Украина первой в Европе получит мобильную связь Starlink, - Reuters
Украина станет первой страной Европы, где начнут предоставлять услуги мобильной связи через спутники Starlink.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Первым этапом будет запуск обмена сообщениями - уже до конца 2025 года, а мобильная широкополосная связь - в середине 2026-го.
Как отмечается, полевые испытания начались в рамках соглашения со SpaceX, подписанного в конце 2024 года. Сигнал будет передаваться через спутники с модемами, которые будут работать как мобильные вышки в космосе, - непосредственно на смартфоны.
На первом этапе будет доступен обмен сообщениями через OTT-сервисы (WhatsApp, Signal и т.д.). Во втором квартале 2026 года компания планирует предоставить полноценный спутниковый мобильный интернет и голосовую связь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це - небезпечно !
використовувати супутниковий зв'язок при бомбардуваннями шахедами ?
це - згубно !
Безпека над усе !
.
.
Швидко ж ти перевзуваєшся🤣🤣🤣
особливо після зникнення конкурентів ?
.
.
.