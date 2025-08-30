РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8829 посетителей онлайн
Новости Угроза рф для Европы
2 328 22

Россия системно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну, - Мерц

канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ведет системные атаки против немецкой инфраструктуры и пытается дестабилизировать страну, используя информационное влияние и кибератаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в интервью французскому телеканалу LCI после встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном в Тулоне.

Он отметил, что российские власти ежедневно атакуют инфраструктуру Германии и пытаются "влиять на общественное мнение", в том числе через социальные сети.

"Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде. Итак, мы уже находимся в конфликте с Россией", - подчеркнул глава немецкого правительства.

По его словам, Путин не чувствует угрозы со стороны НАТО и поэтому атакует демократии. Он подчеркнул, что российская агрессия выходит за пределы территориальных претензий.

"Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этот новый период, в этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей", - отметил Мерц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО станет сильнее. Европа не имеет выбора перед лицом агрессии РФ, - премьер Нидерландов Схооф

Автор: 

путин владимир (32095) Фридрих Мерц (226)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
30.08.2025 09:06 Ответить
+7
Саме так, пане Мерц; жарти скінчилися...
показать весь комментарий
30.08.2025 08:35 Ответить
+7
Час вже серйозно братися за справи з пуйлом. А ви ше досі не вирішили, чи конфісковувати кацапські активи. Ганьба!
показать весь комментарий
30.08.2025 08:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
таку беззубу Європу не треба і завойовувати - сама здасться
показать весь комментарий
30.08.2025 08:34 Ответить
Саме так, пане Мерц; жарти скінчилися...
показать весь комментарий
30.08.2025 08:35 Ответить
Час вже серйозно братися за справи з пуйлом. А ви ше досі не вирішили, чи конфісковувати кацапські активи. Ганьба!
показать весь комментарий
30.08.2025 08:38 Ответить
Україна може допомогти. Допоможіть Україні Таурасами (штук з 500).
показать весь комментарий
30.08.2025 08:35 Ответить
В вас же є там партія з 27% - от путлєр і хоче її підкачати
показать весь комментарий
30.08.2025 08:37 Ответить
і тому атакує демократії.
Ось такі демократії,які не взмозі себе захистити. А міжнародними правилами і домовленностями ,можна підтерти дупу
показать весь комментарий
30.08.2025 08:39 Ответить
Тоді чому всі сили витрачають на звинувачення українців. Днями оголосили що встановили особи всіх учасників підриву Північних потоків.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:43 Ответить
Самі розуміють що лохи та нікчеми але вдіяти з цим нічого не можуть. Це треш.
показать весь комментарий
30.08.2025 08:46 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2025 09:06 Ответить
China, India, Brazil, Africa...
показать весь комментарий
30.08.2025 09:08 Ответить
Занепокоєння воно таке
показать весь комментарий
30.08.2025 09:07 Ответить
"Німеччину системно дестабілізує дружбан і куратор Трампа ×уйло. НАТО в дупі. Єдині, хто захищає Німеччину - це українці", - заявив канцлер Мерц.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:09 Ответить
І от гарантії безпеки нам пропонують..
показать весь комментарий
30.08.2025 09:20 Ответить
Ну хоч говорити вголос про це почали, а то і говорити боялися... (
показать весь комментарий
30.08.2025 09:21 Ответить
Они не зря постоянно упоминают Китай, хотя речь про рашку. Начинается глобальное противостояние Востока и Запада. В Китае Си Цзинпинь, Моди и Путин собираются обсудить "справедливое мироустройство". Если Запад проиграет агитацию в нейтральных странах это может закончиться плохо.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:38 Ответить
Програє, й до гадалки не ходи. Захід до цих пір не в змозі прокинутись від пострадянської сплячки. Зажирували. Потрібен волшєбний пєндєль.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:54 Ответить
Й??? Яка буде відповідь? Особливо глибока озабоченість?
показать весь комментарий
30.08.2025 09:52 Ответить
Ну вже не пісюна путлєровського смоктати, як ти робиш! Дивись, а то ще язика зламаєш в ******** дупі!
показать весь комментарий
30.08.2025 10:02 Ответить
Оооо...черговий закордонний клавіатурний поцрєот-ухилянт рве рубахи на грудях
показать весь комментарий
30.08.2025 11:31 Ответить
Єдиний дорослий політик у світі! Ріспект!
показать весь комментарий
30.08.2025 10:00 Ответить
Россия системно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну, - Мерц Источник: https://censor.net/ru/n3571307
============
Щось не зрозумів. Це вже напад? Чи ще ні?
показать весь комментарий
30.08.2025 10:16 Ответить
Наконец до Мерца дошло... Все-таки наши власти несколько тормозные!
показать весь комментарий
30.08.2025 10:19 Ответить
 
 