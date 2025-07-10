Украина первой в Европе получит мобильную связь Starlink, - Reuters

Украина станет первой страной Европы, где начнут предоставлять услуги мобильной связи через спутники Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Первым этапом будет запуск обмена сообщениями - уже до конца 2025 года, а мобильная широкополосная связь - в середине 2026-го.

Как отмечается, полевые испытания начались в рамках соглашения со SpaceX, подписанного в конце 2024 года. Сигнал будет передаваться через спутники с модемами, которые будут работать как мобильные вышки в космосе, - непосредственно на смартфоны.

На первом этапе будет доступен обмен сообщениями через OTT-сервисы (WhatsApp, Signal и т.д.). Во втором квартале 2026 года компания планирует предоставить полноценный спутниковый мобильный интернет и голосовую связь.

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