Втомлена Україна та стримані США свідчать про те, що час на боці росіян, - Залужний

Залужний: Росія не готується до завершення війни

Без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво РФ, ймовірно, продовжуватиме війну довго.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час дискусії в Eastern Flank Institute.

Він наголосив на важливості об'єднатися у спротиві агресору, розвивати технології та побороти корупцію.

"Ми маємо стати сильними, щоб вижити і щоб в наших дітей було майбутнє.

Росія не готується до завершення війни, навпаки - вона готується до тривалого протистояння. Втомлена Україна, розділений Захід і стримані Сполучені Штати свідчать про те, що час на боці росіян", - вважає Залужний.

За його словами, без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії, швидше за все, продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними.

"Нам потрібен стратегічний зсув – не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий і активний план саме через інновації та технології", - підсумував ексголовнокомандувач ЗСУ.

Топ коментарі
+14
На твоїй парашії 144 мільонів не було. Оцінки різняться десь від 80 до 120.
13.11.2025 11:02 Відповісти
+13
Чим довше зеленський і його шобла залишатимуться при владі, тим більше час гратиме на виснаження саме нашої країни!
13.11.2025 10:55 Відповісти
+13
Чому цей генерал жодним чином не коментує розкрадання в енергетиці?Ілі єто другоє?
13.11.2025 11:06 Відповісти
Ні, не совпадєніє.
Русня може казати правду (раптово), коли це вигідно.
Про корупцію - наратив збігається з правдою, тому це не тільки руснявий наратив, а і констатація факту.
А от про "украіна - ето ісключітєльно антіросійскій проєкт запада" (інший наратив: украіну создал чЛєнін; і як воно суміщається, хз) - це фантазії русні.
13.11.2025 16:03 Відповісти
"Наратив збігається з правдою" - так отож. І між іншим, як ви вивели з "КНДР використовується "великими братами" для тиску на противників" результат "украіна - ето ісключітєльно антіросійскій проєкт запада". Трохи різні речі.
13.11.2025 16:09 Відповісти
Самі знаєте, не пояснюватиму.
13.11.2025 16:11 Відповісти
А те шо в Україні активно крадуть - це орбанський наратив. По суті, теж руснявий. А все ж його так активно хором повторюють тут всі. Й чого б то. Видно, все ж таки емблему руснявості можна чіпляти за бажанням)
13.11.2025 15:18 Відповісти
Активно хором повторюють, бо це є.
А от "глобалісти украіной таранят россію" - це тільки русня тут активно повторює.
13.11.2025 15:46 Відповісти
Звісно)
13.11.2025 15:52 Відповісти
Втомлена країна від тотальної корупції зеботви = просерам на фронті і великих втратах наших хлопців.
13.11.2025 11:33 Відповісти
А чим, власне, погана "втома від війни"?

Війна - це одне з найгіршого що може статись з країною, особливо якщо вона ще й йде на власній території. Втома від війни, і як наслідок пошук способів її закінчення - це абсолютно природньо для суспільства.

Звичайно, якщо за мету ставити саме результат, а не сам процес. Бо комусь дуже хочеться перетворення українців на Палестину, яка воює вічно бо "війна це благо".
13.11.2025 11:46 Відповісти
А Ізраїль втомився від війни?
13.11.2025 12:05 Відповісти
Ви прирівняли їх війну з нашою? Їх кожен день ******** як нас? Хамас такий же ворог як кацапстан? Де б був ваш Ізраїль, якби не статус позаблокового союзника США?
13.11.2025 12:21 Відповісти
Збивати жалюгідні макети ракет, нарізані з водопровідних труб, Ізраїлю допомагали авіація 3-х країн та флот США. Побачив би я, де б був твій Ізраїль, якби на нього напала рашка.
13.11.2025 12:46 Відповісти
Україна набагато більше нагадує Палестину аніж Ізраїль.
13.11.2025 13:29 Відповісти
Шо кацапам мішає воювати?
13.11.2025 11:57 Відповісти
що?
13.11.2025 12:06 Відповісти
Поки що ніщо і ніхто не заважає кацапам воювати..
13.11.2025 12:24 Відповісти
Ніякий час не є на стороні кацапстану, Україна цю війну вже виграла і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усю свою територію!
13.11.2025 12:45 Відповісти
Залужний Чесно говорить не приємну Правду.

Але ''мудрий'' Український народ ******** солодку локшину на вуха та ще й змащену медом...
13.11.2025 13:17 Відповісти
13.11.2025 13:43 Відповісти
Так це і є план "Заходу" - поступово знекровити росію за рахунок життів українців, не наражаючи себе зайвий раз на небезпеку прямого протистояння з Мордором.
13.11.2025 14:50 Відповісти
Друга світова починалась з кавалерії і закінчилась реактивною авіацією. Ця війна почалась з ракетних заводів з десятками номенклатури і дійшла до дронів на китайських моторчиках. І жодного голосу правди.
13.11.2025 18:16 Відповісти
Не дарма ж хтось вангував, що третя світова буде дерев"яними списами і палицями...
13.11.2025 18:25 Відповісти
знову залужний зі своєю демагогією про "інновації та технології"
14.11.2025 02:43 Відповісти
