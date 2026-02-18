У вересні 2022 року СБУ намагалася провести обшуки у командному пункті Залужного, - AP

Ексголовнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, а також про політичні амбіції.

Про це він заявив в інтерв'ю AP News, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що Залужний відмовився обговорювати свої політичні амбіції, оскільки не хоче ризикувати завдати шкоди національній єдності під час війни з Росією.

Залужний розповів, що навесні 2025 року до нього звернувся "досить відомий" американський політичний консультант із пропозицією допомоги.

Джерела AP стверджують, що це був Пол Манафорт.

"Я подякував йому за увагу, але сказав, що мені не потрібні його послуги", - сказав Залужний.

Напруженість із Зеленським

За словами Залужного, напруженість між ним та Зеленським виникла невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Між ними часто спалахували суперечки щодо того, як краще захищати країну.

Обшук у командному пункті

Напружені стосунки досягли точки кипіння пізніше того ж року, коли десятки агентів внутрішньої розвідки України здійснили штурм командного пункту Залужного.

Описується ситуація, що сталася в середині вересня 2022 року, коли Україна розгортала ефективний контрнаступ на північному сході.

"Залужний, тодішній командувач армією, вийшов з напруженої наради в штабі Зеленського та повернувся до свого кабінету в Києві.

За словами Залужного, за кілька годин до офісу Залужного з'явилися десятки агентів Служби безпеки України для обшуку приміщення. У той час там було понад десяток британських офіцерів. Вони не сказали, що саме шукають, і він завадив їм переглянути документи та комп'ютери", - пише видання.

У присутності працівників СБУ він телефонував Андрію Єрмаку та попередив, що готовий викликати військових, щоб зупинити це та захистити командний центр.

Журналісти AP звернулися до Офісу Президента та СБУ за коментарями, проте там відмовилися коментувати цю історію.

"Потім Залужний зателефонував тодішньому голові Служби безпеки Василю Малюку, щоб запитати, що відбувається. Малюк сказав, що нічого не знає про обшук, і пообіцяв розібратися з цим", - переповідає видання.

Пізніше, каже Залужний, стало відомо, що СБУ за два дні до цього звернулося до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовим документом, отриманим агентством AP, агентство мало намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація.

Але стриптиз-клуб, згаданий у заяві, був закритий за цим місцем ще до повномасштабного вторгнення Росії, повідомили агентству AP два співробітники, які працюють у новому місці розташування клубу.

Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що СБУ навряд чи могла помилково визначити місцезнаходження головного військового командного центру країни.

Та ситуація минула швидко, проте розбіжності між Залужним та Зеленським щодо захисту України зберігалися. За словами ексголовкома, він часто не погоджувався із військової стратегією президента.

