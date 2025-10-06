Рішення про створення Космічних військ є хоч і запізнілим, проте все ще актуальним, - Залужний

Рішення про створення Космічних військ до 31 грудня 2025 року є хоч і запізнілим, проте все ще актуальним.

Про це пише ексголовком ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний у статті для порталу "Мілітарний", інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже добре, що сама війна, її високотехнологічний характер, а ще більше – майбутні безпекові загрози нарешті диктують необхідність негайного розвитку національних аерокосмічних технологій та спроможностей як ключового елементу обороноздатності нашої держави. Проте, формуючи державну політику в області космічних технологій, виходячи з власного досвіду, можна виділити декілька важливих аспектів", - зазначив він.

Розвідка

За словами Залужного, попри 4-й рік повномасштабної війни та 11 років агресії РФ проти України, розвідувальні органи все ще не мають власних функцій щодо розвідувальної діяльності на стратегічному рівні.

"При тому, що на своєму озброєнні ЗСУ мають зразки, у тому числі власного виробництва, здатні вже давно наносити ураження далеко за межами можливостей оглядової розвідки окремого розвідувального батальйону. Розвідувальні дані для планування такого ураження та контроль проходження таких засобів, поки функціонально перебувають поза межами саме Збройних Сил України. А отже провести аналіз нанесення такого удару та правильно спланувати наступний поки виявляється неможливим", - пояснив ексголовком.

Він зазначив, що використання космічними військами, перш за все, розвідувальних можливостей, вимагатиме нормативного закріплення цієї функції, задля як подальшого фінансування, так і створення відповідної ланки управління на стратегічному рівні у структурі Збройних Сил.

Проте наразі невідомо, чи передбачається це у вказаному рішенні. Обмін розвідувальною інформацією потребує змін.

Космічна підтримка

"Попри очевидне здобуття ЗС України функціоналу розвідувального забезпечення хоча б для власних потреб для комплексного опанування космічних можливостей необхідна розробка стратегії космічної підтримки, яка дозволить у майбутньому мати власне угруповання космічних апаратів та наземне обладнання для створення не лише системи спостереження, а й навігаційного, метеорологічного забезпечення та системи власного супутникового зв’язку", - пояснив ексголовком.

За його словами, лише усе це дасть можливість користуватися усіма перевагами космосу.

Створення структури

Створення Космічних військ, вважає Залужний, має бути гарантовано наділенням їх усім спектром можливостей.

"Треба передбачати створення єдиної жорсткої структури управління космічною діяльністю з мінімізацією суб’єктів впливу. Це означає формування відразу регуляторних механізмів, які без реформування нормативно-правової бази неможливі або ж будуть нагадувати спроби створити кібервійська, які так і не змогли зайти у розподілену раніше сферу", - пише він.

Співпраця з партнерами

"Попри те, що очевидним пріоритетом буде вважатися створення власної групи космічних апаратів, на даному етапі все ж потрібно максимально ефективне використання саме можливостей як партнерів, так і недержавних приватних компаній. Такий напрямок буде вимагати саме дипломатичних зусиль для повного і надійного партнерства. Це, у свою чергу, потребує окремого напрямку міжнародного співробітництва, який буде виходити за межі традиційного військового співробітництва, й надання права займатися такою діяльністю саме командуванню Космічних військ", - підсумував Залужний.

