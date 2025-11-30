[DRAFT] Предпосылок для прекращения войны нет. Мир, даже временный, дает шанс на изменения и восстановление, - Залужный

Даже длительная пауза в боевых действиях без окончательной победы Украины могла бы открыть возможности для восстановления и возвращения людей домой, однако существует опасность, что поспешное заключение мира обернется угрозой для государственного суверенитета.

Об этом пишет посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для LIGA.net

Формируя политическую цель войны, важно помнить, что война не всегда заканчивается победой одной стороны и поражением другой. Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн заканчивается либо взаимным поражением, либо каждый уверен, что победил, либо другими вариантами. Итак, когда мы говорим о победе, нужно честно сказать так: победа - это распад Российской империи, а поражение - полная оккупация Украины из-за ее распада. Все остальное - просто продолжение войны. Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе - распаду Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан", - отметил он.

Также Залужный отметил, что можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства благодаря инновациям и технологиям.

По словам Залужного, по состоянию на конец 2025 года война в Украине "все больше имеет признаки мировой".

Украина в сложнейшем положении

"Украина находится в чрезвычайно сложном положении, где за быстрым миром точно последует только сокрушительное поражение и потеря независимости. Однако, как показало время, и его достичь не удалось", - отмечает посол.

По его мнению, быстро спрогнозированный мир в Украине поставит жесткие вопросы в России о количестве человеческих потерь - "это будет объяснить так же трудно, как и объяснить коррупцию в Украине сегодня". Поэтому именно ситуация на политическом фронте в России не допустит этого без значительных уступок или полного поражения с украинской стороны.

"Сегодня трудно сказать, понимают ли это посредники, которые пытаются нарисовать сценарии для Украины. Но тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, - очевиден", - пишет Залужный.

Есть ли предпосылки для прекращения войны?

По мнению бывшего главнокомандующего, для прекращения войны сегодня "предпосылки отсутствуют".

Кроме того, "в условиях, когда уже не существует понятия международного права и системы поддержки этого права, заключение таких соглашений без создания гарантий долгосрочной безопасности абсолютно невозможно".

"Такими гарантиями безопасности могли быть: вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение крупного, способного противостоять России военного контингента. Однако сегодня об этом не идет речи. А с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны - участницы НАТО или другой, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос принципиально не может рассматриваться", - говорится в тексте.

"А значит, вероятно, война будет продолжаться. И не только в военной, но и в политической и экономической сферах", - прогнозирует Залужный.

В то же время, по его мнению, "едва ли не главной" политической целью для Украины является лишение России возможности совершать акты агрессии против Украины в обозримой перспективе.