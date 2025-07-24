В работе Starlink произошел массовый сбой по всему миру: Мадяр говорит, что "лег" и в ВСУ
Вечером 24 июля в работе спутникового интернет-сервиса Starlink наблюдается сбой по всему миру. Украинские военные также сообщили, что терминалы не работают.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.
По данным командующего Сил беспилотных система Роберта "Мадьяра" Бровди, сбой также наблюдается по всему фронту.
Сервис Downdetector опубликовал данные, что за час пользователи прислали почти 12 тысяч жалоб на работу Starlink.
Топ комментарии
+8 zakvova
показать весь комментарий24.07.2025 23:28 Ответить Ссылка
+5 Погрібний Олександр
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+4 Тонка червона лінія
показать весь комментарий24.07.2025 23:01 Ответить Ссылка
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Starlink підтвердила, що в роботі її мережі стався збій, і фахівці активно намагаються усунути неполадки.
Приносимо вибачення за збій».
Він також додав, що компанія встановить первопричину збою, щоб у подальшому подібне не повторилося.
і щє раз доказує, що не треба всі яйця класти в одну корзину
навіть якщо завідуючий корзиною Ілон Маск.
а як знизу дивитися то впукла...
Добре що є альтернатива старлінку, ще краще коли ти нею користуєшся, а не забиваєш *** як тільки починає працювати старлінк, а потім з голою дупою сидиш на позиціях і як мавпа кричиш в рацію: «Прийом бл*ть! Прийом!»
те що ви тут з рижим накоїли? - вигрібати і вигрібати.
відновлюй оно давай х-триндюль...