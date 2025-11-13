Втомлена Україна та стримані США свідчать про те, що час на боці росіян, - Залужний

Без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво РФ, ймовірно, продовжуватиме війну довго.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час дискусії в Eastern Flank Institute.

Він наголосив на важливості об'єднатися у спротиві агресору, розвивати технології та побороти корупцію.

"Ми маємо стати сильними, щоб вижити і щоб в наших дітей було майбутнє.



Росія не готується до завершення війни, навпаки - вона готується до тривалого протистояння. Втомлена Україна, розділений Захід і стримані Сполучені Штати свідчать про те, що час на боці росіян", - вважає Залужний.

За його словами, без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії, швидше за все, продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними.

"Нам потрібен стратегічний зсув – не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий і активний план саме через інновації та технології", - підсумував ексголовнокомандувач ЗСУ.

