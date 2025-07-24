В работе Starlink произошел массовый сбой по всему миру: Мадяр говорит, что "лег" и в ВСУ

Вечером 24 июля в работе спутникового интернет-сервиса Starlink наблюдается сбой по всему миру. Украинские военные также сообщили, что терминалы не работают.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.

По данным командующего Сил беспилотных система Роберта "Мадьяра" Бровди, сбой также наблюдается по всему фронту.

Сервис Downdetector опубликовал данные, что за час пользователи прислали почти 12 тысяч жалоб на работу Starlink.

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