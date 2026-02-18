УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11353 відвідувача онлайн
Новини Контрнаступ України у 2023 році
22 163 179

Контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів, - Залужний

залужний

Контрнаступ Збройних сил України у 2023 році не досяг успіху через недостатнє виділення ресурсів.

Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Початковий план операції

За словами ексголовкома ЗСУ, план, який він готував за участі партнерів з НАТО, провалився, оскільки Зеленський та інші посадовці не виділили необхідні ресурси.

За словами Залужного, контрнаступ мав спочатку зосередити сили в "єдиному кулаку" для звільнення частково окупованого Запоріжжя, де розташована ЗАЕС.

Після цього ЗСУ мали просунутися на південь до Азовського моря, щоб перерізати коридор постачання російських військ до Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У вересні 2022 року СБУ намагалася провести обшуки в офісі Залужного, - AP

Посол зазначив, що операція почалася запізно, а українські сили були розпорошені по великій території. Це знизило ударну силу і унеможливило тактичну несподіванку, необхідну для успіху.

Підтвердження інформації

Два західних чиновники анонімно підтвердили версію Залужного про відхилення операції від початкового плану через недостатнє концентроване нарощування сил та ресурсів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський програє вибори партіям Залужного, Порошенка та Буданова, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Залужний Валерій (801) контрнаступ (440)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+73
Зеленський провалив оборону, репресував талановитих офіцерів задля єрмаковських кумів-сватів, а тепер вже готовий злитися під особисті гарантії для себе. Йому головне захистити себе, а не країну, бо накралися по вуха.
показати весь коментар
18.02.2026 14:17 Відповісти
+68
Головне шо двушечка на маскву не правалілася
показати весь коментар
18.02.2026 14:14 Відповісти
+56
Квартальний гавнокомандувач забрав з напрямку контрнаступу кілька бригад для Сирського, про що писала західна преса...
показати весь коментар
18.02.2026 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Як що не виділили ресурси, то нахера ти пішов ложити хлопців?!
показати весь коментар
18.02.2026 16:38 Відповісти
ze-ІМБІЦИЛ головний ЗРАДНИК .

воно є кривавим представником анті УКРАЇНИ.
показати весь коментар
18.02.2026 17:00 Відповісти
бо ти тупа алкашна потрянка, дебіл
показати весь коментар
18.02.2026 17:02 Відповісти
Це ще раз підтверджує, що Зеленський і його оточення - вороги України, які маскуючись одягають однострій ЗСУ і говорять гарні, патріотичні ресч, а по діях вороги!!!
показати весь коментар
18.02.2026 17:19 Відповісти
Якщо небуло достатньо ресурсів, то для чого залужний кинув українців на вірну смерть. Ну добре там чотирижди ухилян, торговець з ларків та інші в військовій справі делетанти і диверсанти, але ж ти залужний ти добре знав, на що кидаєш людей?
показати весь коментар
18.02.2026 17:19 Відповісти
Та да, тепер у нього всі тут винуваті а нічого що ще й орки оборонялись би і при наших ресурсах і іншому командуванні.
показати весь коментар
18.02.2026 17:23 Відповісти
Вони тоді дружно тирили.
показати весь коментар
18.02.2026 17:23 Відповісти
Найбільш боєздатні "обстріляні" бригади (половину ресурсу людей і зброї для наступу влітку 2023) ОПа перенаправила штурмувати околиці "фортеці" Бахмут під керівництвом Сирського ("в пику" Залужному бо рейтинг у нього виший за ЗЕ), де у підарів "коротке плече" логістики - результат прогнозований.
Що це було - ідіотизм, диверсія?..
показати весь коментар
18.02.2026 17:32 Відповісти
Рано, чи пізно, але шило вилізе з мішка, хоча це було і так усім відомо. Обкурений ішак свідомо унеможливив задум ЗСУ та партнерів. Ба більше. Це безтолкове чмо організувало курську авантюру, де вгробило тисчі Героїв та найліпшого озброєння. Ішак - зрадник та заслуговує на найвищу міру покарання.
показати весь коментар
18.02.2026 17:48 Відповісти
на жаль, дохтор філософії імені підрахуйа ківалова, таке ж саме тупе чьмо , як і зєлупа. мудрому наріту знову нав'язують ссучєну московську маріонетку.
показати весь коментар
18.02.2026 18:12 Відповісти
дивує дуже це Ph.D. з альмамір ківалова... а кто був наук.керівник? рецензенти, оппоненти?
Мабудь, Залізний сам розповість, чому...?
показати весь коментар
18.02.2026 18:19 Відповісти
Набутилочнік, ти ж точно не вкурсі шо інститут Ківалова єдиний в Україні, де комісія може приймати докторські дисертації під грифом "цілком таємно"?
Цікаво як в твоїй уяві "ссучєна московська маріонетка" розбиває кацапський бліц-кріг, який готувався декілька років, і не дає захопити Київ?
показати весь коментар
18.02.2026 21:35 Відповісти
1.Ph.D. це європ.классифікація і ступень кандидата наук, а не доктора ( є аспірантура, а є і докторантура)
2. Не коміссія, а спеціалізовані ради з певних спеціальностей створюються не раз і назавжди і існують вони не лише під киваловим...
3. Крім рецензентів і оппонентів є ще і оппонуюча організація...
спитайте у гугл про спеціалізовані ради по захисту диссерів на здобуття ступеню доктора філософії і доктора наук по тій чи інший спеціальності
...макс поліграф: вчить матчастину, перед тим, як чирикати про те, про що гадки не маєте.
показати весь коментар
18.02.2026 21:54 Відповісти
та да , підрахуй ківалов приймає з усіх сторін у всіх позах, аби йому платили -хоч таємно, хоч дуже таємно, хоч зовсім не таємно. "бліц-кріг кацапський" розбив не генерал, а зсу. а генерал, коли почав сипатися фронт, це ж треба було додуматися, кинув армію і поїхав захищати дисертацію доктора філософії. філософ, бльть. коли ж він її написав? а якщо він дійсно її написав сам, то тоді недостатньо часу приділяв армії. в будь якому разі-неадекватний вчинок неадекватної людини.
показати весь коментар
18.02.2026 22:11 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 18:29 Відповісти
BBC
Залужний і далі уникає політичних заяв, пояснюючи це бажанням не розпалювати розбрат серед українців.
"Доки війна не закінчиться або не буде скасовано воєнний стан, я не обговорюю це і не роблю нічого в цьому напрямку", - заявив він.

За словами Залужного, навесні 2025 року з ним зв'язався "доволі відомий" американський політтехнолог.
Джерело, близьке до генерала, повідомило AP, що йшлося про Пола Манафорта - колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа у 2016 році, раніше засудженого за низку злочинів, зокрема за таємне лобіювання інтересів експрезидента України Віктора Януковича. Манафорт працював на виборчих кампаніях Партії регіонів та Опозиційного блоку.
Залужний стверджує, що подякував консультанту за увагу, але відмовився від його послуг.
показати весь коментар
18.02.2026 18:43 Відповісти
Це так, через своїх козачків (Манафорт), росіяни пристроюють своїх агентів до потенційного українського керівництва.
показати весь коментар
18.02.2026 19:13 Відповісти
Залізний і без політтехнологів= костилів переможе з суттєвим відривом
показати весь коментар
18.02.2026 22:15 Відповісти
Тому що зеГнида працює на ворогів Народу України!!!
показати весь коментар
19.02.2026 06:41 Відповісти
🤣🤣
показати весь коментар
18.02.2026 18:50 Відповісти
ЧОМУ Ж ТИ ДОТЕПЕР МОВЧАВ,ВАЛЕРА?
показати весь коментар
18.02.2026 18:54 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2026 19:26 Відповісти
...прийде час і розповість Залізний хто і чому його зупинив перед Антонівським мостом...

Щодо виборів: патриоти мусять об'єднатися і не розпорошувати голоси виборців, обрати серед себе першого серед рівних, ідти одной командой з ясной конкретной програмой і перемогти на президентських вже в першому турі

За 60 днів нову партію не розгорнути...
...до вже існуючих багато питань і негативу... залишається єдина можливість сформувати команду патриотів і ідти як самовидвіженець, а вже після перемоги створювати партію під парламентськи і місцеві вибори.

Але... пу буде вимагати створення дільниць на расєї, бєлорашії і окупованих територіях, що є неприйнятним за визначенням і

вибори пу не визнає і посуне, щоб зірвати підрахунок голосів і оголошення результатів...= картина маслом
Хтось сумнівається в такому розкладі?
показати весь коментар
18.02.2026 22:14 Відповісти
Щоб ще розповів, хто наказав у єдиної бригади, яка залишашась на кримському напрямку, відібрати артилерію та розвідку "для навчаннь" якраз напередодні повтомасштабки
показати весь коментар
19.02.2026 02:05 Відповісти
він тобі , не Валера Спитай у вована , чому , постійно бреше? останній раз на мюнхенській конференції , таке , що на голову не лізе дістали вбивці зелені
показати весь коментар
19.02.2026 06:59 Відповісти
А не потому, что атаковали самое защищенное место - где 3 линии обороны, которые год готовили?
показати весь коментар
18.02.2026 19:05 Відповісти
Прямо заявляє: Зеленський - працює на росію!
Висновок: Зеленського - треба покарати.
Причина та наслідок.
показати весь коментар
18.02.2026 19:18 Відповісти
Все в зелі потужно - і узурпація влади, і брехня, і мародерство, і саботаж, і зрада.
показати весь коментар
18.02.2026 19:27 Відповісти
Легко віриться. Але особисто мені було б дуже цікаво почути коментар Залужного про те, що відбулося 24.02.2022. План російської агресії був опублікований за кілька місяців до вторгнення. Залужний став головкомом ще влітку 2021.
А 24 лютого на кримському перешийку російську орду зустрічало кілька сотень бійців та один БТР. Минних полів також не було, і орки зходу вперлись у Херсон через непідірвані мости. Він реально кроку не міг ступити без команди з офісу президента, чи просто газет не читав?
показати весь коментар
18.02.2026 19:43 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cmm0znq3ml5o Почитай, там все описано.
показати весь коментар
18.02.2026 20:54 Відповісти
Дякую, прочитав з інтересом. Але текст скоріше підтверджує, а не знімає, моє запитання. Цитата:
к до воєначальника - до Залужного є питання… Стосовно деяких найгостріших питань - як... росіянам вдалося настільки швидко захопити Херсонщину і дійти до західних околиць Маріуполя - уже ведуть розслідування українські правоохоронні органи"
показати весь коментар
18.02.2026 23:01 Відповісти
"Наразі немає відповідей на питання, якою була роль у цих подіях політичного керівництва держави на чолі із Зеленським, що зробили і чого не зробили місцеві відділення СБУ під керівництвом Івана Баканова " Цитата із статті ВВС...Зараз вже про баканова відомо, що він "продав" Україну за машини, набиті грошима при перетині кордону під час вторгнення...
Ну як ще дебілу потрібно пояснювати...
показати весь коментар
19.02.2026 00:55 Відповісти
Пояснювати треба, бо Баканов не міг наказувати військовим.
А до військових є питання. Чому на весь кримський напрямок була тільки 1 бригада, чому у цієї бригади напередодні вторгнення забрали артилерію та дроноводів "на навчання" в іншу область і тд. Баканов це все зробити не міг.
показати весь коментар
19.02.2026 02:07 Відповісти
Віталій, звісно, до політичного керівництва та Баканова питань набагато більше. Але це не знімає питань до самого Залужного, про які написано у тій самій статті, лінк на яку ви дали. Якщо до вас не доходить текст джерела, яке ви самі надали - здається, дебіл тут зовсім не я.
показати весь коментар
19.02.2026 14:10 Відповісти
Що ти тут хвостом крутиш, проголосував за клоуна , а по Конституції він є головнокомандувачем. А тепер, так само як клоун шукаєш ,,Ктавінават" .
Всі ті хто за Зеленського голосували - поставили його на чолі війська.
От і вся відповідь. Чи ще є такі, котрі думають що раз у Путіна з Януковичем не вийшло, то він залишив намагання поставити президентом України свого агента?
показати весь коментар
19.02.2026 02:34 Відповісти
>>Що ти тут хвостом крутиш, проголосував за клоуна
Поки що крутять хвостом тут лише клоуни у коментах - ти та поліграф поліграфич. А за клоуна я не голосував - навпаки, намагався відмовляти оточуючих, бо з тим все було зрозуміло ще з "Владимир Владимирович, я готов встать перед вами на колени". (с) До Зе і компанії питань набагато більше, але ця стаття про Залужного.
показати весь коментар
19.02.2026 14:16 Відповісти
Ти мабуть не місцевий, дєбілушка? Почитай про повноваження головкома в мирний час! Він від гундосого чма навіть вимагав вести надзвичайний стан перед вторгненням! Але той збирався на шашлики!
показати весь коментар
18.02.2026 21:08 Відповісти
Не звертайте уваги. Це мародери-зрадники або ідіоти-ждуни, які не розуміють, що кацапам потрібна територія, а не вони. Якщо козломорді захватять територію, то цих ждунів вони знищать, бо зрадників не толерує ніхто.
показати весь коментар
18.02.2026 21:21 Відповісти
Інтернет-хом'ячок, який вдає, що бачить тебе наскрізь з першого коменту - це завжди кумедно.)
показати весь коментар
18.02.2026 23:43 Відповісти
Скажи батькові, щоб надалі предохранявся, дурко. Це не тільки питання повноважень, а й здатності відстоювати необхідні заходи перед політичним керівництвом. І, можливо, готовності гучно грюкнути дверима, а не слідувати в руслі помилкової політики (як, до речі, і з контрнаступом). Але багато кому простіше уявляти собі месію, аніж трохи подумати.
показати весь коментар
18.02.2026 23:37 Відповісти
Вже викладали люди відоме інтерв"ю Наєва, яке зелені не можуть документально спростувати...багато цікавого...

https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g
показати весь коментар
19.02.2026 08:28 Відповісти
Ага не дали ресурсов и за этого брали село Работино два месяца ) и еще не хватало ресурсов, но надо была операция в Крынки и так далее
показати весь коментар
18.02.2026 19:52 Відповісти
За піздьож про Крьінки скоро всем падлоляковьім ботам будут бить *****
показати весь коментар
18.02.2026 21:09 Відповісти
Крынки как и бусики то ру ипсо ?))
показати весь коментар
18.02.2026 21:33 Відповісти
Єто зєльоноє ІПСО, тебе-лі нє знать?
показати весь коментар
18.02.2026 21:37 Відповісти
Ну ...не все так ...Може колись узнаем! За 3 місяця всі!!! Знали про наступ..Там є і вина Залужного
показати весь коментар
18.02.2026 20:23 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cmm0znq3ml5o Там все описано. Але це не шмарафон.
показати весь коментар
18.02.2026 20:55 Відповісти
"Наразі немає відповідей на питання, якою була роль у цих подіях політичного керівництва держави на чолі із Зеленським, що зробили і чого не зробили місцеві відділення СБУ під керівництвом Івана Баканова " Цитата із статті ВВС...Зараз вже про баканова відомо, що він "продав" Україну за машини, набиті грошима при перетині кордону під час вторгнення...
показати весь коментар
18.02.2026 21:14 Відповісти
... єрмак та міндічеподібні завдання мордору виконали ,
Ось і вся правда .
показати весь коментар
18.02.2026 20:26 Відповісти
Пошла жара. Последние денёчки зеленоголовых.
показати весь коментар
18.02.2026 20:43 Відповісти
Я не розумію простого , нахера організовувати контрнаступ якщо на нього не виділили для цього ресурсів? Вова ти наркоман?
показати весь коментар
18.02.2026 21:00 Відповісти
Бо організовував Генштаб! А саботували зєльониє *****
показати весь коментар
18.02.2026 21:10 Відповісти
А не просто відверто сказати - я був обдурений успіхами 22 року і недооцінив як ворог змінився. Тому незважаючи на недостатність ресурсів я надав наказ пертися на лінію Суровікіна. Лінія Манергейма 2. А почитав би Манштейна може би лінію Мажино 2 зробив.
показати весь коментар
18.02.2026 21:28 Відповісти
Шо, хлопчику, їш zелені гівно з zелених рук?
показати весь коментар
19.02.2026 10:03 Відповісти
Судячи з кількості свіжо зареєстрованих захисників пейсатого шута, Залужний говорить правду
показати весь коментар
18.02.2026 21:31 Відповісти
Вже давно зрозуміло, що таке Зе, тут нічого нового пан Залужний не відкрив.
Але, навіщо ж тоді пан Залужний наступав без ресурсів? Чому не відмовився / не оприлюднив / не послав Зе в дупу? Навіщо поклав стільки хлопців? Тому що йому наказало недоумкувате чмо яке випадково називається "верховний головнокомандувач"? Чим тоді пан Залужний краще за Зе, за Сирського? Чим його менталітет відрізняється від від совкового менталітета?
показати весь коментар
18.02.2026 21:45 Відповісти
ну Валера Контрнаступательный это все видел и все равно погнал людей на минные поля.
Знаем, слышали.
показати весь коментар
18.02.2026 22:08 Відповісти
Ця історія ще раз підтверджує стару істину: у перемог завжди багато батьків,поразки завжди сироти. Люди Бубочки стали публікувати матеріали де роблять із Залужного винуватця у всіх провалах у війні,Залужний наніс випад у відповідь. Думаю Зюзя його скоро зніме з посади посла. Правда мене цікавить одне,якщо Залужний написав правду про дії Зюзі і Йермачили.....чому він з задоволенням прийняв з рук Зюзі зірку Героя України?
показати весь коментар
18.02.2026 22:49 Відповісти
Залізний генерал лобіював закон про посилення відповідальності рядового складу ЗСУ і не дуже переймався відповідальністю командування. Як управлінець він може трішки кращий за зеленського. Але Ви можете не сумніватися в його перемозі. Українці нічим не відрізняються від інших народів, які програли свої війни і будуть з радістю махати ******* після бою.
показати весь коментар
19.02.2026 00:22 Відповісти
Ніхто ще ніхєра не програв, кацапе. І не програємо. Бо головний виграш - існування незалежної України. А ми живемо і існуємо!
показати весь коментар
19.02.2026 05:45 Відповісти
Якщо Залужний вийде у другий тур разом з Порошенком, я особисто голосуватиму за Порошенка вперше у житті. Просто тому, що у Залужного немає команди і під цим брендом до влади знову дорветься шопопало, у тч багато аферистів. А те, що Залужний не дуже розбірливий у знайомствах каже те, у кого Залужний захищав свою дисертацію....мені б таким як Ківалов, було б огидно навіть сходити по великому на одному квадратному кілометрі.
показати весь коментар
19.02.2026 12:10 Відповісти
Це була скоординована акція. Грем від Саллівена провів переговори з Окурком, 30 конгресменів демократів виступили з листом з позиції МАГА, однак їх присоромили навіть республіканці. Дерьмак створив комісію Агрогниди-Безуглої для перевірки командування ЗСУ. Салівен по кляузі Дерьмака добився звільнення Уоллеса і звертання допомоги Британії. Одночасно Дерьмак спланував операцію СБУ по дискредитації Залужного. Вже фігурували справи по підриву дамби в Ірпені, мостів в Миколаєві,Вознесенську, Чернігові і т.д. Однак Балаклійська операція проведена в надсуворій секретності (знали тільки 5 осіб з Пентагону) завершилась розгромом та втечею 1 танкової армії. Що спутало всі карти Дуету. Це було видно з прострації Бубона у Вільнюсі і сердитої догани Дерьмаку від Саллівена в кулуарах сесії НАТО. Східним фронтом командував особисто той руський генерал, який весь час проводить започатковану ще в 30 роки у Вермахті тактику активної оборони і домінуючої в оперативному плануванні Генштабу СРСР. От і використали частину військ з Південного напрямку на Сході, без єдиної стратегічної цілі. Це і призвело до невдач восени 2022 року.
показати весь коментар
19.02.2026 00:30 Відповісти
Контрнаступ провалився , бо Росія вспіла всю територію на півдні вкрити мінами, а Україна цю проблему ніяк не могла рішити..що рішили би ресурси? Більше б підірвалося? Треба було йти в наступ на два місяця скоріше…тоді був шанс , або в іншому місці…
показати весь коментар
19.02.2026 02:42 Відповісти
Валєра…… ти де раніше був?
показати весь коментар
19.02.2026 03:50 Відповісти
А нахіба ти його починав якщо не було належних сил і засобів, і про цей контрнаступ уже всі знали, і все було заміновано?
показати весь коментар
19.02.2026 06:55 Відповісти
чомусь пригадалася історія . сталін посадив рокосовського в концтабір і якимсь чудом його не розстріляли . коли німці були за 70км від москви сталін наказав привезти рокосовського з концтабору і запитав ..гдє ви билі тов. рокосовскій я так давно вас нє відєл ??? .. майбутній маршал . герой війни . ком. фронтом якому палачі всі зуби повибивали відповів .. я сідєл тов. сталін .. вождь подивився на нього і відповів .. нашол врємя сідєть..
показати весь коментар
19.02.2026 07:29 Відповісти
Вчасно почав критикувати, точнісінько під пісню шмаленського "про перевибори". Якщо залужний йде в політику, то чого раніше мовчав, не з кооперувався з опозицією? Ще буданову малюють якісь % на "виборах".
Нову виставу готують, мабуть...
показати весь коментар
19.02.2026 07:47 Відповісти
невже правда?! "Указ про звільнення Залужного з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії на столі в Зеленського. Претендент - Андрій Борисович Єрмак, подалі від НАБУ і САП. " https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
19.02.2026 07:49 Відповісти
В нашого клоуна як завжди на першому місці власний рейтинг і посада з модливістю красти.
Успіх Залужного на фронті вбив би кілок у груди зелених паскуд, тому вони вирішили пожертвувати державними інтересами на благо ворога, аби Валєра нічого не добився. Звільнили, обсрачили на радість зебіллю. Так і живемо. На розвалинах країни зате з найвеличнішим полудурком.
показати весь коментар
19.02.2026 08:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 