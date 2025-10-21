Россия системно учится воевать лучше и передает опыт Китаю, Ирану и КНДР, - Залужный
За почти четыре года войны в Украине Россия системно учится воевать лучше.
Об этом пишет экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для польского издания Eastern Flank Institute, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
По словам Залужного, страна-агрессор уже построила новую армию, которая собирает, анализирует и сразу внедряет боевой опыт. Все это финализируется в разработке новых доктрин и программ подготовки.
Россия передает военный опыт Китаю, Ирану и КНДР
"Национальный состав пленных, попадающих в ВСУ, может также свидетельствовать о передаче этого уникального опыта в такие страны, как Китай, Иран и Северную Корею. А значит, это свидетельствует о неизбежной масштабной реформе вооруженных сил Российской Федерации как во время войны, так, возможно, и в послевоенный период", - пишет Залужный.
Что предшествовало?
Напомним, Залужный также отмечал, что Европа не готова к войне и до 2030 года в собственной безопасности будет полагаться на НАТО и США. По данным СМИ, российские "шахеды" могут долететь даже до Испании.
🤣🤣🤣
А за даними українських змі, рожеві фламінго можуть долетіти навіть до Марсу, висадити там Ілона маска та повернутися назад.
класична модель Shahed-136 має дальність до 2000 км, але різні джерела вказують на дальність до 2500 км.
Реактивні модифікації (наприклад, "Герань-3") мають дальність до 2500 км.
Також було представлено модель Shahed-136B із заявленою дальністю до 4000 км
Коли все стане навпаки?
« - У нас було лише два головкоми під час повномасштабної війни. Чи Залужний був ефективніший за Сирського?
- Набагато.
- Серйозно?
- На супербагато.
Залужний працював з незручними для себе людьми. З тими ж Сирським і Тарнавським. І це при тому, що вони були його прямими конкурентами».
----
«Я особисто бачив, що Залужний реагував на порушення своїх наказів, говорив із підлеглими, намагався донести логіку і не дозволяв безглуздо гинути людям»
Ми сіли, розмовляли. На деякі відповіді він дав мені те, що мене влаштовує, на деякі - те, що не влаштовує. Але ми розмовляли.
Коли йому приписують "провал контрнаступу" і подібні речі, я не можу це підтвердити, бо знаю факт, коли його наказ порушували нижчестоящі командувачі.
Пам'ятаю, що тоді президент часто перебував поруч із Тарнавським. Можливо, Тарнавський тому й вирішив, що може порушувати накази головнокомандувача.
А в мене тоді було два танки, два БТРи і кілька пікапів, абсолютно "зелена" піхота.
Я поїхав до Залужного й сказав, що його наказ порушують. Він одразу написав новий документ - тільки оборона, щоб людей не клали безглуздо».
«Я не збираюсь розмовляти з Сирським - я не збираюсь. Там нема про що розмовляти. Я йому руку тиснути не буду».
«Сирський часто їздить на фронт, має фотозвіти - це правда. Але я пам'ятаю, як у 2019-му він приїжджав на Світлодарку, тоді був командувачем об'єднаних сил. І я написав твіт, що це абсолютна неповага до військових - обговорювати з цивільними блогерами зняття командирів. Комбриг має думати, що його посада залежить від думки блогера. Так воно й є зараз - на жаль».
«Така зараз ситуація на фронті, що бригади оперативного призначення, різні бригади, які тримають фронт, - знекровлені. Розподіл ресурсів, у тому числі людського, абсолютно неадекватний.
Ми повертаємось до того, що брехня почалася з головнокомандування. Брехня зі створення корпусів - що вони вже нібито ефективно працюють. Корпуси не працюють.
А якщо ми говоримо про втрати особового складу - чи ефективний командир, який зачистив по наказу головнокомандувача якийсь населений пункт, який ми через тиждень віддамо, але поклав там 600 або 800 людей? Цей командир ефективний?
Мені сьогодні один хлопець написав із якоїсь бригади. Каже, що є директива - не дозволяти перебувати особовому складу більше ніж 60 днів на передовій, тобто на лінії бойового зіткнення.
Я думаю: тобто 59 днів - це нормально?
Це треш. Той, хто писав такі накази, хай побуде хоча б 10 днів на першій лінії - тоді зрозуміє, наскільки цей наказ ідіотський.
Але до такого довели. Зараз ситуація на фронті така, що бригади оперативного призначення, різні бригади, які тримають фронт, - знекровлені. І розподіл ресурсів, у тому числі людського, абсолютно неадекватний».
впенений ви його переізберете на пожиттеве...
то якісь інші люде це все лайно вибирають...
Треба глянути, може теж на наївного дурачка перетворюсь.
Цензор та марафон для тебе святий?
Скачи далі.