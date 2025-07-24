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Новини Збій у роботі Starlink
4 408 25

У роботі Starlink стався масовий збій по всьому світу (оновлено)

Увечері 24 липня у роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink спостерігається збій по всьому світу. Українські військові також повідомили, що термінали не працюють.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

За даними командувача Сил безпілотних система Роберта "Мадяра" Бровді, збій також спостерігається по всьому фронту.

Сервіс Downdetector опублікував дані, що за годину користувачі надіслали майже 12 тисяч скарг на роботу Starlink.

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв найближчим часом відновити Starlink.

"Послуга буде відновлена найближчим часом. Вибачте за збій", - написав він в соцмережі Х.

Маск зазначив, що SpaceX усуне першопричину, щоб цього не повторилося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна першою в Європі отримає мобільний зв’язок Starlink, - Reuters

Збій у Starlink по всьому світу
Збій у Starlink по всьому світу

Автор: 

Starlink (270) Бровді Роберт Мадяр (31) війна в Україні (5382)


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Топ коментарі
+5
Уже встав! Але чи варто повідомляти про технічні проблеми у військових відкритими каналами, які мають життєво важливе значення?
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24.07.2025 23:04 Відповісти
+5
Бо Зимля таки плоска, супутники залетіли за край і не тягне🤡
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24.07.2025 23:28 Відповісти
+4
Зробіть Маску жорсткий масаж фаберже, щоб запрацювало.
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24.07.2025 23:02 Відповісти
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Таке вже було перед т.зв. харківським наступом рашистів.
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24.07.2025 23:01 Відповісти
Знаете что самое противное в этой войне? То что рашисты продают украинским детям наркотики и получается что украинские дети за родительские же деньги оплачивают убийство своих родителей покупая наркотики! А полиция вместо того что бы заниматься наркоторговцами и наркоманами, гоняется за не наркоманами что бы отправить их на смерть от пуль и снарядов оплаченных украинскими наркоманами! Получается что полиция игнорируя наркоторговлю и наркоманов работает таким образом на Россию данная информация предоставлена на правах рекламы телеграмм канал Альфа ПВП наркотики по доступным ценам!
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24.07.2025 23:40 Відповісти
Монополія - вона така...
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24.07.2025 23:02 Відповісти
Зробіть Маску жорсткий масаж фаберже, щоб запрацювало.
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24.07.2025 23:02 Відповісти
Значить, і в окупантів ліг
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24.07.2025 23:03 Відповісти
Уже встав! Але чи варто повідомляти про технічні проблеми у військових відкритими каналами, які мають життєво важливе значення?
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24.07.2025 23:04 Відповісти
Рашисти також ним користуються тож в курсі.
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24.07.2025 23:06 Відповісти
Я теж так подумав.
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24.07.2025 23:17 Відповісти
Якщо по всьому світу проблеми, то який тут секрет?
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24.07.2025 23:26 Відповісти
Інфо від штабу - почали працювати старлінки - перезавантажуйте
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24.07.2025 23:29 Відповісти
Я вже перепугався, можливо, якісь магнітні бурі, щось їх забагато.
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24.07.2025 23:05 Відповісти
Як тобі таке, Ілоне Маску?!
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24.07.2025 23:15 Відповісти
це доніна мстя неслухняному нейлону.
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24.07.2025 23:15 Відповісти
BBC

Starlink підтвердила, що в роботі її мережі стався збій, і фахівці активно намагаються усунути неполадки.
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24.07.2025 23:16 Відповісти
встане як виспиться
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24.07.2025 23:18 Відповісти
Мабуть кайапи заглушили, вони ж казаои що будуть глушити супутники.
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24.07.2025 23:24 Відповісти
у кацапів може глушити тільки Дімон Мєдвєдєв, ноль пять фінляндії тричі на день
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24.07.2025 23:32 Відповісти
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24.07.2025 23:37 Відповісти
на самому ділі це дуже погано
і щє раз доказує, що не треба всі яйця класти в одну корзину
навіть якщо завідуючий корзиною Ілон Маск.
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24.07.2025 23:25 Відповісти
Бо Зимля таки плоска, супутники залетіли за край і не тягне🤡
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24.07.2025 23:28 Відповісти
фахівці кажуть навіть трохи випукла,
а як знизу дивитися то впукла...
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24.07.2025 23:33 Відповісти
Ні, то омана зору. Насправді планета впукла як зверху, так і знизу - щоб черепасі було зручно її тримати.
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24.07.2025 23:39 Відповісти
різні фахівці, різні наукові дослідження - плюралізм думок так би мовити.
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24.07.2025 23:44 Відповісти
це рептилоїди поклали старлінк.
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24.07.2025 23:39 Відповісти
Цікаво як командири збираються керувати боєм,як вони сидять за 15- 20 км від 0, біля мониторів з кавою в руках,гарантії що це не повториться немає,і не дай бог у непідходящий час.
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24.07.2025 23:50 Відповісти
 
 