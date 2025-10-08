У Залужного заперечили підготовку до президентських виборів: "Хтось вирішив пограти в політичні ігри"

Французький портал Intelligence Online написав, що від посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох топвійськових увійти до його парламентського списку у разі висунення на пост президента. У ексголовкома ЗСУ цю інформацію заперечили.

Про це заявила медіарадниця Залужного Оксана Тороп в коментарі NV, передає Цензор.НЕТ.

Вона запевнила: доки триває війна, "ні про які вибори Залужний не думає та ні до чого не готується".

"Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела, та його позиція чітка і незмінна", - наголосила медіарадниця Залужного.

Нагадаємо, 8 жовтня про це написав французький портал Intelligence Online із посиланням на джерело:

"Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопоставлених військових чиновників, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського", - йдеться у публікації.

Тороп наголосила, що ЗМІ тиражують інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її.

"І є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування [Залужним передвиборчого] штабу в Лондоні –– це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри", - додала медіарадниця.

