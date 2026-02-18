Контрнаступление ВСУ в 2023 году провалилось из-за недостаточного выделения ресурсов, - Залужный

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2023 году не увенчалось успехом из-за недостаточного выделения ресурсов.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первоначальный план операции

По словам Залужного, контрнаступление должно было сначала сосредоточить силы в "едином кулаке" для освобождения частично оккупированного Запорожья, где расположена ЗАЭС.

После этого ВСУ должны были продвинуться на юг к Азовскому морю, чтобы перерезать коридор снабжения российских войск в Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В сентябре 2022 года СБУ пыталась провести обыски в офисе Залужного, - AP

Посол отметил, что операция началась слишком поздно, а украинские силы были распылены по большой территории. Это снизило ударную силу и сделало невозможной тактическую неожиданность, необходимую для успеха.

Подтверждение информации

Два западных чиновника анонимно подтвердили версию Залужного об отклонении операции от первоначального плана из-за недостаточного концентрированного наращивания сил и ресурсов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский проигрывает выборы партиям Залужного, Порошенко и Буданова, - опрос. ИНФОГРАФИКА