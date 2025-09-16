РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Угроза рф для Европы
704 13

Эстония начала строительство 40-километрового противотанкового рва на восточной границе

эстония,граница

Правительство Эстонии начало возведение мощных оборонительных сооружений для усиления безопасности на восточной границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

Отмечается, в течение следующих двух лет вдоль восточной границы будет выкопан 40-километровый противотанковый ров, который является частью запланированной системы Балтийской оборонительной зоны в Эстонии.

Отмечается, что пока полукилометровый противотанковый ров был выкопан за пределами забора в деревне Вински вблизи Меремяэ, будущие противотанковые рвы будут выкопаны внутри задержанного забора, который также будет оборудован "зубами дракона" и колючей проволокой.

"Поскольку у нас есть хороший естественный барьер на северо-востоке Эстонии в виде реки Нарвы и озера Пейпси на востоке, мы планируем построить 40-километровый противотанковый ров на юго-востоке Эстонии, чтобы остановить врага. То есть вдоль всей границы, где это необходимо", - сказал подполковник Айнар Афанасьев, начальник штаба Вооруженных сил.

По его словам, в болотистых районах это не нужно, потому что "туда невозможно добраться с техникой".

"До конца 2027 года мы должны иметь готовыми более 40 километров противотанковых рвов. А также почти 600 бункеров", - отметил военный.

Руководитель проекта отдела закупок RKIK Армин Сииливаск отметил, что в этом году планируют создать два пункта поддержки: один в северо-восточной Эстонии, а другой - в юго-восточной Эстонии, которые будут насчитывать до 14 пунктов, которые будут дополнительно размещены в ландшафте.

"В этом году мы также планируем создать склады. Сейчас все материалы для барьеров находятся на временных складах, но в этом году мы перевезем их на склады, чтобы эти материалы были как можно ближе к пунктам поддержки", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония закрывает воздушное пространство на границе с РФ

Автор: 

Эстония (1513) фортификации (152)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
нарешті зрозуміли,що в реалі кожен сам за себе,і поки дадуть старт ст.4,5 обороняти буде нічого...
показать весь комментарий
16.09.2025 11:18 Ответить
+5
Ще і кацапів треба вигнати з Естонії, бо ті кончені почнуть рашке координати усього здавати .
Україна вже має досвід
показать весь комментарий
16.09.2025 11:20 Ответить
+5
А як жеж дороги? А шашлики? "Дурачкі якісь"......
показать весь комментарий
16.09.2025 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нарешті зрозуміли,що в реалі кожен сам за себе,і поки дадуть старт ст.4,5 обороняти буде нічого...
показать весь комментарий
16.09.2025 11:18 Ответить
А як це повязано?Так,це дасть деякий час на організацію оборони але це ніяк не виключає 5 ту статтю
показать весь комментарий
16.09.2025 11:47 Ответить
скільки ви дасте на те що захист включиться,хоч і не відразу??%
показать весь комментарий
16.09.2025 12:01 Ответить
Ще і кацапів треба вигнати з Естонії, бо ті кончені почнуть рашке координати усього здавати .
Україна вже має досвід
показать весь комментарий
16.09.2025 11:20 Ответить
.....а наш дороги швидко асфальтував, хоч і знав за пів року про вторгнення......але нажаль ще багато ідіотів пожібуть на вибори знову за нього голосувати...хоча для них Порох найбільший ворог, а не пуйло мацковське...
показать весь комментарий
16.09.2025 11:21 Ответить
Зєлєнскій зрадив Україну ще тоді коли за кацапські гроші створював Квартал95. Далі Юрмала, вибори "Голобородька", "какая разніца", Оман, "велике крадійництво", Чонгар, десятки тисяч загиблих в Маріуполі і безкінечна хуцпа бездарного блазня...
показать весь комментарий
16.09.2025 11:29 Ответить
А як жеж дороги? А шашлики? "Дурачкі якісь"......
показать весь комментарий
16.09.2025 11:28 Ответить
Ну на осінь 2025 року, коли війна в Європі вже йде майже 4 роки, бачу що в переважній більшості все ще жарять шашлики цілим НАТО і на війну увагу не дуже й щвертають
показать весь комментарий
16.09.2025 12:08 Ответить
Рів з свинорейхом треби рити як можливо ширший і глибокий. Ну нічого, в Єстонії адекватне керівництво, вони не кукурікають про шашлики в травні і не кажуть, що це проіски запада, як наш найвеличніший дебіл буба криворіжський, а спокійно займаються обороною своєї країни.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:33 Ответить
І заповнити водою і крокодилів морозостійких туди!!!!!
показать весь комментарий
16.09.2025 11:48 Ответить
Естонець - мудрий брат
показать весь комментарий
16.09.2025 11:58 Ответить
це вам не зельоні гниди які розміновували Чонгар
показать весь комментарий
16.09.2025 12:00 Ответить
В нас теж колись пан Яценюк вирив протитанковий рів в доль всього кордону з россійськими нацистами. "Мудрому наріду" це дуже не сподобалось нажаль.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:17 Ответить
 
 