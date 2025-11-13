Уставшая Украина и сдержанные США свидетельствуют о том, что время - на стороне россиян, - Залужный

Без значительного внешнего давления или внутренних потрясений руководство РФ, вероятно, будет продолжать войну долго.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время дискуссии в Eastern Flank Institute.

Он подчеркнул важность объединиться в сопротивлении агрессору, развивать технологии и победить коррупцию.

"Мы должны стать сильными, чтобы выжить и чтобы у наших детей было будущее.



Россия не готовится к завершению войны, наоборот - она готовится к длительному противостоянию. Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные Соединенные Штаты свидетельствуют о том, что время на стороне россиян", - считает Залужный.

По его словам, без значительного внешнего давления или внутренних потрясений руководство России, скорее всего, будет продолжать войну долго, адаптируясь, маневрируя и принимая потери, чтобы достичь целей, которые остаются неизменными.

"Нам нужен стратегический сдвиг - не полный отказ от тактики истощения, а интеграция в более широкий и активный план именно через инновации и технологии", - подытожил экс-главнокомандующий ВСУ.

