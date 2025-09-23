Российские "шахеды" могут долететь даже до Испании, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
Россия может запускать "Шахеды" по Дании, Германии и Италии, а если развернет площадки в Беларуси, то может достать и до Испании.
Об этом пишет издание Defense Express, передает Цензор.НЕТ.
По данным ГУР МО, дальность полета "Герань 2" составляет 1800-2500 км.
"Относительно пусковых районов, то часть пусковой инфраструктуры РФ для атак по Украине вполне может быть использована и для эффективного запуска дронов по странам европейского сегмента НАТО.
Например, в районе мыса Чауда в оккупированном Крыму и под Брянском. Еще одним выгодным с точки зрения достижимости целей и легкости логистики можно считать район Санкт-Петербурга, как наиболее выгодный для создания пусковой площадки", - говорится в материале.
Следовательно, дальности полета в 1800 км хватит для того, чтобы атаковать все страны Скандинавии, Нидерланды, большинство территории Германии и юг Италии. Если же взять дальность полета "Герань-2" до 2500 км, то речь пойдет о всей территории Великобритании, Италии, а также большей части Франции.
Журналисты отмечают, что развертывание новых пусковых площадок занимает у РФ всего несколько месяцев. Так, например, их можно развернуть на авиабазе "Осовцы" в Брестской области в Беларуси. Также не следует исключать возможность запуска и из Калининградской области.
Если речь пойдет о дальности полета "шахедов" до 2 500 км, то в зоне поражения оказывается уже почти вся Европа, в том числе и половина Испании вместе с Мадридом. То есть все европейские столицы кроме португальского Лиссабона.
"Конечно это максимальные дальности полета, а РФ запускает дроны по сложным маршрутам с целью обхождения украинских систем ПВО. Но дело в том, что отражение российской атаки пенопластовыми "Герберами" в Польше показало пробелы обеспечения противовоздушной обороны даже на восточном фланге НАТО.
И в РФ вполне могут рассчитывать на то, что после прорыва первого и единственного эшелона ПВО на границе дальше "Шахеды" смогут двигаться довольно свободно, а имеющиеся у европейских стран средства уничтожения этих угроз пока в сотни раз дороже", - подытожило издание.
Нашим партнерам мабуть доцільно ретельно вивчити досвід успішної спецоперації "Павутиння".
"Невідомі" дрони "зелених чоловічків" вже літають по небу над країнами НАТО. Мабуть вже час ретельно перевірити всі фури на території ЄС.