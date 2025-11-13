Уставшая Украина и сдержанные США свидетельствуют о том, что время - на стороне россиян, - Залужный
Без значительного внешнего давления или внутренних потрясений руководство РФ, вероятно, будет продолжать войну долго.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время дискуссии в Eastern Flank Institute.
Он подчеркнул важность объединиться в сопротивлении агрессору, развивать технологии и победить коррупцию.
"Мы должны стать сильными, чтобы выжить и чтобы у наших детей было будущее.
Россия не готовится к завершению войны, наоборот - она готовится к длительному противостоянию. Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные Соединенные Штаты свидетельствуют о том, что время на стороне россиян", - считает Залужный.
По его словам, без значительного внешнего давления или внутренних потрясений руководство России, скорее всего, будет продолжать войну долго, адаптируясь, маневрируя и принимая потери, чтобы достичь целей, которые остаются неизменными.
"Нам нужен стратегический сдвиг - не полный отказ от тактики истощения, а интеграция в более широкий и активный план именно через инновации и технологии", - подытожил экс-главнокомандующий ВСУ.
Україна - було 44.5 -> стало 25
РФ було 144 -> стало 144 ( 1 млн виїхало 1 млн померли, що легко компенсували окупованими територіями, лише дітей під сотню тисяч вивезли собі)
А тепер продовжте що на 10 років. Україна буде або пустелею безлюдно або заселена індусами.
Ось вам і вся відповідь що далі
За словами посадовця в коментарі виданню, якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну.
Кожен рік бібісі , на передодні зими , робить апокаліптичний прогноз для України .
Це вже як якась традиція .
https://ukranews.com/ua/news/1097935-dity-z-5-rokiv-mayut-gotuvatysya-shhob-buty-zahysnykamy-*******-i-chastynoyu-natsionalnogo-sprotyvu Заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Швайка вважає, що дітей мають готувати до захисту країни та національного спротиву, починаючи із дитсадка
