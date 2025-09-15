8 292 51
По всей линии фронта снова не работает Starlink: глобальный сбой на SpaceX, - Мадяр (обновлено)
Вдоль всей линии фронта зафиксирован сбой в работе Starlink.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силамии беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди.
"Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кв", - сообщил военный.
Позже Мадяр сообщил о постепенном возобновлении работы терминалов.
"По состоянию на 08:02 постепенно восстанавливается. Повторился глобальный сбой на SpaceX", - говорится в сообщении.
Наша команда проводить розслідування», - сказав «Starlink», не надаючи додаткових деталей.
У травні віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що Польща продовжуватиме оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/10/7195992/
Поляки дуже сильно допомогали у Лютому 2022, приймали людей без паспортів, забезпечували житлом та їжею по можливості, а потік людей був просто величезний! Я возив допомогу з Британії й особисто бачив! Так що не брешіть! Полякам велика подяка!
П. С.
путин-*****!
Кацапи - рабьі, нелюди-дегенератьі.
х7йло&кацапьі- ПНХ.
П. С. Більше відповіді не буде, з бидлом тупим не веду тут довгих діалогів.
П. С. С. путин-*****.
Бо був глобальний збій по всьому світу, Польща тут взагалі ні до чого. Але треба ж підняти галас та завивання. Втім, як завжди.
Я давно стежу за вашими коментарями. Ви ворог і працюєте на ворога.
Идиот просто зайди на сайт старлинка или поинтересуйся поиском это МИРОВОЙ СБОЙ
который не зависит от срача на Цензоре )))))