РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9736 посетителей онлайн
Новости Контрнаступление Украины в 2023 году
2 159 39

Контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось из-за недостаточного выделения ресурсов, - Залужный

залужний

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2023 году не увенчалось успехом из-за недостаточного выделения ресурсов.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первоначальный план операции

По словам Залужного, контрнаступление должно было сначала сосредоточить силы в "едином кулаке" для освобождения частично оккупированного Запорожья, где расположена ЗАЭС.

После этого ВСУ должны были продвинуться на юг к Азовскому морю, чтобы перерезать коридор снабжения российских войск в Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В сентябре 2022 года СБУ пыталась провести обыски в офисе Залужного, - AP

Посол отметил, что операция началась слишком поздно, а украинские силы были распылены по большой территории. Это снизило ударную силу и сделало невозможной тактическую неожиданность, необходимую для успеха.

Подтверждение информации

Два западных чиновника анонимно подтвердили версию Залужного об отклонении операции от первоначального плана из-за недостаточного концентрированного наращивания сил и ресурсов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский проигрывает выборы партиям Залужного, Порошенко и Буданова, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Залужный Валерий (421) контрнаступление (195)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Зеленський провалив оборону, репресував талановитих офіцерів задля єрмаковських кумів-сватів, а тепер вже готовий злитися під особисті гарантії для себе. Йому головне захистити себе, а не країну, бо накралися по вуха.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:17 Ответить
+9
Головне шо двушечка на маскву не правалілася
показать весь комментарий
18.02.2026 14:14 Ответить
+6
Рішення остаточно приймала Ставка, розуміючи недостатню кількість озброєння і ***********, але одна чесна і фахова людина довго їздила по світу і розповідала про майбутній переможний контрнаступ...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рішення остаточно приймала Ставка, розуміючи недостатню кількість озброєння і ***********, але одна чесна і фахова людина довго їздила по світу і розповідала про майбутній переможний контрнаступ...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:13 Ответить
Всім командував, нарізав задачі ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач зеленський.
Він не совковий, прогресивний новатор?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:23 Ответить
Квартальний гавнокомандувач забрав з напрямку контрнаступу кілька бригад для Сирського, про що писала західна преса...
показать весь комментарий
18.02.2026 14:24 Ответить
Головне шо двушечка на маскву не правалілася
показать весь комментарий
18.02.2026 14:14 Ответить
Знаючи психотип зєльоного лідора і розуміючи, що у нього за радника номер один був єлдак, який полковником Червінським прямо називається агентом фсб, до Залужного важко висовувати якісь претензії. Але пертись в лоб на лінію суровікіна це все ж таки на межі добра і зла.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:22 Ответить
Зеленський провалив оборону, репресував талановитих офіцерів задля єрмаковських кумів-сватів, а тепер вже готовий злитися під особисті гарантії для себе. Йому головне захистити себе, а не країну, бо накралися по вуха.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:17 Ответить
Сміливість генерала - послати на хер тупого маршала.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:20 Ответить
Тоді він сказав шо Суровікін встиг набудувати фортифікацій і наступ провалився
показать весь комментарий
18.02.2026 14:21 Ответить
да він ввалив туди стільки ресурсів, стільки людей
показать весь комментарий
18.02.2026 14:22 Ответить
Все відносно. Цього було недостатньо. Але контрнаступ на час свого проведення вже був неначасі, це була авантюра, викликана політичними хатєлками зєльоного маршала, якого підюджував агент фсб єлдак. А Залужний пішов на поводу політичного керівництва. Йому треба було піти на конфлікт і відмовитись виконувати злочинний наказ. Але кар'єра тоді полетіла б під укос.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:29 Ответить
Тхне державною зрадою від квартальної шобли.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:23 Ответить
А навіщо було його проводити без хорошої підготовки і мізків в генералів чому не били по портам трубам і танкерам??? Кацапи платили щоб не били по нафтогазовому сектору??? Не хоче за лужний розказати про це???
показать весь комментарий
18.02.2026 14:23 Ответить
чим били? твоїми потужними кукуріками з дивану?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:26 Ответить
Та мабуть, *потужні партнери* забороняли.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:44 Ответить
Зеленський ось де засів дибіл.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:23 Ответить
Схоже, не тільки.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:39 Ответить
Сценарій був подібний «вагнергейту», ******* у ЗМІ відосіками найвеличнішого де має бути контрнаступ, втручання у плани військових некомпетентного піджака і т д
показать весь комментарий
18.02.2026 14:25 Ответить
Але тепер ресурсів виділяють достатньо, тому вихід на кордони 1991 року буде успішним.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:25 Ответить
Значить прийшла пора гасити кварталоїдну потвору!
Давай, Валєра, ми за тебе. Мочи гундосу мразь!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:27 Ответить
помню..была инфа что американцы говорили ,что нужно ударить в одно место всем что есть.но часть войск была кинута на отбитие Бахмута и это была идея от зеленского. еще раньше когда была битва за Северодонецк говорили что нужно отойти к Лисичанску за мост.и выскочил зеленский и говорит нет! нам потом нужно будет его отбивать! в итоге потеряли оба города!короче уже на тот момент залужный не мог принимать самостоятельно решение.людей кидали в огневые мешки во встречный бой! изза этого большие потери!!все по одной схеме в северодонецке,ьахмуте,авдеевке теперь покровск мирноград!эти бессмысленные смерти на совести зеле и сырка!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:27 Ответить
Огляд назад завжди 50/50.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:28 Ответить
з контексту зрозуміло, що під ресурсами в даному випадку мова йде про людей,тобто військових, то чого ж їх розпорошили і хто керував військом?
показать весь комментарий
18.02.2026 14:33 Ответить
Все так. Бо всі ресурси пішли на піар кампанію контрнаступу
показать весь комментарий
18.02.2026 14:35 Ответить
Про контрнаступ зі всіх щілин гундосило, от і провалились
показать весь комментарий
18.02.2026 14:37 Ответить
Замість неугодного Залужного поставив кацапа керувати ЗСУ.
Бо сирський діє в стилі "чєго ізволітє".
Тому не дивно, що постійний відступ на фронті, корупція в армії, провальна мобілізація, ітд.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:38 Ответить
Ви бачили Залужного в той момент, коли він відійшов від справ? Там з головкою щось було не так. Казали ж, що контузія.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:43 Ответить
взагалі - то, з 50- ти абрамсів без активної броні і 30- ти старих леопардів, частина з яких не їде - то не дуже сильний кулак і виходить
показать весь комментарий
18.02.2026 14:40 Ответить
можна так зрозуміти, що скоро вибори, то добре, накінець-то є надія на мир. Проте не треба відмазувати Захід, який "варив жабу" і в планах якого не було ніякого українського переможного контрнаступу, тому не було відповідної допомоги, всі боялися розгнівати путіна, відкинувши російські війська з України і тим самим змінити територію війни. До речі, ні за кого не голосувала і не збираюся.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:46 Ответить
правильно, хай люмпени за тебе вирішують долю країни
показать весь комментарий
18.02.2026 14:56 Ответить
Питається: а навіщо ж починав,як що знав про відсутність необхідної кількості ресурсів?!
показать весь комментарий
18.02.2026 14:45 Ответить
Контрнаступ провалився через серйозне запізнення у часі. Якби частини, що звільнили у листопаді Херсон одразу були перекинуті на напрям Токмак - Мелітополь, гадаю, результати були б набагато кращими. Принцип безперервності ведення наступальних дій та низький моральний стан противника могли дати кращий результат.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:48 Ответить
Контрнаступ провалився по одній простій причині - "союзники" боялися реальної "кави в Криму", щоб Путін часом не бахнув по центрах прийняття рішень (а вони зовсім не в Києві). Тому й не дали всього необхідного. Про це прямим текстом пізніше казали, наприклад, поляки (бачив у їхніх ютубах такі обговорення), а потім і наші почали говорити. Між іншим цей принцип не змінився і не зміниться.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:58 Ответить
Зеленський віддав перевагу Сирському і фортеці Бахмут
показать весь комментарий
18.02.2026 14:54 Ответить
В 2022 перемагали, бо тоді війна була народною.
А вже далі вона перейшла в політичну з усіма наслідками, які відчуватимуться ще багато років.
показать весь комментарий
18.02.2026 14:57 Ответить
 
 