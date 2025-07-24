У роботі Starlink стався масовий збій по всьому світу (оновлено)

Увечері 24 липня у роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink спостерігається збій по всьому світу. Українські військові також повідомили, що термінали не працюють.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

За даними командувача Сил безпілотних система Роберта "Мадяра" Бровді, збій також спостерігається по всьому фронту.

Сервіс Downdetector опублікував дані, що за годину користувачі надіслали майже 12 тисяч скарг на роботу Starlink.

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв найближчим часом відновити Starlink.

"Послуга буде відновлена найближчим часом. Вибачте за збій", - написав він в соцмережі Х.

Маск зазначив, що SpaceX усуне першопричину, щоб цього не повторилося.

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