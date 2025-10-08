У Залужного заперечили підготовку до президентських виборів: "Хтось вирішив пограти в політичні ігри"
Французький портал Intelligence Online написав, що від посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох топвійськових увійти до його парламентського списку у разі висунення на пост президента. У ексголовкома ЗСУ цю інформацію заперечили.
Про це заявила медіарадниця Залужного Оксана Тороп в коментарі NV, передає Цензор.НЕТ.
Вона запевнила: доки триває війна, "ні про які вибори Залужний не думає та ні до чого не готується".
"Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела, та його позиція чітка і незмінна", - наголосила медіарадниця Залужного.
Нагадаємо, 8 жовтня про це написав французький портал Intelligence Online із посиланням на джерело:
"Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопоставлених військових чиновників, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського", - йдеться у публікації.
Тороп наголосила, що ЗМІ тиражують інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її.
"І є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування [Залужним передвиборчого] штабу в Лондоні –– це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри", - додала медіарадниця.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стосовно Залужного - взагалі невідомо, якої він ідеології, які у нього ідеї.
Я не удивлюсь
Если рейтинги Залужного обвалятся
Разве можно полагаться на того
Кто боится сказать открыто - то,что думает на самом деле?
А если Залужный говорит правду
То есть игнорирует надежду украинцев на то
Что он спасет Украину от мафии Зеленского -
Тогда это еще хуже
Я разочарована, пане ГЕНЕРАЛ!!!!!!!
Я пойду на выборы!!!!!
Так вот я предпочитаю такой вариант
Когда НЕИДЕАЛЬНЫЙ ПОРОШЕНКО
Говорит народу честно - какие у него планы
Относительно президентства
А не пытается проскочить между капельками..
це не конкретно про Залужного, а взагалі
далі, диктатуру не переможеш на виборах, жодного разу так не бувало, ніде в світі
можливо, це Залужний і мав на увазі ?
чекати народного повстання ? повстання дуже затратна річ, минулого разу сто людей загинули
можливо, хтось вважає що зєлєнскій дуже "м'який диктатор" ? ну зачекайте ще, стане "твердішим"
а взагалі, щось коментувати на цензорі нема бажання
блокуєте мене ? ну й живіть собі як хочете, в своєму світі лівацьких нездійснених ілюзій