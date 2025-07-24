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У роботі Starlink стався масовий збій по всьому світу (оновлено)
Увечері 24 липня у роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink спостерігається збій по всьому світу. Українські військові також повідомили, що термінали не працюють.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.
За даними командувача Сил безпілотних система Роберта "Мадяра" Бровді, збій також спостерігається по всьому фронту.
Сервіс Downdetector опублікував дані, що за годину користувачі надіслали майже 12 тисяч скарг на роботу Starlink.
Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв найближчим часом відновити Starlink.
"Послуга буде відновлена найближчим часом. Вибачте за збій", - написав він в соцмережі Х.
Маск зазначив, що SpaceX усуне першопричину, щоб цього не повторилося.
Топ коментарі
+5 Погрібний Олександр
показати весь коментар24.07.2025 23:04 Відповісти Посилання
+5 zakvova
показати весь коментар24.07.2025 23:28 Відповісти Посилання
+4 Luka Lukich #363772
показати весь коментар24.07.2025 23:02 Відповісти Посилання
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Starlink підтвердила, що в роботі її мережі стався збій, і фахівці активно намагаються усунути неполадки.
і щє раз доказує, що не треба всі яйця класти в одну корзину
навіть якщо завідуючий корзиною Ілон Маск.
а як знизу дивитися то впукла...