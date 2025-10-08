УКР
У Залужного заперечили підготовку до президентських виборів: "Хтось вирішив пограти в політичні ігри"

Французький портал Intelligence Online написав, що від посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох топвійськових увійти до його парламентського списку у разі висунення на пост президента. У ексголовкома ЗСУ цю інформацію заперечили.

Про це заявила медіарадниця Залужного Оксана Тороп в коментарі NV, передає Цензор.НЕТ.

Вона запевнила: доки триває війна, "ні про які вибори Залужний не думає та ні до чого не готується".

"Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела, та його позиція чітка і незмінна", - наголосила медіарадниця Залужного.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залежність від іноземної космічної інфраструктури створює ризики для автономності ЗСУ, - Залужний

Нагадаємо, 8 жовтня про це написав французький портал Intelligence Online із посиланням на джерело:

"Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопоставлених військових чиновників, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського", - йдеться у публікації.

Тороп наголосила, що ЗМІ тиражують інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її.

"І є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування [Залужним передвиборчого] штабу в Лондоні –– це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри", - додала медіарадниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний перемагає Зеленського на президентських виборах з великим відривом, - соцопитування. ІНФОГРАФІКА

І чиї ж зелені вуха стирчать з такого примітиву?
08.10.2025 15:26 Відповісти
як без виборів, законно позбутися зебіла?

стосовно Залужного - взагалі невідомо, якої він ідеології, які у нього ідеї.
08.10.2025 15:36 Відповісти
Валерій Федорович,в так хотілось би.ЗЕлені чи гниди,чи жаби так вже задрали.
08.10.2025 15:15 Відповісти
Ну нарешті висловив своє бачення - а то тіньовий лідер в перегонах президента.
показати весь коментар
08.10.2025 15:30 Відповісти
08.10.2025 15:35 Відповісти
Зате Люська Абдристович вже повним ходом готується до виборів. Здогадайтесь хто пропихує зараз вибори в країні де йде війна.
показати весь коментар
08.10.2025 15:31 Відповісти
После такого заявления
Я не удивлюсь
Если рейтинги Залужного обвалятся
Разве можно полагаться на того
Кто боится сказать открыто - то,что думает на самом деле?
А если Залужный говорит правду
То есть игнорирует надежду украинцев на то
Что он спасет Украину от мафии Зеленского -
Тогда это еще хуже
Я разочарована, пане ГЕНЕРАЛ!!!!!!!
08.10.2025 15:44 Відповісти
А вот Порошенко говорит честно
Я пойду на выборы!!!!!
Так вот я предпочитаю такой вариант
Когда НЕИДЕАЛЬНЫЙ ПОРОШЕНКО
Говорит народу честно - какие у него планы
Относительно президентства
А не пытается проскочить между капельками..
08.10.2025 15:48 Відповісти
Залужному это не надо и на президентские выборы он не пойдёт а вот кого он поддержит это открытый вопрос, вполне может поддержать Зеленского ,шансы на это полагаю процентов 70.
08.10.2025 15:55 Відповісти
Почули позицію. І треба відзначити, що ці слова вже були сказані не раз і не два, але де хто так любить видавати бажане за дійсне та постійно постити ху. ню що сміх бере. Маємо й інше - до корита поспішають та мріють про гетьманство ціле різношерстне шобло . Сплять Та бачуть себе знову при владі.. Не буде цього!
08.10.2025 15:59 Відповісти
в країні диктатура, і той хто її не бачить - той і "грається в політичні ігри"
це не конкретно про Залужного, а взагалі
далі, диктатуру не переможеш на виборах, жодного разу так не бувало, ніде в світі
можливо, це Залужний і мав на увазі ?

чекати народного повстання ? повстання дуже затратна річ, минулого разу сто людей загинули
можливо, хтось вважає що зєлєнскій дуже "м'який диктатор" ? ну зачекайте ще, стане "твердішим"

а взагалі, щось коментувати на цензорі нема бажання

блокуєте мене ? ну й живіть собі як хочете, в своєму світі лівацьких нездійснених ілюзій
08.10.2025 16:01 Відповісти
Тому і рейтинг показують високий, що знають що не піде.
08.10.2025 16:06 Відповісти
 
 