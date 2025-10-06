Зависимость от иностранной космической инфраструктуры создает риски для автономности ВСУ, - Залужный

Отсутствие национальной космической инфраструктуры ставит под угрозу национальную безопасность - сбои Starlink в 2025 году и ограничения доступа к спутниковым данным показали это.

Об этом в статье для портала "Милитарный" пишет экс-глава, посол в Великобритании Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, космическая инфраструктура должна включать ракетные системы вывода на орбиту, орбитальные объекты, наземные комплексы и регуляторные механизмы.

"Именно эта инфраструктура обеспечивает телекоммуникацию, навигацию, разведку, и как следствие - национальную безопасность. А значит отсутствие любого из этих элементов побуждает или к созданию и использованию собственных возможностей, или к использованию чужих. Все это выявило огромную проблему зависимости от стран партнеров и политической ситуации в них", - отметил Залужный.

Экс-глава считает, что полагание на иностранную помощь также создает риски для автономности и оперативности - как в вопросах предупреждения населения, так и в принятии решений на поле боя.

Также, добавил он, такая зависимость от поставок спутниковых данных иногда становится элементом давления на нашу страну.

Риски для Украины

"Мы уже видели сначала запрет, а затем возобновление передачи разведывательной, в первую очередь, спутниковой информации от наших партнеров. Это может быть приемлемым при планировании ракетных ударов, где неизвестно ни результат, ни влияние на удар с целью планирования следующего удара, однако полностью неприемлемо в вопросе оповещения о взлете стратегической авиации или пусках ракет.

В марте 2025 года впервые произошел массовый глобальный сбой работы в системе связи Starlink, а 15 сентября 2025 года - Starlink временно "лег" уже по всей линии фронта. Все это продемонстрировало нашу вопиющую уязвимость", - пояснил Залужный.

Также, считает он, еще одним важнейшим индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой "Орешник" на город Днепр в ноябре 2024 года.

"Использование такого типа вооружения предназначено для доставки как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении. Для нейтрализации такой угрозы нужно иметь или аналогичную систему, или систему, которая фиксирует старт такой ракеты, рассчитывает ее траекторию и определяет район поражения, и наконец - систему дальней противоракетной обороны. Все это из-за нехватки развитых ракетных и космических технологий сегодня, конечно, требует хотя бы решения что делать дальше", - добавил экс-глава.

Залужный отметил, что сегодня космос должен как можно быстрее стать еще одним доменом, где нужно достичь ключевых технологических изменений.

"На земле, в воздухе и на воде мы уже нашли эти решения - не хочу описывать каким образом. Время посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех доменах", - подытожил он.

