РУС
Новости Военные учения РФ и Беларуси
Россия системно учится воевать лучше и передает опыт Китаю, Ирану и КНДР, - Залужный

оккупанты учатся воевать лучше

За почти четыре года войны в Украине Россия системно учится воевать лучше.

Об этом пишет экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для польского издания Eastern Flank Institute, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам Залужного, страна-агрессор уже построила новую армию, которая собирает, анализирует и сразу внедряет боевой опыт. Все это финализируется в разработке новых доктрин и программ подготовки.

Россия передает военный опыт Китаю, Ирану и КНДР

"Национальный состав пленных, попадающих в ВСУ, может также свидетельствовать о передаче этого уникального опыта в такие страны, как Китай, Иран и Северную Корею. А значит, это свидетельствует о неизбежной масштабной реформе вооруженных сил Российской Федерации как во время войны, так, возможно, и в послевоенный период", - пишет Залужный.

Что предшествовало?

Напомним, Залужный также отмечал, что Европа не готова к войне и до 2030 года в собственной безопасности будет полагаться на НАТО и США. По данным СМИ, российские "шахеды" могут долететь даже до Испании.

Топ комментарии
+5
За даними змі, російські шахеди можуть долетіти навіть до іспанії.
🤣🤣🤣

А за даними українських змі, рожеві фламінго можуть долетіти навіть до Марсу, висадити там Ілона маска та повернутися назад.
21.10.2025 11:18 Ответить
+2
З інтерв'ю ветерана "Азову" Тавра-Богдана Кротевича:

« - У нас було лише два головкоми під час повномасштабної війни. Чи Залужний був ефективніший за Сирського?
- Набагато.
- Серйозно?
- На супербагато.

Залужний працював з незручними для себе людьми. З тими ж Сирським і Тарнавським. І це при тому, що вони були його прямими конкурентами».
----
«Я особисто бачив, що Залужний реагував на порушення своїх наказів, говорив із підлеглими, намагався донести логіку і не дозволяв безглуздо гинути людям»
21.10.2025 11:43 Ответить
+1
Це говорить про те, що вони не зупиняться. Потрібно виготовляти зброю масового ураження!
21.10.2025 11:28 Ответить
дурню, чому тобі так смішно?
класична модель Shahed-136 має дальність до 2000 км, але різні джерела вказують на дальність до 2500 км.
Реактивні модифікації (наприклад, "Герань-3") мають дальність до 2500 км.
Також було представлено модель Shahed-136B із заявленою дальністю до 4000 км
21.10.2025 11:49 Ответить
у нас - все навпаки. свідомо. щоб програти і втекти з намародереним
21.10.2025 12:00 Ответить
Про Іран та Китай - не відомо що їм там передають, а ось КНДР - сама безпосередньо воює і накопичує свій досвід.
21.10.2025 11:24 Ответить
Це говорить про те, що вони не зупиняться. Потрібно виготовляти зброю масового ураження!
21.10.2025 11:28 Ответить
"Миші, станьте їжачками!"
21.10.2025 11:29 Ответить
так я зрозумів вашу іронію де гарбузи мають перетворитися на пускові ракет а маши на операторів ,звісно, якщо діяти методом Зеленського де слова є, а дії немає, тоді дійсно, перспективи вельми невтішні для країни.
21.10.2025 11:34 Ответить
Рожеві фламінго ефективно пуляють по мізкам глядачів телемарафону
21.10.2025 11:32 Ответить
Так,не розігнали кращих і досвідчених,як це бубочка практикує.
Коли все стане навпаки?
21.10.2025 11:34 Ответить
«Я почав узагалі вперше, коли зустрівся із Залужним, розмову з того, що: пане головнокомандувачу, не зі всіма вашими рішеннями я погоджуюсь.

Ми сіли, розмовляли. На деякі відповіді він дав мені те, що мене влаштовує, на деякі - те, що не влаштовує. Але ми розмовляли.

Коли йому приписують "провал контрнаступу" і подібні речі, я не можу це підтвердити, бо знаю факт, коли його наказ порушували нижчестоящі командувачі.

Пам'ятаю, що тоді президент часто перебував поруч із Тарнавським. Можливо, Тарнавський тому й вирішив, що може порушувати накази головнокомандувача.
21.10.2025 11:45 Ответить
Коли Залужний видавав наказ нашій батальйонно-тактичній групі зайняти оборону на Малотокмачці, зі штабу Тарнавського приходила протилежна команда - наступати.

А в мене тоді було два танки, два БТРи і кілька пікапів, абсолютно "зелена" піхота.

Я поїхав до Залужного й сказав, що його наказ порушують. Він одразу написав новий документ - тільки оборона, щоб людей не клали безглуздо».
21.10.2025 11:46 Ответить
Стиль управління і «ефект Сирського».

«Я не збираюсь розмовляти з Сирським - я не збираюсь. Там нема про що розмовляти. Я йому руку тиснути не буду».

«Сирський часто їздить на фронт, має фотозвіти - це правда. Але я пам'ятаю, як у 2019-му він приїжджав на Світлодарку, тоді був командувачем об'єднаних сил. І я написав твіт, що це абсолютна неповага до військових - обговорювати з цивільними блогерами зняття командирів. Комбриг має думати, що його посада залежить від думки блогера. Так воно й є зараз - на жаль».
21.10.2025 11:47 Ответить
Про ситуацію на фронті

«Така зараз ситуація на фронті, що бригади оперативного призначення, різні бригади, які тримають фронт, - знекровлені. Розподіл ресурсів, у тому числі людського, абсолютно неадекватний.

Ми повертаємось до того, що брехня почалася з головнокомандування. Брехня зі створення корпусів - що вони вже нібито ефективно працюють. Корпуси не працюють.

А якщо ми говоримо про втрати особового складу - чи ефективний командир, який зачистив по наказу головнокомандувача якийсь населений пункт, який ми через тиждень віддамо, але поклав там 600 або 800 людей? Цей командир ефективний?
21.10.2025 11:52 Ответить
Зараз на фронті суперважко, суперскладно.

Мені сьогодні один хлопець написав із якоїсь бригади. Каже, що є директива - не дозволяти перебувати особовому складу більше ніж 60 днів на передовій, тобто на лінії бойового зіткнення.

Я думаю: тобто 59 днів - це нормально?
Це треш. Той, хто писав такі накази, хай побуде хоча б 10 днів на першій лінії - тоді зрозуміє, наскільки цей наказ ідіотський.

Але до такого довели. Зараз ситуація на фронті така, що бригади оперативного призначення, різні бригади, які тримають фронт, - знекровлені. І розподіл ресурсів, у тому числі людського, абсолютно неадекватний».
21.10.2025 11:54 Ответить
буба не вояк, буба клован.
впенений ви його переізберете на пожиттеве...
21.10.2025 11:58 Ответить
Я його і на перший термін не обирала.
21.10.2025 12:07 Ответить
та і я придурка не вибирав, але на вихлопі два ідота - рудий і зелений.
то якісь інші люде це все лайно вибирають...
21.10.2025 12:18 Ответить
Вумний, превумний нарід 73% своїми руками через Боневтіка Позорно-Брехливого зняв з посади Головкома Залуждного і 16 генералів Генштабу. При них ЗСУ майже кожної неділі топили кацапські кораблі і катери, відвойовували міста і села..., а при головкомі Боневтіка і єлдака, кацапу сирочку кожного дня тільки потужно все здається і зросла армія, хто пішов в СЗЧ майже така армія, що на лінії фронту.
21.10.2025 11:43 Ответить
Ну це навіть без залежного видно
21.10.2025 11:46 Ответить
"реформована" армія, яка "системно" вчиться, кладе у "м'ясних штурмах" своїх "новонавчених" вояків у співвідношенні 5 до 1! причому ця "супер-армія" протистоїть армії середній вік солдата якої 45+! про "бойових" ослів і мотоциклетні "війська" я взагалі промовчу!
21.10.2025 11:53 Ответить
Забористий марафон пішов однако.
Треба глянути, може теж на наївного дурачка перетворюсь.
21.10.2025 12:09 Ответить
джерело інформації виключно "ЦензорНет"! навіть не знаю в кого ти перетворишся!?
21.10.2025 12:16 Ответить
Мова про тебе дурня, як не здатного мислити та аналізувати та відокремлювати правду від пропаганонства.
Цензор та марафон для тебе святий?
Скачи далі.
21.10.2025 12:23 Ответить
 
 