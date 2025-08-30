Россия системно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ведет системные атаки против немецкой инфраструктуры и пытается дестабилизировать страну, используя информационное влияние и кибератаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Тулоне.

Он отметил, что российские власти ежедневно атакуют инфраструктуру Германии и пытаются "влиять на общественное мнение", в том числе через социальные сети.

"Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде. Итак, мы уже находимся в конфликте с Россией", - подчеркнул глава немецкого правительства.

По его словам, Путин не чувствует угрозы со стороны НАТО и поэтому атакует демократии. Он подчеркнул, что российская агрессия выходит за пределы территориальных претензий.

"Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этот новый период, в этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей", - отметил Мерц.

