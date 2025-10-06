Залежність від іноземної космічної інфраструктури створює ризики для автономності ЗСУ, - Залужний

Відсутність національної космічної інфраструктури ставить під загрозу національну безпеку - збої Starlink у 2025 році та обмеження доступу до супутникових даних показали це.

пише ексголовком, посол у Великій Британії Валерій Залужний

За його словами, космічна інфраструктура мала б включати ракетні системи виведення на орбіту, орбітальні об’єкти, наземні комплекси та регуляторні механізми.

"Саме ця інфраструктура забезпечує телекомунікацію, навігацію, розвідку, і як наслідок – національну безпеку. А отже відсутність будь-якого з цих елементів спонукає або до створення і використання власних спроможностей, або до використання чужих. Усе це виявило величезну проблему залежності від країн партнерів та політичної ситуації у них", - зазначив Залужний.

Ексголовком вважає, що покладання на іноземну допомогу також створює ризики для автономності та оперативності – як у питаннях попередження населення, такі в прийнятті рішень на полі бою.

Також, додав він, така залежність від поставок супутникових даних інколи стає елементом тиску на нашу країну.

Ризики для України

"Ми вже бачили спочатку заборону, а згодом поновлення передачі розвідувальної, у першу чергу, супутникової інформації від наших партнерів. Це може бути прийнятним під час планування ракетних ударів, де невідомо ні результат, ні вплив на удар з метою планування наступного удару, проте повністю неприйнятно в питанні оповіщення про зліт стратегічної авіації або пуски ракет.

У березні 2025 року вперше відбувся масовий глобальний збій роботи у системі зв’язку Starlink, а 15 вересня 2025 року – Starlink тимчасово "ліг" вже по всій лінії фронту. Усе це продемонструвало нашу кричущу вразливість", - пояснив Залужний.

Також, вважає він, ще одним надважливим індикатором технологічного відставання та залежності у сфері космічних технологій стала російська атака балістичною ракетою "Орешник" на місто Дніпро у листопаді 2024 року.

"Використання такого типу озброєння призначено для доставки як ядерних зарядів, так і балістичних ракет у звичайному спорядженні. Для нейтралізації такої загрози потрібно мати або аналогічну систему, або систему, що фіксує старт такої ракети, розраховує її траєкторію та визначає район ураження, та врешті – систему дальньої протиракетної оборони. Усе це через брак розвинених ракетних та космічних технологій сьогодні, звісно, потребує хоча б рішення що робити далі", - додав ексголовком.

Залужний наголосив, що сьогодні космос має якнайшвидше стати ще одним доменом, де потрібно досягти ключових технологічних змін.

"На землі, у повітрі і на воді ми вже знайшли ці рішення – не хочу описувати яким чином. Час подивитися у космос, бо єдина можливість сьогодні досягти потрібного рівня безпеки полягає тільки у технологічних перевагах в усіх доменах", - підсумував він.

