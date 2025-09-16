Эстония начала строительство 40-километрового противотанкового рва на восточной границе

Правительство Эстонии начало возведение мощных оборонительных сооружений для усиления безопасности на восточной границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Отмечается, в течение следующих двух лет вдоль восточной границы будет выкопан 40-километровый противотанковый ров, который является частью запланированной системы Балтийской оборонительной зоны в Эстонии.

Отмечается, что пока полукилометровый противотанковый ров был выкопан за пределами забора в деревне Вински вблизи Меремяэ, будущие противотанковые рвы будут выкопаны внутри задержанного забора, который также будет оборудован "зубами дракона" и колючей проволокой.

"Поскольку у нас есть хороший естественный барьер на северо-востоке Эстонии в виде реки Нарвы и озера Пейпси на востоке, мы планируем построить 40-километровый противотанковый ров на юго-востоке Эстонии, чтобы остановить врага. То есть вдоль всей границы, где это необходимо", - сказал подполковник Айнар Афанасьев, начальник штаба Вооруженных сил.

По его словам, в болотистых районах это не нужно, потому что "туда невозможно добраться с техникой".

"До конца 2027 года мы должны иметь готовыми более 40 километров противотанковых рвов. А также почти 600 бункеров", - отметил военный.

Руководитель проекта отдела закупок RKIK Армин Сииливаск отметил, что в этом году планируют создать два пункта поддержки: один в северо-восточной Эстонии, а другой - в юго-восточной Эстонии, которые будут насчитывать до 14 пунктов, которые будут дополнительно размещены в ландшафте.

"В этом году мы также планируем создать склады. Сейчас все материалы для барьеров находятся на временных складах, но в этом году мы перевезем их на склады, чтобы эти материалы были как можно ближе к пунктам поддержки", - добавил он.

