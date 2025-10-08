РУС
У Залужного опровергли подготовку к президентским выборам: "Кто-то решил поиграть в политические игры"

Французский портал Intelligence Online написал, что от посла Украины в Британии Валерия Залужного обращались к нескольким топ-военных войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента. У экс-главкома ВСУ эту информацию опровергли.

Об этом заявила медиарадница Залужного Оксана Тороп в комментарии NV, передает Цензор.НЕТ.

Она заверила: пока идет война, "ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится".

"Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная", - отметила медиарадница Залужного.

Напомним, 8 октября об этом написал французский портал Intelligence Online со ссылкой на источник:

"Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского", - говорится в публикации.

Тороп отметила, что СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее.

"И есть подозрение, что эта информация, так же как и прошлая о якобы формировании[Залужным предвыборного] штаба в Лондоне - это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры", - добавила медиарадница.

+3
І чиї ж зелені вуха стирчать з такого примітиву?
08.10.2025 15:26 Ответить
+2
Валерій Федорович,в так хотілось би.ЗЕлені чи гниди,чи жаби так вже задрали.
08.10.2025 15:15 Ответить
+2
як без виборів, законно позбутися зебіла?

стосовно Залужного - взагалі невідомо, якої він ідеології, які у нього ідеї.
08.10.2025 15:36 Ответить
Валерій Федорович,в так хотілось би.ЗЕлені чи гниди,чи жаби так вже задрали.
08.10.2025 15:15 Ответить
І чиї ж зелені вуха стирчать з такого примітиву?
08.10.2025 15:26 Ответить
правильно, сиди там у Лондоні та зайвий раз не відсвічуй.
08.10.2025 15:29 Ответить
Ну нарешті висловив своє бачення - а то тіньовий лідер в перегонах президента.
08.10.2025 15:30 Ответить
Англійці пригріли його, нагодували і надрочили, і нам готові підсунути як лідера нації.
Не треба, залишайте це добро у себе.
08.10.2025 15:33 Ответить
08.10.2025 15:35 Ответить
Зате Люська Абдристович вже повним ходом готується до виборів. Здогадайтесь хто пропихує зараз вибори в країні де йде війна.
08.10.2025 15:31 Ответить
як без виборів, законно позбутися зебіла?

стосовно Залужного - взагалі невідомо, якої він ідеології, які у нього ідеї.
08.10.2025 15:36 Ответить
После такого заявления
Я не удивлюсь
Если рейтинги Залужного обвалятся
Разве можно полагаться на того
Кто боится сказать открыто - то,что думает на самом деле?
А если Залужный говорит правду
То есть игнорирует надежду украинцев на то
Что он спасет Украину от мафии Зеленского -
Тогда это еще хуже
Я разочарована, пане ГЕНЕРАЛ!!!!!!!
08.10.2025 15:44 Ответить
А вот Порошенко говорит честно
Я пойду на выборы!!!!!
Так вот я предпочитаю такой вариант
Когда НЕИДЕАЛЬНЫЙ ПОРОШЕНКО
Говорит народу честно - какие у него планы
Относительно президентства
А не пытается проскочить между капельками..
08.10.2025 15:48 Ответить
Залужному это не надо и на президентские выборы он не пойдёт а вот кого он поддержит это открытый вопрос, вполне может поддержать Зеленского ,шансы на это полагаю процентов 70.
08.10.2025 15:55 Ответить
Почули позицію. І треба відзначити, що ці слова вже були сказані не раз і не два, але де хто так любить видавати бажане за дійсне та постійно постити ху. ню що сміх бере. Маємо й інше - до корита поспішають та мріють про гетьманство ціле різношерстне шобло . Сплять Та бачуть себе знову при владі.. Не буде цього!
08.10.2025 15:59 Ответить
в країні диктатура, і той хто її не бачить - той і "грається в політичні ігри"
це не конкретно про Залужного, а взагалі
далі, диктатуру не переможеш на виборах, жодного разу так не бувало, ніде в світі
можливо, це Залужний і мав на увазі ?

чекати народного повстання ? повстання дуже затратна річ, минулого разу сто людей загинули
можливо, хтось вважає що зєлєнскій дуже "м'який диктатор" ? ну зачекайте ще, стане "твердішим"

а взагалі, щось коментувати на цензорі нема бажання

блокуєте мене ? ну й живіть собі як хочете, в своєму світі лівацьких нездійснених ілюзій
08.10.2025 16:01 Ответить
Тому і рейтинг показують високий, що знають що не піде.
08.10.2025 16:06 Ответить
 
 