УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10919 відвідувачів онлайн
Новини Залужний про вибори
10 056 128

У вересні 2022 року СБУ намагалася провести обшуки у командному пункті Залужного, - AP

Залужний розповів про обшук СБУ в командному пункті у 2022 році

Ексголовнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, а також про політичні амбіції.

Про це він заявив в інтерв'ю AP News, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Політика

Журналісти зазначають, що Залужний відмовився обговорювати свої політичні амбіції, оскільки не хоче ризикувати завдати шкоди національній єдності під час війни з Росією.

Залужний розповів, що навесні 2025 року до нього звернувся "досить відомий" американський політичний консультант із пропозицією допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Залужного заперечили підготовку до президентських виборів: "Хтось вирішив пограти в політичні ігри"

Джерела AP стверджують, що це був Пол Манафорт.

"Я подякував йому за увагу, але сказав, що мені не потрібні його послуги", - сказав Залужний.

Напруженість із Зеленським

За словами Залужного, напруженість між ним та Зеленським виникла невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Між ними часто спалахували суперечки щодо того, як краще захищати країну.

Читайте: Європа не готова до війни і до 2030 року у власній безпеці покладатиметься на НАТО та США, - Залужний

Обшук у командному пункті

Напружені стосунки досягли точки кипіння пізніше того ж року, коли десятки агентів внутрішньої розвідки України здійснили штурм командного пункту Залужного.

Описується ситуація, що сталася в середині вересня 2022 року, коли Україна розгортала ефективний контрнаступ на північному сході.

"Залужний, тодішній командувач армією, вийшов з напруженої наради в штабі Зеленського та повернувся до свого кабінету в Києві.

За словами Залужного, за кілька годин до офісу Залужного з'явилися десятки агентів Служби безпеки України для обшуку приміщення. У той час там було понад десяток британських офіцерів. Вони не сказали, що саме шукають, і він завадив їм переглянути документи та комп'ютери", - пише видання.

Читайте також: Росія системно навчається воювати краще та передає досвід Китаю, Ірану і КНДР, - Залужний

У присутності працівників СБУ він телефонував Андрію Єрмаку та попередив, що готовий викликати військових, щоб зупинити це та захистити командний центр.

Журналісти AP звернулися до Офісу Президента та СБУ за коментарями, проте там відмовилися коментувати цю історію.

"Потім Залужний зателефонував тодішньому голові Служби безпеки Василю Малюку, щоб запитати, що відбувається. Малюк сказав, що нічого не знає про обшук, і пообіцяв розібратися з цим", - переповідає видання.

Пізніше, каже Залужний, стало відомо, що СБУ за два дні до цього звернулося до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовим документом, отриманим агентством AP, агентство мало намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація.

Читайте також: Передумов для припинення війни немає. Мир, навіть тимчасовий, дає шанс на зміни й відновлення, - Залужний

Але стриптиз-клуб, згаданий у заяві, був закритий за цим місцем ще до повномасштабного вторгнення Росії, повідомили агентству AP два співробітники, які працюють у новому місці розташування клубу.

Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що СБУ навряд чи могла помилково визначити місцезнаходження головного військового командного центру країни.

Та ситуація минула швидко, проте розбіжності між Залужним та Зеленським щодо захисту України зберігалися. За словами ексголовкома, він часто не погоджувався із військової стратегією президента.

Читайте: Зеленський програє вибори партіям Залужного, Порошенка та Буданова, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (27845) Залужний Валерій (801)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
зелень до усарчки ненавидить Генерала, бо реально боїться
показати весь коментар
18.02.2026 13:00 Відповісти
+33
і чому я не здивований?
показати весь коментар
18.02.2026 12:56 Відповісти
+24
з часом будуть все нові і нові факти оманської ********** будуть спливати...
показати весь коментар
18.02.2026 13:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
у всех при власти рыло в пуху, аж рыла не видно, залужный исключение?
показати весь коментар
18.02.2026 14:12 Відповісти
Какс! Брись на росію! Тут ви рилом не нариєте!😁
показати весь коментар
18.02.2026 14:36 Відповісти
Рюзкє, іди додому. Тут воткі нєт.
показати весь коментар
18.02.2026 14:59 Відповісти
Якби він допустив щурів до комп'ютерів та документів країни вже не існувало б.....треба було йому ще тоді викликати військових і розстрілювати цю зелену кодлу на місці ....все б склалося по іншому....
показати весь коментар
18.02.2026 14:15 Відповісти
Ви помиляєтесь... Зеленського із кодлом треба було б заарештувати 24-25.02.22-го,
але на той час це було нереальним.
показати весь коментар
18.02.2026 14:45 Відповісти
Господи, а в нашого преЗедента ще і якась військова стратегія є, він відповідну військову освіту має, чи я щось пропустив ?
показати весь коментар
18.02.2026 14:16 Відповісти
Яка може бути військова стратегія у людини яка 4 рази ухилилась від військової служби.Щось схоже як в 60-х Хрущов засадив всі дослідні поля кукурудзою на яких вчені працювали над селекцією пшениці.На скарги керівників дослідних інститутів в обкомах партії відповідали: "Это решение Никиты Сергеевича,а вы чо считаете что он плохо разбирается в сельском хозяйстве?"
Десь так і в нас як тільки з ногами залізло на трон,воно вже стратег і Гівнокомандувач Верховний.З нього такий стратег як з члена молоток.
показати весь коментар
18.02.2026 14:22 Відповісти
Хрущов в США побачив багато чого і кукурузу яка була їжею для людей і не тільки. Потім ця кукуруза в союзі була годівницею тваринництва довгі роки.
показати весь коментар
18.02.2026 18:12 Відповісти
Про контрнаступ: згадайте, як зелене чмо за півроку до нього на всіх площадках розмусолювало про той контрнаступ. Це воно попереджало рашистів, щоб добре підготувались? Бо потім тут писали, що у них оборонні споруди триповерхові неприступні були набудовані. Зелена тварина з головою в річці крові українців.
показати весь коментар
18.02.2026 14:25 Відповісти
Держава Ізраїль своїх не видає.
показати весь коментар
18.02.2026 15:01 Відповісти
Пан Зеленський наразі перебуває на території України, народ якої обрав його своїм президентом.
Не розумію -- до чого тут Ізраїль. Якби ви написали таке про росію -- жодних запитань не виникло б.
показати весь коментар
18.02.2026 16:11 Відповісти
Де сховалися усі ці міндічі разом з нардепами рабіновічами?
показати весь коментар
18.02.2026 17:01 Відповісти
Хіба мова не про Зеленського? Не бачу сенсу вигороджувати його та вибір народу України. До речі: названі депутати -- теж вибір народу України.
показати весь коментар
18.02.2026 17:19 Відповісти
Цій владі не потрібна перемога України брехуни мародери на крові українці б'ються на фронті волонтерать ідонатать за всяке паскудство для ЗСУ пуйло їм переводить гроші в Оман вони зрадники їх треба судити міжнародним судом разом з пуйлом
показати весь коментар
18.02.2026 14:48 Відповісти
Кацап, ну от нафіга тобі чужі проблеми?!
показати весь коментар
18.02.2026 15:02 Відповісти
Це ти до кого ? Проблеми мабуть у тебе .
показати весь коментар
18.02.2026 15:06 Відповісти
Незабаром дізнаємось про подробиці вбивства помічника Залужного і за яких обставин отримав поранення генерал та хто це замовив.
показати весь коментар
18.02.2026 15:04 Відповісти
Бабченко:

- Я відправив нашого Головнокомандувача армії - тоді це був генерал Залужний - говорити з американською стороною, пояснювати, що Україні треба, щоб захиститись. Я говорив: передай, що нам потрібні «джавеліни», «стінгери», справжня зброя, щось реальне, щоб зупинити російську армію. Щоб вони бачили, що ми не з голими руками. Це було дуже важливо. Але найбільш дієве, що міг тоді дати генерал Міллі Україні та нашим військовим, це просто порада: рийте траншеї. З такою відповіддю повернувся мій Головнокомандувач. Уявіть собі. У вас на кордонах сотні тисяч російських військових, маса військової техніки, а все, що ви чуєте, - це «рийте траншеї».

Иногда с этого мужика **** даже я. Я сейчас даже не буду о том, что как минимум Эстония поставила в Украину "Джавелины" еще ВОСЕМНАДЦАТОГО, ****, февраля!!! - как минимум я говорю только потому, что знаю это точно, потому что командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил об этом публично - и как минимум "Джавелины", которых Эстония передала ТРЕТЬ своих запасов, а были еще и "Стингеры", и разведданные, и только благодаря этим "Джавелинам" и "Стингерам" от европейских стран, Киев и остался украинским и не перешел к оркам ни за три дня, ни за три года.
И даже не о том, что тебе эти джавелины и стингеры впихивали чуть ли ни силком, а ты от них ногами отбрыкивался, потому что в очи собирался смотреть и мир там искать, а западные разведки обвинял в провоцировании России.
Но, ****, тебе, прямым текстом сказали - РОЙ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НА ГРАНИЦЕ ИДИОТ!!!!
Но вместо траншей ты зарыл, *****, пятнадцать миллиардов гривень в асфальт, давайте циферками, для наглядности - 15 000 000 000 - это вот столько, рассказывал всем про шашлыки, отводил войска, а потом призывал остаться дома. И не смог начать рыть траншеи и линии обороны ЕЩЕ ТРИ **** ГОДА - да и до сих пор не везде с ними все в порядке.
А теперь он сидит на стульчике под светом софитов и на чистом глазу рассказывает, как все вокруг мудаки, один он Наполеон на белом коне.
*****, верните Ермака. Тот хотя бы не позволял ему рот без бумажки открывать.
https://t.me/babchenko77/13760
показати весь коментар
18.02.2026 15:22 Відповісти
Ну маємо державну зраду Зеленського. І що далі?
показати весь коментар
18.02.2026 15:25 Відповісти
Тут залишається лише подякувати мудрому народу, який обрав нам це гниле чувирло в президенти. Дякую тобі, народе!
показати весь коментар
18.02.2026 15:25 Відповісти
користуйся лапками; «"/"» щоб точніше виглядало
показати весь коментар
18.02.2026 15:35 Відповісти
Тут виникає певний психологічний і логічний дисонанс. Формулювання «не погоджувався з воєнною стратегією президента» звучить дивно. Складно уявити президента стратегом, тим більше військовим стратегом.
показати весь коментар
18.02.2026 15:31 Відповісти
Перечитавши інші інфи на цю тему - то зробив висновок: таки було, було таке
показати весь коментар
18.02.2026 15:31 Відповісти
Ішак - ворог країни та її народу! Геть мудака обкуреного!
показати весь коментар
18.02.2026 17:55 Відповісти
Чому ціх п'явок не перевалили?
показати весь коментар
18.02.2026 20:25 Відповісти
...єрмака треба арештувати, терміново.
показати весь коментар
18.02.2026 20:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 