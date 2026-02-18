РУС
В сентябре 2022 года СБУ пыталась провести обыски в офисе Залужного, - AP

Залужный рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году

Экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, а также о политических амбициях.

Об этом он заявил в интервью AP News, передает Цензор.НЕТ.

Политика

Журналисты отмечают, что Залужный отказался обсуждать свои политические амбиции, поскольку не хочет рисковать нанести ущерб национальному единству во время войны с Россией.

Залужный рассказал, что весной 2025 года к нему обратился "достаточно известный" американский политический консультант с предложением помощи.

Источники AP утверждают, что это был Пол Манафорт.

"Я поблагодарил его за внимание, но сказал, что мне не нужны его услуги", - сказал Залужный.

Напряженность с Зеленским

По словам Залужного, напряженность между ним и Зеленским возникла вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Между ними часто вспыхивали споры о том, как лучше защищать страну.

Обыск в командном пункте

Напряженные отношения достигли точки кипения позже в том же году, когда десятки агентов внутренней разведки Украины осуществили штурм командного пункта Залужного.

Описывается ситуация, произошедшая в середине сентября 2022 года, когда Украина развернула эффективное контрнаступление на северо-востоке.

"Залужный, тогдашний командующий армией, вышел из напряженного совещания в штабе Зеленского и вернулся в свой кабинет в Киеве.

По словам Залужного, за несколько часов до офиса Залужного появились десятки агентов Службы безопасности Украины для обыска помещения. В то время там было более десятка британских офицеров. Они не сказали, что именно ищут, и он помешал им просмотреть документы и компьютеры", - пишет издание.

В присутствии сотрудников СБУ он позвонил Андрею Ермаку и предупредил, что готов вызвать военных, чтобы остановить это и защитить командный центр.

Журналисты AP обратились в Офис Президента и СБУ за комментариями, однако там отказались комментировать эту историю.

"Затем Залужный позвонил тогдашнему главе Службы безопасности Василию Малюку, чтобы спросить, что происходит. Малюк сказал, что ничего не знает об обыске, и пообещал разобраться с этим", - пересказывает издание.

Позже, говорит Залужный, стало известно, что СБУ за два дня до этого обратилась в районный суд Киева с просьбой о выдаче ордера на обыск по тому же адресу. Согласно судебному документу, полученному агентством AP, агентство намеревалось обыскать стриптиз-клуб, которым якобы управляет преступная организация.

Но стриптиз-клуб, упомянутый в заявлении, был закрыт по этому месту еще до полномасштабного вторжения России, сообщили агентству AP два сотрудника, работающие в новом месте расположения клуба.

Залужный считает, что ордер на обыск был предлогом, и что СБУ вряд ли могла ошибочно определить местонахождение главного военного командного центра страны.

Контрнаступление

Эта ситуация быстро прошла, однако разногласия между Залужным и Зеленским по поводу защиты Украины сохранялись. По словам экс-главкома, он часто не соглашался с военной стратегией президента.

"Особенно острым был спор о контрнаступлении 2023 года, которое в итоге потерпело неудачу, сказал бывший генерал. Хотя популярность Залужного среди общественности была закреплена несколькими успехами на поле боя, Зеленский уволил его с должности командующего армией в феврале 2024 года, а позже объявил, что тот отправится в Лондон", - пишет AP.

Залужный говорит, что план, который он разработал с помощью партнеров НАТО, провалился, поскольку Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы.

План контрнаступления

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в "кулаке" и вернуть себе частично оккупированную территорию Запорожской области, где расположена ЗАЭС, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю.

Это позволило бы перерезать "коридор", который оккупанты использовали для пополнения запасов оккупированного Крыма.

По словам Залужного, успех требовал значительного, концентрированного наращивания войск и тактической неожиданности. Вместо этого, по его словам, силы были распылены по большой территории, что уменьшило их ударную силу.

+5
Малюк відморозився?
18.02.2026 13:00
+5
зелень до усарчки ненавидить Генерала, бо реально боїться
18.02.2026 13:00
+5
Це як доповнення до: "Я зустрічався з головком. Я наказав йому шукати зброю"
18.02.2026 13:04
і чому я не здивований?
18.02.2026 12:56
Малюк відморозився?
18.02.2026 13:00
альфачі задіюються до будь-яких дій виключно за дозволом голови СБУ
показать весь комментарий
18.02.2026 13:17
Воно й не дивно, кабінетна СБУ не мала і не має ніякого відношення до захисту держави. Вони просто виконують роль обслуги влади.
Обшук у "незручного" генерала? - будь ласка!
Посадити слідчого НАБУ за сфальсифікованими доказами - запросто!
Чєво єщьо ізволітє, гаспадін галабародька?
18.02.2026 13:17
З часом про "Героя України" ВасюДвамагазини випливе багато цікавого.
18.02.2026 13:25
зелень до усарчки ненавидить Генерала, бо реально боїться
18.02.2026 13:00
Про ці "досягнення" преЗЕдента вже два роки говорять....ПреЗЕдент же ніколи не готувався до виборів і за владу не тримається, як він наголошує...
18.02.2026 13:01
Боротьба вже йде повним ходом.
Але розумному наріду про це знати не потрібно.
18.02.2026 13:04
18.02.2026 13:05
Вже викладали люди відоме інтерв"ю Наєва, яке зелені не можуть документально спростувати...Може і тобі допоможе, якщо є розум...

https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g
18.02.2026 13:09
Іди на)(уй єрмаківська гнида!
18.02.2026 13:10
написало щось з явним перебільшенням вартості свого его. Хоч кожна Людина й має право на повагу але в данному випадку марк не заслуговує на неї.
18.02.2026 13:12
отака .yйня малята.
18.02.2026 13:03
Це як доповнення до: "Я зустрічався з головком. Я наказав йому шукати зброю"
18.02.2026 13:04
з часом будуть все нові і нові факти оманської ********** будуть спливати...
18.02.2026 13:06
Яка "національна єдність"?
Міндічі з галушками грабують Україну,і при цьому хто тіка хто під заставу виходить.
Найвеличніший про це ні слухом ні духом,бо то ж всі погані,а він святоша.
Тих кого виловлюють тцкуни як що не вбивають в тцк,то вони швиденько в сзч ще з учебки тікають,а на них держава вже гроші витратила.
Пенсіонери надивившись зелемарахфону кричать що як би не зе то був би давно звиздець
От і вся "єдність"
18.02.2026 13:07
Правда вилазить з часом.Але ****** як же дорого ми платимо за цей час.Немає в мене ненависті до зе з сн та оп.Я просто охреніваю від наріду що обрав оце все і своїми руками допоміг розвалити країну.І до речі,у 19 р яка 2га по величині партія в вру зайла?Правильно-риги.Риги тихо сидять і чекають свого часу.
18.02.2026 13:09
Можна охренівіти також від імпотентних українських генералів . які ссаться придушити це зелене лайно.
18.02.2026 13:27
Це ******* і це мабуть ще квіточки. Якщо ті вибори таки відбудуться, то мабуть вивалиться таке про цю квартальну шоблу, що Зєлі краще застрелитися і не думати про перевибоання.
18.02.2026 13:09
Залужний каже, що план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки Зеленський та інші посадовці не виділили необхідні ресурси.
Початкова ідея полягала в тому, щоб зосередити достатньо сил в "кулаку" та повернути собі частково окуповану територію Запорізької області, де розташована ЗАЕС, а потім просунутися на південь до Азовського моря. Це дозволило б перерізати "коридор", який окупанти використовували для поповнення запасів окупованого Криму.
За словами ексголовкома, він часто не погоджувався із військової стратегією президента. Джерело: https://censor.net/ua/n3601192
Хотілось би мені дізнатись про "стратегію" найвеличнішого, хто її розробив і звідки вона взялась, якщо відрізнялась від бачення Головнокомандувача.
Хоча загалом і так можна зробити висновок: "стратегія" полягала в тому, щоб зробити все можливе, щоб не зробити все можливе.
18.02.2026 13:10
Рішення остаточно приймала Ставка, розуміючи недостатню кількість озброєння і ***********, але одна чесна і фахова людина довго їздила по світу і розповідала про майбутній переможний контрнаступ...
18.02.2026 13:15
Свіжа цитата-"- Я відправив нашого Головнокомандувача армії - тоді це був генерал Залужний - говорити з американською стороною, пояснювати, що Україні треба, щоб захиститись. Я говорив: передай, що нам потрібні «джавеліни», «стінгери», справжня зброя, щось реальне, щоб зупинити російську армію. Щоб вони бачили, що ми не з голими руками. Це було дуже важливо. Але найбільш дієве, що міг тоді дати генерал Міллі Україні та нашим військовим, це просто порада: рийте траншеї. З такою відповіддю повернувся мій Головнокомандувач. Уявіть собі. У вас на кордонах сотні тисяч російських військових, маса військової техніки, а все, що ви чуєте, - це «рийте траншеї».
18.02.2026 13:10
Ліцемірне убоюдочне унтерменшівське кодло ОП..
18.02.2026 13:29
Пол Манафорт, это тот который помогал тампону и яныку стать президентами?)) это тот самый, которого осудили, а тампон помиловал?
18.02.2026 13:10
Можна собі тільки уявити,що ще ми дізнаємося згодом про зрадницких зелених клоунів. Там буде таке, що всі охреніють просто в корінь!
Хоча тупому зеленему бидлу докази- це не докази,це рос.ІПСО про їх "найвеличнішого" підо....ой, лідура
18.02.2026 13:11
Також,йому подзвонив один тираж із оп, на таємну адресу і намагався заговити про нічого.Через кілька хвилин касапи вдарили по цьому місці,За отримав поранення,був певний час був мовчок про нього.
А ген.Омельч. ще задовго до його звільнення,попереджав,що оп копає на За компромат,з метою усунення.
18.02.2026 13:11
Офіційне підтвердження, що цей хрипатий пі#арас, пхав свого носа в справи ЗСУ.

І як з таким долбо#обом на чолі України можна здобути перемогу?
18.02.2026 13:12
Тому ще з 22-го року тут пишуть - цих виродків слід усунути не після перемоги, а заради перемоги!
З зеленою бандою при владі ми матимемо безкінечну війну.
18.02.2026 13:24
Початкова ідея полягала в тому, щоб зосередити достатньо сил в "кулаку" ...
але тоді було б потрібно додаткових 500 тисяч захисників..
на що Зе не погодився..
може тому, що у'хилянти за нього голосували..?

зато погодився з Сирським,
та поліз в курську обл..
18.02.2026 13:16
Сирський обрав правильну стратегію.
Чего изволите Владимир Александрович?
Есть!
Так точно!
Разрешите исполнять!

А на втрати військових, що Зеленському, що Сирському абсолютно покуй.
18.02.2026 13:26
"Між ними часто спалахували суперечки щодо того, як краще захищати країну"
"розбіжності між Залужним та Зеленським щодо захисту України зберігалися"

это шутка для стендапа? лидор знает як краще захищати країну?
18.02.2026 13:18
Отак, хлопці...
за кілька годин до офісу Залужного з'явилися десятки агентів Служби безпеки України для обшуку приміщення. У той час там було понад десяток британських офіцерів. Вони не сказали, що саме шукають, і він завадив їм переглянути документи та комп'ютери", - пише видання. Джерело: https://censor.net/ua/n3601192
18.02.2026 13:21
Уявляєте як єрмак орав на малюка, вимагаючи негайно принести всі папки і карти з кабінету Верховного ( головкома, але фактично він і був тоді саме Верховним, бо виконував присягу ) ??
А скільки було можливостей підкинути жучок чи гадість якусь - отим десяткам Б/Ушників які штурмували кабінет Верховного ( Головкома ЗСУ )
18.02.2026 13:24
Це просто фееричний піЗЕць...
Але змі "на паузі" будуть мовчати, звісно ж..
Я давно боявся що нам розказали лише верхівку Айсбергу коли були повідомлення про гранату в офісі Залужного ( помічник загинув ) та про обстріл, який навели дзвінком єрмака ...
18.02.2026 13:27
Те що Зеленський заради дискредитації зЗалужного був готовий запороти наш наступ було очевидно, якби він був би вдалий рейтинг Залужного злетів би до небес і Зеленський перетворився б на дрібного політичного діяча часів Залужного. Зеленський не терпить жодгої яскравої особистості в політичному оточенні, одні сірі єрмаки та його посіпаки
18.02.2026 13:24
Написано так та трохи не так. На Цензорі була стаття про спілкування За з амерами напередодні контрнаступу. Амери наполягали на концентрованому ударі натомість За був за наступ фронтом. І спілкувався він не напряму з Амерами а через посередників бо не сприймав їх за рівних собі. Погортайте архів Цензора там докладно описано
18.02.2026 13:25
 
 