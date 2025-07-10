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Новости Старлинк Польша Украина
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Украина первой в Европе получит мобильную связь Starlink, - Reuters

starlink, старлинк

Украина станет первой страной Европы, где начнут предоставлять услуги мобильной связи через спутники Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Первым этапом будет запуск обмена сообщениями - уже до конца 2025 года, а мобильная широкополосная связь - в середине 2026-го.

Как отмечается, полевые испытания начались в рамках соглашения со SpaceX, подписанного в конце 2024 года. Сигнал будет передаваться через спутники с модемами, которые будут работать как мобильные вышки в космосе, - непосредственно на смартфоны.

На первом этапе будет доступен обмен сообщениями через OTT-сервисы (WhatsApp, Signal и т.д.). Во втором квартале 2026 года компания планирует предоставить полноценный спутниковый мобильный интернет и голосовую связь.

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Автор: 

мобильная связь (437) Starlink (119)


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Топ комментарии
+4
довіритись одній прокацаасткій фашистці Ілоні, батечко якої після мацкви вже зібрався відвідати ТОТ ?
це - небезпечно !

використовувати супутниковий зв'язок при бомбардуваннями шахедами ?
це - згубно !

Безпека над усе !

.
.
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10.07.2025 10:44 Ответить
+3
🤣🤣🤣
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10.07.2025 10:44 Ответить
+3
підозріла куйня ,від Маска прихильника .московського куйла???
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10.07.2025 10:47 Ответить
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Це круто , оператори мобільного gsm звʼязку потенційно вимираючий вид бізнесу
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10.07.2025 10:36 Ответить
довіритись одній прокацаасткій фашистці Ілоні, батечко якої після мацкви вже зібрався відвідати ТОТ ?
це - небезпечно !

використовувати супутниковий зв'язок при бомбардуваннями шахедами ?
це - згубно !

Безпека над усе !

.
.
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10.07.2025 10:44 Ответить
🤣🤣🤣🤣А На початку війни ти тут чи не найголосніше кричав шо Маск чуть не герой України
Швидко ж ти перевзуваєшся🤣🤣🤣
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10.07.2025 10:47 Ответить
Быстрее бы, уже устал от тарифов водафон
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10.07.2025 10:36 Ответить
Ілоша беде обслуговувати безкоштовно ?
особливо після зникнення конкурентів ?

.
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10.07.2025 10:45 Ответить
А ти думаєш Ілона тобі на шару буде давати?
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10.07.2025 10:48 Ответить
🤣🤣ты еще не знаешь что такое плохо
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10.07.2025 10:49 Ответить
Мобільні вишки в космосі - куди техніка дійшла - ціни ж не злетять до космічних? - чи навпаки - впадуть?
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10.07.2025 10:38 Ответить
безкоштовно !

.
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10.07.2025 10:46 Ответить
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10.07.2025 11:38 Ответить
Якщо Україна вже країна Європи, чого ж її не беруть до ЄС?
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10.07.2025 10:38 Ответить
Бачте, якби взяли то ми б не першими стали де використовується такий зв'язок від Ілони
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10.07.2025 10:49 Ответить
200 баксов в месяц контракт,я первый в очереди.
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10.07.2025 10:40 Ответить
🤣🤣🤣
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10.07.2025 10:44 Ответить
проходьте переді мною, я зачекаю

.
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10.07.2025 10:48 Ответить
підозріла куйня ,від Маска прихильника .московського куйла???
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10.07.2025 10:47 Ответить
ще й Твою "жопу" для рашистського "підгорає" в Україні, хоче конкретно "насмарувати"."чілі- старлінком"
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10.07.2025 11:05 Ответить
маск ще планував випустити свій власний телефон - Tesla Pi Phone.
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10.07.2025 11:01 Ответить
Немає вже довіри до цього Старлінку. Або в один прекрасний і самий непідходящий момент Ілона його відімкне, або буде по ньому наводити рашистські ракети і Шахеди
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10.07.2025 11:21 Ответить
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10.07.2025 11:21 Ответить
 
 