

Про це він сказав у інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, частина переговорів була конструктивною, інші — емоційними. Деякі розмови не стали публічними та не висвітлювалися в медіа.

"Деякі були дуже конструктивні, деякі — емоційні. Були й такі, про які не писали медіа", — зазначив Зеленський.

Розмови з адміністраціями Байдена і Трампа

Президент наголосив, що формат і тональність спілкування з представниками США відрізнялися залежно від періоду та обставин. Він підкреслив, що оцінює ці контакти як різні за змістом і характером.

Коментуючи інформацію про його емоційну розмову в Овальному кабінеті, Зеленський зазначив, що питання не стосувалося його особисто.

"Не мене. Я відчував, що це було несправедливо до України, до наших людей — після всього болю і цих років війни", — сказав він.

Очікування підтримки від США

За словами президента, він розраховував на сильнішу підтримку з боку Сполучених Штатів. Він зазначив, що вважає Трампа "сильною людиною" та очікував відповідної позиції.

"Я прийшов до партнерів і хотів почути більшу підтримку. Але це рішення суверенної країни. З усією повагою, я не хотів чути якоїсь підтримки росіян. Саме тому моя реакція була такою", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що його позиція була продиктована інтересами України та її громадян.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що "несправедливо", що президент США Дональд Трамп продовжує публічно закликати Україну, а не Росію, йти на поступки заради мирної угоди.

Своєю чергою Трамп закликав Україну швидше сісти за стіл переговорів.

