Новости Мирный план Залужный о потерях Украины
3 306 77

[DRAFT] Предпосылок для прекращения войны нет. Мир, даже временный, дает шанс на изменения и восстановление, - Залужный

Залужный о войне и мире

Даже длительная пауза в боевых действиях без окончательной победы Украины могла бы открыть возможности для восстановления и возвращения людей домой, однако существует опасность, что поспешное заключение мира обернется угрозой для государственного суверенитета.

Об этом пишет посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

Формируя политическую цель войны, важно помнить, что война не всегда заканчивается победой одной стороны и поражением другой. Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн заканчивается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другими вариантами. Итак, когда мы говорим о победе, нужно честно сказать так: победа - это распад Российской империи, а поражение - полная оккупация Украины из-за ее распада. Все остальное - просто продолжение войны.

Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе - распаду Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан", - отметил он.

Также Залужный отметил, что можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства благодаря инновациям и технологиям.

По словам Залужного, по состоянию на конец 2025 года война в Украине "все больше имеет признаки мировой".

Украина в сложнейшем положении

"Украина находится в чрезвычайно сложном положении, где за быстрым миром точно последует только сокрушительное поражение и потеря независимости. Однако, как показало время, и его достичь не удалось", - отмечает посол.

По его мнению, быстро спрогнозированный мир в Украине поставит жесткие вопросы в России о количестве человеческих потерь - "это будет объяснить так же трудно, как и объяснить коррупцию в Украине сегодня". Поэтому именно ситуация на политическом фронте в России не допустит этого без значительных уступок или полного поражения с украинской стороны.

"Сегодня трудно сказать, понимают ли это посредники, которые пытаются нарисовать сценарии для Украины. Но тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, - очевиден", - пишет Залужный.

Есть ли предпосылки для прекращения войны?

По мнению бывшего главнокомандующего, для прекращения войны сегодня "предпосылки отсутствуют".

Кроме того, "в условиях, когда уже не существует понятия международного права и системы поддержки этого права, заключение таких соглашений без создания гарантий долгосрочной безопасности абсолютно невозможно".

"Такими гарантиями безопасности могли быть: вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение крупного, способного противостоять России военного контингента. Однако сегодня об этом не идет речи. А с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны - участницы НАТО или другой, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос принципиально не может рассматриваться", - говорится в тексте.

"А значит, вероятно, война будет продолжаться. И не только в военной, но и в политической и экономической сферах", - прогнозирует Залужный.

В то же время, по его мнению, "едва ли не главной" политической целью для Украины является лишение России возможности совершать акты агрессии против Украины в обозримой перспективе.

Автор: 

+11
Вибачте пане генерале ,а хто переміг в Корейській війні в 1953 році ? я був про вас кращої думки ,а ви такий самий як Сирник ,воюватимемо до останнього українця ,видно ,що в Великобританії ви вже втратили почуття реальності ,випустили 18-22 річних , резерву немає ,хто ж вам тоді воювати буде - пенсіонери ? Як кажуть -"не створи собі кумира і не стань в черговий раз на граблі ,бо боляче отримаєш по лобі. "
показать весь комментарий
30.11.2025 10:53 Ответить
+10
Що, обшуки в Охфісі закінчились? Знов борзіємо?
показать весь комментарий
30.11.2025 10:50 Ответить
+10
Ну ,да . Это ж этот тип погнал колонами в контрнаступ . У нас в полку за неделю пехоты не стало ,когда погнали в бестолковые штурмы на мины и пулеметы пидоров. Именно из за действий этого типа ,который сейчас в Лондоне разглагольствует,а я простым солдатом скоро 4 года как в окопах,мы сейчас в такой жопе. Ничуть не лучше он сырского или других совковых генералов.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:02 Ответить
Безумовно так , президенте .
показать весь комментарий
30.11.2025 10:45 Ответить
Ну ,да . Это ж этот тип погнал колонами в контрнаступ . У нас в полку за неделю пехоты не стало ,когда погнали в бестолковые штурмы на мины и пулеметы пидоров. Именно из за действий этого типа ,который сейчас в Лондоне разглагольствует,а я простым солдатом скоро 4 года как в окопах,мы сейчас в такой жопе. Ничуть не лучше он сырского или других совковых генералов.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:02 Ответить
Дорогий цензор, з великою повагою , але в мене є пропозиція !
от наприклад якщо москвороті дебіли пишуть на нарєчії додати скрипт на сайт який автоматично це лайно перекладає на староруську/українську ...
Цеж булоб прекрасно погодьтеся
показать весь комментарий
30.11.2025 11:08 Ответить
А может над ним еще и зеленый козел стоит? Или ты сидел в ставке когда решения на штурм принимались?
показать весь комментарий
30.11.2025 11:20 Ответить
тобто якщо твій начальник накаже тобі вбити когось - ти виконаєш наказ. так і запишемо, що у Alex Best - душа кацапська
показать весь комментарий
30.11.2025 11:55 Ответить
До сегодняшнего дня всем не нравился Сырский. С этого момента-уже и Залужный. Ваше предложение, панове?
показать весь комментарий
30.11.2025 11:46 Ответить
Поміняти зе і Сирського на коаліцію нацʼєдності та Драпатого.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:50 Ответить
Угу. Драпатый здобуде победу. С кем? С сотнями тысяч дезертиров, с дырами в обороне, из сотнями тысяч ухилянтов? При всём уважении к самому генералу
показать весь комментарий
30.11.2025 11:54 Ответить
🤣🤣🤣***********....він інвалід -здоров"я не дозволить
показать весь комментарий
30.11.2025 11:03 Ответить
А де ти тут Зеленського побачив?
показать весь комментарий
30.11.2025 11:13 Ответить
Тоді виходимо на кордони 91 року і забираємо Крим! Так а питання ким? А то з Лондона триндіти можна що хочеш
показать весь комментарий
30.11.2025 10:45 Ответить
Що, обшуки в Охфісі закінчились? Знов борзіємо?
показать весь комментарий
30.11.2025 10:50 Ответить
О ботва зелена повилазила, кинули кістку?
показать весь комментарий
30.11.2025 10:51 Ответить
Він нічого не писав про кордони 1991 і про Крим. А триндите тут тільки ви. Конкретно, з чим саме ви не згідні у цій статті?
показать весь комментарий
30.11.2025 11:00 Ответить
Ти лише заголовок прочитав?
показать весь комментарий
30.11.2025 11:28 Ответить
Загроза для суверенітету України сталася в 2019 році, якщо залужний не знав, і йде планомірна здача України в компанії вже зебобік+сирок.
показать весь комментарий
30.11.2025 10:47 Ответить
Ні. Загроза стала ще коли кацапи на Тузлу ротяку відкрили. Отоді вже треба бкло їх сцяним ганчір'ям по морді бити..а зараз вони охаміли..
показать весь комментарий
30.11.2025 10:52 Ответить
Так Кучма тоді дав ***** просратися. Але потім чомусь почали розпродавати озброєння і знищувати армію, наче подуріли.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:18 Ответить
Ось і генерал сказав те, навіть за натяк на що тут нещадно банили. Перемир'я - шанс для України.
показать весь комментарий
30.11.2025 10:51 Ответить
Все точно за палестинськими методичками: там також сидять на розбомбленій власній території, але постійно говорять про "країну від ріки до моря" і воюють вічно. Підозрюю що їх автор один і той же.
показать весь комментарий
30.11.2025 10:51 Ответить
Залужний має бачення на роки вперед, а не як 'гундосий недоумок' на день-два.
І жінку не посилає скуповувати нерухомість в ОАЕ
показать весь комментарий
30.11.2025 10:52 Ответить
тільки бачивши кацапську техніку по периметру кордону рекомендував не піддаватись паніці !
показать весь комментарий
30.11.2025 11:01 Ответить
🤣🤣бачення в нього тепер краще--як не як окуляри надів... Доктор філософії і права...*****
показать весь комментарий
30.11.2025 11:17 Ответить
Залежний це той же строк тільки в профіль, дарма на нього так багато надрачують, потрібно в корінні міняти всю оцю совкову систему управління армії
показать весь комментарий
30.11.2025 10:52 Ответить
А ми зможемо знову зібрати мільйонну армію? Нас стало менше, молодь Зеля відправив по Европах, хто там повернеться воювати.... З РФ знімуть санкції, це вона буде економічно зростати...
показать весь комментарий
30.11.2025 10:53 Ответить
Повір, в Росії навіть при справжній зупинці війни буде економічний коллапс.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:24 Ответить
Вибачте пане генерале ,а хто переміг в Корейській війні в 1953 році ? я був про вас кращої думки ,а ви такий самий як Сирник ,воюватимемо до останнього українця ,видно ,що в Великобританії ви вже втратили почуття реальності ,випустили 18-22 річних , резерву немає ,хто ж вам тоді воювати буде - пенсіонери ? Як кажуть -"не створи собі кумира і не стань в черговий раз на граблі ,бо боляче отримаєш по лобі. "
показать весь комментарий
30.11.2025 10:53 Ответить
Він якось казав журналістам, що якщо треба буде, то наші жінки будуть воювати щоб Європа була в безпеці.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:51 Ответить
Щось у кандидата в президенти все в осяжній перспективі !
показать весь комментарий
30.11.2025 10:53 Ответить
Як на мене кращий президент це був Порошенко, ще вистачить ума у нарада вибрати військового в президенти.
показать весь комментарий
30.11.2025 10:53 Ответить
Не Було кращих президентів , кожен з них вніс свою лєпту у знищення України , і навіть Порошенко тим , що не змінив ми тему , а зберіг її і очолив. Саме це і призвело до того , що йому перестали вірити і обрали іншого. Спрацювало - хто завгодно , але не Порошенко. І це вже не виправиш. Бо в нього був шанс який він просрав.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:01 Ответить
Видання The Telegraph опублікувало https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/11/29/ukraine-chance-political-change-after-war-ambassador/ статтю колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який зараз обіймає посаду посла України в Сполученому Королівстві Великобританія.

@ (в перекладі):
«Знання політичної мети війни дозволяє нам зрозуміти, що робить ворог і як ми маємо реагувати.
Війна в Україні триває вже 12 років - починаючи з окупації Криму 2014 року. Політична мета росії є абсолютно зрозумілою: ліквідація України як незалежної держави. Розуміння цього має стати основою стратегії, спрямованої збереження нашої державності.
Ми знаходимося в дуже складній ситуації, коли поспішний мир призведе лише до нищівної поразки та втрати незалежності.
Я став головнокомандувачем Збройних Сил України в серпні 2021 року. Хоча армія зазнавала трансформації та набувала бойового досвіду, вона все ще стикалася з численними проблемами. Водночас росія швидко розширювала чисельність своєї армії, своєї техніки та свого бюджету - збільшуючи інвестиції рік у рік у свій військово-промисловий сектор та активно накопичуючи зброю.
В Україні відбувалося протилежне: 2021 року армія отримала навіть менше фінансування, ніж минулого року. В результаті до початку повномасштабної війни у ​​2022 році наші сили зіткнулися з гострим дефіцитом - як у живій силі, так і у зброї та ***********.
На початку 2022 року Генеральний штаб розробив розрахунки, які показують, що для повного відбиття агресії, включаючи поповнення ракетних систем і ***********, були потрібні десятки мільярдів фунтів стерлінгів, яких у країни просто не було. Невдовзі після цього російські танки перетнули кордон.
За словами російського військового теоретика Олександра Свечіна, існує дві стратегії досягнення політичної мети: «знищення» та «виснаження». Початкова стратегія росії - "стратегія знищення" - передбачала швидкий удар по Києву у поєднанні з паралельними нападами на інших напрямках.
Але цей план провалився. Героїзм українських громадян уможливив перемогу, яка, незважаючи на важкі втрати та втрату частини території, врятувала державу і дала нам найголовніше - можливість продовжувати боротьбу та встановити мир на наших власних умовах.
Після цього ворог перейшов до стратегії виснаження. У 2023 році росія побудувала величезні оборонні лінії, що, з одного боку, заважали нашому наступу, а з іншого - віддаляли нас від наших основних стратегічних цілей.
У той самий момент, коли Україна просувалась, росія переходила до економіки воєнного часу, посилюючи агресивну пропаганду, зміцнюючи правові рамки та створюючи стратегічні резерви - переводячи війну в нову виснажливу фазу, до якої, як і 2022 року, ми знову були не готові.
Події 2024-2025 років, незважаючи на невеликі локальні успіхи, демонструють, що ця стратегія є надзвичайно ефективною для росії у досягненні її політичної мети.
Однак війна на виснаження відбувається не лише у військовій галузі - вона включає також політичні та економічні фронти. Військові операції важливі, але вони не є заключним етапом досягнення політичної мети.
Наприклад, навіть якби росія повністю окупувала Донецьку область, війна не закінчилася б, оскільки політична мета росії - знищення України - все одно залишилася б невиконаною, бо росія прагне одночасної руйнації військових, економічних і політичних стовпів України.
Без загального бачення нової архітектури безпеки Європи, твердих гарантій безпеки та реальної фінансової підтримки існує ризик того, що ця війна може перерости у набагато ширший конфлікт - потенційно спробу завоювати Східну Європу.
Війна не завжди закінчується перемогою однієї сторони та поразкою іншої. Українці виборюють повну перемогу, але ми не можемо виключити сценарій, за якого війна закінчиться протягом тривалого часу.
Мир навіть при очікуванні майбутньої війни створює можливість для політичних перетворень, серйозних реформ, економічного зростання, повномасштабної національної реконструкції та повернення громадян.
Також можна сформувати безпечну, технологічно розвинену державу; зміцнити інститути правосуддя за допомогою антикорупційних зусиль та створення незалежної судової системи; і досягти економічного розвитку, що підтримується міжнародними програмами відновлення.
Але все це неможливо без реальних гарантій безпеки.
Такі гарантії можуть включати:
• вступ України до НАТО;
• розміщення ядерної зброї на території України;
• розміщення сильного міжнародного військового контингенту, здатного стримувати росію.
Сьогодні ці теми навіть не обговорюються, а це означає, що війна, швидше за все, продовжиться - не лише у військовому плані, а й у політичному та економічному, адже росія може змінити свої методи, та її мета залишається незмінною.
У цих умовах нашою головною політичною метою має стати позбавлення росії можливості вести майбутню агресію проти України."
показать весь комментарий
30.11.2025 10:55 Ответить
Єдиним способом перемогти , для України є побудувати сильну і успішну державу , на яку будуть боятись напасти. Але це неможлива з тією політичною системою що в нас є і з тими політиками , які зараз мають шанс бути обраними. Про Залужного я нічого сказати не можу , він усе правильно говорить , але його дії показали , що він не зміг протистояти цій системі і цим політикам. , і це наводить на роздуми , чи зможе він у разі обрання зламати цю систему і побудувати іншу , чи буде як Ющенко сидіти як миша і проґавить шанс. Це основне питання. Більше ніхто не має шансу бути обраним з тих хто хоче і може щось змінити.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:09 Ответить
Трампонам це розкажи Валєра. Судячи з усього ці тварюки налаштовані примусити жертву агресії до капітуляції, а агресора поцілувати в сраку. Позорисько на віки.
показать весь комментарий
30.11.2025 10:57 Ответить
Вот ключові тези с цієї фактично програмної статі кандидата.

"Ми також зрозуміли, що постійно залежати від постачання зброї західними партнерами неможливо."

"Нарешті після того, як наслідки ухвалених рішень у сфері мобілізації почали завдавати непомірної шкоди, все стало на свої місця."

"Слабкого... ворога можна перемагати, знищивши його збройні сили. Але лінія найменшого опору до перемоги може пройти через певне затягування війни, що може призвести до політичного розпаду ворога. Сильну і значну державу навряд чи можна повалити методами розгрому без виснаження"



"Слід пам'ятати головне: операції стратегії виснаження - це не стільки безпосередні етапи досягнення кінцевої військової мети, скільки етапи розгортання матеріальної переваги, що зрештою позбавить ворога передумов для успішного опору.Ось і відповідь на запитання, скільки коштуватиме збиття 9 000 повітряних цілей, які щомісяця отримує Україна. Це і є реалізацією стратегії виснаження.

Проте війна на виснаження ведеться і на політичному фронті. Де, як я вже казав, головним є народ України і його здатність до опору через залучення до мобілізації. А отже шлях до політичного розпаду стає дедалі очевиднішим"

"Наприклад, так вже швидко спрогнозований мир в Україні поставить досить жорсткі питання в Росії про кількість людських втрат - це буде пояснити так само важко, як і пояснити корупцію в Україні сьогодні."

"війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої"Так було у Другій світовій, але це рідкісний виняток"

"Разом з тим мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян."
показать весь комментарий
30.11.2025 10:58 Ответить
Сказано ж усім-міських більше не буде.Буде просто піздєц
показать весь комментарий
30.11.2025 11:01 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2025 11:02 Ответить
Маючи такого героя генерала нам немає шо боятись...
Отжалко шо він утік з України
показать весь комментарий
30.11.2025 11:04 Ответить
Можна подробиці про "утік"? Дуже цікаво. Подали в міжнародний розшук?
показать весь комментарий
30.11.2025 11:28 Ответить
Ну а як можна назвати командувача який прикинувся інвалідом і кинув свою армію ???
показать весь комментарий
30.11.2025 11:34 Ответить
Залежний прокинувся, текст йому напевно підрахуй написав.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:06 Ответить
На рахунок першого комента ^Безумовно так , президенте ^ https://tsn.ua/exclusive/golovnokomanduvach-zsu-zayaviv-scho-viyskovoyi-zagrozi-vid-rosiyi-********-zaraz-nemaye-1969048.html
показать весь комментарий
30.11.2025 11:09 Ответить
https://news.depo.ua/ukr/news/skhozhe-na-psikhologichniy-tisk-golovnokomanduvach-zsu-kazhe-shcho-zaraz-zagrozi-vtorgnennya-rf-nemae-202202041420329

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3397551-zaluznij-pro-peresuvanna-vijsk-rf-ne-pidgotovka-do-nastupu-a-psihologicnij-tisk.html
показать весь комментарий
30.11.2025 11:10 Ответить
Розумію, що половина коментаторів - рашистські боти.
До нормальних маю питання - вам що, все одно?
Ви настільки нейтральні та одноклітинні, що вам все одно, що буде далі?
Сподіваєтеся, що "руські" вас не тронуть?
Закінчимо зараз на умовах маскви - через рік почнеться знову.
Як ви собі взагалі уявляєте добровільну здачу Краматорська чи Слов'янська?
Це великі міста. В кожному зараз десь по 100 000 населення.
Ви взагалі знаєте, скільки тут мирних цивільних людей?
І фактично усі вони проукраїнські.
Це буде абсолютний геноцид. Самий натуральний геноцид.

Ви що, думаєте, ми військові не хочемо додому?
Нам що, більше займатися нічим?
(до речі, якщо підемо на мир на російських умовах - за інвестиційний клімат та відбудову можна забути. Ніхто фінансувати не буде, бо ризики).

Вважаєте, воно якось само собою перемелеться?
Що було у Бучі, що було в Ізюмі - знаєте?
Так само буде і в ваших містах та селах.
Це ганебна смерть на колінах.

Тому, зчепляємо зуби та воюємо далі.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:09 Ответить
Не шановний сектанте війни до "повної перемоги", варіанту "закінчити на умовах України" не існує. Є лише поганий і дуже поганий варіанти.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:16 Ответить
как пагодка в масквє, мразота?
показать весь комментарий
30.11.2025 11:22 Ответить
не звизди
показать весь комментарий
30.11.2025 11:26 Ответить
А ти походу дуже зелений сектант....
показать весь комментарий
30.11.2025 11:34 Ответить
В 2014 році Слов'янськ теж був" проукраїнським ",чи вам нагадати як біля Краматорська місцеві жителі перегороджували дорогу ЗСУ і захоплювали БМД ,що вже забулося ,а воно є .тільки пішло до відповідного часу в підпілля.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:20 Ответить
Яке ти топ.риле, мабуть за зєрмака голосував
показать весь комментарий
30.11.2025 11:23 Ответить
Теж цікаво. Але майже усі між собою спілкуються українською. Саме між собою, а не з нами, військовими.
Можливо, перефарбувалися.
Пригадую, якийсь піддатий мужик мого віку прицепився "кагда оно всьо закончіцца?"
Не витримав, наїхав - а де ти був в 2014-му? Що робив?
-та нєт, я нє поддєрживал..
-ага. Усі ви не підтримували.
====
Таке саме чмо, як і той коментатор "ярослав", що вище відповів.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:25 Ответить
І цей "батько нації" фантазує про якісь гарантії,якусь ядерну зброю...а виглядав наче притомним...
показать весь комментарий
30.11.2025 11:17 Ответить
Добре, що ти зразу виглядаєш як дєрьмо кацапське
показать весь комментарий
30.11.2025 11:21 Ответить
І про "членство України в НАТО " ,дійсно Залужний втратив почуття реальності.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:22 Ответить
Ще один задн.приводний, хто з вас сьогодні в юбці?
показать весь комментарий
30.11.2025 11:24 Ответить
Ще один диванний вояка за "перемогу " і "кордони 91 року " а замість мізків - гівно.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:26 Ответить
Ну так-то він вірно каже. Мирної угоди може й не бути. Он Японія досі де юре у війні з кацапнею, мир вони не підписували. А без перемир'я і головне (!) перевиборів - Україні труба. Гундосий імбецил - недієздатний, більш того - ворог, який знищує країну зсередини. І єдиний шанс вижити - це лайно прибрати конституційно, а для цього треба припиненя вогню. ДумайТЕ.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:21 Ответить
Так в Корейській війні 1953 року теж не було мирної угоди ,а лише перемир'я і живуть вже 70 з гаком років без війни.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:24 Ответить
еще один флюгер, пару месяцев назад говорил воевать будет до 2034, сегодня уже мир нужен как никогда .
показать весь комментарий
30.11.2025 11:22 Ответить
Ти ж не триздун, в тебе і пруфи є
показать весь комментарий
30.11.2025 11:25 Ответить
https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-zaluzhnyy-ne-isklyuchil-chto-voyna-prodlitsya-do-2034-goda-13077372.html

Далее с 2024 года началась новая фаза войны - на истощение, которая может длиться долго. Залужный не исключил, что если Украина будет настаивать только на прекращении огня или временном перемирии, и не будет думать о своем будущем, тогда война может продолжаться до 2034 года или дольше.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:29 Ответить
Війну зараз не можна закінчувати. ВПК ********** вже повністю налаштований на цілодобове виробництво зброї. Вони просто наповнять арсенали і продовжать. Але за до кінця 2027 ситуація в економіці ********** досягне стану колапсу. Всі ознаки цього вже є. Потрібно "з відразою в душі робити те що вимагає обовязок", а саме знищувати окупантів і їх економіку. І врешті все для нас буде добре! Їм доведеться тікати з України бо в самому ********** почнеться громадянська війна. Колонії нещадно грабує москва. Всі економічні та людські ресурси з колоній москва визискує на війну. Врешті регіони змушені будуть повстати проти московітів або здохнути. В москві та пітері життя не змінилось за роки війни - в ресторанах лише краще стали годувати як свідчать іноземці після відвідин москви. Навіть дівки стали дешевші. А в провінціях потроху починають недоїдати і влазити в неоплатні борги. Місцеві еліти вже готуються до збройного захисту свого від загребущих лап московитів...
показать весь комментарий
30.11.2025 11:32 Ответить
Подушечку поправ ..а то скотишся з дивану
показать весь комментарий
30.11.2025 11:37 Ответить
Можливо, окрім перегляду зомбімарафону та читання телеграм-помийок з жОПи, варто пошукати інші джерела інформації???
показать весь комментарий
30.11.2025 11:39 Ответить
Я не користуюсь соціальними мережами зовсім і телевізора в мене немає теж. Зате я вільно читаю англійською.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:54 Ответить
Тоді логічніше укласти мир і почекати до 2027 року? Багато тисяч людей залишаться живі.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:40 Ответить
Логіка то не ваше. Співчуваю.
показать весь комментарий
30.11.2025 11:52 Ответить
Як думаєте, де проходитиме лінія фронту наприкінці 2027 року?
показать весь комментарий
30.11.2025 11:55 Ответить
Щоб зрозуміти суть цієї статті, необхідно пам'ятати, що Залужний є такою самою креатурою британців, як і зелений мародер, тобто апріорі є виразником концепції війни з кацапами до останнього українця. Звідси й сентенції на кшалт того що для припинення війни сьогодні "відсутні передумови". Ось тільки при цьому ніякого навіть гіпотетичного плану перемоги над ворогом не наводиться, окрім відвертої маячні типу того, що "політичною(!!!) метою для України є позбавлення Росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі"
показать весь комментарий
30.11.2025 11:33 Ответить
100%
показать весь комментарий
30.11.2025 11:39 Ответить
все просто ...зеленському 🤡 треба йти у відставку ,за станом здоров'я , бо якшо залишиться від України те шо він планує залишити для українців , він просто не розуміє ,шо з ним станеться , він позаздріть кадафі !!! ...
показать весь комментарий
30.11.2025 11:37 Ответить
Він спокійно поїде в Лондон..до господарів
показать весь комментарий
30.11.2025 11:40 Ответить
ніт він спокійно не поїде ,бо він навіть не зміг покинути Україну ,у перший день війни 22р...його взяли за хобот ,завернули , та змусили сідіти на Банкової , правильні люди ...
показать весь комментарий
30.11.2025 11:43 Ответить
От до тихот ті правильні люди його і вивезуть-справу свою він виконав добре
показать весь комментарий
30.11.2025 11:48 Ответить
Понятно, пан генерал на выборы собрался интересно, повезёт когда-нибудь Украине с властью или это наш крест...
показать весь комментарий
30.11.2025 11:45 Ответить
Це він Перед господарями вислужується ... На вибори з гаслом про продовдення війни тільки недорозвинутий піде
показать весь комментарий
30.11.2025 11:50 Ответить
 
 