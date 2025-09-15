По всій лінії фронту знову не працює Starlink: глобальний збій на SpaceX, - Мадяр (оновлено)

Уздовж усієї лінії фронту зафіксовано збій у роботі Starlink.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді.

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", – повідомив військовий.

Згодом Мадяр повідомив про поступове відновлення роботи терміналів.

"Станом на 08:02 поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX", - йдеться в повідомленні.

