УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11183 відвідувача онлайн
Новини Космічні сили ЗСУ Космічні технології
1 354 25

Рішення про створення Космічних військ є хоч і запізнілим, проте все ще актуальним, - Залужний

Залужний про Космічні війська: Це все ще актуально

Рішення про створення Космічних військ до 31 грудня 2025 року є хоч і запізнілим, проте все ще актуальним.

Про це пише ексголовком ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний у статті для порталу "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже добре, що сама війна, її високотехнологічний характер, а ще більше – майбутні безпекові загрози нарешті диктують необхідність негайного розвитку національних аерокосмічних технологій та спроможностей як ключового елементу обороноздатності нашої держави. Проте, формуючи державну політику в області космічних технологій, виходячи з власного досвіду, можна виділити декілька важливих аспектів", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО робить помилку, не змінюючи доктрину у підготовці до наступної війни, - Залужний

Розвідка

За словами Залужного, попри 4-й рік повномасштабної війни та 11 років агресії РФ проти України, розвідувальні органи все ще не мають власних функцій щодо розвідувальної діяльності на стратегічному рівні.

"При тому, що на своєму озброєнні ЗСУ мають зразки, у тому числі власного виробництва, здатні вже давно наносити ураження далеко за межами можливостей оглядової розвідки окремого розвідувального батальйону. Розвідувальні дані для планування такого ураження та контроль проходження таких засобів, поки функціонально перебувають поза межами саме Збройних Сил України. А отже провести аналіз нанесення такого удару та правильно спланувати наступний поки виявляється неможливим", - пояснив ексголовком.

Він зазначив, що використання космічними військами, перш за все, розвідувальних можливостей, вимагатиме нормативного закріплення цієї функції, задля як подальшого фінансування, так і створення відповідної ланки управління на стратегічному рівні у структурі Збройних Сил.

Проте наразі невідомо, чи передбачається це у вказаному рішенні. Обмін розвідувальною інформацією потребує змін.

Читайте: Перехопивши технологічну ініціативу, можна перетворити війну на оперативно безглузду для Росії, - Залужний

Космічна підтримка

"Попри очевидне здобуття ЗС України функціоналу розвідувального забезпечення хоча б для власних потреб для комплексного опанування космічних можливостей необхідна розробка стратегії космічної підтримки, яка дозволить у майбутньому мати власне угруповання космічних апаратів та наземне обладнання для створення не лише системи спостереження, а й навігаційного, метеорологічного забезпечення та системи власного супутникового зв’язку", - пояснив ексголовком.

За його словами, лише усе це дасть можливість користуватися усіма перевагами космосу.

Також читайте: Швеція співпрацюватиме з Україною у розвитку космічних технологій для оборонних потреб

Створення структури

Створення Космічних військ, вважає Залужний, має бути гарантовано наділенням їх усім спектром можливостей.

"Треба передбачати створення єдиної жорсткої структури управління космічною діяльністю з мінімізацією суб’єктів впливу. Це означає формування відразу регуляторних механізмів, які без реформування нормативно-правової бази неможливі або ж будуть нагадувати спроби створити кібервійська, які так і не змогли зайти у розподілену раніше сферу", - пише він.

Читайте: Залужний: Україна має вибудовувати системні запити до США за прикладом Ізраїлю

Співпраця з партнерами

"Попри те, що очевидним пріоритетом буде вважатися створення власної групи космічних апаратів, на даному етапі все ж потрібно максимально ефективне використання саме можливостей як партнерів, так і недержавних приватних компаній. Такий напрямок буде вимагати саме дипломатичних зусиль для повного і надійного партнерства. Це, у свою чергу, потребує окремого напрямку міжнародного співробітництва, який буде виходити за межі традиційного військового співробітництва, й надання права займатися такою діяльністю саме командуванню Космічних військ", - підсумував Залужний.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

космос (878) ЗСУ (7971) Залужний Валерій (750)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
В України немає своїх супутників і космічних носіїв.Це дуже дорого і підприємства потрібні для цього.Навіть,реактивних бойових літаків,немає власних.Які космічні війська?
показати весь коментар
06.10.2025 10:11 Відповісти
+4
А притулу призначити головнокомандувачем космічних військ, так як він досвідчений фахівець зі стажем.
показати весь коментар
06.10.2025 10:30 Відповісти
+3
Був колись в Києві "космос"
показати весь коментар
06.10.2025 10:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Був колись в Києві "космос"
показати весь коментар
06.10.2025 10:06 Відповісти
А ще були "Зеніти" і морський старт.
показати весь коментар
06.10.2025 10:22 Відповісти
Так, так...
Ще одна тема для відосіків гундосіка. В нас вже все було, і довгі Нептуни, і Фламінго, і Томагавки...
Тепер чекаємо відосіка про косміні флотилії...
показати весь коментар
06.10.2025 10:07 Відповісти
В України немає своїх супутників і космічних носіїв.Це дуже дорого і підприємства потрібні для цього.Навіть,реактивних бойових літаків,немає власних.Які космічні війська?
показати весь коментар
06.10.2025 10:11 Відповісти
Космічних носіїв нема,а космонавтів вже готують.
показати весь коментар
06.10.2025 10:22 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 11:00 Відповісти
А ще відносно недавно Україна виробляла ракету Зеніт, яку Маск називав однією з найкращих. Була учасником проєкту Sea Launch. За 10-15 років про#рали усе. Тепер навіть трубу для міномета не можуть толком зробити. Ера невігласів.
показати весь коментар
06.10.2025 10:25 Відповісти
Вона наполовину москальська.Без москалів нажаль не був би той проект.
показати весь коментар
06.10.2025 11:01 Відповісти
Двигун в тій ракеті від енергомаша.Це совицьке і вже москальське підприємство.
показати весь коментар
06.10.2025 11:04 Відповісти
може для начала построим патронный завод?
показати весь коментар
06.10.2025 10:39 Відповісти
Валерій Федорович це все ви вже будете робити на посаді президента...
Ви ж знаєте , що зараз політична система України - то суцільний конфлікт інтересів! З іншого боку нам потрібна стратегія , а з іншого боку рятувати корупціонерів від антикорупційних органів... Тут не до стратегій , тут система гарантій небуцегарності хоче в першу чергу!
показати весь коментар
06.10.2025 10:12 Відповісти
Звичайно ж Україна без Космічних військ не проживе - у кацапів є а у нас нема.
показати весь коментар
06.10.2025 10:14 Відповісти
прийшов час збивати узькоочеві супутники
показати весь коментар
06.10.2025 10:19 Відповісти
Так то воно так,якщо це не чергове пускання пилу в очі і розпил бюджета
показати весь коментар
06.10.2025 10:19 Відповісти
Чувствую, що на днях космические корабли почнуть бороздить просторы большого экрана на марафоне.
показати весь коментар
06.10.2025 10:28 Відповісти
Міндіч вже клепає "зірку смерті" дальністю 10000 км.
показати весь коментар
06.10.2025 10:29 Відповісти
А притулу призначити головнокомандувачем космічних військ, так як він досвідчений фахівець зі стажем.
показати весь коментар
06.10.2025 10:30 Відповісти
То то як ФЛОТ? Але флот хоч якийсь був. І тепер постає питання - а нахіба? Коли не маючи флоту Україна ЧФ РФ знищила більш як на половину. А те, що там залишилось, потихеньку вирізає. При чому, не маючи свого фізичного флоту.
показати весь коментар
06.10.2025 10:45 Відповісти
Очікувати космічних "Фламінг"?
показати весь коментар
06.10.2025 10:56 Відповісти
Так, фірма Fire Space вже зареєстрована - Міндіч
показати весь коментар
06.10.2025 11:04 Відповісти
А чого ця тема не турбувала Залужного, коли він був головкомом ЗСУ?
показати весь коментар
06.10.2025 11:27 Відповісти
 
 