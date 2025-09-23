Російські "шахеди" можуть долетіти навіть до Іспанії, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Росія може запускати "шахеди" по Данії, Німеччині та Італії, а якщо розгорне майданчики у Білорусі, то може дістати й до Іспанії.

Про це пише видання Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

За даними ГУР МО, дальність польоту "Герань 2" складає 1800-2500 км.

"Щодо пускових районів, то частина пускової інфраструктури РФ для атак по Україні цілком може бути використана і для ефективного запуску дронів по країнах європейського сегмента НАТО.

Наприклад, у районі мису Чауда в окупованому Криму та під Брянськом. Ще одним вигідними з точки зору досяжності цілей та легкості логістики можливо вважати район Санкт-Петербурга, як найбільш вигідний для створення пускового майданчика", - йдеться в матеріалі.

Дальність польоту "шахедів" у 1800 км та 2500 км

Відтак, дальності польоту у 1800 км вистачить для того, щоб атакувати всі країни Скандинавії, Нідерланди, більшість території Німеччини та південь Італії. Якщо ж взяти дальність польоту "Герань-2" до 2500 км, то йтиметься про всю територію Великої Британії, Італії, а також більшу частину Франції.

Журналісти зазначають, що розгортання нових пускових майданчиків займає у РФ лише декілька місяців. Так, наприклад, їх можна розгорнути на авіабазі "Осовцы" у Брестській області у Білорусі. Також не слід виключати можливість запуску і з Калінінградської області.

Якщо йтиметься про дальність польоту "шахедів" до 2 500 км, то в зоні ураження опиняється вже майже вся Європа, зокрема і половина Іспанії разом із Мадридом. Тобто всі європейські столиці окрім португальського Лісабону.

"Звісно це максимальні дальності польоту, а РФ запускає дрони за складними маршрутами з метою обходження українських систем ППО. Але справа в тому, що відбиття російської атаки пінопластовими "Герберами" у Польщі показало прогалини забезпечення протиповітряної оборони навіть на східному фланзі НАТО.

І у РФ цілком можуть розраховувати на те, що після прориву першого та єдиного ешелону ППО на кордоні далі "Шахеди" зможуть рухатись доволі вільно, а наявні у європейських країн засоби знищення цих загроз наразі у сотні разів дорожчі", - підсумувало видання.

