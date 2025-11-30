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Новини Мирний план Залужний про втрати України
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Передумов для припинення війни немає. Мир, навіть тимчасовий, дає шанс на зміни й відновлення, - Залужний

залужний про війну та мир

Навіть тривала пауза в бойових діях без остаточної перемоги України могла б відкрити можливості для відбудови та повернення людей додому, однак існує небезпека, що поспішне укладення миру обернеться загрозою для державного суверенітету.

Про це пише посол у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

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Формуючи політичну мету війни, важливо пам'ятати, що війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої. Так було у Другій світовій, але це рідкісний виняток, бо так майже ніколи не бувало в людській історії. Переважна більшість воєн завершується або взаємною поразкою, або кожен впевнений, що переміг, або інші варіанти. Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати так: перемога - це розпад Російської імперії, а поразка - повна окупація України через її розпад. Все решта - просто продовження війни.

Ми, українці, звичайно, прагнемо повної перемоги - розпаду Російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового (на роки) припинення війни, бо саме це надто поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Разом з тим мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян", - зауважи він.

Також читайте: Європа не готова до війни і до 2030 року у власній безпеці покладатиметься на НАТО та США, - Залужний

Також Залужний зазначив, що можна навіть вести мову про початок формування безпечної, максимально захищеної держави завдяки інноваціям і технологіям.

За словами Залужного, станом на кінець 2025 року війна в Україні "дедалі більше має ознаки світової".

Україна у надскладному положенні

"Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності. Проте як показав час, і його досягти не вдалося", - зазначає посол.

На його думку, швидко спрогнозований мир в Україні поставить жорсткі питання в Росії про кількість людських втрат - "це буде пояснити так само важко, як і пояснити корупцію в Україні сьогодні". Тому саме ситуація на політичному фронті в Росії не допустить цього без значних поступок або повної поразки з українського боку.

"Сьогодні важко сказати, чи розуміють це посередники, які намагаються вималювати сценарії для України. Але той факт, що кожного разу умови не стають кращими для України, - очевидний", - пише Залужний.

Також читайте: Втомлена Україна та стримані США свідчать про те, що час на боці росіян, - Залужний

Чи є передумови для припинення війни?

На думку колишнього головкома, для припинення війни сьогодні "відсутні передумови".

Крім того, "в умовах, коли вже не існує поняття міжнародного права та системи підтримки цього права, укладання таких угод без створення гарантій довгострокової безпеки абсолютно неможливе".

"Такими гарантіями безпеки могли бути: вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого, здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це не йдеться. А з урахуванням і технологічної, і доктринальної неготовності будь-якої країни - учасниці НАТО або іншої, окрім Росії, України та Китаю, це питання принципово не може розглядатися", - йдеться у тексті.

"А отже, імовірно, війна триватиме. І не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах", - прогнозує Залужний.

Також читайте: Лавров користується радянськими тактиками, щоб прикривати агресію РФ, - Залужний

Водночас, на його думку, "чи не головною" політичною метою для України є позбавлення Росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі.

Автор: 

членство в НАТО (1768) Залужний Валерій (805) війна в Україні (8507)
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Топ коментарі
+32
Як на мене кращий президент це був Порошенко, ще вистачить ума у нарада вибрати військового в президенти.
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30.11.2025 10:53 Відповісти
+30
Розумію, що половина коментаторів - рашистські боти.
До нормальних маю питання - вам що, все одно?
Ви настільки нейтральні та одноклітинні, що вам все одно, що буде далі?
Сподіваєтеся, що "руські" вас не тронуть?
Закінчимо зараз на умовах маскви - через рік почнеться знову.
Як ви собі взагалі уявляєте добровільну здачу Краматорська чи Слов'янська?
Це великі міста. В кожному зараз десь по 100 000 населення.
Ви взагалі знаєте, скільки тут мирних цивільних людей?
І фактично усі вони проукраїнські.
Це буде абсолютний геноцид. Самий натуральний геноцид.

Ви що, думаєте, ми військові не хочемо додому?
Нам що, більше займатися нічим?
(до речі, якщо підемо на мир на російських умовах - за інвестиційний клімат та відбудову можна забути. Ніхто фінансувати не буде, бо ризики).

Вважаєте, воно якось само собою перемелеться?
Що було у Бучі, що було в Ізюмі - знаєте?
Так само буде і в ваших містах та селах.
Це ганебна смерть на колінах.

Тому, зчепляємо зуби та воюємо далі.
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30.11.2025 11:09 Відповісти
+28
Вибачте пане генерале ,а хто переміг в Корейській війні в 1953 році ? я був про вас кращої думки ,а ви такий самий як Сирник ,воюватимемо до останнього українця ,видно ,що в Великобританії ви вже втратили почуття реальності ,випустили 18-22 річних , резерву немає ,хто ж вам тоді воювати буде - пенсіонери ? Як кажуть -"не створи собі кумира і не стань в черговий раз на граблі ,бо боляче отримаєш по лобі. "
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30.11.2025 10:53 Відповісти
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як важко тут відрізнити коментаторів з рашки та ОПи !!!

то у що обидві категорії - "хохлови"

.
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30.11.2025 13:38 Відповісти
Я добре знаю історію, можу з тобто подискутувати на цю тему?

Як УНР була фактично здана зрадником Винниченком і корисним ідіотом Грушевським, які потім повернулись в совок, а Винниченко то взагалі пожиттєво отримував гроші.
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30.11.2025 14:13 Відповісти
...Вінниченко у "Відродженні нації" якраз дуже об'єктивно описав, що відбувалося в ту доленосну для України добу і як чубилися поміж собой, чому не порозумілися, стали добичею і в результаті були поглинені московією
дай Боже, щоб історія зі чварами всередині не повторилася.
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30.11.2025 17:34 Відповісти
Ага чвари, ще ті були, особливо боялись впливу військових навіть так що затримували постачання бригадам, маразм дійшов до того що коли був наступ на Київ, протигази стояли на складах але військові їх не мали і совєти тупо примінили хімзброю.

І ще так все таки чому Винниченкові дозволили повернутись в совок, а потім коли він виїхав у Францію йому виплачували забезпечення? хоча багатьох інших вбивали і репресували, а тут голова УНР?
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30.11.2025 19:33 Відповісти
Категорію А1 скасують ? Чи ніт? Це важливо!
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30.11.2025 13:39 Відповісти
Деце написано?В гебнявих методичках?
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30.11.2025 14:16 Відповісти
Звільнив Херсон і Київську, Сумську, Чернігівську і Харківську обл.
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30.11.2025 15:08 Відповісти
дивіться як кацапам від Генерала Залужного пердаки рве !

гарний Генерал !
треба брати... а Президенти !

.
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30.11.2025 15:51 Відповісти
Британські джентльмени можуть, коли їм потрібно зробити з тубільця, якийсь образ, здалеку схожий на джентльмена.
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30.11.2025 14:07 Відповісти
Яка перемога то п..ц, всю війну клоуни всякі торочать що от от все буде добре, а в результаті орки наростили випуск озброєння і реально поповнюють арсенали.

У більшості регіонів взагалі війна не відчутна, фактично війна витягнула їх економіку з жопи.

Якщо ми не почнемо приносити ракетними ударами війну у їх порти та промцентри, вони так можуть воювати роками. І це видно по статках їх олігархів, що виросли в рази за її час.

Тому орки і не хочуть миру, і по максимуму шукають можливостей відпетляти від переговорів, виставляючи нереальні умови.

Єдине що може змінити ситуацію у війні, це відмова ЄС від орківських ресурсів, але крім нафти і газу за які тиснуть американці, тому що хочуть зайняти ринок, по інших ресурсах мова навіть і не йде.
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30.11.2025 14:08 Відповісти
Рекомендую усім - перед тим як робити будь-які висновки - Прочитати повністю дану статтю Залужного на сайті - Ліга.нет. - посилання на початку статті Цензора.
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30.11.2025 14:23 Відповісти
А можна в двох словах про прочитане?
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30.11.2025 14:33 Відповісти
Іване, у двох словах кажуть лише
"Іди на буй!" (та й то три вийшло)

в тексті поста є посилання на Ліга.нет.
те що публікує Цензор - нарвані аби як клапті із статті Генерала Залужного.
це стаття видатного військового, стратега та політика!

не пожалкуйте десять хвилин і уважно ознайомтесь із виходом із військово-політичного тупика, в якому знаходиться Україна!
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30.11.2025 15:59 Відповісти
москальський провокатор - вали в спам.
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30.11.2025 15:08 Відповісти
Вшива москальська гієна - вали в спам.
Тут ''водкі'' не має, а горілку тобі не дадуть.
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30.11.2025 15:30 Відповісти
Вредна москальська свиня - свині місце в свинарнику - вали в спам.
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30.11.2025 15:42 Відповісти
Ну я читав стаття ні про що, я все знав але мовчав тому, щоб не дестабіллізувати політичну ситуацію в резульаті жоп... Ми знали що буде вторгнення, прорахували необхідні кошти для формування оборони, коштів не було і траляля.... То треба було вийти і сказати нам необхідно терміново перекидати кошти з доріг на оборону, а не тупо опісля розповідати.

Те саме хотів написати статтю в 23 році але вирішив не писати, і не побачив ніде його висловлювань про корупцію в результаті відсутність озброєння, а тільки у всьому винна нехватка людей і провалена мобілізацію. Та людей тому і не вистачає, що їх або просрали в непотрібних штурмах, чи через слабку підготовку, коли до місяця колишній цивільний опинявся під Бахмутом, навіть елементарно не маючи навиків із зброєю, та через відсутність у нас снарядів і іншого важкого озброєння.

А який вихід є реальні кроки якихось виправлень ситуації і шляхи вирішення???
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30.11.2025 15:38 Відповісти
все зналі-молчалі, только ЗЄ работал, дорогі строіл

.
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30.11.2025 16:02 Відповісти
він їх ніколи не каже. Публікує очевидні речі і всі на них тут дрочать
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01.12.2025 02:30 Відповісти
якби ти почитав хоч би цю статтю - знайшов би тези "проти_влади".
Я вже не кажу за інші його статті. За які, до речі, ще з кінця 2022го року ЕрЗе намагався знвти Залужного з посади Головкома.
А поки Залужний вмонтований в систему чинної влади - прямих закликів про відставку ЕрЗе ти від нього не дочекаєшся (якщо ти про це мав на увазі). Такі правила гри, правила політики.
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30.11.2025 15:47 Відповісти
ти тупий , тому й вибрав ZEпокидька, як і решта баранів, тобі було -какая разніца
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30.11.2025 23:36 Відповісти
Проблєма означена правильно - чому ніхто не запитує - що буде , з Україною , після війни ? Як буде розвиватися держава ?
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30.11.2025 15:43 Відповісти
дивлячиь, що розуміти "після_війни". В цій статті Залужний (у виділеному адмінами абзаці) під терміном "мир" має на увазі тимчасове перемир'я на зразок 2015-21років, коли сторони готувалися (як готувалися - окреме питання) до нової екскалації війни.
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30.11.2025 15:50 Відповісти
Орда мучить Україну-Русь ще з гунів-угрів-хазарів-печенєгів-половців-монголів-татар-кацапів вже півтори тисячі років

Війна буде доти, допоки існує Орда

.
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30.11.2025 16:06 Відповісти
Цю статтю потрібно розбирати і, відповідно, обговорювати - по тезам.
Тез там багато. Але адміни вирішили зупинитися на проблемі перемир'я.
Малувато буде.
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30.11.2025 16:03 Відповісти
переказ Цензором статті Генерала Залужного спотворює її !

.
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30.11.2025 16:07 Відповісти
І не лише "Цензор". Ціла купа ресурсів, блогів- вивертає статтю Залужного з шиворіт-навиворіт.
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30.11.2025 16:18 Відповісти
У росії зараз криза неплатежів та величезна діра в бюджеті. І купа танкерів з нафтою просто стоять у морі - бо нафту, навіть з дисконтом - немає куди дівати. Їм або закривати скважини (які вони вже не зможуть відновити, через значне вичерпання родовищ), або просто її спалювати собі у збиток. Бо, наповнити цією нафтою бюджет росія в повній мірі вже не може. Перероблювати на нафтопродукти не дає Україна своїми ударами.
росія зараз вимушена розпродавати золото, щоби затикати дірки, але й це не така проста справа.
У росії величезні проблеми з бюджетом на наступний 2026 рік, грошей немає. Вони підіймають податки, але грошей в регіонів вже просто немає. Вони просто давлять усе зараз Регіони ж - вже вдаються до саботажу.
Попри певні просування на фронті, стратегічно, росія вже програла. Її економіка, під санкціями та українськими ударами- тоне.

І саме в цей час, раптом, на Україну починають давити з примусом капітуляції США (якраз, коли Трампа притисли "Епштейном", а в Україні виник "міндічгейт").

Все використовується зараз, весь тиск, не для миру - бо ніяких гарантій нам ніхто не дає та в принципі не може дати - а саме капітуляції та ослаблення України та порятунку росії та виведення росії з під санкцій та українських ударів.
В України просто зараз намагаються забрати стратегічну перемогу, та нав'язати капітуляцію, втрату суверенітету, та стратегічну поразку разом із подальшою, ще більш кривавою російською агресією.
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30.11.2025 16:16 Відповісти
Чудова казочка. От тільки ті, хто розповідає що росія от-от і загнеться, ніколи не називають коли саме це станеться. Місяць, півроку, рік.
Після яких воно вийде і скаже - я гівнод, і вас кормив лайном. Я був не правий, через мої казочки загинули ще десятки тисяч людей, ще кілька міст зруйнували вщент, можете плювати мені в морду. Чи взагалі піти повіситись.
Ні. Він продовжить розповідату ту саму мантру про от-от і що україна когось там вже віртуально перемогла, окрім здорового глузду.
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30.11.2025 16:21 Відповісти
Ви у Румунії воюєте? Воюйте далі; ми самі розберемося і з питаннями миру, і з питаннями війни.
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30.11.2025 18:21 Відповісти
Все, що ви сказали - ви сказали про себе. Маєте в цьому досвід та інтерес. Через ваші казки "про мир" - буде зруйноване додатково, не одне-два міста, а ціла країна -Україна (як мінімум) і загинуть вже не десятки тисяч, але вже мільйони.
Так само, як через казки "про мир з росією" та мантри "дагаваріться пасєрєдінє", "Порошенко - барига на крові" - після 22 року в Україні вже загинули сотні тисяч а біженцями стали мільйони.

Саме такі як ви, обіцяли людям "мир" і під вашими лозунгами "миру" відводили з укріплених позицій наших людей, скорочували оборонзамовлення та армію - і в підсумку, вже, вбили мільйони (з обох боків). Ви хочете знову це повторити.

Вам ніхто не назове "місяць", який стане вирішальним у внутрішньому обвалу росії. В її неспроможності вести подальшу війну в Україні. Бо це залежить від низки факторів, як всередині самої росії, так і від зовнішніх факторів, так і від комплексу дій, які реалізує, власне, Україна та її союзники. І будь-яка притомна людина це розуміє. Що "само" нічого не станеться. За нормальної підтримки України це буде швидше, за меншої - довше. Залежить, також і від процесів в Україні.

Але, Україна тут має перевагу - бо має підтримку Європи, росія ж - має санкції. То ж час грає саме проти росії.

Але ще рік тому, жодних, навіть розмов, про проблеми в російській економіці - навіть особливо й не було.

А зараз є вже є конкретні факти, які вже неможливо приховати. Це і про вичерпання росією запасів, фондів. Про масове закриття або зупинення виробництв на росії, заводів, переробних підприємств тощо. Про неврожай. Про величезні дефіцити,як федерального бюджету, так і регіональних. Про підвищення податків. Про величезні борги та кризу неплатежів. Про проблеми з переробкою та продажем росією вуглеводнів. Про відсутність доступних дешевих кредитів. Проблеми наповнення бюджету і т.д.
Так, за підсумками 10 місяців 2025 року недобір податків в росії склав, в залежності від категорії, від 4% (пдв) до 44% (утилізаційний збір). Недотримання податків з нафтогазових доходів - 22%.
За підсумками 12 місяців 2025 року ці, цифри, відповідно, ще зростуть. Як закривати ці діри? Емісією? Погане рішення - але іншого в них вже просто немає. Отже, борги, бюджетний дефіцит, висока відсоткова ставка, неплатежі, прискорення інфляції.
Наскільки вистачить росії фінансувати військову кампанію, хоча б на нинішньому рівні? Рік? Тоді вони доб'ють економіку, і вона впаде гірше, ніж в сумнозвісних 90-х. Гроші, в тому числі й ті, які зараз отримують їхні, контрактники, відповідно, так само - будуть знецінюватися. - Про що це мова, коли зараз, на росії, практично вся економіка працює на війну? Як вони будуть це вирішувати? Скільки вони зможуть часу після цього протриматися? За рахунок чого будуть утримувати стабільність, коли в людей немає за що жити? На що, взагалі, перетвориться решта росії, за МКАД'єм? Хто буде забезпечувати стабільність та безпеку, керованість в країні? Силовики? Чи вони перші підуть грабувати? Ви 90-ті роки пам'ятаєте? Я пам'ятаю, що, коли виходили з дому, то, кожного разу не знали - кого і де зустрінеш. А в новинах було за норму, що когось знову у вас на районі постріляли і найшли стільки то трупів (скільки людей пропадало - за те, взагалі мовчу, але про порядок цифр, люди, дотичні до відповідних "органів" свого часу розповідали).

Це далеко не всі проблеми.
Тільки їх частина, яка, однак, вже виразно вимальовується на росії. Ми про це, звісно не думаємо, і не бачимо. Бо Занурені в свої проблеми. Ми бачимо тільки своє і те, що нам подають - в телеграм-каналах, в новинах, в ю-тьюбі, в тому числі й росіяни - про нас же самих. Так, як вони це вважають за потрібне.
Аби схилити нас, до вигідного їм рішення.

І ви, по всьому, працюєте разом з ними. Ваша задача: схилити Україну до капітуляції та подальшого знищення. Скільки мільйонів при цьому потім загине, скільки мільйонів ще стане біженцями- вам байдуже.
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30.11.2025 22:34 Відповісти
Чому ж не воюєш, знавець?
З такою "перевагою" - вперед, тільки вперед.
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01.12.2025 00:55 Відповісти
Брехун. Іди сам воюй. А ми - пересидемо.
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01.12.2025 17:04 Відповісти
Цій владі не потрібна перемога України брехуни мародери на крові українці б'ються на фронті волонтерать ідонатать за всяке паскудство для ЗСУ пуйло їм переводить гроші в Оман вони зрадники їх треба судити міжнародним судом разом з пуйлом
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30.11.2025 16:34 Відповісти
хазяї сказали ьрампу і зеленському зробити паузу щоб росіся набралася сил і дожала. чеченських війн теж було дві
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30.11.2025 16:41 Відповісти
Хто тобі сказав що рашці потрібна пауза? Де ви то берете? Та вони і так сил набралися, порахуй хоча б кількість випущенних ракет і дронів в 2022 і зараз. Або запитай хлопців з окопів, як орки на початку були як бомжі,а як оснащенні зараз. а от Україні та пауза не помішала б, укріпити і модернізувати армію.
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30.11.2025 17:02 Відповісти
Чомусь ті,хто закордоном,топлять за війну до останього українця. Не всі звичайно. У кого рідні і друзі в окопах,в полоні, хочуть якнайшвидщого закінчення цього безглуздого кровопролиття. А в кого друзі і рідні заробляють на війні, тецекашніки чи поліцейські і самі на дивані - за війну. нічого дивного,швидше закономірність.
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30.11.2025 16:57 Відповісти
я був в армії і не бачив щоб там хтось хотів перемогти. командирам - наваритися хоч на чомусь, содатам - піти в сзч. але вам мабуть видніше з європи
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30.11.2025 17:08 Відповісти
а де я казав що ви не праві? я дивився відео з військовими,всі хочуть якнайшвидшого закінчення війни і додому.
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30.11.2025 17:33 Відповісти
Всі українські військові хочуть служити в армії Росії?
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30.11.2025 18:03 Відповісти
Ні,це ти сидиш на дивані і чекаєш армію рашки,он навіть з великої букви написав
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30.11.2025 18:09 Відповісти
А ти яким бачиш закінчення війни з рф?
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30.11.2025 18:46 Відповісти
А що тут бачити, як всі ми бачимо що відбувається. США і рашка стелять коври під ноги один одному,домовляються між собою.Тут тільки сліпий не бачить. Таке в історії вже було не раз, США і лаптєстан поділять між собою сфери впливу,території. Ну може я не правий,але питання було як я бачу.
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30.11.2025 18:59 Відповісти
Ви на свій прапорець дивилися?
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30.11.2025 18:24 Відповісти
А ви на своє прізвище дивилися?
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30.11.2025 18:28 Відповісти
Це--мій нік в інеті. Я вас розстроїв?
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30.11.2025 18:31 Відповісти
Та ні,не розстроїли,просто лаптями від такого ніка "запахло".
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30.11.2025 18:39 Відповісти
Аж до Нідерландів "запахло"?
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30.11.2025 18:49 Відповісти
Добре, а в чому сама суть вашого запитання,в контексті даної теми обговорення?
Тема ніби не про мене,а про Залужного. Може ви хотіли поговорити про Валерія Федоровича?
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30.11.2025 19:05 Відповісти
Добре що? Що ви не в Україні, а за кордоном? Взагалі то, у мене немає особливого бажання обговорювати нагальні питання Держави з контингентом, котрий знаходиться поза межами країни. Ви знайшли свою зону комфорту, тож перебувайте там на здоров'я.
А по суті статті я вам жодних питань не задавав; ви мене, вочевидь, з кимось поплутали.
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30.11.2025 20:49 Відповісти
І що як закордоном? Може я тут навчаюся на пілота чи обслуговування ЗПС. Але питання не в тому. Ви побачивши людину з іншим прапорцем,висловлюєте неприязнь,а це вже самі знаєте чим пахне і як називається на букву Ф. А навіть якщо я громадянин країни,яка надала Україні свої F-16,то це теж вас обурює? Щось у вас багато неповаги,тому краще закінчити таке спілкування.
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30.11.2025 21:05 Відповісти
Гаразд, "пілоте", закінчимо.
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01.12.2025 00:11 Відповісти
Знову пішли висери, явно з методичок. І не тільки від подляка/жопи, а й від ботоферм конкурентів Залужного на майбутніх виборах (хіба що "порохоботи" в цьому "процесі" участі не беруть).

Дебіли/зебіли! Ви хоч почитате статтю, про що пише Залужний!

Хоча, - ні, все-одно не зрозумієте, про що Залужний наголошує: про нагальність політичного плану та цілі ведення війни! Якого в нинішній адміністрації України не спостерігається від слова "зовсім"! (в в касапів і ***** він є!) І що саме від нього потрібно танцювати в методах ведення війни: чи то м'ясом, чи збереженням солдат з якнаширшим застосуванням техніки! І яким чином проводити мобілізацію; і як досягати довіри населення до керівників воєних операцій включно з Верховним; і чому в українського виборця цієї довіри до влади ЕрЗе зараз нема від слова "зовсім"?!
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30.11.2025 17:41 Відповісти
Нащо ботам читати, коли в них є "темники" та "методички"?
Як Залужний видав їм правду - тут же втопили того Залужного в лайні.
Зарядили ботоферми потрійною мірою - ще й запасом. Хоч, на "Цензор" взагалі не заходь.
Просто безперервна інформаційна атака.
Як на "Ю-тьюб" перекручують інформацію, взагалі мовчу. Ну і тг-канали - окрема розмова.
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30.11.2025 22:48 Відповісти
Навіть тривала пауза в бойових діях без остаточної перемоги України (росією?), могла б відкрити можливості для відбудови та повернення людей додому, однак існує небезпека, що поспішне укладення миру обернеться загрозою для державного суверенітету. Джерело: https://censor.net/ua/n3587800
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30.11.2025 18:21 Відповісти
Дає шанс. Але тільки не з цією владою агентів і злодіїв.
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30.11.2025 18:57 Відповісти
Зараз треба припинення вогню, з гарантіями. Он як армяни та азери, або як Порошенко з Мінськими угодами. От тіки в шакалиної зграї гниди нема таких досвідчених політиків та дипломатів. А вже потім вести перемовини про мирну угоду. А в такому випадку - буде капітуляція. Як і має на увазі бувший генерал.
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30.11.2025 18:59 Відповісти
Як в Порошенка - вже не буде. росія вже не відмотає назад - вона перейшла цілковито на військові рейки і назад, за всього бажання вже не зверне, та їй й не дадуть. Той же Китай не дасть. Плюс, у них купа людей, які пройшли через війну, які шкуштували крові - поки вона їх тримає на фронті, вона їх так-сяк контролює. Пускати цю масу горлорізів в тил вже ніхто просто так не буде.
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30.11.2025 22:53 Відповісти
як шо ЄС не хоче завтра війни з московським китаєм , Україні треба ЯО як гарантія ...і все буде добре ...принаймі надовго...
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30.11.2025 22:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw

Як Рубіо, "великий ненависник " гєбьонної рашки став відмиваючим ланцюгом банди зразку ОПГ рашки 90-х в Майямі на ПЛЯЖНОМУ СХІДНЯКУ УМЄРОВА З БАНДОЮ ВЕНСА ( ТРМАП ЗА СПИНОЮ)

причесаний план-28 до плану-19 це за 300 останніх років небачена махінація "країїного канібалізму" між рівня середвіччя банди упирів . Навіть старий дипломат КІНЬ не пішов на це й відсторонився...
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01.12.2025 04:48 Відповісти
Подивіться фїльм "Підвищення" 2024 року режисер Карлсон Янг там чітко викладена тактика переговорів. Ну а в цій статті - правда. Якщо США і Європа будуть домовлятися то відновлення СССР в кордонів НАТО 1957 року - це питання часу.
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01.12.2025 06:31 Відповісти
Залужний - Порошенко Порошенко - Залужний , Білецький ? Пропонуйте, обговорюйте, час пішов
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01.12.2025 07:00 Відповісти
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