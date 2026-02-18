Контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів, - Залужний

Контрнаступ Збройних сил України у 2023 році не досяг успіху через недостатнє виділення ресурсів.

Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Початковий план операції

За словами ексголовкома ЗСУ, план, який він готував за участі партнерів з НАТО, провалився, оскільки Зеленський та інші посадовці не виділили необхідні ресурси.

За словами Залужного, контрнаступ мав спочатку зосередити сили в "єдиному кулаку" для звільнення частково окупованого Запоріжжя, де розташована ЗАЕС.

Після цього ЗСУ мали просунутися на південь до Азовського моря, щоб перерізати коридор постачання російських військ до Криму.

Посол зазначив, що операція почалася запізно, а українські сили були розпорошені по великій території. Це знизило ударну силу і унеможливило тактичну несподіванку, необхідну для успіху.

Підтвердження інформації

Два західних чиновники анонімно підтвердили версію Залужного про відхилення операції від початкового плану через недостатнє концентроване нарощування сил та ресурсів.

