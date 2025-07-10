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Новини Starlink для України
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Україна першою в Європі отримає мобільний зв’язок Starlink, - Reuters

starlink,старлінк

Україна стане першою країною Європи, де запрацюють послуги мобільного зв’язку через супутники Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Першим етапом буде запуск обміну повідомленнями - вже до кінця 2025 року, а мобільний широкосмуговий зв’язок - у середині 2026-го.

Як зазначається, польові випробування почались у межах угоди зі SpaceX, підписаної наприкінці 2024 року. Сигнал передаватиметься через супутники з модемами, які працюватимуть як мобільні вишки в космосі, - безпосередньо на смартфони.

На першому етапі буде доступний обмін повідомленнями через OTT-сервіси (WhatsApp, Signal тощо). У другому кварталі 2026 року компанія планує надати повноцінний супутниковий мобільний інтернет і голосовий зв’язок.

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Автор: 

мобільний зв’язок (1051) Starlink (269)


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Топ коментарі
+4
довіритись одній прокацаасткій фашистці Ілоні, батечко якої після мацкви вже зібрався відвідати ТОТ ?
це - небезпечно !

використовувати супутниковий зв'язок при бомбардуваннями шахедами ?
це - згубно !

Безпека над усе !

.
.
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10.07.2025 10:44 Відповісти
+3
🤣🤣🤣
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10.07.2025 10:44 Відповісти
+3
підозріла куйня ,від Маска прихильника .московського куйла???
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10.07.2025 10:47 Відповісти
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Це круто , оператори мобільного gsm звʼязку потенційно вимираючий вид бізнесу
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10.07.2025 10:36 Відповісти
довіритись одній прокацаасткій фашистці Ілоні, батечко якої після мацкви вже зібрався відвідати ТОТ ?
це - небезпечно !

використовувати супутниковий зв'язок при бомбардуваннями шахедами ?
це - згубно !

Безпека над усе !

.
.
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10.07.2025 10:44 Відповісти
🤣🤣🤣🤣А На початку війни ти тут чи не найголосніше кричав шо Маск чуть не герой України
Швидко ж ти перевзуваєшся🤣🤣🤣
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10.07.2025 10:47 Відповісти
Быстрее бы, уже устал от тарифов водафон
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10.07.2025 10:36 Відповісти
Ілоша беде обслуговувати безкоштовно ?
особливо після зникнення конкурентів ?

.
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10.07.2025 10:45 Відповісти
А ти думаєш Ілона тобі на шару буде давати?
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10.07.2025 10:48 Відповісти
🤣🤣ты еще не знаешь что такое плохо
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10.07.2025 10:49 Відповісти
Мобільні вишки в космосі - куди техніка дійшла - ціни ж не злетять до космічних? - чи навпаки - впадуть?
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10.07.2025 10:38 Відповісти
безкоштовно !

.
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10.07.2025 10:46 Відповісти
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10.07.2025 11:38 Відповісти
Якщо Україна вже країна Європи, чого ж її не беруть до ЄС?
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10.07.2025 10:38 Відповісти
Бачте, якби взяли то ми б не першими стали де використовується такий зв'язок від Ілони
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10.07.2025 10:49 Відповісти
200 баксов в месяц контракт,я первый в очереди.
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10.07.2025 10:40 Відповісти
🤣🤣🤣
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10.07.2025 10:44 Відповісти
без "мабуть".всяке із "жопи" .весь світ під свою підганяє.Ти не виключення Проходимо
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10.07.2025 11:47 Відповісти
проходьте переді мною, я зачекаю

.
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10.07.2025 10:48 Відповісти
підозріла куйня ,від Маска прихильника .московського куйла???
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10.07.2025 10:47 Відповісти
ще й Твою "жопу" для рашистського "підгорає" в Україні, хоче конкретно "насмарувати"."чілі- старлінком"
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10.07.2025 11:05 Відповісти
маск ще планував випустити свій власний телефон - Tesla Pi Phone.
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10.07.2025 11:01 Відповісти
Немає вже довіри до цього Старлінку. Або в один прекрасний і самий непідходящий момент Ілона його відімкне, або буде по ньому наводити рашистські ракети і Шахеди
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10.07.2025 11:21 Відповісти
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10.07.2025 11:21 Відповісти
 
 