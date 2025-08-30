Росія системно атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія веде системні атаки проти німецької інфраструктури та намагається дестабілізувати країну, використовуючи інформаційний вплив і кібератаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтервʼю французькому телеканалу LCI після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном у Тулоні.

Він зазначив, що російська влада щодня атакує інфраструктуру Німеччини та намагається впливати на громадську думку", зокрема через соціальні мережі.

"Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь. Отже, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією", – наголосив очільник німецького уряду.

За його словами, Путін не відчуває загрози з боку НАТО і тому атакує демократії. Він наголосив, що російська агресія виходить за межі територіальних претензій.

"Путін більше не поважає жодні міжнародні домовленості. У цей новий період, у цьому новому світі ми стикаємося з главами держав, які більше не готові приймати загальні правила міжнародного права. Це не лише Путін. Те ж саме стосується Сі Цзіньпіна в Китаї. Те ж саме з Північною Кореєю", - зазначив Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО стане сильнішим. Європа не має вибору перед обличчям агресії РФ, - прем’єр Нідерландів Схооф