Росія системно навчається воювати краще та передає досвід Китаю, Ірану і КНДР, - Залужний

За майже чотири роки війни в Україні Росія системно навчається воювати краще.

Про це пише ексголовком ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у статті для польського видання Eastern Flank Institute, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами Залужного, країна-агресорка вже побудувала нову армію, яка збирає, аналізує й одразу впроваджує бойовий досвід. Усе це фіналізується в розробці нових доктрин і програм підготовки.

Росія передає воєнний досвід Китаю, Ірану і КНДР

"Національний склад полонених, що потрапляють до ЗСУ, може також свідчити про передачу цього унікального досвіду в такі країни, як Китай, Іран і Північну Корею. А отже, це свідчить про неминучу масштабну реформу збройних сил Російської Федерації як під час війни, так, можливо, і в повоєнний період", - пише Залужний.

Що передувало?

Нагадаємо, Залужний також зазначав, що Європа не готова до війни і до 2030 року у власній безпеці покладатиметься на НАТО та США. За даними ЗМІ, російські "шахеди" можуть долетіти навіть до Іспанії у разі розгортання майданчика для їх запуску у Білорусі.

