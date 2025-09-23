Российские "шахеды" могут долететь даже до Испании, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

Россия может запускать "Шахеды" по Дании, Германии и Италии, а если развернет площадки в Беларуси, то может достать и до Испании.

Об этом пишет издание Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

По данным ГУР МО, дальность полета "Герань 2" составляет 1800-2500 км.

"Относительно пусковых районов, то часть пусковой инфраструктуры РФ для атак по Украине вполне может быть использована и для эффективного запуска дронов по странам европейского сегмента НАТО.

Например, в районе мыса Чауда в оккупированном Крыму и под Брянском. Еще одним выгодным с точки зрения достижимости целей и легкости логистики можно считать район Санкт-Петербурга, как наиболее выгодный для создания пусковой площадки", - говорится в материале.

Дальность полета "шахедов" в 1800 км и 2500 км

Следовательно, дальности полета в 1800 км хватит для того, чтобы атаковать все страны Скандинавии, Нидерланды, большинство территории Германии и юг Италии. Если же взять дальность полета "Герань-2" до 2500 км, то речь пойдет о всей территории Великобритании, Италии, а также большей части Франции.

Журналисты отмечают, что развертывание новых пусковых площадок занимает у РФ всего несколько месяцев. Так, например, их можно развернуть на авиабазе "Осовцы" в Брестской области в Беларуси. Также не следует исключать возможность запуска и из Калининградской области.

Если речь пойдет о дальности полета "шахедов" до 2 500 км, то в зоне поражения оказывается уже почти вся Европа, в том числе и половина Испании вместе с Мадридом. То есть все европейские столицы кроме португальского Лиссабона.

"Конечно это максимальные дальности полета, а РФ запускает дроны по сложным маршрутам с целью обхождения украинских систем ПВО. Но дело в том, что отражение российской атаки пенопластовыми "Герберами" в Польше показало пробелы обеспечения противовоздушной обороны даже на восточном фланге НАТО.

И в РФ вполне могут рассчитывать на то, что после прорыва первого и единственного эшелона ПВО на границе дальше "Шахеды" смогут двигаться довольно свободно, а имеющиеся у европейских стран средства уничтожения этих угроз пока в сотни раз дороже", - подытожило издание.

