РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12142 посетителя онлайн
Новости
2 584 24

Уставшая Украина и сдержанные США свидетельствуют о том, что время - на стороне россиян, - Залужный

Залужный: Россия не готовится к завершению войны

Без значительного внешнего давления или внутренних потрясений руководство РФ, вероятно, будет продолжать войну долго.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время дискуссии в Eastern Flank Institute.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул важность объединиться в сопротивлении агрессору, развивать технологии и победить коррупцию.

"Мы должны стать сильными, чтобы выжить и чтобы у наших детей было будущее.

Россия не готовится к завершению войны, наоборот - она готовится к длительному противостоянию. Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные Соединенные Штаты свидетельствуют о том, что время на стороне россиян", - считает Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров использует советские тактики, чтобы прикрывать агрессию РФ, - Залужный

По его словам, без значительного внешнего давления или внутренних потрясений руководство России, скорее всего, будет продолжать войну долго, адаптируясь, маневрируя и принимая потери, чтобы достичь целей, которые остаются неизменными.

"Нам нужен стратегический сдвиг - не полный отказ от тактики истощения, а интеграция в более широкий и активный план именно через инновации и технологии", - подытожил экс-главнокомандующий ВСУ.

Читайте: Залужный впервые прокомментировал свою "причастность" к подрыву "Северных потоков"

Залужный: Россия не готовится к завершению войны

Автор: 

Залужный Валерий (694)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Чим довше зеленський і його шобла залишатимуться при владі, тим більше час гратиме на виснаження саме нашої країни!
показать весь комментарий
13.11.2025 10:55 Ответить
+5
На твоїй парашії 144 мільонів не було. Оцінки різняться десь від 80 до 120.
показать весь комментарий
13.11.2025 11:02 Ответить
+5
Чому цей генерал жодним чином не коментує розкрадання в енергетиці?Ілі єто другоє?
показать весь комментарий
13.11.2025 11:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безумовно так президенте
показать весь комментарий
13.11.2025 10:51 Ответить
"не кажи гоп - поки не перестрибнеш"
показать весь комментарий
13.11.2025 10:59 Ответить
Проще того окурка вбити , якщо США дозволить
показать весь комментарий
13.11.2025 10:51 Ответить
Цю війну вийграє або програє демографія

Україна - було 44.5 -> стало 25
РФ було 144 -> стало 144 ( 1 млн виїхало 1 млн померли, що легко компенсували окупованими територіями, лише дітей під сотню тисяч вивезли собі)

А тепер продовжте що на 10 років. Україна буде або пустелею безлюдно або заселена індусами.

Ось вам і вся відповідь що далі
показать весь комментарий
13.11.2025 10:53 Ответить
"Стало 25"- звідки інформація, чорт руснявий? Від соловйова чи кісельова?
показать весь комментарий
13.11.2025 10:58 Ответить
На твоїй парашії 144 мільонів не було. Оцінки різняться десь від 80 до 120.
показать весь комментарий
13.11.2025 11:02 Ответить
Чиї оцінки, телемарафону?
показать весь комментарий
13.11.2025 11:07 Ответить
забыл еще написать что санкции не работают и все задачи будут выполнены )
показать весь комментарий
13.11.2025 11:03 Ответить
Чим довше зеленський і його шобла залишатимуться при владі, тим більше час гратиме на виснаження саме нашої країни!
показать весь комментарий
13.11.2025 10:55 Ответить
⚡️росія хоче, щоб все на схід від Дніпра цієї зими замерзло, - BBC пише, що нас чекають надзвичайно важкі місяці через проблеми зі світлом.

За словами посадовця в коментарі виданню, якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну.
показать весь комментарий
13.11.2025 10:55 Ответить
Лохторат землюковича за це голосував
показать весь комментарий
13.11.2025 10:59 Ответить
та сколько уже было тяжелых зим ? и что то ****** не видно
показать весь комментарий
13.11.2025 10:59 Ответить
зими вже не ті
показать весь комментарий
13.11.2025 11:05 Ответить
Кожен рік кацапня - хоче покласти українські енергетику . І європейську до речі також .
Кожен рік бібісі , на передодні зими , робить апокаліптичний прогноз для України .
Це вже як якась традиція .
показать весь комментарий
13.11.2025 11:09 Ответить
Чому цей генерал жодним чином не коментує розкрадання в енергетиці?Ілі єто другоє?
показать весь комментарий
13.11.2025 11:06 Ответить
Можна прогнівити бубочку.
показать весь комментарий
13.11.2025 11:08 Ответить
Непридатний просто нагадує про себе, усі його коментарі не несуть ніякої важливої інформації чи сенсу.
показать весь комментарий
13.11.2025 11:12 Ответить
Розетки на місці- значить нічого не вкрадено.
показать весь комментарий
13.11.2025 11:21 Ответить
Крісло посла втратити не хоче....
показать весь комментарий
13.11.2025 11:22 Ответить
Він згадав про корупцію в Україні чи треба було переповідати увесь зміст плівок міндіча?
показать весь комментарий
13.11.2025 11:25 Ответить
"Втомлена Україна"...щось таке десь колись вже було...2019?...
показать весь комментарий
13.11.2025 11:14 Ответить
Пуйло треба налякати: якщо його самого дістати важко, то вбити когось із його найближчого оточення - члена кооперативу "озеро", якусь його шльондру чи когось із близьких родичів. Це буде йому дзвінок, бо провал економіки і зубожіння народу його не цікавлять. На худий кінець треба просто це оточення поливати брудом (придумувати неприглядні байки, як кацапи це роблять) на увесь світ, бо пуйло дуже чутливе до таких речей (для езотериків - Ваги дуже бояться осоромитися і втратити обличчя своє і своїх близьких). Лестощі Трампа на нього не подіяли, значить треба робити навпаки!
показать весь комментарий
13.11.2025 11:24 Ответить
Так як пан посол не може такий засіб боротьби з "першопричиною війни" оприлюднити, то пишу це за нього...
показать весь комментарий
13.11.2025 11:28 Ответить
Ми маємо стати сильними, щоб вижити і щоб в наших дітей було майбутнє Джерело: https://censor.net/ua/n3584824

https://ukranews.com/ua/news/1097935-dity-z-5-rokiv-mayut-gotuvatysya-shhob-buty-zahysnykamy-*******-i-chastynoyu-natsionalnogo-sprotyvu Заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Швайка вважає, що дітей мають готувати до захисту країни та національного спротиву, починаючи із дитсадка

Парам парам пам, фьють)
показать весь комментарий
13.11.2025 11:29 Ответить
 
 