Передумов для припинення війни немає. Мир, навіть тимчасовий, дає шанс на зміни й відновлення, - Залужний
Навіть тривала пауза в бойових діях без остаточної перемоги України могла б відкрити можливості для відбудови та повернення людей додому, однак існує небезпека, що поспішне укладення миру обернеться загрозою для державного суверенітету.
Про це пише посол у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
Формуючи політичну мету війни, важливо пам'ятати, що війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої. Так було у Другій світовій, але це рідкісний виняток, бо так майже ніколи не бувало в людській історії. Переважна більшість воєн завершується або взаємною поразкою, або кожен впевнений, що переміг, або інші варіанти. Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати так: перемога - це розпад Російської імперії, а поразка - повна окупація України через її розпад. Все решта - просто продовження війни.
Ми, українці, звичайно, прагнемо повної перемоги - розпаду Російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового (на роки) припинення війни, бо саме це надто поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Разом з тим мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян", - зауважи він.
Також Залужний зазначив, що можна навіть вести мову про початок формування безпечної, максимально захищеної держави завдяки інноваціям і технологіям.
За словами Залужного, станом на кінець 2025 року війна в Україні "дедалі більше має ознаки світової".
Україна у надскладному положенні
"Україна є у надскладному положенні, де за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка і втрата незалежності. Проте як показав час, і його досягти не вдалося", - зазначає посол.
На його думку, швидко спрогнозований мир в Україні поставить жорсткі питання в Росії про кількість людських втрат - "це буде пояснити так само важко, як і пояснити корупцію в Україні сьогодні". Тому саме ситуація на політичному фронті в Росії не допустить цього без значних поступок або повної поразки з українського боку.
"Сьогодні важко сказати, чи розуміють це посередники, які намагаються вималювати сценарії для України. Але той факт, що кожного разу умови не стають кращими для України, - очевидний", - пише Залужний.
Чи є передумови для припинення війни?
На думку колишнього головкома, для припинення війни сьогодні "відсутні передумови".
Крім того, "в умовах, коли вже не існує поняття міжнародного права та системи підтримки цього права, укладання таких угод без створення гарантій довгострокової безпеки абсолютно неможливе".
"Такими гарантіями безпеки могли бути: вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого, здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це не йдеться. А з урахуванням і технологічної, і доктринальної неготовності будь-якої країни - учасниці НАТО або іншої, окрім Росії, України та Китаю, це питання принципово не може розглядатися", - йдеться у тексті.
"А отже, імовірно, війна триватиме. І не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах", - прогнозує Залужний.
Водночас, на його думку, "чи не головною" політичною метою для України є позбавлення Росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі.
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то у що обидві категорії - "хохлови"
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Як УНР була фактично здана зрадником Винниченком і корисним ідіотом Грушевським, які потім повернулись в совок, а Винниченко то взагалі пожиттєво отримував гроші.
дай Боже, щоб історія зі чварами всередині не повторилася.
І ще так все таки чому Винниченкові дозволили повернутись в совок, а потім коли він виїхав у Францію йому виплачували забезпечення? хоча багатьох інших вбивали і репресували, а тут голова УНР?
гарний Генерал !
треба брати... а Президенти !
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У більшості регіонів взагалі війна не відчутна, фактично війна витягнула їх економіку з жопи.
Якщо ми не почнемо приносити ракетними ударами війну у їх порти та промцентри, вони так можуть воювати роками. І це видно по статках їх олігархів, що виросли в рази за її час.
Тому орки і не хочуть миру, і по максимуму шукають можливостей відпетляти від переговорів, виставляючи нереальні умови.
Єдине що може змінити ситуацію у війні, це відмова ЄС від орківських ресурсів, але крім нафти і газу за які тиснуть американці, тому що хочуть зайняти ринок, по інших ресурсах мова навіть і не йде.
"Іди на буй!" (та й то три вийшло)
в тексті поста є посилання на Ліга.нет.
те що публікує Цензор - нарвані аби як клапті із статті Генерала Залужного.
це стаття видатного військового, стратега та політика!
не пожалкуйте десять хвилин і уважно ознайомтесь із виходом із військово-політичного тупика, в якому знаходиться Україна!
Тут ''водкі'' не має, а горілку тобі не дадуть.
Те саме хотів написати статтю в 23 році але вирішив не писати, і не побачив ніде його висловлювань про корупцію в результаті відсутність озброєння, а тільки у всьому винна нехватка людей і провалена мобілізацію. Та людей тому і не вистачає, що їх або просрали в непотрібних штурмах, чи через слабку підготовку, коли до місяця колишній цивільний опинявся під Бахмутом, навіть елементарно не маючи навиків із зброєю, та через відсутність у нас снарядів і іншого важкого озброєння.
А який вихід є реальні кроки якихось виправлень ситуації і шляхи вирішення???
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Я вже не кажу за інші його статті. За які, до речі, ще з кінця 2022го року ЕрЗе намагався знвти Залужного з посади Головкома.
А поки Залужний вмонтований в систему чинної влади - прямих закликів про відставку ЕрЗе ти від нього не дочекаєшся (якщо ти про це мав на увазі). Такі правила гри, правила політики.
Війна буде доти, допоки існує Орда
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Тез там багато. Але адміни вирішили зупинитися на проблемі перемир'я.
Малувато буде.
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росія зараз вимушена розпродавати золото, щоби затикати дірки, але й це не така проста справа.
У росії величезні проблеми з бюджетом на наступний 2026 рік, грошей немає. Вони підіймають податки, але грошей в регіонів вже просто немає. Вони просто давлять усе зараз Регіони ж - вже вдаються до саботажу.
Попри певні просування на фронті, стратегічно, росія вже програла. Її економіка, під санкціями та українськими ударами- тоне.
І саме в цей час, раптом, на Україну починають давити з примусом капітуляції США (якраз, коли Трампа притисли "Епштейном", а в Україні виник "міндічгейт").
Все використовується зараз, весь тиск, не для миру - бо ніяких гарантій нам ніхто не дає та в принципі не може дати - а саме капітуляції та ослаблення України та порятунку росії та виведення росії з під санкцій та українських ударів.
В України просто зараз намагаються забрати стратегічну перемогу, та нав'язати капітуляцію, втрату суверенітету, та стратегічну поразку разом із подальшою, ще більш кривавою російською агресією.
Після яких воно вийде і скаже - я гівнод, і вас кормив лайном. Я був не правий, через мої казочки загинули ще десятки тисяч людей, ще кілька міст зруйнували вщент, можете плювати мені в морду. Чи взагалі піти повіситись.
Ні. Він продовжить розповідату ту саму мантру про от-от і що україна когось там вже віртуально перемогла, окрім здорового глузду.
Так само, як через казки "про мир з росією" та мантри "дагаваріться пасєрєдінє", "Порошенко - барига на крові" - після 22 року в Україні вже загинули сотні тисяч а біженцями стали мільйони.
Саме такі як ви, обіцяли людям "мир" і під вашими лозунгами "миру" відводили з укріплених позицій наших людей, скорочували оборонзамовлення та армію - і в підсумку, вже, вбили мільйони (з обох боків). Ви хочете знову це повторити.
Вам ніхто не назове "місяць", який стане вирішальним у внутрішньому обвалу росії. В її неспроможності вести подальшу війну в Україні. Бо це залежить від низки факторів, як всередині самої росії, так і від зовнішніх факторів, так і від комплексу дій, які реалізує, власне, Україна та її союзники. І будь-яка притомна людина це розуміє. Що "само" нічого не станеться. За нормальної підтримки України це буде швидше, за меншої - довше. Залежить, також і від процесів в Україні.
Але, Україна тут має перевагу - бо має підтримку Європи, росія ж - має санкції. То ж час грає саме проти росії.
Але ще рік тому, жодних, навіть розмов, про проблеми в російській економіці - навіть особливо й не було.
А зараз є вже є конкретні факти, які вже неможливо приховати. Це і про вичерпання росією запасів, фондів. Про масове закриття або зупинення виробництв на росії, заводів, переробних підприємств тощо. Про неврожай. Про величезні дефіцити,як федерального бюджету, так і регіональних. Про підвищення податків. Про величезні борги та кризу неплатежів. Про проблеми з переробкою та продажем росією вуглеводнів. Про відсутність доступних дешевих кредитів. Проблеми наповнення бюджету і т.д.
Так, за підсумками 10 місяців 2025 року недобір податків в росії склав, в залежності від категорії, від 4% (пдв) до 44% (утилізаційний збір). Недотримання податків з нафтогазових доходів - 22%.
За підсумками 12 місяців 2025 року ці, цифри, відповідно, ще зростуть. Як закривати ці діри? Емісією? Погане рішення - але іншого в них вже просто немає. Отже, борги, бюджетний дефіцит, висока відсоткова ставка, неплатежі, прискорення інфляції.
Наскільки вистачить росії фінансувати військову кампанію, хоча б на нинішньому рівні? Рік? Тоді вони доб'ють економіку, і вона впаде гірше, ніж в сумнозвісних 90-х. Гроші, в тому числі й ті, які зараз отримують їхні, контрактники, відповідно, так само - будуть знецінюватися. - Про що це мова, коли зараз, на росії, практично вся економіка працює на війну? Як вони будуть це вирішувати? Скільки вони зможуть часу після цього протриматися? За рахунок чого будуть утримувати стабільність, коли в людей немає за що жити? На що, взагалі, перетвориться решта росії, за МКАД'єм? Хто буде забезпечувати стабільність та безпеку, керованість в країні? Силовики? Чи вони перші підуть грабувати? Ви 90-ті роки пам'ятаєте? Я пам'ятаю, що, коли виходили з дому, то, кожного разу не знали - кого і де зустрінеш. А в новинах було за норму, що когось знову у вас на районі постріляли і найшли стільки то трупів (скільки людей пропадало - за те, взагалі мовчу, але про порядок цифр, люди, дотичні до відповідних "органів" свого часу розповідали).
Це далеко не всі проблеми.
Тільки їх частина, яка, однак, вже виразно вимальовується на росії. Ми про це, звісно не думаємо, і не бачимо. Бо Занурені в свої проблеми. Ми бачимо тільки своє і те, що нам подають - в телеграм-каналах, в новинах, в ю-тьюбі, в тому числі й росіяни - про нас же самих. Так, як вони це вважають за потрібне.
Аби схилити нас, до вигідного їм рішення.
І ви, по всьому, працюєте разом з ними. Ваша задача: схилити Україну до капітуляції та подальшого знищення. Скільки мільйонів при цьому потім загине, скільки мільйонів ще стане біженцями- вам байдуже.
З такою "перевагою" - вперед, тільки вперед.
Тема ніби не про мене,а про Залужного. Може ви хотіли поговорити про Валерія Федоровича?
А по суті статті я вам жодних питань не задавав; ви мене, вочевидь, з кимось поплутали.
Дебіли/зебіли! Ви хоч почитате статтю, про що пише Залужний!
Хоча, - ні, все-одно не зрозумієте, про що Залужний наголошує: про нагальність політичного плану та цілі ведення війни! Якого в нинішній адміністрації України не спостерігається від слова "зовсім"! (в в касапів і ***** він є!) І що саме від нього потрібно танцювати в методах ведення війни: чи то м'ясом, чи збереженням солдат з якнаширшим застосуванням техніки! І яким чином проводити мобілізацію; і як досягати довіри населення до керівників воєних операцій включно з Верховним; і чому в українського виборця цієї довіри до влади ЕрЗе зараз нема від слова "зовсім"?!
Як Залужний видав їм правду - тут же втопили того Залужного в лайні.
Зарядили ботоферми потрійною мірою - ще й запасом. Хоч, на "Цензор" взагалі не заходь.
Просто безперервна інформаційна атака.
Як на "Ю-тьюб" перекручують інформацію, взагалі мовчу. Ну і тг-канали - окрема розмова.
Як Рубіо, "великий ненависник " гєбьонної рашки став відмиваючим ланцюгом банди зразку ОПГ рашки 90-х в Майямі на ПЛЯЖНОМУ СХІДНЯКУ УМЄРОВА З БАНДОЮ ВЕНСА ( ТРМАП ЗА СПИНОЮ)
причесаний план-28 до плану-19 це за 300 останніх років небачена махінація "країїного канібалізму" між рівня середвіччя банди упирів . Навіть старий дипломат КІНЬ не пішов на це й відсторонився...