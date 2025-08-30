Россия системно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ведет системные атаки против немецкой инфраструктуры и пытается дестабилизировать страну, используя информационное влияние и кибератаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Тулоне.
Он отметил, что российские власти ежедневно атакуют инфраструктуру Германии и пытаются "влиять на общественное мнение", в том числе через социальные сети.
"Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде. Итак, мы уже находимся в конфликте с Россией", - подчеркнул глава немецкого правительства.
По его словам, Путин не чувствует угрозы со стороны НАТО и поэтому атакует демократии. Он подчеркнул, что российская агрессия выходит за пределы территориальных претензий.
"Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этот новый период, в этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей", - отметил Мерц.
Ось такі демократії,які не взмозі себе захистити. А міжнародними правилами і домовленностями ,можна підтерти дупу
============
Щось не зрозумів. Це вже напад? Чи ще ні?