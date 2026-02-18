Контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів, - Залужний
Контрнаступ Збройних сил України у 2023 році не досяг успіху через недостатнє виділення ресурсів.
Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press, передає Цензор.НЕТ.
Початковий план операції
За словами ексголовкома ЗСУ, план, який він готував за участі партнерів з НАТО, провалився, оскільки Зеленський та інші посадовці не виділили необхідні ресурси.
За словами Залужного, контрнаступ мав спочатку зосередити сили в "єдиному кулаку" для звільнення частково окупованого Запоріжжя, де розташована ЗАЕС.
Після цього ЗСУ мали просунутися на південь до Азовського моря, щоб перерізати коридор постачання російських військ до Криму.
Посол зазначив, що операція почалася запізно, а українські сили були розпорошені по великій території. Це знизило ударну силу і унеможливило тактичну несподіванку, необхідну для успіху.
Підтвердження інформації
Два західних чиновники анонімно підтвердили версію Залужного про відхилення операції від початкового плану через недостатнє концентроване нарощування сил та ресурсів.
воно є кривавим представником анті УКРАЇНИ.
Що це було - ідіотизм, диверсія?..
Мабудь, Залізний сам розповість, чому...?
Цікаво як в твоїй уяві "ссучєна московська маріонетка" розбиває кацапський бліц-кріг, який готувався декілька років, і не дає захопити Київ?
Залужний і далі уникає політичних заяв, пояснюючи це бажанням не розпалювати розбрат серед українців.
"Доки війна не закінчиться або не буде скасовано воєнний стан, я не обговорюю це і не роблю нічого в цьому напрямку", - заявив він.
За словами Залужного, навесні 2025 року з ним зв'язався "доволі відомий" американський політтехнолог.
Джерело, близьке до генерала, повідомило AP, що йшлося про Пола Манафорта - колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році, раніше засудженого за низку злочинів, зокрема за таємне лобіювання інтересів експрезидента України Віктора Януковича. Манафорт працював на виборчих кампаніях Партії регіонів та Опозиційного блоку.
Залужний стверджує, що подякував консультанту за увагу, але відмовився від його послуг.
Щодо виборів: патриоти мусять об'єднатися і не розпорошувати голоси виборців, обрати серед себе першого серед рівних, ідти одной командой з ясной конкретной програмой і перемогти на президентських вже в першому турі
За 60 днів нову партію не розгорнути...
...до вже існуючих багато питань і негативу... залишається єдина можливість сформувати команду патриотів і ідти як самовидвіженець, а вже після перемоги створювати партію під парламентськи і місцеві вибори.
Але... пу буде вимагати створення дільниць на расєї, бєлорашії і окупованих територіях, що є неприйнятним за визначенням і
вибори пу не визнає і посуне, щоб зірвати підрахунок голосів і оголошення результатів...= картина маслом
Хтось сумнівається в такому розкладі?
Висновок: Зеленського - треба покарати.
Причина та наслідок.
А 24 лютого на кримському перешийку російську орду зустрічало кілька сотень бійців та один БТР. Минних полів також не було, і орки зходу вперлись у Херсон через непідірвані мости. Він реально кроку не міг ступити без команди з офісу президента, чи просто газет не читав?
"Як до воєначальника - до Залужного є питання… Стосовно деяких найгостріших питань - як... росіянам вдалося настільки швидко захопити Херсонщину і дійти до західних околиць Маріуполя - уже ведуть розслідування українські правоохоронні органи"
Ну як ще дебілу потрібно пояснювати...
А до військових є питання. Чому на весь кримський напрямок була тільки 1 бригада, чому у цієї бригади напередодні вторгнення забрали артилерію та дроноводів "на навчання" в іншу область і тд. Баканов це все зробити не міг.
Всі ті хто за Зеленського голосували - поставили його на чолі війська.
От і вся відповідь. Чи ще є такі, котрі думають що раз у Путіна з Януковичем не вийшло, то він залишив намагання поставити президентом України свого агента?
Поки що крутять хвостом тут лише клоуни у коментах - ти та поліграф поліграфич. А за клоуна я не голосував - навпаки, намагався відмовляти оточуючих, бо з тим все було зрозуміло ще з "Владимир Владимирович, я готов встать перед вами на колени". (с) До Зе і компанії питань набагато більше, але ця стаття про Залужного.
Ось і вся правда .
Але, навіщо ж тоді пан Залужний наступав без ресурсів? Чому не відмовився / не оприлюднив / не послав Зе в дупу? Навіщо поклав стільки хлопців? Тому що йому наказало недоумкувате чмо яке випадково називається "верховний головнокомандувач"? Чим тоді пан Залужний краще за Зе, за Сирського? Чим його менталітет відрізняється від від совкового менталітета?
Знаем, слышали.
Нову виставу готують, мабуть...
Успіх Залужного на фронті вбив би кілок у груди зелених паскуд, тому вони вирішили пожертвувати державними інтересами на благо ворога, аби Валєра нічого не добився. Звільнили, обсрачили на радість зебіллю. Так і живемо. На розвалинах країни зате з найвеличнішим полудурком.