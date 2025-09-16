УКР
Естонія розпочала будівництво 40-кілометрового протитанкового рову на східному кордоні

Уряд Естонії розпочав зведення потужних оборонних споруд для посилення безпеки на східному кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  пише ERR.

Зазначається, протягом наступних двох років вздовж східного кордону буде викопано 40-кілометровий протитанковий рів, який є частиною запланованої системи Балтійської оборонної зони в Естонії.

Зазначається, що поки півкілометровий протитанковий рів був викопаний за межами паркану в селі Вінскі поблизу Меремяе, майбутні протитанкові рови будуть викопані всередині затримного паркану, який також буде обладнаний "зубами дракона" та колючим дротом.

"Оскільки у нас є хороший природний бар'єр на північному сході Естонії у вигляді річки Нарви та озера Пейпсі на сході, ми плануємо побудувати 40-кілометровий протитанковий рів на південному сході Естонії, щоб зупинити ворога. Тобто вздовж усього кордону, де це необхідно", – сказав підполковник Айнар Афанасьєв, начальник штабу Збройних сил.

За його словами, у болотистих районах це не потрібно, тому що "туди неможливо дістатися з технікою".

"До кінця 2027 року ми повинні мати готовими понад 40 кілометрів протитанкових ровів. А також майже 600 бункерів", – зазначив військовий.

Керівник проєкту відділу закупівель RKIK Армін Сііліваск зазначив, що цього року планують створити два пункти підтримки: один у північно-східній Естонії, а інший – у південно-східній Естонії, що налічуватимуть до 14 пунктів, які будуть додатково розміщені в ландшафті.

"Цього року ми також плануємо створити склади. Наразі всі матеріали для бар'єрів знаходяться на тимчасових складах, але цього року ми перевеземо їх на склади, щоб ці матеріали були якомога ближче до пунктів підтримки", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія закриває повітряний простір на кордоні з РФ

Естонія (1707) фортифікації (184)
