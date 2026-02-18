Контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось из-за недостаточного выделения ресурсов, - Залужный
Контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2023 году не увенчалось успехом из-за недостаточного выделения ресурсов.
Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
Первоначальный план операции
По словам Залужного, контрнаступление должно было сначала сосредоточить силы в "едином кулаке" для освобождения частично оккупированного Запорожья, где расположена ЗАЭС.
После этого ВСУ должны были продвинуться на юг к Азовскому морю, чтобы перерезать коридор снабжения российских войск в Крым.
Посол отметил, что операция началась слишком поздно, а украинские силы были распылены по большой территории. Это снизило ударную силу и сделало невозможной тактическую неожиданность, необходимую для успеха.
Подтверждение информации
Два западных чиновника анонимно подтвердили версию Залужного об отклонении операции от первоначального плана из-за недостаточного концентрированного наращивания сил и ресурсов.
Він не совковий, прогресивний новатор?
Давай, Валєра, ми за тебе. Мочи гундосу мразь!
Бо сирський діє в стилі "чєго ізволітє".
Тому не дивно, що постійний відступ на фронті, корупція в армії, провальна мобілізація, ітд.
А вже далі вона перейшла в політичну з усіма наслідками, які відчуватимуться ще багато років.