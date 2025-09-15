УКР
Новини Збій у роботі Starlink
8 062 48

По всій лінії фронту знову не працює Starlink: глобальний збій на SpaceX, - Мадяр (оновлено)

використання терміналів Starlink на війні

Уздовж усієї лінії фронту зафіксовано збій у роботі Starlink.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді.

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", – повідомив військовий.

Згодом Мадяр повідомив про поступове відновлення роботи терміналів.

"Станом на 08:02 поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX",  - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Starlink (281) Бровді Роберт Мадяр (51)
Топ коментарі
+16
санкції від рудого унітазного йоржика
показати весь коментар
15.09.2025 08:08 Відповісти
+15
Якщо я не помиляюся, то велику проплату за користування старлінками в Україні фінансувала Польща? Мета кацапів досягнута, корисні ідіоти від українців добре обливали брудом поляк, що вони нікчеми. Бумеранг прилетів? Кацапи задоволені тупістю окремих ідіотів? А ще попереду логістика по доставці нам зброї і іншої допомоги. З ким залишитеся корисні ідіоти? Чи думаєте підхопити наративи ботів від подоляка, принижувати сусіда і продовжувати отримувати від них допомогу?
показати весь коментар
15.09.2025 08:13 Відповісти
+15
Маячня, який бумеранг, це збій
показати весь коментар
15.09.2025 08:28 Відповісти
маск гадіт.
показати весь коментар
15.09.2025 08:07 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 08:07 Відповісти
санкції від рудого унітазного йоржика
показати весь коментар
15.09.2025 08:08 Відповісти
«Starlink» наразі зазнає перебоїв у наданні послуг.
Наша команда проводить розслідування», - сказав «Starlink», не надаючи додаткових деталей.
показати весь коментар
15.09.2025 08:12 Відповісти
Користувачі з різних регіонів повідомляли про збої, деякі говорили, що сервіс не працював протягом кількох хвилин, тоді як інші стикалися з відключеннями, що тривали більше 20 хвилин. Повідомлення надходили з США, включаючи Вірджинію, Луїзіану, Індіану та штат Вашингтон, а також з міжнародних локацій, таких як Колумбія.
показати весь коментар
15.09.2025 08:14 Відповісти
Схоже, що Starlink знову страждає від збоїв, і це впливає на користувачів у Канаді, США та за їх межами.
показати весь коментар
15.09.2025 08:26 Відповісти
Якщо я не помиляюся, то велику проплату за користування старлінками в Україні фінансувала Польща? Мета кацапів досягнута, корисні ідіоти від українців добре обливали брудом поляк, що вони нікчеми. Бумеранг прилетів? Кацапи задоволені тупістю окремих ідіотів? А ще попереду логістика по доставці нам зброї і іншої допомоги. З ким залишитеся корисні ідіоти? Чи думаєте підхопити наративи ботів від подоляка, принижувати сусіда і продовжувати отримувати від них допомогу?
показати весь коментар
15.09.2025 08:13 Відповісти
тут я з вами на 100% згоден.
показати весь коментар
15.09.2025 08:15 Відповісти
Маячня, який бумеранг, це збій
показати весь коментар
15.09.2025 08:28 Відповісти
В цьому конкретному випадку так. Але тенденція саме така. Всіх ображати, з усіх насміхатись, а потім дивуватись чому не допомагають і ігнорують
показати весь коментар
15.09.2025 09:14 Відповісти
Ну, наряду з тим, що пшеки нам допомагали і допомагають, гидоти від них на одному важелі з добром і стрілка важелів стоїть на місці.
показати весь коментар
15.09.2025 08:30 Відповісти
А оті "пшеки" винні тобі щось?
показати весь коментар
15.09.2025 09:09 Відповісти
Який бумеранг? Куди прилетів? Це технічний збій. Відставить істерику.
показати весь коментар
15.09.2025 08:42 Відповісти
Відставить істерику і продовжуємо обливати брудом поляк та НАТО?
показати весь коментар
15.09.2025 08:47 Відповісти
І не забувати кожний раз нагадувати, що у всьому винуватий трумп.
показати весь коментар
15.09.2025 09:16 Відповісти
Який: Якщо б я був президентом, то цієї війни б не було. Це війна Байдена яку почали Байден і Зеленський.
показати весь коментар
15.09.2025 09:32 Відповісти
У виразу "а то путен нападе" поміняли одне слово?
показати весь коментар
15.09.2025 08:45 Відповісти
Это сбой глобальный, расслабся.А то, что поляки это шовинисты с имперскими амбициями которые пытаются у нас вызвать чувство вины и сделать своих колонистов мучениками это факт. В лучшем случае на данный момент они временные союзники т.к понимают что после Украины они следующие
показати весь коментар
15.09.2025 08:57 Відповісти
Частково погоджуюсь, але великий урон зробив і найвеличніший та найпотужніший! Воно взагалі не розуміє, що воно меле.
показати весь коментар
15.09.2025 09:00 Відповісти
Проплачували поляки, але не своїми коштами, так що не потрібно ля, ля. А на рахунок поляків, то вони конкретні скоти, по відношенню до українців, з давніх давен.
показати весь коментар
15.09.2025 09:44 Відповісти
Брешете ви Olena Olena #512149 , ви або корисна ідіотка або кацапська погань?
Поляки дуже сильно допомогали у Лютому 2022, приймали людей без паспортів, забезпечували житлом та їжею по можливості, а потік людей був просто величезний! Я возив допомогу з Британії й особисто бачив! Так що не брешіть! Полякам велика подяка!
П. С.
путин-*****!
Кацапи - рабьі, нелюди-дегенератьі.
х7йло&кацапьі- ПНХ.
показати весь коментар
15.09.2025 09:51 Відповісти
Олексій, а ви гандон конкретний, і може ви з Англії переберетесь на передову, а потім будете мене вчити
показати весь коментар
15.09.2025 11:32 Відповісти
**** відправлялка гандон це ти алєня , мобілізуйся саме чмо ухилянтське перш ніж когось відправляти на фронт
показати весь коментар
15.09.2025 12:21 Відповісти
************ олєна олєна мусор який все сере з методички
показати весь коментар
15.09.2025 12:19 Відповісти
Нити - це ваша фішка, чи що?!
Бо був глобальний збій по всьому світу, Польща тут взагалі ні до чого. Але треба ж підняти галас та завивання. Втім, як завжди.
Я давно стежу за вашими коментарями. Ви ворог і працюєте на ворога.
показати весь коментар
15.09.2025 10:21 Відповісти
Боже что ты несешь что за помойка у тебя в голове? Поляки ,корысны идиоты ,нарративы ботов .
Идиот просто зайди на сайт старлинка или поинтересуйся поиском это МИРОВОЙ СБОЙ
который не зависит от срача на Цензоре )))))
показати весь коментар
15.09.2025 11:28 Відповісти
Сталін(Краснов) дал пріказ
показати весь коментар
15.09.2025 08:13 Відповісти
Скоро виправлчть , трамп не має впливу на старлінк
показати весь коментар
15.09.2025 08:15 Відповісти
Попустити Маска з половини Трамп може, а дати Маску цеу не може? Угу
показати весь коментар
15.09.2025 08:19 Відповісти
Дурню, старлінк "ліг" майже по всьому світі, то це що, дав вказіки Трумп, щоб Маск зробив пакость якомусь Бровді?
показати весь коментар
15.09.2025 08:29 Відповісти
У 2022му під Харковом теж був "збій" під час українського наступу. То хто тоді був дурень? Може ти?
показати весь коментар
15.09.2025 10:08 Відповісти
Думаеться мені тут скоріш "товарищ Сі" приклав руку
показати весь коментар
15.09.2025 10:55 Відповісти
У США теж ліг Старлінк у 40% користувачів - "Мадьяр" каже шо вже поступово відновлюється
показати весь коментар
15.09.2025 08:22 Відповісти
Та тут вже понарозказували окремі особи,що як завжди у всьому винні українці бо ображають поляків. А вони ж за Старлінк платять. Жах.
показати весь коментар
15.09.2025 08:30 Відповісти
В прошлый раз старлинк не работал 2.5 часа, что бы орки успели этим воспользоваться, отсутствие связи должно длится гораздо дольше. Ну и далеко не все дроны летают по старлинку, например оптоволоконные.
показати весь коментар
15.09.2025 08:25 Відповісти
Кацапи теж Старлінком користуються по всій лінії фронту.
показати весь коментар
15.09.2025 09:37 Відповісти
Можливо це пов'язано з тим що Маск підтримав протест проти комуністів у Лондоні.
показати весь коментар
15.09.2025 08:57 Відповісти
обкурився він
показати весь коментар
15.09.2025 09:00 Відповісти
в Лондоне протест был не против коммунистов разве что против чернокожих приезжих коммунистов
показати весь коментар
15.09.2025 09:03 Відповісти
Народ який не хоче щоб їх не вбивали і грабували як худобу і не гвалтували їх дітей - вони називають нацистами.
показати весь коментар
15.09.2025 09:11 Відповісти
Федопов,діжджалізатор фіговий,не хочеш проблемою зайнятися?
показати весь коментар
15.09.2025 09:08 Відповісти
показати весь коментар
15.09.2025 09:15 Відповісти
Ну да..дуже випадково
показати весь коментар
15.09.2025 10:02 Відповісти
Опять наркоманка Илона фазу не туда кинула!
показати весь коментар
15.09.2025 11:49 Відповісти
 
 