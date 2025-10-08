У Залужного опровергли подготовку к президентским выборам: "Кто-то решил поиграть в политические игры"
Французский портал Intelligence Online написал, что от посла Украины в Британии Валерия Залужного обращались к нескольким топ-военных войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента. У экс-главкома ВСУ эту информацию опровергли.
Об этом заявила медиарадница Залужного Оксана Тороп в комментарии NV, передает Цензор.НЕТ.
Она заверила: пока идет война, "ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится".
"Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная", - отметила медиарадница Залужного.
Напомним, 8 октября об этом написал французский портал Intelligence Online со ссылкой на источник:
"Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского", - говорится в публикации.
Тороп отметила, что СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее.
"И есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая о якобы формировании[Залужным предвыборного] штаба в Лондоне - это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры", - добавила медиарадница.
Не треба, залишайте це добро у себе.
стосовно Залужного - взагалі невідомо, якої він ідеології, які у нього ідеї.
Я не удивлюсь
Если рейтинги Залужного обвалятся
Разве можно полагаться на того
Кто боится сказать открыто - то,что думает на самом деле?
А если Залужный говорит правду
То есть игнорирует надежду украинцев на то
Что он спасет Украину от мафии Зеленского -
Тогда это еще хуже
Я разочарована, пане ГЕНЕРАЛ!!!!!!!
Я пойду на выборы!!!!!
Так вот я предпочитаю такой вариант
Когда НЕИДЕАЛЬНЫЙ ПОРОШЕНКО
Говорит народу честно - какие у него планы
Относительно президентства
А не пытается проскочить между капельками..
це не конкретно про Залужного, а взагалі
далі, диктатуру не переможеш на виборах, жодного разу так не бувало, ніде в світі
можливо, це Залужний і мав на увазі ?
чекати народного повстання ? повстання дуже затратна річ, минулого разу сто людей загинули
можливо, хтось вважає що зєлєнскій дуже "м'який диктатор" ? ну зачекайте ще, стане "твердішим"
а взагалі, щось коментувати на цензорі нема бажання
блокуєте мене ? ну й живіть собі як хочете, в своєму світі лівацьких нездійснених ілюзій