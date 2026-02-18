Великі телеграм-канали проігнорували інтерв’ю Залужного про обшуки СБУ та розбіжності із Зеленським

Низка українських телеграм-каналів з кількома мільйонами підписників синхронно проігнорували інтерв’ю посла України у Великій Британії та ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, де він розповів про обшуки СБУ в його командному пункті у 2022 році, провал контрнаступу у 2023 році та свої політичні амбіції.

Цензор.НЕТ промоніторив низку телеграм-каналів "мільйонників" і виявив, що вони залишили поза увагою інтерв’ю Залужного для Associated Press.

Серед каналів, які "не помітили" інтерв’ю Залужного:

"Труха Україна" (понад 3 млн підписників);

"Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн);

"Інсайдер UA" (понад 2 млн);

"Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн);

"Реальна війна" (1,5 млн);

"Україна Online" (1, 4 млн).

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.

Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

