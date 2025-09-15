По всей линии фронта снова не работает Starlink: глобальный сбой на SpaceX, - Мадяр (обновлено)

Вдоль всей линии фронта зафиксирован сбой в работе Starlink.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силамии беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди.

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кв", - сообщил военный.

Позже Мадяр сообщил о постепенном возобновлении работы терминалов.

"По состоянию на 08:02 постепенно восстанавливается. Повторился глобальный сбой на SpaceX", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В работе Starlink произошел массовый сбой по всему миру (обновлено)