[DRAFT] Предпосылок для прекращения войны нет. Мир, даже временный, дает шанс на изменения и восстановление, - Залужный
Даже длительная пауза в боевых действиях без окончательной победы Украины могла бы открыть возможности для восстановления и возвращения людей домой, однако существует опасность, что поспешное заключение мира обернется угрозой для государственного суверенитета.
Об этом пишет посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.
Формируя политическую цель войны, важно помнить, что война не всегда заканчивается победой одной стороны и поражением другой. Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн заканчивается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другими вариантами. Итак, когда мы говорим о победе, нужно честно сказать так: победа - это распад Российской империи, а поражение - полная оккупация Украины из-за ее распада. Все остальное - просто продолжение войны.
Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе - распаду Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан", - отметил он.
Также Залужный отметил, что можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства благодаря инновациям и технологиям.
По словам Залужного, по состоянию на конец 2025 года война в Украине "все больше имеет признаки мировой".
Украина в сложнейшем положении
"Украина находится в чрезвычайно сложном положении, где за быстрым миром точно последует только сокрушительное поражение и потеря независимости. Однако, как показало время, и его достичь не удалось", - отмечает посол.
По его мнению, быстро спрогнозированный мир в Украине поставит жесткие вопросы в России о количестве человеческих потерь - "это будет объяснить так же трудно, как и объяснить коррупцию в Украине сегодня". Поэтому именно ситуация на политическом фронте в России не допустит этого без значительных уступок или полного поражения с украинской стороны.
"Сегодня трудно сказать, понимают ли это посредники, которые пытаются нарисовать сценарии для Украины. Но тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, - очевиден", - пишет Залужный.
Есть ли предпосылки для прекращения войны?
По мнению бывшего главнокомандующего, для прекращения войны сегодня "предпосылки отсутствуют".
Кроме того, "в условиях, когда уже не существует понятия международного права и системы поддержки этого права, заключение таких соглашений без создания гарантий долгосрочной безопасности абсолютно невозможно".
"Такими гарантиями безопасности могли быть: вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение крупного, способного противостоять России военного контингента. Однако сегодня об этом не идет речи. А с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны - участницы НАТО или другой, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос принципиально не может рассматриваться", - говорится в тексте.
"А значит, вероятно, война будет продолжаться. И не только в военной, но и в политической и экономической сферах", - прогнозирует Залужный.
В то же время, по его мнению, "едва ли не главной" политической целью для Украины является лишение России возможности совершать акты агрессии против Украины в обозримой перспективе.
от наприклад якщо москвороті дебіли пишуть на нарєчії додати скрипт на сайт який автоматично це лайно перекладає на староруську/українську ...
Цеж булоб прекрасно погодьтеся
І жінку не посилає скуповувати нерухомість в ОАЕ
@ (в перекладі):
«Знання політичної мети війни дозволяє нам зрозуміти, що робить ворог і як ми маємо реагувати.
Війна в Україні триває вже 12 років - починаючи з окупації Криму 2014 року. Політична мета росії є абсолютно зрозумілою: ліквідація України як незалежної держави. Розуміння цього має стати основою стратегії, спрямованої збереження нашої державності.
Ми знаходимося в дуже складній ситуації, коли поспішний мир призведе лише до нищівної поразки та втрати незалежності.
Я став головнокомандувачем Збройних Сил України в серпні 2021 року. Хоча армія зазнавала трансформації та набувала бойового досвіду, вона все ще стикалася з численними проблемами. Водночас росія швидко розширювала чисельність своєї армії, своєї техніки та свого бюджету - збільшуючи інвестиції рік у рік у свій військово-промисловий сектор та активно накопичуючи зброю.
В Україні відбувалося протилежне: 2021 року армія отримала навіть менше фінансування, ніж минулого року. В результаті до початку повномасштабної війни у 2022 році наші сили зіткнулися з гострим дефіцитом - як у живій силі, так і у зброї та ***********.
На початку 2022 року Генеральний штаб розробив розрахунки, які показують, що для повного відбиття агресії, включаючи поповнення ракетних систем і ***********, були потрібні десятки мільярдів фунтів стерлінгів, яких у країни просто не було. Невдовзі після цього російські танки перетнули кордон.
За словами російського військового теоретика Олександра Свечіна, існує дві стратегії досягнення політичної мети: «знищення» та «виснаження». Початкова стратегія росії - "стратегія знищення" - передбачала швидкий удар по Києву у поєднанні з паралельними нападами на інших напрямках.
Але цей план провалився. Героїзм українських громадян уможливив перемогу, яка, незважаючи на важкі втрати та втрату частини території, врятувала державу і дала нам найголовніше - можливість продовжувати боротьбу та встановити мир на наших власних умовах.
Після цього ворог перейшов до стратегії виснаження. У 2023 році росія побудувала величезні оборонні лінії, що, з одного боку, заважали нашому наступу, а з іншого - віддаляли нас від наших основних стратегічних цілей.
У той самий момент, коли Україна просувалась, росія переходила до економіки воєнного часу, посилюючи агресивну пропаганду, зміцнюючи правові рамки та створюючи стратегічні резерви - переводячи війну в нову виснажливу фазу, до якої, як і 2022 року, ми знову були не готові.
Події 2024-2025 років, незважаючи на невеликі локальні успіхи, демонструють, що ця стратегія є надзвичайно ефективною для росії у досягненні її політичної мети.
Однак війна на виснаження відбувається не лише у військовій галузі - вона включає також політичні та економічні фронти. Військові операції важливі, але вони не є заключним етапом досягнення політичної мети.
Наприклад, навіть якби росія повністю окупувала Донецьку область, війна не закінчилася б, оскільки політична мета росії - знищення України - все одно залишилася б невиконаною, бо росія прагне одночасної руйнації військових, економічних і політичних стовпів України.
Без загального бачення нової архітектури безпеки Європи, твердих гарантій безпеки та реальної фінансової підтримки існує ризик того, що ця війна може перерости у набагато ширший конфлікт - потенційно спробу завоювати Східну Європу.
Війна не завжди закінчується перемогою однієї сторони та поразкою іншої. Українці виборюють повну перемогу, але ми не можемо виключити сценарій, за якого війна закінчиться протягом тривалого часу.
Мир навіть при очікуванні майбутньої війни створює можливість для політичних перетворень, серйозних реформ, економічного зростання, повномасштабної національної реконструкції та повернення громадян.
Також можна сформувати безпечну, технологічно розвинену державу; зміцнити інститути правосуддя за допомогою антикорупційних зусиль та створення незалежної судової системи; і досягти економічного розвитку, що підтримується міжнародними програмами відновлення.
Але все це неможливо без реальних гарантій безпеки.
Такі гарантії можуть включати:
• вступ України до НАТО;
• розміщення ядерної зброї на території України;
• розміщення сильного міжнародного військового контингенту, здатного стримувати росію.
Сьогодні ці теми навіть не обговорюються, а це означає, що війна, швидше за все, продовжиться - не лише у військовому плані, а й у політичному та економічному, адже росія може змінити свої методи, та її мета залишається незмінною.
У цих умовах нашою головною політичною метою має стати позбавлення росії можливості вести майбутню агресію проти України."
"Ми також зрозуміли, що постійно залежати від постачання зброї західними партнерами неможливо."
"Нарешті після того, як наслідки ухвалених рішень у сфері мобілізації почали завдавати непомірної шкоди, все стало на свої місця."
"Слабкого... ворога можна перемагати, знищивши його збройні сили. Але лінія найменшого опору до перемоги може пройти через певне затягування війни, що може призвести до політичного розпаду ворога. Сильну і значну державу навряд чи можна повалити методами розгрому без виснаження"
"Слід пам'ятати головне: операції стратегії виснаження - це не стільки безпосередні етапи досягнення кінцевої військової мети, скільки етапи розгортання матеріальної переваги, що зрештою позбавить ворога передумов для успішного опору.Ось і відповідь на запитання, скільки коштуватиме збиття 9 000 повітряних цілей, які щомісяця отримує Україна. Це і є реалізацією стратегії виснаження.
Проте війна на виснаження ведеться і на політичному фронті. Де, як я вже казав, головним є народ України і його здатність до опору через залучення до мобілізації. А отже шлях до політичного розпаду стає дедалі очевиднішим"
"Наприклад, так вже швидко спрогнозований мир в Україні поставить досить жорсткі питання в Росії про кількість людських втрат - це буде пояснити так само важко, як і пояснити корупцію в Україні сьогодні."
"війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої"Так було у Другій світовій, але це рідкісний виняток"
"Разом з тим мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян."
Отжалко шо він утік з України
До нормальних маю питання - вам що, все одно?
Ви настільки нейтральні та одноклітинні, що вам все одно, що буде далі?
Сподіваєтеся, що "руські" вас не тронуть?
Закінчимо зараз на умовах маскви - через рік почнеться знову.
Як ви собі взагалі уявляєте добровільну здачу Краматорська чи Слов'янська?
Це великі міста. В кожному зараз десь по 100 000 населення.
Ви взагалі знаєте, скільки тут мирних цивільних людей?
І фактично усі вони проукраїнські.
Це буде абсолютний геноцид. Самий натуральний геноцид.
Ви що, думаєте, ми військові не хочемо додому?
Нам що, більше займатися нічим?
(до речі, якщо підемо на мир на російських умовах - за інвестиційний клімат та відбудову можна забути. Ніхто фінансувати не буде, бо ризики).
Вважаєте, воно якось само собою перемелеться?
Що було у Бучі, що було в Ізюмі - знаєте?
Так само буде і в ваших містах та селах.
Це ганебна смерть на колінах.
Тому, зчепляємо зуби та воюємо далі.
Можливо, перефарбувалися.
Пригадую, якийсь піддатий мужик мого віку прицепився "кагда оно всьо закончіцца?"
Не витримав, наїхав - а де ти був в 2014-му? Що робив?
-та нєт, я нє поддєрживал..
-ага. Усі ви не підтримували.
Таке саме чмо, як і той коментатор "ярослав", що вище відповів.
Далее с 2024 года началась новая фаза войны - на истощение, которая может длиться долго. Залужный не исключил, что если Украина будет настаивать только на прекращении огня или временном перемирии, и не будет думать о своем будущем, тогда война может продолжаться до 2034 года или дольше.