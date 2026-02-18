В сентябре 2022 года СБУ пыталась провести обыски в офисе Залужного, - AP

Экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, а также о политических амбициях.

Журналисты отмечают, что Залужный отказался обсуждать свои политические амбиции, поскольку не хочет рисковать нанести ущерб национальному единству во время войны с Россией.

Залужный рассказал, что весной 2025 года к нему обратился "достаточно известный" американский политический консультант с предложением помощи.

Источники AP утверждают, что это был Пол Манафорт.

"Я поблагодарил его за внимание, но сказал, что мне не нужны его услуги", - сказал Залужный.

Напряженность с Зеленским

По словам Залужного, напряженность между ним и Зеленским возникла вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Между ними часто вспыхивали споры о том, как лучше защищать страну.

Обыск в командном пункте

Напряженные отношения достигли точки кипения позже в том же году, когда десятки агентов внутренней разведки Украины осуществили штурм командного пункта Залужного.

Описывается ситуация, произошедшая в середине сентября 2022 года, когда Украина развернула эффективное контрнаступление на северо-востоке.

"Залужный, тогдашний командующий армией, вышел из напряженного совещания в штабе Зеленского и вернулся в свой кабинет в Киеве.

По словам Залужного, за несколько часов до офиса Залужного появились десятки агентов Службы безопасности Украины для обыска помещения. В то время там было более десятка британских офицеров. Они не сказали, что именно ищут, и он помешал им просмотреть документы и компьютеры", - пишет издание.

В присутствии сотрудников СБУ он позвонил Андрею Ермаку и предупредил, что готов вызвать военных, чтобы остановить это и защитить командный центр.

Журналисты AP обратились в Офис Президента и СБУ за комментариями, однако там отказались комментировать эту историю.

"Затем Залужный позвонил тогдашнему главе Службы безопасности Василию Малюку, чтобы спросить, что происходит. Малюк сказал, что ничего не знает об обыске, и пообещал разобраться с этим", - пересказывает издание.

Позже, говорит Залужный, стало известно, что СБУ за два дня до этого обратилась в районный суд Киева с просьбой о выдаче ордера на обыск по тому же адресу. Согласно судебному документу, полученному агентством AP, агентство намеревалось обыскать стриптиз-клуб, которым якобы управляет преступная организация.

Но стриптиз-клуб, упомянутый в заявлении, был закрыт по этому месту еще до полномасштабного вторжения России, сообщили агентству AP два сотрудника, работающие в новом месте расположения клуба.

Залужный считает, что ордер на обыск был предлогом, и что СБУ вряд ли могла ошибочно определить местонахождение главного военного командного центра страны.

Контрнаступление

Эта ситуация быстро прошла, однако разногласия между Залужным и Зеленским по поводу защиты Украины сохранялись. По словам экс-главкома, он часто не соглашался с военной стратегией президента.

"Особенно острым был спор о контрнаступлении 2023 года, которое в итоге потерпело неудачу, сказал бывший генерал. Хотя популярность Залужного среди общественности была закреплена несколькими успехами на поле боя, Зеленский уволил его с должности командующего армией в феврале 2024 года, а позже объявил, что тот отправится в Лондон", - пишет AP.

Залужный говорит, что план, который он разработал с помощью партнеров НАТО, провалился, поскольку Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы.

План контрнаступления

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в "кулаке" и вернуть себе частично оккупированную территорию Запорожской области, где расположена ЗАЭС, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю.

Это позволило бы перерезать "коридор", который оккупанты использовали для пополнения запасов оккупированного Крыма.

По словам Залужного, успех требовал значительного, концентрированного наращивания войск и тактической неожиданности. Вместо этого, по его словам, силы были распылены по большой территории, что уменьшило их ударную силу.

