Россия системно учится воевать лучше и передает опыт Китаю, Ирану и КНДР, - Залужный

За почти четыре года войны в Украине Россия системно учится воевать лучше.

Об этом пишет экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для польского издания Eastern Flank Institute, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам Залужного, страна-агрессор уже построила новую армию, которая собирает, анализирует и сразу внедряет боевой опыт. Все это финализируется в разработке новых доктрин и программ подготовки.

Россия передает военный опыт Китаю, Ирану и КНДР

"Национальный состав пленных, попадающих в ВСУ, может также свидетельствовать о передаче этого уникального опыта в такие страны, как Китай, Иран и Северную Корею. А значит, это свидетельствует о неизбежной масштабной реформе вооруженных сил Российской Федерации как во время войны, так, возможно, и в послевоенный период", - пишет Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При нынешних темпах наступления России понадобилось бы 103 года на полную оккупацию Украины, - The Economist

Что предшествовало?

Напомним, Залужный также отмечал, что Европа не готова к войне и до 2030 года в собственной безопасности будет полагаться на НАТО и США. По данным СМИ, российские "шахеды" могут долететь даже до Испании.

Больше читайте в нашем Telegram-канале