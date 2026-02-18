У вересні 2022 року СБУ намагалася провести обшуки у командному пункті Залужного, - AP
Ексголовнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, а також про політичні амбіції.
Про це він заявив в інтерв'ю AP News, передає Цензор.НЕТ.
Політика
Журналісти зазначають, що Залужний відмовився обговорювати свої політичні амбіції, оскільки не хоче ризикувати завдати шкоди національній єдності під час війни з Росією.
Залужний розповів, що навесні 2025 року до нього звернувся "досить відомий" американський політичний консультант із пропозицією допомоги.
Джерела AP стверджують, що це був Пол Манафорт.
"Я подякував йому за увагу, але сказав, що мені не потрібні його послуги", - сказав Залужний.
Напруженість із Зеленським
За словами Залужного, напруженість між ним та Зеленським виникла невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Між ними часто спалахували суперечки щодо того, як краще захищати країну.
Обшук у командному пункті
Напружені стосунки досягли точки кипіння пізніше того ж року, коли десятки агентів внутрішньої розвідки України здійснили штурм командного пункту Залужного.
Описується ситуація, що сталася в середині вересня 2022 року, коли Україна розгортала ефективний контрнаступ на північному сході.
"Залужний, тодішній командувач армією, вийшов з напруженої наради в штабі Зеленського та повернувся до свого кабінету в Києві.
За словами Залужного, за кілька годин до офісу Залужного з'явилися десятки агентів Служби безпеки України для обшуку приміщення. У той час там було понад десяток британських офіцерів. Вони не сказали, що саме шукають, і він завадив їм переглянути документи та комп'ютери", - пише видання.
У присутності працівників СБУ він телефонував Андрію Єрмаку та попередив, що готовий викликати військових, щоб зупинити це та захистити командний центр.
Журналісти AP звернулися до Офісу Президента та СБУ за коментарями, проте там відмовилися коментувати цю історію.
"Потім Залужний зателефонував тодішньому голові Служби безпеки Василю Малюку, щоб запитати, що відбувається. Малюк сказав, що нічого не знає про обшук, і пообіцяв розібратися з цим", - переповідає видання.
Пізніше, каже Залужний, стало відомо, що СБУ за два дні до цього звернулося до районного суду Києва з проханням про ордер на обшук за тією ж адресою. Згідно з судовим документом, отриманим агентством AP, агентство мало намір обшукати стриптиз-клуб, яким нібито керує злочинна організація.
Але стриптиз-клуб, згаданий у заяві, був закритий за цим місцем ще до повномасштабного вторгнення Росії, повідомили агентству AP два співробітники, які працюють у новому місці розташування клубу.
Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом, і що СБУ навряд чи могла помилково визначити місцезнаходження головного військового командного центру країни.
Та ситуація минула швидко, проте розбіжності між Залужним та Зеленським щодо захисту України зберігалися. За словами ексголовкома, він часто не погоджувався із військової стратегією президента.
but at that time it was unrealistic.
Десь так і в нас як тільки з ногами залізло на трон,воно вже стратег і Гівнокомандувач Верховний.З нього такий стратег як з члена молоток.
Не розумію -- до чого тут Ізраїль. Якби ви написали таке про росію -- жодних запитань не виникло б.
- Я відправив нашого Головнокомандувача армії - тоді це був генерал Залужний - говорити з американською стороною, пояснювати, що Україні треба, щоб захиститись. Я говорив: передай, що нам потрібні «джавеліни», «стінгери», справжня зброя, щось реальне, щоб зупинити російську армію. Щоб вони бачили, що ми не з голими руками. Це було дуже важливо. Але найбільш дієве, що міг тоді дати генерал Міллі Україні та нашим військовим, це просто порада: рийте траншеї. З такою відповіддю повернувся мій Головнокомандувач. Уявіть собі. У вас на кордонах сотні тисяч російських військових, маса військової техніки, а все, що ви чуєте, - це «рийте траншеї».
Иногда с этого мужика **** даже я. Я сейчас даже не буду о том, что как минимум Эстония поставила в Украину "Джавелины" еще ВОСЕМНАДЦАТОГО, ****, февраля!!! - как минимум я говорю только потому, что знаю это точно, потому что командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил об этом публично - и как минимум "Джавелины", которых Эстония передала ТРЕТЬ своих запасов, а были еще и "Стингеры", и разведданные, и только благодаря этим "Джавелинам" и "Стингерам" от европейских стран, Киев и остался украинским и не перешел к оркам ни за три дня, ни за три года.
И даже не о том, что тебе эти джавелины и стингеры впихивали чуть ли ни силком, а ты от них ногами отбрыкивался, потому что в очи собирался смотреть и мир там искать, а западные разведки обвинял в провоцировании России.
Но, ****, тебе, прямым текстом сказали - РОЙ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ НА ГРАНИЦЕ ИДИОТ!!!!
Но вместо траншей ты зарыл, *****, пятнадцать миллиардов гривень в асфальт, давайте циферками, для наглядности - 15 000 000 000 - это вот столько, рассказывал всем про шашлыки, отводил войска, а потом призывал остаться дома. И не смог начать рыть траншеи и линии обороны ЕЩЕ ТРИ **** ГОДА - да и до сих пор не везде с ними все в порядке.
А теперь он сидит на стульчике под светом софитов и на чистом глазу рассказывает, как все вокруг мудаки, один он Наполеон на белом коне.
*****, верните Ермака. Тот хотя бы не позволял ему рот без бумажки открывать.
