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В работе Starlink произошел массовый сбой по всему миру: Мадяр говорит, что "лег" и в ВСУ

Вечером 24 июля в работе спутникового интернет-сервиса Starlink наблюдается сбой по всему миру. Украинские военные также сообщили, что терминалы не работают.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.

По данным командующего Сил беспилотных система Роберта "Мадьяра" Бровди, сбой также наблюдается по всему фронту.

Сервис Downdetector опубликовал данные, что за час пользователи прислали почти 12 тысяч жалоб на работу Starlink.

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Сбой в Starlink по всему миру
Сбой в Starlink по всему миру

Starlink (120) Бровди Роберт Мадяр (31) война в Украине (5345)


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Топ комментарии
+8
Бо Зимля таки плоска, супутники залетіли за край і не тягне🤡
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24.07.2025 23:28 Ответить
+5
Уже встав! Але чи варто повідомляти про технічні проблеми у військових відкритими каналами, які мають життєво важливе значення?
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24.07.2025 23:04 Ответить
+4
Таке вже було перед т.зв. харківським наступом рашистів.
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24.07.2025 23:01 Ответить
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Таке вже було перед т.зв. харківським наступом рашистів.
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24.07.2025 23:01 Ответить
Знаете что самое противное в этой войне? То что рашисты продают украинским детям наркотики и получается что украинские дети за родительские же деньги оплачивают убийство своих родителей покупая наркотики! А полиция вместо того что бы заниматься наркоторговцами и наркоманами, гоняется за не наркоманами что бы отправить их на смерть от пуль и снарядов оплаченных украинскими наркоманами! Получается что полиция игнорируя наркоторговлю и наркоманов работает таким образом на Россию данная информация предоставлена на правах рекламы телеграмм канал Альфа ПВП наркотики по доступным ценам!
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24.07.2025 23:40 Ответить
Монополія - вона така...
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24.07.2025 23:02 Ответить
Зробіть Маску жорсткий масаж фаберже, щоб запрацювало.
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24.07.2025 23:02 Ответить
Значить, і в окупантів ліг
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24.07.2025 23:03 Ответить
Уже встав! Але чи варто повідомляти про технічні проблеми у військових відкритими каналами, які мають життєво важливе значення?
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24.07.2025 23:04 Ответить
Рашисти також ним користуються тож в курсі.
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24.07.2025 23:06 Ответить
Я теж так подумав.
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24.07.2025 23:17 Ответить
Якщо по всьому світу проблеми, то який тут секрет?
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24.07.2025 23:26 Ответить
Інфо від штабу - почали працювати старлінки - перезавантажуйте
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24.07.2025 23:29 Ответить
Я вже перепугався, можливо, якісь магнітні бурі, щось їх забагато.
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24.07.2025 23:05 Ответить
Як тобі таке, Ілоне Маску?!
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24.07.2025 23:15 Ответить
це доніна мстя неслухняному нейлону.
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24.07.2025 23:15 Ответить
BBC

Starlink підтвердила, що в роботі її мережі стався збій, і фахівці активно намагаються усунути неполадки.
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24.07.2025 23:16 Ответить
Маск: «Сервіс буде відновлено найближчим часом.
Приносимо вибачення за збій».

Він також додав, що компанія встановить первопричину збою, щоб у подальшому подібне не повторилося.
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25.07.2025 00:00 Ответить
встане як виспиться
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24.07.2025 23:18 Ответить
Мабуть кайапи заглушили, вони ж казаои що будуть глушити супутники.
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24.07.2025 23:24 Ответить
у кацапів може глушити тільки Дімон Мєдвєдєв, ноль пять фінляндії тричі на день
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24.07.2025 23:32 Ответить
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24.07.2025 23:37 Ответить
на самому ділі це дуже погано
і щє раз доказує, що не треба всі яйця класти в одну корзину
навіть якщо завідуючий корзиною Ілон Маск.
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24.07.2025 23:25 Ответить
Бо Зимля таки плоска, супутники залетіли за край і не тягне🤡
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24.07.2025 23:28 Ответить
фахівці кажуть навіть трохи випукла,
а як знизу дивитися то впукла...
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24.07.2025 23:33 Ответить
Ні, то омана зору. Насправді планета впукла як зверху, так і знизу - щоб черепасі було зручно її тримати.
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24.07.2025 23:39 Ответить
різні фахівці, різні наукові дослідження - плюралізм думок так би мовити.
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24.07.2025 23:44 Ответить
Ви там обережно з таким https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE плюралізмом 🙁
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25.07.2025 00:05 Ответить
це рептилоїди поклали старлінк.
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24.07.2025 23:39 Ответить
Цікаво як командири збираються керувати боєм,як вони сидять за 15- 20 км від 0, біля мониторів з кавою в руках,гарантії що це не повториться немає,і не дай бог у непідходящий час.
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24.07.2025 23:50 Ответить
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Добре що є альтернатива старлінку, ще краще коли ти нею користуєшся, а не забиваєш *** як тільки починає працювати старлінк, а потім з голою дупою сидиш на позиціях і як мавпа кричиш в рацію: «Прийом бл*ть! Прийом!»
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25.07.2025 00:02 Ответить
"КРАСНОХРЯК.... КРЕМЛЕВСКИЙ", передала відома на увесь світ кацапська короткохвильова радіостанція під час цих подій.
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24.07.2025 23:58 Ответить
впевнений - Маск відновить, але вибачяння просити то зайве.
те що ви тут з рижим накоїли? - вигрібати і вигрібати.
відновлюй оно давай х-триндюль...
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25.07.2025 00:16 Ответить
 
 