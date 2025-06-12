Швеція співпрацюватиме з Україною у розвитку космічних технологій для оборонних потреб

Космос – це важливий простір для наших Сил оборони, тому ця сфера зараз пріоритетна для Міністерства оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО, про це йшлося під час переговорів української та шведської делегацій.

Під час зустрічі українська сторона презентувала основні досягнення з цифровізації, невід’ємною частиною яких є впровадження та реалізація космічної політики та стратегії у сфері оборони.

Зокрема, розповіли про створення Управління космічної політики Міноборони у березні 2025 року. Також були озвучені ключові потреби Сил оборони України у цій сфері, які можуть бути реалізовані разом з іноземними партнерами.

Україна модернізує космічну спадщину

"Ми маємо велику спадщину у космічній сфері, яку модернізуємо та перезапускаємо з урахуванням сучасних вимог. Також залучаємо іноземних партнерів, які мають більший досвід та спроможності у сфері військового космосу. Ми готові ділитися власними напрацюваннями, що були отримані під час бойових дій", – сказав у ході переговорів начальник управління космічної політики у сфері оборони майор Олександр Гаврутенко.

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Військовий космос

Він уточнив, що у секторі військового космосу Україна фокусуватиметься на обробці масивів даних, які отримує, зокрема й від партнерів, а не на масштабуванні власного обладнання.

"Космос – це важливий простір для наших Сил оборони. Супутники дадуть нам сталий звʼязок для військових, власні спроможності для розвідувальних даних і можливість зберегти життя наших людей завдяки раннім оповіщенням про загрози. Тому ця сфера зараз – пріоритетна для Міністерства оборони", – прокоментувала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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"З власного досвіду можу сказати, що космічна сфера розвивається дуже динамічно. Тому потрібно бути готовими до гнучкості та адаптивності навіть у питаннях стратегії", – наголосив голова шведської делегації, директор відділу повітряних та космічних систем Агенції з питань матеріально-технічного забезпечення Королівства Швеція бригадний генерал Ларс Гельмріх.

Він додав, що Швеція зацікавлена у співпраці з Україною в розвитку космічних технологій з урахуванням українського досвіду ведення сучасної війни. Крім того, ця країна може допомогти у взаємодії з іншими партнерами, зокрема, з нордичними державами, до яких належать Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія.

Українська делегація подякувала уряду та народу Швеції за всебічну підтримку та зацікавленість у співпраці у сфері військового космосу.

Нагадаємо, 30 квітня 2025 року член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ.