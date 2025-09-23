Російські "шахеди" можуть долетіти навіть до Іспанії, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА
Росія може запускати "шахеди" по Данії, Німеччині та Італії, а якщо розгорне майданчики у Білорусі, то може дістати й до Іспанії.
Про це пише видання Defense Express, передає Цензор.НЕТ.
За даними ГУР МО, дальність польоту "Герань 2" складає 1800-2500 км.
"Щодо пускових районів, то частина пускової інфраструктури РФ для атак по Україні цілком може бути використана і для ефективного запуску дронів по країнах європейського сегмента НАТО.
Наприклад, у районі мису Чауда в окупованому Криму та під Брянськом. Ще одним вигідними з точки зору досяжності цілей та легкості логістики можливо вважати район Санкт-Петербурга, як найбільш вигідний для створення пускового майданчика", - йдеться в матеріалі.
Відтак, дальності польоту у 1800 км вистачить для того, щоб атакувати всі країни Скандинавії, Нідерланди, більшість території Німеччини та південь Італії. Якщо ж взяти дальність польоту "Герань-2" до 2500 км, то йтиметься про всю територію Великої Британії, Італії, а також більшу частину Франції.
Журналісти зазначають, що розгортання нових пускових майданчиків займає у РФ лише декілька місяців. Так, наприклад, їх можна розгорнути на авіабазі "Осовцы" у Брестській області у Білорусі. Також не слід виключати можливість запуску і з Калінінградської області.
Якщо йтиметься про дальність польоту "шахедів" до 2 500 км, то в зоні ураження опиняється вже майже вся Європа, зокрема і половина Іспанії разом із Мадридом. Тобто всі європейські столиці окрім португальського Лісабону.
"Звісно це максимальні дальності польоту, а РФ запускає дрони за складними маршрутами з метою обходження українських систем ППО. Але справа в тому, що відбиття російської атаки пінопластовими "Герберами" у Польщі показало прогалини забезпечення протиповітряної оборони навіть на східному фланзі НАТО.
І у РФ цілком можуть розраховувати на те, що після прориву першого та єдиного ешелону ППО на кордоні далі "Шахеди" зможуть рухатись доволі вільно, а наявні у європейських країн засоби знищення цих загроз наразі у сотні разів дорожчі", - підсумувало видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нашим партнерам мабуть доцільно ретельно вивчити досвід успішної спецоперації "Павутиння".
"Невідомі" дрони "зелених чоловічків" вже літають по небу над країнами НАТО. Мабуть вже час ретельно перевірити всі фури на території ЄС.