Росія системно атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну, - Мерц

канцлер Німеччини Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія веде системні атаки проти німецької інфраструктури та намагається дестабілізувати країну, використовуючи інформаційний вплив і кібератаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в інтервʼю французькому телеканалу LCI після зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном у Тулоні.

Він зазначив, що російська влада щодня атакує інфраструктуру Німеччини та намагається впливати на громадську думку", зокрема через соціальні мережі.

"Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь. Отже, ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією", – наголосив очільник німецького уряду.

За його словами, Путін не відчуває загрози з боку НАТО і тому атакує демократії. Він наголосив, що російська агресія виходить за межі територіальних претензій.

"Путін більше не поважає жодні міжнародні домовленості. У цей новий період, у цьому новому світі ми стикаємося з главами держав, які більше не готові приймати загальні правила міжнародного права. Це не лише Путін. Те ж саме стосується Сі Цзіньпіна в Китаї. Те ж саме з Північною Кореєю", - зазначив Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО стане сильнішим. Європа не має вибору перед обличчям агресії РФ, - прем’єр Нідерландів Схооф

путін володимир (24705) Мерц Фрідріх (228)
+2
Саме так, пане Мерц; жарти скінчилися...
показати весь коментар
30.08.2025 08:35 Відповісти
+2
Україна може допомогти. Допоможіть Україні Таурасами (штук з 500).
показати весь коментар
30.08.2025 08:35 Відповісти
+2
В вас же є там партія з 27% - от путлєр і хоче її підкачати
показати весь коментар
30.08.2025 08:37 Відповісти
таку беззубу Європу не треба і завойовувати - сама здасться
показати весь коментар
30.08.2025 08:34 Відповісти
Саме так, пане Мерц; жарти скінчилися...
показати весь коментар
30.08.2025 08:35 Відповісти
Час вже серйозно братися за справи з пуйлом. А ви ше досі не вирішили, чи конфісковувати кацапські активи. Ганьба!
показати весь коментар
30.08.2025 08:38 Відповісти
Україна може допомогти. Допоможіть Україні Таурасами (штук з 500).
показати весь коментар
30.08.2025 08:35 Відповісти
В вас же є там партія з 27% - от путлєр і хоче її підкачати
показати весь коментар
30.08.2025 08:37 Відповісти
і тому атакує демократії.
Ось такі демократії,які не взмозі себе захистити. А міжнародними правилами і домовленностями ,можна підтерти дупу
показати весь коментар
30.08.2025 08:39 Відповісти
Тоді чому всі сили витрачають на звинувачення українців. Днями оголосили що встановили особи всіх учасників підриву Північних потоків.
показати весь коментар
30.08.2025 08:43 Відповісти
Самі розуміють що лохи та нікчеми але вдіяти з цим нічого не можуть. Це треш.
показати весь коментар
30.08.2025 08:46 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 09:06 Відповісти
China, India, Brazil, Africa...
показати весь коментар
30.08.2025 09:08 Відповісти
Занепокоєння воно таке
показати весь коментар
30.08.2025 09:07 Відповісти
"Німеччину системно дестабілізує дружбан і куратор Трампа ×уйло. НАТО в дупі. Єдині, хто захищає Німеччину - це українці", - заявив канцлер Мерц.
показати весь коментар
30.08.2025 09:09 Відповісти
І от гарантії безпеки нам пропонують..
показати весь коментар
30.08.2025 09:20 Відповісти
Ну хоч говорити вголос про це почали, а то і говорити боялися... (
показати весь коментар
30.08.2025 09:21 Відповісти
Они не зря постоянно упоминают Китай, хотя речь про рашку. Начинается глобальное противостояние Востока и Запада. В Китае Си Цзинпинь, Моди и Путин собираются обсудить "справедливое мироустройство". Если Запад проиграет агитацию в нейтральных странах это может закончиться плохо.
показати весь коментар
30.08.2025 09:38 Відповісти
 
 