У Залужного опровергли подготовку к президентским выборам: "Кто-то решил поиграть в политические игры"

Французский портал Intelligence Online написал, что от посла Украины в Британии Валерия Залужного обращались к нескольким топ-военных войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента. У экс-главкома ВСУ эту информацию опровергли.

Об этом заявила медиарадница Залужного Оксана Тороп в комментарии NV, передает Цензор.НЕТ.

Она заверила: пока идет война, "ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится".

"Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная", - отметила медиарадница Залужного.

Напомним, 8 октября об этом написал французский портал Intelligence Online со ссылкой на источник:

"Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского", - говорится в публикации.

Тороп отметила, что СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее.

"И есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая о якобы формировании[Залужным предвыборного] штаба в Лондоне - это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры", - добавила медиарадница.

