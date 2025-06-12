Швеция будет сотрудничать с Украиной в развитии космических технологий для оборонных нужд

Космос - это важное пространство для наших Сил обороны, поэтому эта сфера сейчас приоритетная для Министерства обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО, об этом шла речь во время переговоров украинской и шведской делегаций.

Во время встречи украинская сторона представила основные достижения по цифровизации, неотъемлемой частью которых является внедрение и реализация космической политики и стратегии в сфере обороны.

В частности, рассказали о создании Управления космической политики Минобороны в марте 2025 года. Также были озвучены ключевые потребности Сил обороны Украины в этой сфере, которые могут быть реализованы вместе с иностранными партнерами.

Украина модернизирует космическое наследие

"Мы имеем большое наследие в космической сфере, которое модернизируем и перезапускаем с учетом современных требований. Также привлекаем иностранных партнеров, имеющих больший опыт и возможности в сфере военного космоса. Мы готовы делиться собственными наработками, которые были получены во время боевых действий", - сказал в ходе переговоров начальник управления космической политики в сфере обороны майор Александр Гаврутенко.

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Военный космос

Он уточнил, что в секторе военного космоса Украина будет фокусироваться на обработке массивов данных, которые получает, в том числе и от партнеров, а не на масштабировании собственного оборудования.

"Космос - это важное пространство для наших Сил обороны. Спутники дадут нам устойчивую связь для военных, собственные возможности для разведывательных данных и возможность сохранить жизни наших людей благодаря ранним оповещениям об угрозах. Поэтому эта сфера сейчас - приоритетная для Министерства обороны", - прокомментировала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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"По собственному опыту могу сказать, что космическая сфера развивается очень динамично. Поэтому нужно быть готовыми к гибкости и адаптивности даже в вопросах стратегии", - подчеркнул глава шведской делегации, директор отдела воздушных и космических систем Агентства по вопросам материально-технического обеспечения Королевства Швеция бригадный генерал Ларс Гельмрих.

Он добавил, что Швеция заинтересована в сотрудничестве с Украиной в развитии космических технологий с учетом украинского опыта ведения современной войны. Кроме того, эта страна может помочь во взаимодействии с другими партнерами, в частности, с нордическими государствами, к которым относятся Дания, Финляндия, Норвегия и Исландия.

Украинская делегация поблагодарила правительство и народ Швеции за всестороннюю поддержку и заинтересованность в сотрудничестве в сфере военного космоса.

Напомним, 30 апреля 2025 года член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский зарегистрировал законопроект о создании Космических сил в составе ВСУ.