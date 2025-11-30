Передумов для припинення війни немає. Мир, навіть тимчасовий, дає шанс на зміни й відновлення, - Залужний

Навіть тривала пауза в бойових діях без остаточної перемоги України могла б відкрити можливості для відбудови та повернення людей додому, однак існує небезпека, що поспішне укладення миру обернеться загрозою для державного суверенітету.

Про це пише посол у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

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Формуючи політичну мету війни, важливо пам'ятати, що війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої. Так було у Другій світовій, але це рідкісний виняток, бо так майже ніколи не бувало в людській історії. Переважна більшість воєн завершується або взаємною поразкою, або кожен впевнений, що переміг, або інші варіанти. Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати так: перемога - це розпад Російської імперії, а поразка - повна окупація України через її розпад. Все решта - просто продовження війни. Ми, українці, звичайно, прагнемо повної перемоги - розпаду Російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового (на роки) припинення війни, бо саме це надто поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Разом з тим мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян", - зауважи він.

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Також Залужний зазначив, що можна навіть вести мову про початок формування безпечної, максимально захищеної держави завдяки інноваціям і технологіям.

За словами Залужного, станом на кінець 2025 року війна в Україні "дедалі більше має ознаки світової".

Україна у надскладному положенні

"Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності. Проте як показав час, і його досягти не вдалося", - зазначає посол.

На його думку, швидко спрогнозований мир в Україні поставить жорсткі питання в Росії про кількість людських втрат - "це буде пояснити так само важко, як і пояснити корупцію в Україні сьогодні". Тому саме ситуація на політичному фронті в Росії не допустить цього без значних поступок або повної поразки з українського боку.

"Сьогодні важко сказати, чи розуміють це посередники, які намагаються вималювати сценарії для України. Але той факт, що кожного разу умови не стають кращими для України, - очевидний", - пише Залужний.

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Чи є передумови для припинення війни?

На думку колишнього головкома, для припинення війни сьогодні "відсутні передумови".

Крім того, "в умовах, коли вже не існує поняття міжнародного права та системи підтримки цього права, укладання таких угод без створення гарантій довгострокової безпеки абсолютно неможливе".

"Такими гарантіями безпеки могли бути: вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого, здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це не йдеться. А з урахуванням і технологічної, і доктринальної неготовності будь-якої країни - учасниці НАТО або іншої, окрім Росії, України та Китаю, це питання принципово не може розглядатися", - йдеться у тексті.

"А отже, імовірно, війна триватиме. І не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах", - прогнозує Залужний.

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Водночас, на його думку, "чи не головною" політичною метою для України є позбавлення Росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі.