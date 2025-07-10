Україна першою в Європі отримає мобільний зв’язок Starlink, - Reuters

Україна стане першою країною Європи, де запрацюють послуги мобільного зв’язку через супутники Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Першим етапом буде запуск обміну повідомленнями - вже до кінця 2025 року, а мобільний широкосмуговий зв’язок - у середині 2026-го.

Як зазначається, польові випробування почались у межах угоди зі SpaceX, підписаної наприкінці 2024 року. Сигнал передаватиметься через супутники з модемами, які працюватимуть як мобільні вишки в космосі, - безпосередньо на смартфони.

На першому етапі буде доступний обмін повідомленнями через OTT-сервіси (WhatsApp, Signal тощо). У другому кварталі 2026 року компанія планує надати повноцінний супутниковий мобільний інтернет і голосовий зв’язок.

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