В сентябре 2022 года СБУ пыталась провести обыски в офисе Залужного, - AP
Экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, а также о политических амбициях.
Об этом он заявил в интервью AP News, передает Цензор.НЕТ.
Политика
Журналисты отмечают, что Залужный отказался обсуждать свои политические амбиции, поскольку не хочет рисковать нанести ущерб национальному единству во время войны с Россией.
Залужный рассказал, что весной 2025 года к нему обратился "достаточно известный" американский политический консультант с предложением помощи.
Источники AP утверждают, что это был Пол Манафорт.
"Я поблагодарил его за внимание, но сказал, что мне не нужны его услуги", - сказал Залужный.
Напряженность с Зеленским
По словам Залужного, напряженность между ним и Зеленским возникла вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Между ними часто вспыхивали споры о том, как лучше защищать страну.
Обыск в командном пункте
Напряженные отношения достигли точки кипения позже в том же году, когда десятки агентов внутренней разведки Украины осуществили штурм командного пункта Залужного.
Описывается ситуация, произошедшая в середине сентября 2022 года, когда Украина развернула эффективное контрнаступление на северо-востоке.
"Залужный, тогдашний командующий армией, вышел из напряженного совещания в штабе Зеленского и вернулся в свой кабинет в Киеве.
По словам Залужного, за несколько часов до офиса Залужного появились десятки агентов Службы безопасности Украины для обыска помещения. В то время там было более десятка британских офицеров. Они не сказали, что именно ищут, и он помешал им просмотреть документы и компьютеры", - пишет издание.
В присутствии сотрудников СБУ он позвонил Андрею Ермаку и предупредил, что готов вызвать военных, чтобы остановить это и защитить командный центр.
Журналисты AP обратились в Офис Президента и СБУ за комментариями, однако там отказались комментировать эту историю.
"Затем Залужный позвонил тогдашнему главе Службы безопасности Василию Малюку, чтобы спросить, что происходит. Малюк сказал, что ничего не знает об обыске, и пообещал разобраться с этим", - пересказывает издание.
Позже, говорит Залужный, стало известно, что СБУ за два дня до этого обратилась в районный суд Киева с просьбой о выдаче ордера на обыск по тому же адресу. Согласно судебному документу, полученному агентством AP, агентство намеревалось обыскать стриптиз-клуб, которым якобы управляет преступная организация.
Но стриптиз-клуб, упомянутый в заявлении, был закрыт по этому месту еще до полномасштабного вторжения России, сообщили агентству AP два сотрудника, работающие в новом месте расположения клуба.
Залужный считает, что ордер на обыск был предлогом, и что СБУ вряд ли могла ошибочно определить местонахождение главного военного командного центра страны.
Контрнаступление
Эта ситуация быстро прошла, однако разногласия между Залужным и Зеленским по поводу защиты Украины сохранялись. По словам экс-главкома, он часто не соглашался с военной стратегией президента.
"Особенно острым был спор о контрнаступлении 2023 года, которое в итоге потерпело неудачу, сказал бывший генерал. Хотя популярность Залужного среди общественности была закреплена несколькими успехами на поле боя, Зеленский уволил его с должности командующего армией в феврале 2024 года, а позже объявил, что тот отправится в Лондон", - пишет AP.
Залужный говорит, что план, который он разработал с помощью партнеров НАТО, провалился, поскольку Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы.
План контрнаступления
Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в "кулаке" и вернуть себе частично оккупированную территорию Запорожской области, где расположена ЗАЭС, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю.
Это позволило бы перерезать "коридор", который оккупанты использовали для пополнения запасов оккупированного Крыма.
По словам Залужного, успех требовал значительного, концентрированного наращивания войск и тактической неожиданности. Вместо этого, по его словам, силы были распылены по большой территории, что уменьшило их ударную силу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Обшук у "незручного" генерала? - будь ласка!
Посадити слідчого НАБУ за сфальсифікованими доказами - запросто!
Чєво єщьо ізволітє, гаспадін галабародька?
Але розумному наріду про це знати не потрібно.
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g
Міндічі з галушками грабують Україну,і при цьому хто тіка хто під заставу виходить.
Найвеличніший про це ні слухом ні духом,бо то ж всі погані,а він святоша.
Тих кого виловлюють тцкуни як що не вбивають в тцк,то вони швиденько в сзч ще з учебки тікають,а на них держава вже гроші витратила.
Пенсіонери надивившись зелемарахфону кричать що як би не зе то був би давно звиздець
От і вся "єдність"
Початкова ідея полягала в тому, щоб зосередити достатньо сил в "кулаку" та повернути собі частково окуповану територію Запорізької області, де розташована ЗАЕС, а потім просунутися на південь до Азовського моря. Це дозволило б перерізати "коридор", який окупанти використовували для поповнення запасів окупованого Криму.
За словами ексголовкома, він часто не погоджувався із військової стратегією президента. Джерело: https://censor.net/ua/n3601192
Хотілось би мені дізнатись про "стратегію" найвеличнішого, хто її розробив і звідки вона взялась, якщо відрізнялась від бачення Головнокомандувача.
Хоча загалом і так можна зробити висновок: "стратегія" полягала в тому, щоб зробити все можливе, щоб не зробити все можливе.
Хоча тупому зеленему бидлу докази- це не докази,це рос.ІПСО про їх "найвеличнішого" підо....ой, лідура
А ген.Омельч. ще задовго до його звільнення,попереджав,що оп копає на За компромат,з метою усунення.
І як з таким долбо#обом на чолі України можна здобути перемогу?
З зеленою бандою при владі ми матимемо безкінечну війну.
але тоді було б потрібно додаткових 500 тисяч захисників..
на що Зе не погодився..
може тому, що у'хилянти за нього голосували..?
зато погодився з Сирським,
та поліз в курську обл..
Чего изволите Владимир Александрович?
Есть!
Так точно!
Разрешите исполнять!
А на втрати військових, що Зеленському, що Сирському абсолютно покуй.
"розбіжності між Залужним та Зеленським щодо захисту України зберігалися"
это шутка для стендапа? лидор знает як краще захищати країну?
за кілька годин до офісу Залужного з'явилися десятки агентів Служби безпеки України для обшуку приміщення. У той час там було понад десяток британських офіцерів. Вони не сказали, що саме шукають, і він завадив їм переглянути документи та комп'ютери", - пише видання. Джерело: https://censor.net/ua/n3601192
А скільки було можливостей підкинути жучок чи гадість якусь - отим десяткам Б/Ушників які штурмували кабінет Верховного ( Головкома ЗСУ )
Але змі "на паузі" будуть мовчати, звісно ж..
Я давно боявся що нам розказали лише верхівку Айсбергу коли були повідомлення про гранату в офісі Залужного ( помічник загинув ) та про обстріл, який навели дзвінком єрмака ...