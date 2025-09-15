РУС
По всей линии фронта снова не работает Starlink: глобальный сбой на SpaceX, - Мадяр (обновлено)

использование терминалов Starlink на войне

Вдоль всей линии фронта зафиксирован сбой в работе Starlink.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силамии беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди.

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кв", - сообщил военный.

Позже Мадяр сообщил о постепенном возобновлении работы терминалов.

"По состоянию на 08:02 постепенно восстанавливается. Повторился глобальный сбой на SpaceX", - говорится в сообщении.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В работе Starlink произошел массовый сбой по всему миру (обновлено)

Starlink (128) Бровди Роберт Мадяр (51)
Топ комментарии
+16
санкції від рудого унітазного йоржика
15.09.2025 08:08 Ответить
+15
Якщо я не помиляюся, то велику проплату за користування старлінками в Україні фінансувала Польща? Мета кацапів досягнута, корисні ідіоти від українців добре обливали брудом поляк, що вони нікчеми. Бумеранг прилетів? Кацапи задоволені тупістю окремих ідіотів? А ще попереду логістика по доставці нам зброї і іншої допомоги. З ким залишитеся корисні ідіоти? Чи думаєте підхопити наративи ботів від подоляка, принижувати сусіда і продовжувати отримувати від них допомогу?
15.09.2025 08:13 Ответить
+15
Маячня, який бумеранг, це збій
15.09.2025 08:28 Ответить
маск гадіт.
15.09.2025 08:07 Ответить
15.09.2025 08:07 Ответить
санкції від рудого унітазного йоржика
15.09.2025 08:08 Ответить
«Starlink» наразі зазнає перебоїв у наданні послуг.
Наша команда проводить розслідування», - сказав «Starlink», не надаючи додаткових деталей.
15.09.2025 08:12 Ответить
Користувачі з різних регіонів повідомляли про збої, деякі говорили, що сервіс не працював протягом кількох хвилин, тоді як інші стикалися з відключеннями, що тривали більше 20 хвилин. Повідомлення надходили з США, включаючи Вірджинію, Луїзіану, Індіану та штат Вашингтон, а також з міжнародних локацій, таких як Колумбія.
15.09.2025 08:14 Ответить
Схоже, що Starlink знову страждає від збоїв, і це впливає на користувачів у Канаді, США та за їх межами.
15.09.2025 08:26 Ответить
Якщо я не помиляюся, то велику проплату за користування старлінками в Україні фінансувала Польща? Мета кацапів досягнута, корисні ідіоти від українців добре обливали брудом поляк, що вони нікчеми. Бумеранг прилетів? Кацапи задоволені тупістю окремих ідіотів? А ще попереду логістика по доставці нам зброї і іншої допомоги. З ким залишитеся корисні ідіоти? Чи думаєте підхопити наративи ботів від подоляка, принижувати сусіда і продовжувати отримувати від них допомогу?
15.09.2025 08:13 Ответить
тут я з вами на 100% згоден.
15.09.2025 08:15 Ответить
Маячня, який бумеранг, це збій
15.09.2025 08:28 Ответить
В цьому конкретному випадку так. Але тенденція саме така. Всіх ображати, з усіх насміхатись, а потім дивуватись чому не допомагають і ігнорують
15.09.2025 09:14 Ответить
Ну, наряду з тим, що пшеки нам допомагали і допомагають, гидоти від них на одному важелі з добром і стрілка важелів стоїть на місці.
15.09.2025 08:30 Ответить
А оті "пшеки" винні тобі щось?
15.09.2025 09:09 Ответить
Інтернет-термінали Starlink для України фінансує лише Польща, а не американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск."Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею. Ми це робимо, а не робить цього хтось інший", - сказав він.

У травні віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що Польща продовжуватиме оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/10/7195992/
15.09.2025 12:45 Ответить
Я вмію читати, і Ваші топи в часті. Мені не варто повторювати.
15.09.2025 12:46 Ответить
Який бумеранг? Куди прилетів? Це технічний збій. Відставить істерику.
15.09.2025 08:42 Ответить
Відставить істерику і продовжуємо обливати брудом поляк та НАТО?
15.09.2025 08:47 Ответить
І не забувати кожний раз нагадувати, що у всьому винуватий трумп.
15.09.2025 09:16 Ответить
Який: Якщо б я був президентом, то цієї війни б не було. Це війна Байдена яку почали Байден і Зеленський.
15.09.2025 09:32 Ответить
У виразу "а то путен нападе" поміняли одне слово?
15.09.2025 08:45 Ответить
Это сбой глобальный, расслабся.А то, что поляки это шовинисты с имперскими амбициями которые пытаются у нас вызвать чувство вины и сделать своих колонистов мучениками это факт. В лучшем случае на данный момент они временные союзники т.к понимают что после Украины они следующие
15.09.2025 08:57 Ответить
Частково погоджуюсь, але великий урон зробив і найвеличніший та найпотужніший! Воно взагалі не розуміє, що воно меле.
15.09.2025 09:00 Ответить
Проплачували поляки, але не своїми коштами, так що не потрібно ля, ля. А на рахунок поляків, то вони конкретні скоти, по відношенню до українців, з давніх давен.
15.09.2025 09:44 Ответить
Брешете ви Olena Olena #512149 , ви або корисна ідіотка або кацапська погань?
Поляки дуже сильно допомогали у Лютому 2022, приймали людей без паспортів, забезпечували житлом та їжею по можливості, а потік людей був просто величезний! Я возив допомогу з Британії й особисто бачив! Так що не брешіть! Полякам велика подяка!
П. С.
путин-*****!
Кацапи - рабьі, нелюди-дегенератьі.
х7йло&кацапьі- ПНХ.
15.09.2025 09:51 Ответить
Олексій, а ви гандон конкретний, і може ви з Англії переберетесь на передову, а потім будете мене вчити
15.09.2025 11:32 Ответить
**** відправлялка гандон це ти алєня , мобілізуйся саме чмо ухилянтське перш ніж когось відправляти на фронт
15.09.2025 12:21 Ответить
Забув спитати бидлоту Olena Olena #512149 що мені робити й куди їхати..... й де Ви побачили щоб я вас вчив? Читати треба два-три рази якщо з першого разу не розумієте прочитане.
П. С. Більше відповіді не буде, з бидлом тупим не веду тут довгих діалогів.
П. С. С. путин-*****.
15.09.2025 13:11 Ответить
************ олєна олєна мусор який все сере з методички
15.09.2025 12:19 Ответить
Нити - це ваша фішка, чи що?!
Бо був глобальний збій по всьому світу, Польща тут взагалі ні до чого. Але треба ж підняти галас та завивання. Втім, як завжди.
Я давно стежу за вашими коментарями. Ви ворог і працюєте на ворога.
15.09.2025 10:21 Ответить
Боже что ты несешь что за помойка у тебя в голове? Поляки ,корысны идиоты ,нарративы ботов .
Идиот просто зайди на сайт старлинка или поинтересуйся поиском это МИРОВОЙ СБОЙ
который не зависит от срача на Цензоре )))))
15.09.2025 11:28 Ответить
Сталін(Краснов) дал пріказ
15.09.2025 08:13 Ответить
Скоро виправлчть , трамп не має впливу на старлінк
15.09.2025 08:15 Ответить
Попустити Маска з половини Трамп може, а дати Маску цеу не може? Угу
15.09.2025 08:19 Ответить
Дурню, старлінк "ліг" майже по всьому світі, то це що, дав вказіки Трумп, щоб Маск зробив пакость якомусь Бровді?
15.09.2025 08:29 Ответить
У 2022му під Харковом теж був "збій" під час українського наступу. То хто тоді був дурень? Може ти?
15.09.2025 10:08 Ответить
Думаеться мені тут скоріш "товарищ Сі" приклав руку
15.09.2025 10:55 Ответить
У США теж ліг Старлінк у 40% користувачів - "Мадьяр" каже шо вже поступово відновлюється
15.09.2025 08:22 Ответить
Та тут вже понарозказували окремі особи,що як завжди у всьому винні українці бо ображають поляків. А вони ж за Старлінк платять. Жах.
15.09.2025 08:30 Ответить
В прошлый раз старлинк не работал 2.5 часа, что бы орки успели этим воспользоваться, отсутствие связи должно длится гораздо дольше. Ну и далеко не все дроны летают по старлинку, например оптоволоконные.
15.09.2025 08:25 Ответить
Кацапи теж Старлінком користуються по всій лінії фронту.
15.09.2025 09:37 Ответить
Можливо це пов'язано з тим що Маск підтримав протест проти комуністів у Лондоні.
15.09.2025 08:57 Ответить
обкурився він
15.09.2025 09:00 Ответить
в Лондоне протест был не против коммунистов разве что против чернокожих приезжих коммунистов
15.09.2025 09:03 Ответить
Народ який не хоче щоб їх не вбивали і грабували як худобу і не гвалтували їх дітей - вони називають нацистами.
15.09.2025 09:11 Ответить
Федопов,діжджалізатор фіговий,не хочеш проблемою зайнятися?
15.09.2025 09:08 Ответить
15.09.2025 09:15 Ответить
Ну да..дуже випадково
15.09.2025 10:02 Ответить
Опять наркоманка Илона фазу не туда кинула!
15.09.2025 11:49 Ответить
 
 