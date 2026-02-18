Великі телеграм-канали проігнорували інтерв’ю Залужного про обшуки СБУ та розбіжності із Зеленським

Найбільші Telegram-майданчики країни проігнорували інтерв’ю Валерія Залужного

Низка українських телеграм-каналів з кількома мільйонами підписників синхронно проігнорували інтерв’ю посла України у Великій Британії та ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, де він розповів про обшуки СБУ в його командному пункті у 2022 році, провал контрнаступу у 2023 році та свої політичні амбіції.

Цензор.НЕТ промоніторив низку телеграм-каналів "мільйонників" і виявив, що вони залишили поза увагою інтерв’ю Залужного для Associated Press.

Серед каналів, які "не помітили" інтерв’ю Залужного:

  • "Труха Україна" (понад 3 млн підписників);
  • "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн);
  • "Інсайдер UA" (понад 2 млн);
  • "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн);
  • "Реальна війна" (1,5 млн);
  • "Україна Online" (1, 4 млн).

Читайте також: У вересні 2022 року СБУ намагалася провести обшуки у командному пункті Залужного, - AP

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.

Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.

Читайте також: Контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів, - Залужний

Автор: 

Зеленський Володимир (27845) Telegram (364) Залужний Валерій (801) контрнаступ (440)
Топ коментарі
+48
ждуть темники
показати весь коментар
18.02.2026 21:30 Відповісти
+42
А Умеров і Орахамія мали окрему таємну зустріч з Медінським в Женеві вже після офіційних перемовин. Думаю, домовлялися за ціну лобіювання капітуляції на російських умовах. Один татарин, який вже кілька місяців в україні не з'являється, та інший абхаз з бізнесоа в Еміратахї. Два щирі українці домовляються за спиною народу про їх майбутнє

18.02.2026 21:35
https://haqqin.az/newsarchive/375497
показати весь коментар
18.02.2026 21:35 Відповісти
+31
BBC
Залужний дав інтервʼю і вперше різко розкритикував Зеленського.

18.02.2026 21:30
показати весь коментар
18.02.2026 21:30 Відповісти
Підар..И. сер!(с)
показати весь коментар
18.02.2026 21:52 Відповісти
курви !

.
показати весь коментар
18.02.2026 22:00 Відповісти
Як фсбшники наказали, так і виконують!! Сівкович з деркачем і мертвечуком, можуть підтвердити!!
показати весь коментар
18.02.2026 22:14 Відповісти
За словами Залужного, відносини з Зеленським досягли критичної точки восени 2022 року, коли Служба безпеки України провела обшук у його робочому офісі.

18.02.2026 21:33

Він розцінює цей епізод як спробу тиску та залякування, що могло оголити внутрішнє суперництво у момент, коли збереження єдності було особливо важливим для держави.

В Офісі президента та СБУ ситуацію коментувати виданню AP відмовились.

Залужний стверджує, що під час обшуку зателефонував керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку і попередив: готовий залучити військових для захисту командного центру в Київ.

"Я буду з вами воювати і вже викликав підкріплення в центр Києва для підтримки", - навів він свої слова.

Також він зв'язався з тодішнім головою СБУ Василем Малюком, який, за його словами, заявив, що нічого не знає про те, що відбувається, і пообіцяв розібратися.
показати весь коментар
18.02.2026 21:33 Відповісти
Як пише АР, найгостріші розбіжності виникли навколо українського контрнаступу 2023 року, який не дав очікуваних результатів.

18.02.2026 21:35

Залужний звинувачує у провалі цієї операції Зеленського.

За його словами, початковий план, розроблений разом із партнерами по НАТО, передбачав концентрацію сил в "єдиний кулак" для удару в напрямку Запоріжжя та виходу до Азовського моря - це дозволило б перерізати російський сухопутний коридор до Криму.

Для успіху була необхідна велика концентрація сил і тактична несподіванка. Натомість, за словами Залужного, війська були розосереджені по широкому фронту, що значно знизило їхню ударну міць.

Двоє західних оборонних чиновників на умовах анонімності підтвердили агентству AP, що операція справді відхилилася від початкової концепції.
показати весь коментар
18.02.2026 21:35 Відповісти
за родичів сотен тисяч !!!! загиблих українських Воїнів через непідготовлену ЗЄлєнським Україну до війни воно не переживає.

курва !

.
показати весь коментар
18.02.2026 22:19 Відповісти
Нехай не ігнорують, а розкажуть як було і чому так вийшло!

18.02.2026 21:33
показати весь коментар
18.02.2026 21:33 Відповісти
було так, що ЗЄля замість максимальної концентрації сил та засобів на наступі на Токмак-Мелітополь, забрав половину війська та послав на чолі із сирським звільнити "фортецю Бахмут"

в результаті провал на обох напрямках

18.02.2026 22:14

в результаті провал на обох напрямках

ЗЄлю до суду !

Україні потрібен Гетьман!

.
показати весь коментар
18.02.2026 22:14 Відповісти
стосовно ж виборів, то пан Генерал Залужний неоднозначно висловився -

"знімаю слухавку та викликаю підкріплення...."

що, думаєте підкріплення не прийде ?
дарма так думаєте.

.
показати весь коментар
18.02.2026 22:23 Відповісти
Дивно, що українські телеграм-канали - в цьому фсб-шному телеграмі, де фсб можуть читати навіть закриті чати.

18.02.2026 21:35
показати весь коментар
18.02.2026 21:35 Відповісти
то не українські канали. ви їх проглядали ?

18.02.2026 21:37
показати весь коментар
18.02.2026 21:37 Відповісти
https://t.me/sergiytaran/1438 Сергій Таран:
В вузьких політичних колах давно обговорюється питання чи захоче Залужний балотуватися у президенти України. Сьогоднішнє інтервʼю, в якому він заговорив про свої розбіжності із Зеленським означає, що він таки буде балотуватися. А це в свою чергу означає, що інтрига і змагальність на президентських виборах буде, - навіть, якщо вони відбудуться в умовах воєнного стану.
показати весь коментар
18.02.2026 21:38 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/62752 Борислав Береза:
https://t.me/BerezaJuice/62752 https://t.me/BerezaJuice/62752 В Офісі президента спостерігається істерика після статті Залужного. Підключили безглузду Безуглу, яка почала волати, що Залужний йде на вибори. І це попри те, що Генерал навіть в статті каже, що під час війни з Росією треба думати про національні інтереси і єдність, а не про вибори. Але схоже, що на Банковій всюди бачуть те, на чому схиблені.
Тому обслуга ОП, в класичному форматі "Путін пАмАгі", волає, що Залужний йде на вибори. І їм байдуже, що Залужний каже про те, що важливо концентруватися на фронті і виправити помилки. Але в ОП бачать в цьому передвиборчу технологію. Дебіли, стабілізуйте фронт! Бо не те що виборів, а взагалі нічого не буде, якщо це не буде зроблено. Хоча істерички і корупціонери можуть думати лише про вибори і бабло, а не про те, як вистояти Україні. Тому тут нічого нового. І це черговий раз доводить що у кого в пріоритеті.
показати весь коментар
18.02.2026 21:41 Відповісти
Ну сховали тимчасово голови в пісок, а далі що? Відробляти гроші, отримані від ОПівських мерзотників всеодно доведеться!

18.02.2026 21:47
показати весь коментар
18.02.2026 21:47 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/52889 Олексій Гончаренко, в 13-46:
Мої "друзі" (сіреч: ОПешні) з телеграм-каналів поки що не постять нічого про інтервʼю Залужного, бо чекають відмашки від Офісу Президента. Ще пару годин і запостять.
Дмитро Литвин, виходь на звʼязок і давай ТЗ!

https://t.me/oleksiihoncharenko/52894 Олексій Гончаренко, в 19-42:
Дмитро Литвин так і не вийшов на звʼязок. Тому всі мої "друзі" з телеграм-каналів нічого і не запостили про інтервʼю Залужного.
В принципі, ну невже тут є якісь новини?
Командувач всіма Збройними силами України звинувачує Президента в зриві контрнаступу, говорить, що СБУ намагались увірватись в його робочий кабінет і каже, що погрожував Єрмаку, що відповідь буде жорсткою. Чисто ні про що.
От те, що Зеленський найпопулярніший лідер в США - це новина.
показати весь коментар
18.02.2026 21:47 Відповісти
Коли сидиш "на зарплаті"🤑в ОП, а про Зеленського розповідають неприємну правду, то її краще не помічати.😎

Вони проігнорували інтерв'ю Залужного, але хрипатому шматку 💩 це сильно не допоможе.
показати весь коментар
18.02.2026 21:54 Відповісти
Хто,як не перший соратник зе, тепер колишній,Разумк.,на тгк ПХ, яскраво описав про інтерв'ю За:

"В общем-то мы не услышали ничего нового. О попытке вторжения СБУ в ставку Залужного мы слышали раньше из прессы. О том, что перед самым наступлением у Работино у Залужного забрали половину войск и перебросили под Бахмут, где держал оборону Сырский, в марте 2025 года рассказала газета «The New York Times». Более того, именно американские СМИ сообщили, что войска у Залужного летом 2025 года забрали именно чтобы сорвать его наступление и усилить Сырского. Ермак откровенно лепил из Залужного неудачника и пытался создать героя из Сырского".
показати весь коментар
18.02.2026 22:07 Відповісти
Генерал втратив свій шанс...Може ЗАЛУЖНИЙ і видатний вояка, але політик він х.....й....не вище сапога, як кажуть.....Послали послом і пішов, засунувши пагони у ж...пк,разом з амбіціями та можливостями і надіями народу....Ганчірка.

18.02.2026 22:21
показати весь коментар
18.02.2026 22:21 Відповісти
Який із Залежного президент? Хочемо вляпатись у чергове гуано? Контрнаступ на південному напрямку,Кринки-вже себе показав,стратег і тактик.

18.02.2026 23:00
показати весь коментар
18.02.2026 23:00 Відповісти
Кринки, нагадую для зеленого смердючого лайна, яке тут повилазило, були через рік після Залужного і це Верховний зе-покидьок так керував. а Залужний вже увійшов в історію України Генералом. А ви лайном були і залишитись.

ЗЕ паскуда прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, , Сєвєродонецьком, Бахмутом, ..., . найбільшою ЗАЕС в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ , ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз, демократією та свободою слова.

Все проср@в, здав, скасував а зараз вже "готовий вести переговори щодо територіальних питань".

Поверни це ВСЕ Гнида! І Як би покидьок у 2022 втік, ЗСУ давно б закінчили війну з ЗАЛУЖНИМ
показати весь коментар
18.02.2026 23:30 Відповісти
Канєшна. Пороха хочуть усунути санкціями, Юлі підсунули підкуп, Генералу теж будуть щось інкримінувати через силових гімнастів. Тому і стаття Генерала -це хід на випередження.

19.02.2026 00:51
показати весь коментар
19.02.2026 00:51 Відповісти
Я всі ці телеграмканали знаю. Там стоїть суцільне волання кацапських ботів проти України. При чому,вони кричать проти всього українського і звинувачують і Зелю і ТЦК і ЗСУ і Захід у небажанні миритися з Рашкою. Цікаво,що кацапоботи вже освоїли укрмову і часто видають себе за українців. До них там приєднуються і місцеві ухилянти та ждуни. У такої публіки є одна особливість,яка допомагає її зразу вичисляти-у них ніколи немає жодної згадки про Путіна і русню,так наче їх не існує,завжди проклинають і обговорюють тільки Україну.....А от чому ці теленрамканали такі активні і безкарні в Україні,це питання....

19.02
показати весь коментар
19.02.2026 00:47 Відповісти
вже шість років Зєлєнське потужно б'ється за перемогу України, але не зважаючи на це Україна однаково переможе і кацапів і зеленських мародерів-зрадників..
73%му наріду-експериментатору - "привіт".. на Вироку-2019 - то був надскладний вибір..
показати весь коментар
19.02.2026 04:14 Відповісти
